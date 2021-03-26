Три смерти и одно бессмертие русского солдата Франции
Фашистский пособник, французский партизан и советский герой-всё это один человек... лейтенант Василий Порик. В годы войны во Франции развернулось широкое движение Сопротивления фашистским оккупантам. И, что очень примечательно, основной костяк этого сопротивления составили советские солдаты и русские эмигранты. 35 тысяч русских людей вместе с французами боролись с фашизмом, семь с половиной тысяч из них погибли в боях с врагами. Погибли на чужбине, но за свою Родину.
К сожалению, участие русских во французском Сопротивлении тема малоизвестная, и наши знания по большей части ограничиваются боевыми действиями эскадрильи «Нормандия-Неман». А ведь многие подвиги русских людей во Франции достойны уважения и справедливо могли бы стать темами для мировых блокбастеров. Сегодня я хочу рассказать Вам о судьбе удивительного человека, ставшего героем Сопротивления Франции и Героем Советского Союза. Это лейтенант Василий Васильевич Порик. В свои двадцать с небольшим лет он проявил такую неисчерпаемую силу духа, такую волю к жизни и жажду мести фашистам, что многие европейские издания долгое время ставили его в пример своим читателям и восхищались его мужеством.
В своей книге о Василии Порике "Поединок с гестапо" писатель Травинский писал:
"Он умер трижды и родился четырежды.
У него было пять имен, две матери и два отца. Он был агрономом, офицером, шахтёром, рабом, политическим деятелем и заключённым. Он стал "правой рукой гестапо", в лагере Бомон ему удалось быть одновременно начальником и партизаном, защищать Францию, Россию, командовать немцами, русскими, украинцами, поляками, чехами, сербами и французами".
Василий Порик родился 17 февраля 1920 года в Винницкой области в обычной крестьянской семье. Окончив семилетку, пошёл учиться на агронома. Но в 18 решил непременно стать военным и поступил в Харьковское пехотное училище. Среди курсантов парень отличался покладистым характером и отменным чувством юмора. По воспоминаниям однокурсников, Вася мог едкой шуткой поразить собеседников, как пулеметной очередью. Все вокруг отмечали и его добродушие. Некоторые даже считали, что эта черта характера может помешать парню в военной службе. Однако он проявил в учёбе стойкость характера и заявил о себе как о перспективном командире.
10 июня 1941 года выпускнику Харьковского пехотного училища курсанту Порику присвоили офицерское звание.
"Редко я встречал людей, столь преданных военной службе, влюбленных в неё, причём не во внешнюю, парадную, что ли, её сторону, а в самую суть, – вспоминал о Василии секретарь парторганизации Харьковского училища Григорий Белоус. - Он отлично знал уставы, всегда ходил чётким строевым шагом. Он даже виды спорта признавал только военные. Хорошо метал гранату, знал штыковой бой, умело ползал по-пластунски".В. Порик (во втором ряду третий справа) среди выпускников Харьковского пехотного училища.
А всего через 12 дней ему уже пришлось на практике применять свои военные навыки. На берегу Северского Донца он, вместе с другими бойцами из 972-го стрелкового полка прикрывая переправу своей дивизии, вступил в смертельную схватку с немецким танковым десантом. За успешное выполнение приказа и за то, что рота смогла захватить немецкие траншеи, его даже представили к награде. Но уже в следующем бою, сражаясь до последнего патрона, Василий Порик получил тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии попал в плен к немцам. Василию повезло, если можно применить такое слово к советскому офицеру, попавшему в немецкий плен. Он сумел скрыть своё звание, и то, что перед войной он вступил в коммунистическую партию. Вместе с сотнями тысяч товарищей по несчастью до зимы он томился в сборных лагерях на Украине. Вокруг люди сотнями умирали от голода и болезней, а Порику помог выжить и оправиться от ранений молодой тренированный организм. Для родных и однополчан он будет числиться в списках погибших. После войны исследователи его подвига напишут: "Это была первая смерть героя". Василия поместили в стационарный пересыльный пункт Шталаг 349 для советских военнопленных рядового и сержантского состава. Там ему удалось скрыть своё офицерское звание и избежать расстрела.
Осенью его в числе самых физически крепких пленных отправили на запад — сперва в Польшу, затем в Германию. Через несколько месяцев скитаний по лагерям его привезли в концентрационный лагерь Бомон, находившийся во французской провинции Па-де-Кале. В нём содержалось около тысячи советских военнопленных и угнанных на работу из СССР молодых мужчин. Узники работали по 12 часов в сутки на шести угольных шахтах в окрестностях. За целый день за свою работу они получали по 150 г хлеба и миску баланды из брюквы, что ставило их фактически на грань выживания. Заключённые умирали от истощения, болезней и нечеловеческого труда. Трупы немцы сбрасывали в вырытые неподалёку траншеи и посыпали их хлоркой. К концу войны все рвы в округе доверху были заполнены телами мёртвых. В каждом бараке лагеря Бомон были доносчики и шпионы. Василий Порик решил стать своим человеком для немцев и направить смертельную машину против них самих. Сперва он стал старостой барака, а затем - и всего лагеря. Гитлеровцы ни капли не сомневались в его преданности.
Порик выгонял заключенных на утренние построения, следил за порядком в лагере, орал на «лодырей» и поощрял передовиков. Большинство бомоновцев ненавидели немецкого прихвостня. Порик убедил немцев увеличить нормы питания и поощрять лучших работников увольнениями в город. В результате заключённые стали больше и качественнее работать. Провокаторов и доносчиков Василий сдавал гестапо как неблагонадёжных. Подпольная коммунистическая ячейка в лагере, состоявшая к тому времени всего из пяти человек, внимательно приглядывалась к Порику. Несмотря на то, что его деятельность явно нравилось немцам, неприятностей и бед для заключенных она не несла. Наоборот, наведенные старшиной чистота и порядок в бараках резко уменьшили болезни в лагере, а дополнительные пайки «за ударный труд» нередко доставались тем, кто не особо старался в штольнях. В штреках бомоновцы работали рядом с французскими шахтерами, и к тому времени русским удалось наладить связи с подпольщиками. Посоветовавшись с французскими товарищами лагерные коммунисты пригласили Порика на серьезный разговор. С этого момента и началась его подпольная деятельность. Порик имел право выходить за переделы лагеря и выписывать пропуска заключенным. Все это время он искал выходы на французских антифашистов, запасался оружием и прятал его. Невероятно, но концлагерь превратился в партизанскую базу, а личный состав концлагеря превратился в боевой отряд имени Чапаева. Наконец, осенью 1943 года новый партизанский отряд, взявший имя Чапаева, и насчитывавший 35 человек, совершил свою первую вылазку. Французские связные принесли пулемет и несколько автоматов. С этим оружием «чапаевцы» напали на немецкий полубатальон, направлявшийся с восточного фронта на отдых во Францию. Две сотни эсэсовцев двигались по ночной дороге на нескольких грузовиках. Партизаны из Бомона первыми выстрелами уничтожили командиров в первой и последней машинах, а затем начали обстрел в панике выпрыгивающих из грузовиков солдат. Через несколько минут ожесточенной стрельбы, партизаны растаяли в темноте, а нацисты начали подсчет потерь. В пятиминутной схватке были убиты и ранены 50 воинов СС. В отряде Порика не было даже раненых. Чапаевцы спрятали оружие в лесу и, поднырнув под проволоку, улеглись на нарах в своих бараках.
Движение сопротивления во Франции 1940
Только за три месяца 1943 года неуловимый отряд пустил под откос 13 поездов, уничтожил 170 вагонов, 48 - с танками и орудиями, 5 военных складов, 20 военных грузовиков.
Немцы потеряли более тысячи человек. Каждый раз мстителям удавалось уйти незамеченными. Слава о них гремела на всю Францию. Гестапо было в бешенстве. У немцев не было ни одной зацепки! В один из дней военнопленные ликвидировали эсэсовскую охрану и сбежали из лагеря к французским подпольщикам и партизанам. От этого случая в ярость пришёл сам Генрих Гиммлер. Василий Порик был объявлен в розыск. Его голову оценили в 200 тысяч франков. С этого момента он возглавил всё движение Сопротивления на севере Франции.
Франция. 1 января 1943 г. Василий Порик (справа) со своим помощником - партизаном Василием Доценко. Фотохроника ТАСС
Вырвавшийся на оперативный простор отряд имени Чапаева стал быстро разрастаться. Его ряды пополняли советские пленные, бежавшие из лагерей, французские подпольщики и иностранные рабочие, угнанные на предприятия Па-де-Кале. Уже через месяц под командой лейтенанта Громового (такова была кличка Порика во французском подполье) оказалось целое партизанское соединение, активно действовавшее на всём северо-западе Франции. Чапаевцам удалось сильно осложнить процесс высасывания Рейхом французских ресурсов. Шахты и заводы неделями простаивали, когда партизаны взрывали линии электропередач и компрессорные станции, пускали на дно каналов баржи с углем, рвали рельсы железнодорожных магистралей. Нападали пориковцы и на продовольственные склады, захватывая не только продукты, но и десятки тысяч продовольственных карточек, которые раздавались по семьям, поддерживавшим бойцов Сопротивления.
Французские Партизаны второй мировой
В движении Сопротивления принимали участие 3 тысячи оказавшихся во Франции советских граждан, а также проживавшие во Франции русские эмигранты. Они освобождали города, уничтожили 3500 и взяли в плен 650 гитлеровцев и их пособников, повредили 9 линий электропередач высокого напряжения, подорвали три железнодорожных моста, пустили под откос 65 воинских эшелонов, уничтожили 76 паровозов и свыше 1000 железнодорожных вагонов, захватили много единиц техники и разного оружия.Партизанский отряд из военнопленных пускал под откос военные эшелоны фашистов.
Многие советские граждане - участники Сопротивления на территории Франции были награждены французскими орденами и медалями за проявленное мужество в боях за свободу французского народа. Легенды о неуловимом отряде чапаевцев разлетались по Франции. Но и гестаповцы остервенело рыскали след.
Активного участника Сопротивления Василия Порика долгое время укрывала у себя в доме пожилая супружеская чета - Гастон и Эмилия Оффр. Для них советский лейтенант стал как родной сын.
В один из дней Василий вместе с двумя товарищами наткнулся на роту немцев в Дрокуре. Молва об этом бое разлетелась по окрестностям. Позже исследователи жизни Василия Порика напишут, что именно в Дрокуре он принял вторую смерть. Оставшись в живых один, лейтенант яростно дрался даже тогда, когда у него закончились патроны. С перебитыми ногами его доставили в тюрьму Сент-Катерин. В камере его приковали к кровати и долго били. Однако получить нужную информацию и координаты подпольщиков гестаповцы так и не смогли. Посчитав, что жить пленному осталось недолго, его оставили в камере одного. Однако очнувшись, Василий смог освободить кандалы, добраться до окна и даже выломать решётку. Немцы обнаружили его ранним утром на полу без сознания. Они были удивлены силе русского солдата. Полуживого его доставили в крепость Сен-Никез, откуда более 600 лет не убегал ещё ни один узник. Это стало третьей смертью героя.
И тут Порик вновь проявил свою волю. Позже он вспоминал, как вытащил из окна гвоздь, как расковал им наручники, как долго звал охранника. И тот вошёл к умирающему русскому, в котором было три пули. Василий мгновенно ударил охранника гвоздем и перерезал его же кинжалом горло. Он смог чудом бежать и на этот раз. Немцы негодовали. Французские газеты писали: «Побег, которого не знала история Сен-Никеза», «Из тех казематов мог бежать разве что дьявол». Слава о геройствах Василия росла не по дням, а по часам. В его отряд стали приходить новые люди. Шахтеры департамента Па-де-Кале говорили: «Двести таких Пориков — и фашистов не было бы во Франции».
Интернациональный отряд под командованием Василия Порика Гестаповцы искали Порика по всему северу Франции. Чуть ли не на каждом столбе висел его портрет. Тщательнее всего проверялись больницы и кабинеты частнопрактикующих врачей. Нацисты прекрасно знали о тяжелом состоянии беглеца. Тем не менее, французские подпольщики организовали хирургическую операцию, в ходе которой из тела Василия извлекли четыре пули. Молодой организм быстро поправлялся. Вскоре выздоровевший Порик вновь возглавил свой отряд. 14 июля 1944 года, в День национального праздника Франции, Василий Порик в форме советского офицера, можно сказать, прямо под носом у немцев выступил на площади города Сен-ан-Гоэлль. Собравшимся французам он сказал: "Дорогие товарищи! Позвольте мне от имени советских патриотов во Франции передать вам в день вашего национального праздника наш партизанский привет. Мы, советские патриоты, не стоим в стороне от битвы, которую ведет наша Родина, и по примеру Красной армии вместе с французскими патриотами мы бьем, и будем бить фашистов до конца. Мы сражаемся за Родину, за свободу всех народов, всего мира. Мы просим французский народ помочь нам во всём и таким образом ускорить победу над фашизмом."
Василий Порик с французским подпольщиком
После этой пламенной и встреченной овациями речи по площади городка в небольшом составе гордо промаршировал партизанский отряд. Василию вновь удалось остаться неуловимым. Ненависть немцев к Порику уже не знала границ... А тем временем чапаевцы не сидели, сложа руки, в отсутствие командира. Рельсовая война, нападения на склады и немецкие комендатуры продолжались. С возвращением Порика в строй, земля начала в буквальном смысле гореть под ногами оккупантов. Еженедельно происходили крупные диверсии на предприятиях. На воздух взлетел ремонтный авиазавод. Надолго прекращались работы на угольных разрезах. Город Дрокур пориковцы буквально очистили от гитлеровцев, установив в нём собственные порядки.
22 июля 1944 года Порик попал в засаду. Непонятно, произошло это случайно, или кто-то его выдал. Василий, ехавший на велосипеде, поравнялся с группой молодых шахтеров, которые внезапно бросились на него, повалили, заковали в наручники, и только после этого достали спрятанные под рабочими робами автоматы. Его бросили в кузов подъехавшего грузовика, который помчался в Аррас. Василий готовился к новым допросам и пыткам. Но его даже не завезли в покинутый им 79 дней назад тюремный замок. Грузовик подъехал к тюремной стене. Лейтенанта Громового поставили на край рва, наполненному трупами, нацисты дали залп. Двадцатичетырехлетняя яркая жизнь советского офицера и французского партизана Василия Порика оборвалась.
Памятник на могиле Василия Порика во Франции
В 1944 году о героическом советском лейтенанте напишет французская газета "Либерте": "Драться против нацизма - его единственная забота. В нём чувствовалась непреклонная сила воли, скрытая за внешним спокойствием лица". В 1964 году Василию Порику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1968-м на могиле героя в городе Энен-Льетаре был установлен памятник (фото выше). Он не дожил до Победы, но он верил в неё и приближал её как мог!1 августа 1964 г. Родительский дом Героя Советского Союза Василия Порика. (На снимке (в центре) Василий Карпович и Екатерина Сильвестровна Порик, родители Василия.) Фото: Селюченко Николай / Фотохроника ТАСС
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии