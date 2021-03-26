Три смерти и одно бессмертие русского солдата Франции

10 июня 1941 года выпускнику Харьковского пехотного училища курсанту Порику присвоили офицерское звание.

"Редко я встречал людей, столь преданных военной службе, влюбленных в неё, причём не во внешнюю, парадную, что ли, её сторону, а в самую суть, – вспоминал о Василии секретарь парторганизации Харьковского училища Григорий Белоус. - Он отлично знал уставы, всегда ходил чётким строевым шагом. Он даже виды спорта признавал только военные. Хорошо метал гранату, знал штыковой бой, умело ползал по-пластунски". В. Порик (во втором ряду третий справа) среди выпускников Харьковского пехотного училища.

А всего через 12 дней ему уже пришлось на практике применять свои военные навыки. На берегу Северского Донца он, вместе с другими бойцами из 972-го стрелкового полка прикрывая переправу своей дивизии, вступил в смертельную схватку с немецким танковым десантом. За успешное выполнение приказа и за то, что рота смогла захватить немецкие траншеи, его даже представили к награде. Но уже в следующем бою, сражаясь до последнего патрона, Василий Порик получил тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии попал в плен к немцам. Василию повезло, если можно применить такое слово к советскому офицеру, попавшему в немецкий плен. Он сумел скрыть своё звание, и то, что перед войной он вступил в коммунистическую партию. Вместе с сотнями тысяч товарищей по несчастью до зимы он томился в сборных лагерях на Украине. Вокруг люди сотнями умирали от голода и болезней, а Порику помог выжить и оправиться от ранений молодой тренированный организм. Для родных и однополчан он будет числиться в списках погибших. После войны исследователи его подвига напишут: "Это была первая смерть героя". Василия поместили в стационарный пересыльный пункт Шталаг 349 для советских военнопленных рядового и сержантского состава. Там ему удалось скрыть своё офицерское звание и избежать расстрела.

Осенью его в числе самых физически крепких пленных отправили на запад — сперва в Польшу, затем в Германию. Через несколько месяцев скитаний по лагерям его привезли в концентрационный лагерь Бомон, находившийся во французской провинции Па-де-Кале. В нём содержалось около тысячи советских военнопленных и угнанных на работу из СССР молодых мужчин. Узники работали по 12 часов в сутки на шести угольных шахтах в окрестностях. За целый день за свою работу они получали по 150 г хлеба и миску баланды из брюквы, что ставило их фактически на грань выживания. Заключённые умирали от истощения, болезней и нечеловеческого труда. Трупы немцы сбрасывали в вырытые неподалёку траншеи и посыпали их хлоркой. К концу войны все рвы в округе доверху были заполнены телами мёртвых. В каждом бараке лагеря Бомон были доносчики и шпионы. Василий Порик решил стать своим человеком для немцев и направить смертельную машину против них самих. Сперва он стал старостой барака, а затем - и всего лагеря. Гитлеровцы ни капли не сомневались в его преданности.