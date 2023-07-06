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Эти советские летчики воевали во Второй мировой без ног

Когда говорят он летал и воевал без ног, то всегда всплывает в памяти подвиг Маресьева.Эти советские летчики воевали во Второй мировой без ногМы знаем о нем хорошо, благодаря писателю Борису Полевому и его "Повести о настоящем человеке". Да и фильм был снят по этому произведению. Впрочем, не только фильм. Даже опера такая была. Я не преувеличиваю, в юности сама на ней присутствовала. Впрочем, я не о том. Маресьев был не единственным. Они отказались считать себя инвалидами и, вернувшись в строй, стали Героями Советского Союза.

Потерять ноги для летчика во время Второй мировой войны могло означать только одно - списание на землю и необходимость забыть о небе навсегда. Но находились люди, которые, оказавшись в такой ситуации, шли наперекор судьбе и вновь добивались права сесть за штурвал военного самолета.
Таким человеком в Великобритании был Дуглас Бадер, в нацистской Германии - Ганс-Ульрих Рудель. В СССР же их было несколько, наиболее известным из которых стал Алексей Маресьев.

Алексей МаресьевЭти советские летчики воевали во Второй мировой без ног5 апреля 1942 года истребитель Як-1 Алексея Маресьева был сбит над лесами Новгородской области. Восемнадцать суток он пробирался в сторону своих позиций, ориентируясь по солнцу. Полностью отощавший, съевший за это время лишь «горсть муравьев и пол-ящерицы», измученный постоянными галлюцинациями и с совершенно обмороженными ногами он в конце концов добрался до какой-то деревни.
В госпитале у Маресьева уже вовсю развилась гангрена.
«Необходимо было мне отрезать ноги. Они стали сами отходить: лежишь в кровати, потащишь, а суставы и расходятся», - вспоминал Алексей:
«Однажды пришел профессор, принесли меня в операционную, он взял стерильные ножницы и просто на моих глазах отрезал ноги этими ножницами. В некоторых местах, где были еще немного живые ткани, было больно, но вообще больно не было». 
Получив протезы, Алексей Маресьев не терял надежду вернуться в строй. Он долго и упорно тренируется и к началу Курской битвы получает назначение на фронт. Ноги очень сильно болели и кровоточили, но Алексей тщательно это скрывал.
Сослуживцы первое время не доверяли Маресьеву, считая, что инвалид подведет их в самый ответственный момент. Однако все сомнения развеялись, когда он не только показал высокую эффективность в небе, но даже спас в воздушном бою жизнь нескольким летчикам. 
Имя Алексея Маресьева, удостоенного звания Героя Советского Союза, стало широко известно всей стране благодаря публикации военным корреспондентом Борисом Полевым «Повести о настоящем человеке», рассказывающем о его подвиге. Она была не только экранизирована, но даже стала основой для поставленной на сцене Большого театра опере композитора Сергея Прокофьева.  

Георгий КузьминЭти советские летчики воевали во Второй мировой без ногАрхивное фото

19 ноября 1941 года в небе над Брянской областью в самолет Георгия Кузьмина попал зенитный снаряд. Тем не менее он смог посадить объятый пламенем истребитель на заснеженное поле. 
Утопая в снегу, Кузьмин полз, пока его не подобрали и не выходили местные жители. Попытавшись вскоре пробиться к своим, он попал в плен. Ему удалось бежать и около месяца воевать в партизанском отряде.
Когда Георгий наконец добрался до своих войск, его ноги, поврежденные еще в тот злополучный день, представляли собой жалкое зрелище. Врачам пришлось ампутировать ему ступню левой и треть ступни правой ноги.
Научившись ходить в спецобуви, Кузьмин добился права снова сесть за штурвал самолета. Назначенный командиром эскадрильи, он сражался в небе над Сталинградом. Одержав 19 побед, Георгий Кузьмин имел хорошие шансы стать одним из лучших советских асов за всю историю войны, но 18 августа 1943 года он погиб в воздушном бою над Украиной.

Леонид Белоусов    Леонид Белоусов (слева).Леонид Белоусов (слева). ТАСС

После того, как в 1938 году в результате жесткой посадки на истребителе И-16 Леонида Белоусова начался пожар, летчику потребовалось 35 пластических операций, чтобы хоть как-то восстановить лицо. 
Тот страшный случай для Белоусова не ограничился лишь проблемами с лицом. Уже во время войны в 1941 году его обгоревшие тогда ноги дали о себе знать - началась газовая гангрена. В итоге, у летчика были ампутированы обе конечности, причем одна - выше колена.
«Четыреста двадцать шесть дней провел я в госпитале», - пишет Белоусов в своих воспоминаниях.
«Веление долга»: «Окреп после двух тяжелых операций, научился ходить и "управлять" протезами. День ото дня увеличивал нагрузку на ноги. Иногда натирал их до крови, но тренировки не прекращал. По мере выздоровления все острее становилось желание поскорее покинуть госпиталь, вернуться в полк».
Вновь биться с немцами в небе Леонид Белоусов смог лишь в 1944 году. До конца войны он совершил 40 боевых вылетов и сбил один самолет противника. 

Иван КиселевЭти советские летчики воевали во Второй мировой без ногАрхивное фото

20 августа 1944 года в воздушном бою над Каунасом Ивану Киселеву оторвало ногу. Каким-то чудом летчик смог дотянуть до своей посадочной полосы. 
«Я влез на крыло и увидел в кабине потерявшего сознание Киселева. На полу кабины лужа крови, а в ней — оторванная нога в сапоге. Как истекающий кровью Киселев сумел с одной ногой довести до аэродрома и посадить машину, я до сих пор не знаю», - пишет в своих воспоминаниях «Полвека с небом» командир полка Евгений Савицкий.
В мае 1945 года Киселев, получивший протез, настоял на том, чтобы его вернули в строй. Победу он встретил в небе, охотясь за оставшимися немецкими самолетами.

Захар СорокинЭти советские летчики воевали во Второй мировой без ногТАСС

История Захара Сорокина во многом схожа с историей Алексея Маресьева. Защищая небо Заполярья, он 25 октября 1941 года пошел на таран немецкого самолета, в результате чего его поврежденный истребитель упал в тундре.
Воздушный бой продолжился на земле. В 300 метрах от его МиГ-3 приземлился сбитый им немецкий двухместный Ме-110. Одного немца, да еще и с собакой, Сорокин застрелил, второго смог одолеть только после рукопашной. 
В течение шести суток летчик добирался до своих, осилив путь в 70 километров. Постоянно преследуемый волками, он полз, карабкался, скатывался по склонам сопок, проваливался в озерные полыньи. На третьи сутки одного из хищников удалось подстрелить, а остальных отогнать ракетницей. Пришлось пить волчью кровь, чтобы набраться сил.
В результате обморожения Захар Сорокин лишился обеих ступней. Несмотря на возражения медиков и начальства, он вернулся в свой полк и одержал еще двенадцать воздушных побед.
За участие в сопровождении и прикрытии арктических конвоев Сорокин был удостоен ордена Британской империи. Вручивший ему награду военный атташе Великобритании сказал летчику: «Пока в России есть такие люди, она непобедима».
https://rbth.ru/read/888-soviet-pilots-no-legs

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