Марина Шафрова-Марутаева — «Я счастлива отдать свою жизнь за Родину, за советский народ»

Во время Второй мировой войны Третий рейх оккупировал Бельгию без каких-либо проблем. Немцы чувствовали себя в стране полноправными хозяевами. Они не верили, что движение Сопротивления может как-то повлиять на ситуацию.

Однако нашлась героиня, которая не побоялась бросить вызов оккупантам.

VATNIKSTAN рассказывает про подвиг русской эмигрантки Марины Шафровой-Марутаевой.

Гибель империи и мечта о родине

На долю капитана I ранга Александра Шафрова выпало немало испытаний. Потомок старинного дворянского рода, чьи корни уходили к Дмитрию Пожарскому, служил на Балтийском флоте. Однако Русско-японская война не прошла мимо него: Александр сражался за Порт-Артур. Потомственному офицеру повезло — он выжил и вернулся домой.

Российская империя тем временем медленно погружалась в пучину хаоса. Сначала произошли события 1905 года с массовыми забастовками рабочих и «Кровавым воскресеньем», затем последовала Первая мировая война. А следом — революция и другая война, уже Гражданская. Александр Шафров встал на сторону Белого движения и сражался с красными на Северо-Западном фронте.

Родовой герб Шафровых

В 1918 году от Российской империи откололась Эстляндская губерния, объявившая себя Эстонской Республикой.

Правда, война за независимость длилась ещё два года. Несмотря на тяжёлую обстановку, Александр перебрался с семьёй именно туда. Он уже не верил в победу белых, поэтому и покинул Россию. Выбор в пользу Эстонии Шафров сделал не просто так. Дело в том, что он вместе с супругой Людмилой проживал в тогда ещё эстляндском городе Ревеле. Здесь же в 1908 году у него родилась дочь Марина.

Задержаться в Эстонии надолго у Шафровых не вышло. Война продолжалась, к тому же близость большевиков действовала на вчерашнего дворянина удручающе. Вскоре всё семейство перебралось в Бельгию, обосновавшись в Брюсселе.

Спустя несколько лет Марина вышла замуж. Её мужем стал не бельгиец, а такой же русский эмигрант, как и она сама, — Юрий Марутаев. В браке у них родилось два сына: Никита и Вадим.

Прошло ещё несколько лет. Если сначала русская эмиграция не верила, что большевики смогут надолго задержаться у власти, то постепенно к ней начало приходить осознание реальности. Стало понятно, что Советский Союз — это теперь и есть их историческая родина. И хотя семейству Марутаевых удалось наладить быт в Брюсселе, Юрий и Марина решили вернуться домой.

Марина Александровна Шафрова-Марутаева

Началась Вторая мировая война. Марутаевы подали заявление на получение советских паспортов и получили добро, но уехать из Бельгии не смогли. Несмотря на то что королевство объявило о нейтралитете, Третий рейх оккупировал страну. Русским эмигрантам пришлось подстраиваться под новые условия жизни.

Жизнь в оккупированном королевстве

Германия вторглась в Бельгию 10 мая 1940 года. Король Леопольд III попытался организовать оборону страны. Затея провалилась, вся борьба за независимость уложилась в 18 дней. 28 мая Бельгия капитулировала, Третий рейх стал полноправным хозяином государства. Оккупационное правительство возглавил генерал Александр фон Фалькенхаузен.

В Бельгию отправили более 100 тысяч немцев. Одни заняли управленческие должности, другие являлись солдатами. Сначала они поддерживали хорошие отношения с населением. Большую помощь в этом оказали местные коллаборационистские силы, представленные Фламандским национальным союзом, Германо-фламандским трудовым союзом и другими политическими организациями.

Но война не закончилась ни через год, ни через два. Германия напала на Советский Союз, на экономику легли колоссальные расходы.

Рядовых бельгийцев использовали в качестве бесплатной рабочей силы. Весной 1942 года власть ввела в королевстве принудительные работы, осенью того же года местных жителей стали отправлять в Германию. Это событие вызвало в Бельгии всплеск недовольства. И хотя немцы по-прежнему старались корректно относиться к мирному населению, антиоккупационные настроения возрастали.

Появились ячейки Сопротивления, сумевшие наладить контакты с британской разведкой. Но говорить о едином национальном подъёме бельгийцев нельзя. На территории государства в разных регионах появились люди, объединённые недовольством немецкой властью. Причём среди них были и граждане Советского Союза — военнопленные. Захватчики отправили их на чужбину в качестве рабочей силы на шахты, но сочувствующие бельгийцы помогли узникам бежать.

К движению Сопротивления примкнуло и несколько русских эмигрантов, покинувших Россию после 1917 года. Например, княгиня Щербатова. В её загородном доме подпольщики организовали штаб, где собирались партизаны. Причём дверь, ведущая в потайную комнату, находилась за шкафом в детской. Эрик Витук, сын княгини, чьё детство как раз пришлось на то время, вспоминал, что как-то англичане передали матери оружие, и она должна была доставить его в штаб на велосипеде. Но по пути к дому княгиня встретила немецкий патруль. Женщина не растерялась и попросила у солдат сигарету. И немцы не стали проводить обыск, поскольку Щербатова вела себя слишком спокойно и уверенно.

Примкнули к Сопротивлению и Марина Шафрова-Марутаева вместе с мужем. Когда началась оккупация, женщина устроилась на работу клерком, а Юрий стал трудиться в немецком автопарке. Оказавшись среди подпольщиков, супруги с головой ушли в работу. Марутаев вскоре возглавил небольшую диверсионную группу, находящуюся в Морсенте. Марина во всём помогала мужу.

Шло время, а деятельность Сопротивления по-прежнему оставалась «беззубой». Шафрова-Марутаева предлагала наносить оккупантам более чувствительные, болезненные удары, но остальные подпольщики ячейки её взглядов не разделяли. Юрий поддерживал супругу, но опасался идти в лобовую атаку на немцев.

Марина буквально жила борьбой. Она осознанно шла на нарушение закона и слушала по радиосводки Совинформбюро, за что грозил расстрел. Шафрова записывала полученную информацию, переводила на французский язык, набирала на печатной машинке и по ночам расклеивала агитационные листовки на зданиях в Брюсселе. Они всегда начинались с одной и той же фразы: «Говорит Москва».

Немцы на листовки практически не реагировали: они были уверены в скорой победе. Скептически к прокламациям относились и бельгийцы, которые тоже не сомневались в успехе Третьего рейха. К тому же СССР был очень далеко, и людей особо не интересовало, как идут дела на Восточном фронте.

Марина считала, что нужно усилить давление на оккупантов. Женщина являлась связной командира корпуса бельгийских партизан, но при этом участвовала в диверсиях в Брюсселе и провинции Брабант. Шафрова-Марутаева разбрасывала на дорогах шипы, гвозди, битое стекло, чтобы остановить продвижение немецких автоколонн. Также она самостоятельно изготовляла взрывные устройства и ликвидировала цистерны с бензином.

Спустя некоторое время Шафрова всё чаще обращалась к подпольщикам с идеей более серьёзного и масштабного удара. В пример женщина приводила югославских партизан, которые навязали оккупантам полноценную борьбу. Но соратники Марину не поддержали. Они боялись, что ответ немцев последует незамедлительно и будет гораздо жёстче, чем женщина себе представляет.

Одна против всех

Не дождавшись помощи, Марутаева-Шафрова сделала всё самостоятельно. Вечером 8 декабря 1941 года она пришла на площадь Порт-де-Намюр в центре Брюсселя, где находилась здание военной комендатуры. Оттуда вышел заместитель немецкого военного коменданта майор Крюге. Шафрова подошла к нему и ударила кухонным ножом, офицер упал. Среди полицейских началась суматоха, отовсюду доносились крики и ругань. Марина, воспользовавшись моментом, запрыгнула в трамвай и покинула место преступления. Она добралась домой и никому не рассказала о случившемся, даже мужу.

Марина Шафрова-Марутаева

Оккупанты были в бешенстве. Они и представить не могли, что у кого-то из бельгийцев хватит смелости убить немца. По факту они были правы, только тогда захватчики ещё не знали, что преступление совершила русская эмигрантка.

Началось расследование. Первым делом под подозрение попали английские диверсанты, но доказать их причастность не удалось. Тогда рассмотрели версию с партизанами из движения Сопротивления, однако и в этом направлении расследование зашло в тупик.

Фон Фалькенхаузен приказал арестовать 60 жителей Брюсселя. Немцы поставили ультиматум: все они будут казнены, если человек, убивший Крюге, не сдастся. Преступник должен был явиться 15 декабря к восьми вечера.

Об этом узнала Шафрова. На одной чаше моральных весов находилась собственная жизнь, на другой — жизни ни в чём не повинных людей. Марина сделала этот сложный выбор. Она рассказала мужу и лидерам Сопротивления о своём поступке и принятом решении сдаться немцам. Женщину, конечно, отговаривали, но переубедить её не получилось.

Шафрова-Марутаева попрощалась с мужем и сыновьями, после чего отправилась в комендатуру. Однако она не захотела сдаться просто так. На улице Марина убила ещё одного немца, после чего осталась на месте и дождалась патрульных. Женщину доставили в комендатуру, где она и призналась в двух убийствах.

Началось разбирательство. Под ударом оказался и Юрий Марутаев. Немцы арестовали его, допросили, но найти какие-либо доказательства подпольной деятельности не смогли. Вскоре Марутаева отпустили. Остальные лидеры Сопротивления на время затаились и следили за ситуацией.

О поступке Марины вскоре узнали журналисты, а следом — жители Бельгии. Брюссельцы, среди которых были и партизаны, каждый день приходили к стенам тюрьмы Сен-Жиль, где находилась Шафрова, чтобы возложить цветы. Оккупационное правительство не знало, как правильно поступить в этой ситуации. От Марины требовали признания, что с Крюге она расправилась из-за бытовой неприязни, а не потому что он — немец. Но женщина на сделку не пошла, заявив, что убила врага и если бы появилась такая возможность, то убила бы и ещё.

Суд приговорил Шафрову к расстрелу. На защиту Марины встали не только рядовые жители Бельгии — за неё заступилась королева страны Елизавета. Фон Фалькенхаузен не взял на себя ответственность и не утвердил приговор. Он боялся, что последует полноценное восстание. Глава оккупационного правительства отправил Шафрову-Марутаеву в Германию. В Кёльне женщину приговорили к гильотинированию. Гитлер лично распорядился казнить её.

Тюремная карточка Марины Александровны

31 января 1942 года приговор был приведён в исполнение. Перед казнью Шафрову привели на исповедь к священнику, и она сказала: «Я счастлива отдать свою жизнь за Родину, за советский народ».

Тело подпольщицы родственникам не отдали, её похоронили на местном кладбище. После окончания Второй мировой войны в 1947 году по распоряжению королевы Елизаветы Шафрову-Марутаеву перезахоронили в Брюсселе на кладбище Иксель, среди могил национальный героев королевства. Посмертно Марину наградили бельгийскими Рыцарским и Боевыми крестами с пальмовой ветвью, а также советским орденом Отечественной войны I степени.

Павел Жуков

https://vatnikstan.ru/chuzhbina/shafrova-marutaeva/