Титановый рубеж. В Сибири запущен уникальный комбинат

Самые интересные новости, как известно, не кричат о себе, не привлекают излишнего внимания и доступны лишь специалистам. Однако зачастую именно в них содержатся важные и увлекательные истории. Такой стала новость об открытии в Сибири Туганского горно-обогатительного комбината. Всего лишь один новый объект на карте переворачивает сложившуюся со времён СССР схему, в которую вплетена Украина, Казахстан, судьба мировой авиации и даже компания Spaсe X. Каким образом – расскажем в этом выпуске.

СТАРАЯ СХЕМА

Многие из вас уже знают, что без российского титана мировой авиации придётся несладко. Крупнейшая в своём роде пермская корпорация ВСМПО-АВИСМА снабжает титановыми заготовками и готовыми изделиями 450 компаний во всём мире, является главным поставщиком для Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran и не только. В 2014 году Airbus, опасаясь санкций, попыталась найти замену российскому поставщику, но не смогла. На этой неделе ВСМПО-АВИСМА подписала контракт на поставку титановых изделий до 2028 года с испанской Aernnova Aerospace, которая в свою очередь является поставщиком самых известных компаний, включая Spaсe X

Вместе с этим есть факт, о котором знают не многие – сама ВСМПО-АВИСМА на 95% зависит от иностранных поставщиков, а именно от поставщиков ильменитового концентрата, главный из которых – это Украина. Нет, в России полно собственных запасов, по их объёму мы уступаем только Китаю. Просто ещё со времён СССР сложилась такая схема, при которой добыча руды велась в основном в Житомирской и Днепропетровской областях Украины, а переработка на территории нынешнего Казахстана. До сегодняшнего дня эта схема всех устраивала. А вот почему перестала устраивать теперь, разберём после сводки новостей.

ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ

Завершились испытания самого большого в России судна на воздушной подушке, построенного для экспедиций на Байкале.

Завершены испытания нового БПЛА «Цимлянин» для исследования пограничного слоя атмосферы в Арктике.

Началась сборка первого в России наноспутника с плазменным двигателем.

В Саратовской области запущен завод полимерных материалов.

В Белгородской – завод систем вентиляции.

В Псковской – завод промышленных алмазов.

В Москве – пищевое производство .

На Ставрополье – мясоперерабатывающий комплекс .

На Кубани – крупная свиноферма .

В Кировской – молочная ферма . На Курильских островах – рыбокомбинат .

СВОЙ ТИТАН

Итак, в Томской области заработал Туганский ГОК по производству не только титановых, но и циркониевых и рутил-лейкоксеновых концентратов. Сырьевая база месторождения обеспечивает деятельность ГОКа на 80 лет. По мере увеличения мощности предприятия, его продукция закроет внутренние потребности России на 100% по циркониевому и на 20% по ильменитовому концентратам. Комбинат начал строить частный инвестор ещё в 2002 году, но найти финансирование для полноценного запуска проекта ему так и не удалось. Слишком высока была конкуренция с поставками дешёвого украинского, китайского и чилийского сырья. Однако в прошлом году в проект вошёл «Росатом», профинансировал завершение стройки, помог установить современное оборудование и в кратчайшие сроки запустить производство. Зачем же это ему понадобилось?

Дело не только в титане. Сплавы на основе циркония являются оболочками ядерного топлива в твэлах. Такая оболочка – первый физический барьер на пути выхода продуктов деления ядерного топлива в теплоноситель. От её качества зависит безопасность реактора. Но и это не всё.

Продукция нового комбината также будет востребована для производства, ферросплавов, сварочных электродов, огнеупорных материалов, керамики и для других целей. Особое значение имеет и то, что Туганское месторождение является первенцем промышленной разработки титан-циркониевых россыпей России. То есть по его примеру в будущем будут построены и новые комбинаты, ведь это не единственное месторождение подобного рода в нашей стране. Крупнейшее в Европе и третье в мире месторождение титан-циркониевых песков расположено в Тамбовской области. Оно было открыто ещё в 1959 году, но до разработки дело так и не дошло. Сейчас его запасы переоцениваются, и есть мнение, что в реальности они даже больше расчётных.

До сегодняшнего дня ввиду доступности дешёвого иностранного сырья эксплуатировать собственные месторождения было нецелесообразно – мы использовали недорогие ресурсы других стран в своих стратегических интересах. Теперь же на фоне участившихся санкционных угроз Россия постепенно даёт ход тем проектам, которые долго ждали своего часа. А это ко всему прочему новые рабочие места, налоги, технологии и, наконец, самое главное в наше время – независимость.

Будем следить за этой темой и дальше. А сейчас о новостях оборонно-промышленного комплекса.

ВРЕМЯ ОБОРОНЫ

В Арктике завершились испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал», подходят к концу госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», а в Оренбургской области ракетчики готовятся к перевооружению уже второго полка на гиперзвуковые комплексы «Авангард». Все эти три новости объединяет то, что до последнего момента т.н. «передовая» общественность Интернета наотрез отказывалась верить в реальность происходящего, называя всё «фейком» и «мультиком».

Между тем каждый образец новейшего вооружения требует не только подготовки высококвалифицированных кадров, но и развёртывания особой высокотехнологичной инфраструктуры для хранения и обслуживания. Поэтому на Северном флоте началось строительство первой базы для ракет 3М22 «Циркон». Следом такие же базы будут возведены и для других флотов – Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского. О том, почему строительство решено начать именно с Севера, какие ещё уникальные объекты военной инфраструктуры мы уже построили в Арктике, и для чего всё это нужно, смотрите в новом ролике «Гиперзвуковые подснежники» на нашем дружественном канале «Супер.Уралов» по ссылке в описании. Также на этом канале вы найдёте сотни выпусков о новинках российского оборонно-промышленного комплекса, политтехнологические исследования и другие интересные материалы. Так что настоятельно рекомендуем подписаться, чтобы не пропустить ничего нового.

Теперь о героях.

ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА

В Уфе слесарь местной ТЭЦ Юрий Григорьев гулял с семьёй у реки и услышал крики о помощи. Мужчина схватил «плюшку». на которой катались его дети, и побежал к воде. Там в 15 метрах от берега в воде тонул провалившийся под лёд 79-летний мужчина. Юрий, в соответствии с правилами спасения, лёг и пополз к потерпевшему, толкая «плюшку» перед собой. Пенсионер схватился за круг, но выбраться не смог. Тогда Юрий подполз вплотную, протянул ему руку и затащил на «плюшку». Пока вытягивал, лёд треснул под самим спасителем, но он успел перекатиться на другое место и в итоге вытянул человека на берег. Дал ему свою тёплую куртку и вызвал спасателей.

Как потом выяснилось, пенсионер вышел к полынье, чтобы набрать речной воды в канистру. Если бы не самоотверженность Юрия Григорьева, спастись самостоятельно у него не было никаких шансов.

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