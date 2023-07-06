Эти советские летчики воевали во Второй мировой без ног

Когда говорят он летал и воевал без ног, то всегда всплывает в памяти подвиг Маресьева.Мы знаем о нем хорошо, благодаря писателю Борису Полевому и его "Повести о настоящем человеке". Да и фильм был снят по этому произведению. Впрочем, не только фильм. Даже опера такая была. Я не преувеличиваю, в юности сама на ней присутствовала. Впрочем, я не о том. Маресьев был не единственным. Они отказались считать себя инвалидами и, вернувшись в строй, стали Героями Советского Союза.

Потерять ноги для летчика во время Второй мировой войны могло означать только одно - списание на землю и необходимость забыть о небе навсегда. Но находились люди, которые, оказавшись в такой ситуации, шли наперекор судьбе и вновь добивались права сесть за штурвал военного самолета.

Таким человеком в Великобритании был Дуглас Бадер, в нацистской Германии - Ганс-Ульрих Рудель. В СССР же их было несколько, наиболее известным из которых стал Алексей Маресьев.

Алексей Маресьев 5 апреля 1942 года истребитель Як-1 Алексея Маресьева был сбит над лесами Новгородской области. Восемнадцать суток он пробирался в сторону своих позиций, ориентируясь по солнцу. Полностью отощавший, съевший за это время лишь «горсть муравьев и пол-ящерицы», измученный постоянными галлюцинациями и с совершенно обмороженными ногами он в конце концов добрался до какой-то деревни.

В госпитале у Маресьева уже вовсю развилась гангрена.

«Необходимо было мне отрезать ноги. Они стали сами отходить: лежишь в кровати, потащишь, а суставы и расходятся», - вспоминал Алексей:

«Однажды пришел профессор, принесли меня в операционную, он взял стерильные ножницы и просто на моих глазах отрезал ноги этими ножницами. В некоторых местах, где были еще немного живые ткани, было больно, но вообще больно не было».

Получив протезы, Алексей Маресьев не терял надежду вернуться в строй. Он долго и упорно тренируется и к началу Курской битвы получает назначение на фронт. Ноги очень сильно болели и кровоточили, но Алексей тщательно это скрывал.

Сослуживцы первое время не доверяли Маресьеву, считая, что инвалид подведет их в самый ответственный момент. Однако все сомнения развеялись, когда он не только показал высокую эффективность в небе, но даже спас в воздушном бою жизнь нескольким летчикам.

Имя Алексея Маресьева, удостоенного звания Героя Советского Союза, стало широко известно всей стране благодаря публикации военным корреспондентом Борисом Полевым «Повести о настоящем человеке», рассказывающем о его подвиге. Она была не только экранизирована, но даже стала основой для поставленной на сцене Большого театра опере композитора Сергея Прокофьева.

Георгий Кузьмин Архивное фото

19 ноября 1941 года в небе над Брянской областью в самолет Георгия Кузьмина попал зенитный снаряд. Тем не менее он смог посадить объятый пламенем истребитель на заснеженное поле.

Утопая в снегу, Кузьмин полз, пока его не подобрали и не выходили местные жители. Попытавшись вскоре пробиться к своим, он попал в плен. Ему удалось бежать и около месяца воевать в партизанском отряде.

Когда Георгий наконец добрался до своих войск, его ноги, поврежденные еще в тот злополучный день, представляли собой жалкое зрелище. Врачам пришлось ампутировать ему ступню левой и треть ступни правой ноги.

Научившись ходить в спецобуви, Кузьмин добился права снова сесть за штурвал самолета. Назначенный командиром эскадрильи, он сражался в небе над Сталинградом. Одержав 19 побед, Георгий Кузьмин имел хорошие шансы стать одним из лучших советских асов за всю историю войны, но 18 августа 1943 года он погиб в воздушном бою над Украиной.

Леонид Белоусов Леонид Белоусов (слева). ТАСС

После того, как в 1938 году в результате жесткой посадки на истребителе И-16 Леонида Белоусова начался пожар, летчику потребовалось 35 пластических операций, чтобы хоть как-то восстановить лицо.

Тот страшный случай для Белоусова не ограничился лишь проблемами с лицом. Уже во время войны в 1941 году его обгоревшие тогда ноги дали о себе знать - началась газовая гангрена. В итоге, у летчика были ампутированы обе конечности, причем одна - выше колена.

«Четыреста двадцать шесть дней провел я в госпитале», - пишет Белоусов в своих воспоминаниях.

«Веление долга»: «Окреп после двух тяжелых операций, научился ходить и "управлять" протезами. День ото дня увеличивал нагрузку на ноги. Иногда натирал их до крови, но тренировки не прекращал. По мере выздоровления все острее становилось желание поскорее покинуть госпиталь, вернуться в полк».

Вновь биться с немцами в небе Леонид Белоусов смог лишь в 1944 году. До конца войны он совершил 40 боевых вылетов и сбил один самолет противника.

Иван Киселев Архивное фото

20 августа 1944 года в воздушном бою над Каунасом Ивану Киселеву оторвало ногу. Каким-то чудом летчик смог дотянуть до своей посадочной полосы.

«Я влез на крыло и увидел в кабине потерявшего сознание Киселева. На полу кабины лужа крови, а в ней — оторванная нога в сапоге. Как истекающий кровью Киселев сумел с одной ногой довести до аэродрома и посадить машину, я до сих пор не знаю», - пишет в своих воспоминаниях «Полвека с небом» командир полка Евгений Савицкий.

В мае 1945 года Киселев, получивший протез, настоял на том, чтобы его вернули в строй. Победу он встретил в небе, охотясь за оставшимися немецкими самолетами.

Захар Сорокин ТАСС

История Захара Сорокина во многом схожа с историей Алексея Маресьева. Защищая небо Заполярья, он 25 октября 1941 года пошел на таран немецкого самолета, в результате чего его поврежденный истребитель упал в тундре.

Воздушный бой продолжился на земле. В 300 метрах от его МиГ-3 приземлился сбитый им немецкий двухместный Ме-110. Одного немца, да еще и с собакой, Сорокин застрелил, второго смог одолеть только после рукопашной.

В течение шести суток летчик добирался до своих, осилив путь в 70 километров. Постоянно преследуемый волками, он полз, карабкался, скатывался по склонам сопок, проваливался в озерные полыньи. На третьи сутки одного из хищников удалось подстрелить, а остальных отогнать ракетницей. Пришлось пить волчью кровь, чтобы набраться сил.

В результате обморожения Захар Сорокин лишился обеих ступней. Несмотря на возражения медиков и начальства, он вернулся в свой полк и одержал еще двенадцать воздушных побед.

За участие в сопровождении и прикрытии арктических конвоев Сорокин был удостоен ордена Британской империи. Вручивший ему награду военный атташе Великобритании сказал летчику: «Пока в России есть такие люди, она непобедима».

https://rbth.ru/read/888-soviet-pilots-no-legs