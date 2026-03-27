64 гениальные советские фотографии от ярчайших фотомастеров

Фотографии времен СССР. Смотрите подборку потрясающих советских кадров и испытаете всю гамму чувств.Фотография: 64 гениальные советские фотографии от ярчайших фотомастеров«Конкурс парикмахеров в Москве». 1975 год. Фото: Игорь Гаврилов «На арене Юрий Никулин». Москва. Цирк на Цветном бульваре, 1974 год. Фото: Александр Абаза «Экипаж».

Москва, 1980 год. Фото: Юрий Абрамочкин Из серии «Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов».

1975 год. Фото: Макс Альперт Из серии «Киевское балетное училище № 6», 1970 год. Фото: Виталий Арутюнов «Невский проспект». 1968 год. Фото: Юрий Белинский «Не мое собачье дело». 1965 год. Фото: Владимир Богданов «Молодость побеждает». Москва, 1963 год. Фото: Анатолий Болдин «Спортивный орнамент». 1959 год. Фото: Лев Бородулин  Из серии «Рождение человека». 1970 год. Фото: Сергей Васильев «Двое», 1965 год. Фото: Александр Виханский «У меня такой характер». 1969 год. Фото: Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова «Солдат», 1973 год. Фото: Владимир Вяткин «Воскресенье». 1965 год. Фото: Игорь Гневашев «Качели», 1977 год. Фото: Михаил Голосовский «Одесса. Лестница». 1969 год. Фото: Фридрих Гринберг Извержение вулкана Толбачик. 1975 год. Фото: Вадим Гиппенрейтер Пушкинская площадь, Москва, 1940 год. Фото: Наум Грановский «Утро на пляже». Башкирия. 1978 год. Фото: Александр Гращенков «Тени жизни». 1970 год. Фото: Михаил Дашевский «Хлеб привезли». 1960 год. Фото: Григорий Дубинский «Антимиры. Андрей Вознесенский». 1960 год. Фото: Юрий Иванов Фотография: 64 гениальные советские Пожар в Москве. 1960 год. Фото: Владислав Киврин Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Разговор по душам. Н. Михалков и Д. Ольбрыхский». 1970 год. Фото: Галина Кмит Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Стюардессы». 1970 год. Фото: Андрей Князев Фотография: 64 гениальные советские фотографии«На первомайском параде.
Мороженое». 1950 год. Фото: Юрий Кривоносов Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Тревога на позиции 3УР». 1970 год. Фото: Василий Куняев Фотография: 64 гениальные советские фотографии Разлив. Фото: Владимир Лагранж Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Штрихи детства». 1957 год. Фото: Леонид Лазарев Фотография: 64 гениальные советские фотографии Л. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год. Фото: Сергей ЛидовФотография: 64 гениальные советские фотографииАрхангельское. 1972 год. Фото: Галина Лукьянова Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Зима». 1965 год. Фото: Юрий Луньков Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Ритм труда». 1960 год. Фото: Николай Маторин Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Утро для моей девочки». 1975 год. Фото: Вильгельм Михайловский Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Силуэт». 1960 год. Фото: Мирослав Муразов Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Мартовское солнце». 1962 год. Фото: Григорий Мхитарян Фотография: 64 гениальные советские фотографии Парад на Красной площади. 1970 год. Фото: Александр Награльян Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Сельская школа». 1970 год. Фото: Вадим Опалин Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Утрата». 1964 год. Фото: Эдуард Песов Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Три тельняшки», 1968 год. Фото: Сергей Петрухин Фотография: 64 гениальные советские фотографии Владимир Высоцкий. 1975 год. Фото: Валерий Плотников Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Телеведущие». 1960 год. Фото: Лев Портер Фотография: 64 гениальные советские фотографииРекордный прыжок Валерия Брумеля. 1963 год. Фото: Александр Птицын Фотография: 64 гениальные советские фотографии Алексей Леонов, командир экипажа космического корабля «Союз-14». 1973 год. Фото: Альберт Пушкарев Фотография: 64 гениальные советские фотографии Новые «Запорожцы». 1960 год. Фото: Николай Рахманов Фотография: 64 гениальные советские фотографии Птичница. Город Кировск, Заполярье. 1950 год. Фото: Яков Рюмкин Фотография: 64 гениальные советские фотографииНа пепелище. Город Жиздра. Кошка с простреленным ухом. 1943 год. Фото: Михаил Савин Фотография: 64 гениальные советские фотографии На выставке. Девочка с сумкой. 1960 год. Фото: Николай Токарев Фотография: 64 гениальные советские фотографииЗагадочная Азия. Монголия. 1973 год. Фото: Юрий Транквиллицкий Фотография: 64 гениальные советские фотографииФестиваль молодежи и студентов на улицах Москвы. 1957 год. Фото: Михаил Трахман Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Лебеди». Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 год. Фото: Евгений Умнов Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Поезда идут на фронт». Пляшет красноармеец В. Кочетков. 1941 год. Фото: Александр Устинов Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Блок». 1970 год. Фото: Игорь Уткин Фотография: 64 гениальные советские фотографии Торпедист (Виктор Чероков). Балтфлот. 1936 год. Фото: Яков Халип Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Догулялся». 1960 год. Фото: Николай Хорунжий Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Оранжевое солнце». 1960 год. Фото: Анатолий Хрупов Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Дорога», 1975 год. Фото: Гунар Бинде Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Элегия», 1970 год. Фото: Валдис Браунс Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Удивление Евгения Моргунова», 1970 год. Фото: Василий Егоров Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Грачи прилетели», 1964 год. Фото: Микола Гнисюк Фотография: 64 гениальные советские фотографии«Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970 год. Фото: Борис Кауфман Фотография: 64 гениальные советские фотографии «Плевать мне на Мальтуса», 1960 год. Фото: Виктор Ахломов «Мечта». 1950 год. Фото: Николай Драчинский

