64 гениальные советские фотографии от ярчайших фотомастеров

Фотографии времен СССР. Смотрите подборку потрясающих советских кадров и испытаете всю гамму чувств. «Конкурс парикмахеров в Москве». 1975 год. Фото: Игорь Гаврилов «На арене Юрий Никулин». Москва. Цирк на Цветном бульваре, 1974 год. Фото: Александр Абаза «Экипаж».

Москва, 1980 год. Фото: Юрий Абрамочкин Из серии «Мысли и сердце. Оперирует хирург Николай Амосов». Из серии «Киевское балетное училище № 6», 1970 год. Фото: Виталий Арутюнов «Невский проспект». 1968 год. Фото: Юрий Белинский «Не мое собачье дело». 1965 год. Фото: Владимир Богданов «Молодость побеждает». Москва, 1963 год. Фото: Анатолий Болдин «Спортивный орнамент». 1959 год. Фото: Лев Бородулин Из серии «Рождение человека». 1970 год. Фото: Сергей Васильев «Двое», 1965 год. Фото: Александр Виханский «У меня такой характер». 1969 год. Фото: Дмитрий Воздвиженский и Нина Свиридова «Солдат», 1973 год. Фото: Владимир Вяткин «Воскресенье». 1965 год. Фото: Игорь Гневашев «Качели», 1977 год. Фото: Михаил Голосовский «Одесса. Лестница». 1969 год. Фото: Фридрих Гринберг Извержение вулкана Толбачик. 1975 год. Фото: Вадим Гиппенрейтер Пушкинская площадь, Москва, 1940 год. Фото: Наум Грановский «Утро на пляже». Башкирия. 1978 год. Фото: Александр Гращенков «Тени жизни». 1970 год. Фото: Михаил Дашевский «Хлеб привезли». 1960 год. Фото: Григорий Дубинский «Антимиры. Андрей Вознесенский». 1960 год. Фото: Юрий Иванов Пожар в Москве. 1960 год. Фото: Владислав Киврин «Разговор по душам. Н. Михалков и Д. Ольбрыхский». 1970 год. Фото: Галина Кмит «Стюардессы». 1970 год. Фото: Андрей Князев «На первомайском параде. «Тревога на позиции 3УР». 1970 год. Фото: Василий Куняев Разлив. Фото: Владимир Лагранж «Штрихи детства». 1957 год. Фото: Леонид Лазарев Л. Белоусова и О. Протопопов. 1965 год. Фото: Сергей Лидов Архангельское. 1972 год. Фото: Галина Лукьянова «Зима». 1965 год. Фото: Юрий Луньков «Ритм труда». 1960 год. Фото: Николай Маторин «Утро для моей девочки». 1975 год. Фото: Вильгельм Михайловский «Силуэт». 1960 год. Фото: Мирослав Муразов «Мартовское солнце». 1962 год. Фото: Григорий Мхитарян Парад на Красной площади. 1970 год. Фото: Александр Награльян «Сельская школа». 1970 год. Фото: Вадим Опалин «Утрата». 1964 год. Фото: Эдуард Песов «Три тельняшки», 1968 год. Фото: Сергей Петрухин Владимир Высоцкий. 1975 год. Фото: Валерий Плотников «Телеведущие». 1960 год. Фото: Лев Портер Рекордный прыжок Валерия Брумеля. 1963 год. Фото: Александр Птицын Алексей Леонов, командир экипажа космического корабля «Союз-14». 1973 год. Фото: Альберт Пушкарев Новые «Запорожцы». 1960 год. Фото: Николай Рахманов Птичница. Город Кировск, Заполярье. 1950 год. Фото: Яков Рюмкин На пепелище. Город Жиздра. Кошка с простреленным ухом. 1943 год. Фото: Михаил Савин На выставке. Девочка с сумкой. 1960 год. Фото: Николай Токарев Загадочная Азия. Монголия. 1973 год. Фото: Юрий Транквиллицкий Фестиваль молодежи и студентов на улицах Москвы. 1957 год. Фото: Михаил Трахман «Лебеди». Артистки балета Большого театра СССР в буфете Кремлевского Дворца съездов. 1963 год. Фото: Евгений Умнов «Поезда идут на фронт». Пляшет красноармеец В. Кочетков. 1941 год. Фото: Александр Устинов «Блок». 1970 год. Фото: Игорь Уткин Торпедист (Виктор Чероков). Балтфлот. 1936 год. Фото: Яков Халип «Догулялся». 1960 год. Фото: Николай Хорунжий «Оранжевое солнце». 1960 год. Фото: Анатолий Хрупов «Дорога», 1975 год. Фото: Гунар Бинде «Элегия», 1970 год. Фото: Валдис Браунс «Удивление Евгения Моргунова», 1970 год. Фото: Василий Егоров «Грачи прилетели», 1964 год. Фото: Микола Гнисюк «Кто станет новым хозяином службы знакомств?», 1970 год. Фото: Борис Кауфман «Плевать мне на Мальтуса», 1960 год. Фото: Виктор Ахломов «Мечта». 1950 год. Фото: Николай Драчинский