Красота изразцовых печей и каминов

Вот эти печи украшенные изразцами во Дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Израсцовые печи коломенского дворца.

Почти в полмиллиарда рублей обошлась реставрация интерьеров Музея изобразительных искусств в Казани, продлившаяся два года. Расположен музей в бывшем доме царского военачальника - командующего Казанского военного округа генерала Сандецкого, со времен которого до наших дней сохранились тринадцать великолепных каминов и печей. Изначально их было гораздо больше: об этом напоминает целый лес дымоходов на чердаке здания. Однако из-за того, что в советские годы особняк занимал туберкулёзный диспансер, часть печей разобрали. Не уцелела и богатая лепнина, мешавшая проводить санобработку. А в курительном кабинете генерала, обитом морёным дубом, вообще установили с десяток клозетов… Построенный в 1903 году дом богато декорирован в разных стилях - неудивительно, что подобная эклектика прослеживается также в облике каминов и печей. Некоторые из них, с элементами рококо, напоминают белоснежные пирожные-безе или тортики, украшенные кремовыми розочками, другие, менее вычурные, облицованы изразцами а-ля-рюс. Кстати, над восстановлением печей трудилась целая команда профессионалов, поэтому все детали их декора аутентичны. Архитектура городской усадьбы решена по дворцово-парковому типу. Помимо главного дома, ансамбль включает флигель и сад с фонтаном, выход в который охраняют каменные львы. Впечатляет чугунная кованая ограда работы чебаксинских мастеров. Образцы этой уникальной ковки можно увидеть сегодня лишь в редких местах. Она была отреставрирована с применением традиционной технологии, а не скручивания, которое повсеместно используется в наши дни при изготовлении металлических оград. Генерал Сандецкий был человеком с очень суровым нравом и, говорят, как-то раз отправил «на губу» собственного сына. По Казани он разъезжал на представительском дорогущем “Роллс-Ройсе” и, когда однажды увидел других людей на такой же машине, сразу же отправился к губернатору с требованием запретить «конкурентам» перемещаться на своем авто. Правда, кончил генерал плохо: после революции его то ли расстреляли чекисты, то ли закололи штыками солдаты прямо на пороге собственного дома…

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Изразцовые печи в дворце Волковых-Юсуповых в Москве. Дворец расположен в Большом Харитоньевском переулке, 21/4, почти у самого Садового кольца. Построено здание было в конце 17 – начале 18 вв

Первая изразцовая отделка очагов была подарена Петербургу Петром I, который ввёл в моду керамический декор и роспись каминов и печей. Именно по указу царя совместно с русскими художниками приглашались и иностранные керамисты для изготовления каминной и печной облицовки в его резиденциях. Все имения знати и вельмож XVIII века украшены изразцовыми печами и каминами преимущественно с сюжетной и пейзажной росписью каждого отдельного элемента отделки. Угловая изразцовая печь в портретной комнате Печь в голландских изразцах домового храма Изразцовая угловая печь в гербовом зале Фрагменты изразцовой облицовки печей княжеского кабинета Кабинет князя Юсупова Изразцовые печи в трапезной комнате В Тронном зале

Начать обзор печей и каминов Петербурга хочется с Меншиковского дворца, который повсюду украшен делфтской керамикой. Печи здесь как бы сливаются со стенами в повторяющемся орнаменте и единых тонах. Одна из таких печей находится в спальне Варвары Михайловны Арсеньевой, свояченицы Александра Александровича Меншикова. Изразцовая печь имеет ярусную форму, как и большинство дворцовых печей того времени. Каждая отдельная плитка представляет собой целую картину. Отдельные изразцы объединяются в единую композицию рамками и образованными их углами розетками. Печь с изразцовой отделкой, спб, меншиковский дворец Несмотря на то, что следующая в нашем необычном путешествии печь выполнена в тех же оттенках росписи, она значительно отличается от предыдущей. Находится она в Аничковом императорском дворце. Облицовка печи воспроизведена по эскизу М. Месмахера его учениками. Исходя из задумки автора, дымоход декорирован большим панно из изразцов. В росписи преобладают античные мотивы. Изразцовая печь с изразцовым панно

Следующий камин исполнен по эскизу того же архитектора. Но находится он в Парадной столовой Алексеевского дворца. Редкий для того времени встроенный камин украшен массивной деревянной каминной полкой. Топка обрамлена изразцами с цветочным орнаментом. Вверху располагается панно выдержанное в духе античности. Камин с изразцами, СПб, Алексеевский дворец

Ещё одна необычная печь находится в стенах квартиры-музея Елизаровых – родственников В. И. Ленина. И пусть это не дворец и не усадьба, но ведь и передаёт музей совсем другой исторический период. Здесь сохранилась в первозданном виде обстановка, отображающая жизнь русской интеллигенции конца XIX века. Но неизменно помещение обогревалось изразцовой печью. Отделка выполнена из керамической плитки нескольких цветов с рельефным растительным и анималистичным декором: верх печи оплетают еловые ветки с шишками, а на центральной композиции изображён медведь. Печь изготовлена на Ракколаниокском гончарном заводе. Изразцовая печь, Спб, квартира-музей Елизаровых

Центральный декор очага, СПб, квартира-музей Елизаровых

Старинные изразцовые камины и печи в простых домах Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург особенный город, в котором не обязательно посещать дворцы, музеи и выставки, чтобы познакомиться с историческим и художественным достоянием страны. Для этого достаточно пройтись по улочкам города или просто зайти в жилые дома довоенной постройки. В квартирах, подъездах или на лестничных пролётах домов можно встретить старинные камины и печи в изысканной керамической отделке, ничем не уступающие дворцовым очагам.

К сожалению, эти печи и камины сохранены не так хорошо, как во дворцах, усадьбах и домах-музеях. Некоторые из них покалечены надписями и царапинами, закрашены краской и побелкой, частично разрушены, отдельные изразцы отделки отколоты и разбиты. Тем не менее, мы можем ещё рассмотреть первозданную красоту некоторых из них.

Один из прекрасных экземпляров таких печей расположен в Доме мещанского общества, построенного на набережной Фонтанки в 1910 году по проекту архитектора Н. К. Прянишникова. Парадную дома украшает изразцовая печь. Отделка выполнена из тёмно-синих глазурованных керамических плиток. Фасад украшен декором в виде рельефного цветочного орнамента. Именно такой рисунок и сглаженность углов печи ярко характеризуют период возведения очага - эпоху модерна. Изразцовая печь, Спб, Дом мещанского общества

Два камина и печь в изразцовой облицовке сохранились и в бывшей жилой квартире в доме по улице Маяковского. Ныне в помещении находится офис. Благодаря закрытому доступу к этим очагам их отделка уцелела полностью. Удивительно, насколько их декор разнообразен.

Камин в коричневых тонах украшен изразцами с рельефными розетками. Резное навершие делает его ещё более помпезным и величественным. Он словно заполняет собой всё пространство.

Камин с изразцовой отделкой, СПб, ул. Маяковского

Второй камин с росписью, напротив, тонкий и нежный. Роспись изразцов растительным узором выполнена в пастельных тонах по базовому кремовому оттенку. Навершие повторяет мотивы основного орнамента. Камин изразцовый, СПб, ул. Маяковского

Печь же довольно сдержана и строга. Геометрический рельеф изразцов делает её идеальным элементом интерьера находящегося сегодня в этих стенах офиса. Изюминкой данной печи является оформление её нижней части однотипным с изразцами на дымоходе орнаментом, но как бы развёрнутым под 45 градусов.

Израсцовая печь, СПб, ул. Ммаяковского

Ещё один великолепный изразцовый камин Санкт-Петербурга можно увидеть на улице Бронницкой в пятиэтажном жилом доме постройки 1899 года. Этот камин конца XIX века оформлен в духе неоклассицизма. Отделка выполнена рельефными изразцами. Орнамент включает в себя геометрические элементы и классические розетки. Керамическая облицовка сохранилась практически полностью, а цвет муравленых изразцов по-прежнему сочный и глубокий.

Изразцовый камин, СПб, ул. Бронницкая

Израсцы в отделке камина

Обзор изразцовых печей и каминов Санкт-Петербурга с двух ракурсов показывает, что независимо от их происхождения и местонахождения каждая из них по-своему прекрасна и неповторима. Поэтому очень важно беречь исторические и художественные памятники, которые живут в нашей повседневной жизни наравне с теми, что находятся под защитой музейных комплексов. А для этого всего лишь необходимо помнить, что жизнь этих произведений зависит от каждого из нас. Только мы можем передать эти ценности для наших потомков в их первозданной красоте.

В период XVII-XIX веков становятся популярными изразцы для печей и каминов с сюжетной росписью. Такие изображения передают нам особенности взаимоотношений и жизни людей того времени. Порой изразцы выступают настоящим учебным пособием, как в случае с печью во дворце Юсуповых, с которой мы познакомились выше. А некоторые экземпляры даже несут в себе философские суждения и народную мудрость, увековеченную в керамике мастерами.

Изразцы с письменными заметками можно встретить на печах в Архиерейских палатах. Это целый комплекс зданий в Суздальском кремле, который предназначался для церковного верховенства. Сооружения возводились на протяжении XV-XVII веков. В конце XVII-начале XVIII века отдельные здания комплекса были объединены. В этот же период на втором этаже была построена Крестовая палата для торжественных событий и приёма гостей. Помещение представляет собой самый роскошный и великолепный зал.

Две изразцовые голландские печи барочного типа, отапливавшие Крестовую палату, появились в середине XVIII века. Их керамическая отделка схожа. Основные элементы украшает сюжетная роспись с небольшим текстовым сопровождением. Отличается лишь цвет пигмента росписи: синий и коричневый. Фото: изразцовые печи Крестовой палаты, Суздаль Изразцовая печь Крестовой палаты "Сильного победихъ...". Изразец "Желаю милости получити". Изразец

Фото: израсцы печные, середина XVIII В. Изразцовая печь из музейной экспозиции Суздальского Кремля "Родное мое со мною"; "Лев дикий...". Изразцы

Схожие изразцы можно увидеть в Костромском Ипатьевском монастыре. Такая печь украшает Палаты бояр Романовых. Её появление датируется XIX веком и связано с перестройкой монастырских келий в царские палаты под руководством архитектора Фёдора Фёдоровича Рихтера. Текстовые фрагменты и сюжеты данной керамической отделки ближе к религиозным догматам, а некоторые и вовсе цитируют Священное писание. Связано это с тем, что выполнялась роспись церковными мастерами.

Фото: печь с изразцами палат Романовых, Кострома Фото: израсцы печные, середина XIX ВЕКА

Например, изразец для печи на фото гласит «Милость и истина сретостася», что означает «Милость и истина встретятся». Речь идёт о милости и справедливости Господа в день Суда. В верхней части плитки изображён мешок, символизирующий поступки и деяния человека на протяжении жизни. И для каждого человека стоит вопрос, перевесит ли чаша весов с мешком чашу, наполненную водой божественного милосердия. Фото: фрагмент керамической отделки печи, середина xix века

Картинка на изразцовой печи на фото озаглавлена надписью «С тобою засыхаю». Всем известен библейский символизм, олицетворяющий вселенское зло в образе змея. Так и здесь мы видим, как зло губит всё живое на своём пути. Человек, окутанный злом, засыхает подобно деревцу, которое превратилось в безжизненную корягу в объятиях змея.

Удивительно, насколько необычной и многообразной может быть изразцовая отделка печей. Благодаря кропотливому труду мастеров в керамике могут застыть страницы истории, мифы и легенды, мудрость веков, культурные ценности, традиции и даже религиозные догматы. Керамическая облицовка очага может не только радовать глаз, но и быть наполненной содержанием и глубиной.

Рассмотренные творения не объединяет ни время или место их создания, ни происхождение или культура их создателей. Приравнять их можно только по одному выразительному признаку – вложенной частичке души мастеров. Эти печи являются лишним доказательством того, что керамика – это бессмертное искусство, способное говорить, передавать мысли и заставлять задуматься.