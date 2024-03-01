Столкновению на Даманском 55 лет

В ночь на 2 марта 1969 года несколько десятков китайских вооруженных военнослужащих в камуфляже, нарушив государственную границу СССР, переправились на остров Даманский и заняли западную часть остров.

На требования наших пограничников покинуть советскую территорию китайцы ответили агрессивными действиями. Разгорелся бой, вовремя которого погиб 31 советский пограничник, 14 получили ранения. Потери китайской стороны составили 39 человек убитыми.

Китайские военные временно отступили, но 15 марта произойдёт еще одно серьёзное столкновение с участием артиллерии.

Время «великой дружбы»

Когда в 1949 году в Пекине сторонники Мао Цзедуна провозгласили создание Китайской Народной Республики, Советский Союз стал первым государством, признавшим новую власть. Мао несколько раз приезжал в СССР и встречался со Сталиным. Советский Союз направил в Китай тысячи специалистов в различных областях: строителей, инженеров, врачей, аграриев, учёных-атомщиков. СССР помог построить железные дороги, автомагистрали, гидроэлектростанции, и даже китайский атомный проект во многом был детищем советских учёных. Мао и Сталин на встрече в Москве. 1949 год. Источник: fondsk.ru

СССР и КНР подписали договор о дружбе, союзе и сотрудничестве, во время Корейской войны вместе выступили на стороне корейских коммунистов. Однако со смертью Сталина и смягчением политического курса СССР разгорелся конфликт между двумя державами. Тем не менее советские лидеры публично говорили о продолжении тесного сотрудничества. На похоронах Сталина Георгий Маленков в траурной речи упомянул отношения с КНР:

«Мы должны всемерно укреплять вечную, нерушимую братскую дружбу Советского Союза с великим китайским народом».

Однако на деле совместные программы начали сворачивать, а объёмы помощи сокращались.

Политический конфликт и территориальные претензии

Мао Цзедун очень болезненно отреагировал на начавшуюся десталинизацию и концепцию «мирного сосуществования» с капиталистическими странами. Никита Хрущёв получил от Мао клеймо ревизиониста и предателя.

В 1959 году Хрущёв посетил Китай с государственным визитом, приуроченным к юбилею провозглашения народной республики. Мао Цзедун встретил Никиту Сергеевича в Пекине. Хрущёв и Мао в Пекине. 1959 года. Источник: mospravda.ru

Цзедун всячески пытался задеть Хрущёва. Мао знал, что Никита Сергеевич не умеет плавать, и пригласил руководителя СССР в бассейн в горной резиденции Сишань. Впоследствии специальный корреспондент «Правды» в Китае Всеволод Овчинников вспоминал:

«Хозяин встретил его в бассейне и предложил присоединиться. Но беда была в том, что Никита Сергеевич не умел плавать. В своих чёрных сатиновых трусах до колен он, как и на отдыхе в Пицунде, мог зайти в воду лишь до пояса и несколько раз присесть, чтобы окунуться. Можно представить себе, как неуклюже выглядел гость на фоне хозяина, способного легко пересечь километровую ширь Янцзы».

Это была последняя встреча Мао и советского руководства.

Идеологическое противостояние обострило территориальный конфликт. На самом деле Китай всегда претендовал на некоторые российские земли. Начиная с XVII века периодически происходили пограничные столкновения, но они быстро заканчивались после потеплений в отношениях двух держав.

Во время «культурной революции» 1966 года хунвейбины не раз нападали на представителей дипломатической миссии СССР и даже осадили посольство в Пекине. Советская пропаганда истово осуждала «культурную революцию» и бесчинства боевых отрядов Мао: по радио и в газетах постоянно появлялись известия о «китайском варварстве» и новых акциях и казнях. Всё указывало на то, что конфликт КНР и СССР будет разгораться и далее.

Первые столкновения на Даманском

Ареной противостояния стал маленький приграничный остров Даманский на реке Уссури, который не достигает даже одного квадратного километра площади. Остров Даманский на карте 1969 года и его современная фотография. Источник: moment-istini.com

Поскольку на протяжении 1960‑х годов отношения КНР и СССР ухудшались, советские пограничники неукоснительно следовали инструкциям. Даже небольшие нарушения границы Советского Союза резко пресекались. В 1940–1950‑е годы пограничники зачастую сквозь пальцы смотрели на китайских рыбаков, ходивших по Уссури на лодках, но теперь китайцев разгоняли пограничные катера.

На территорию острова проникали и крестьяне, которые заготавливали там сено для скота. Руководство СССР расценивало такие инцинденты как провокации, по некоторым данным, происходили даже нападения хунвейбинов на пограничные патрули. Нарушения старались пресечь, но огнестрельное оружие пограничники не использовали. К зиме 1969 года ситуация накалилась до предела. Военнослужащие Народно-освободительной Армии КНР (НОАК) под предлогом защиты мирных китайцев, на которых нападают советские пограничники, начали периодически переходить границу СССР.

При всей серьёзности ситуации советские и китайские военные не стреляли друг в друга. Обычно всё заканчивалось массовыми драками или физическим «выдавливанием» китайцев с территории СССР. Будущий Герой Советского Союза Юрий Бабанский так описывал службу на пограничной заставе:

«…в феврале неожиданно получил назначение на должность командира отделения заставы, начальником которой был старший лейтенант Иван Стрельников. Прихожу на заставу, а там, кроме повара, никого нет. „Все, — говорит, — на берегу, с китайцами дерутся“. Я, конечно, автомат на плечо — и к Уссури. А там и в самом деле драка. Китайские пограничники перешли Уссури по льду и вторглись на нашу территорию. Вот Стрельников и поднял заставу „в ружьё“. Наши-то парни и повыше, и поздоровее были. Но и китайцы не лыком шиты — ловкие, увёртливые; на кулак не лезут, всячески пытаются увернуться от наших ударов. Пока всех отмолотили, часа полтора прошло. Но без единого выстрела. Только по морде. Я ещё тогда подумал: „Весёлая застава“».

Иногда для вытеснения использовалась техника и специальные средства. Многие пограничные патрули использовали охотничьи рогатины — длинные жерди, имеющие раздвоение на конце. Этими оружием советские солдаты буквально выталкивали китайцев с территории СССР. Советские пограничники на БТР-60 с рогатинами. Источник: shieldandsword.ru

Бой на острове Даманский 2 марта

В ночь с 1 на 2 марта 1969 года 77 военнослужащих НОАК, вооружённых стрелковым оружием, заняли позиции на острове Даманском. Утром пограничники обнаружили передвижения китайцев. На Даманский выдвинулось две группы советских бойцов — всего 32 человека, два грузовика и БТР-60 — под командованием старшего лейтенанта Стрельникова и сержанта Рабовича.

Стрельников приказал Рабовичу с группой обойти позиции китайцев, чтоб отсечь пути вероятному подкреплению, сам же с другой группой занял позиции рядом с китайцами и вступил в переговоры. Солдаты НОАК первыми открыли огонь по советским пограничникам. Группа Рабовича попала в засаду и была уничтожена почти полностью. Китайцы захватили в плен одного солдата, в апреле его тело со следами пыток передали советской стороне. Когда началась перестрелка, к Даманскому начало прибывать советское подкрепление под командованием старшего лейтенанта Бубенина, в том числе бронетехника (БТР-60).

Китайцы поняли, что стрелкового оружия недостаточно, и начали подтягивать к острову миномётные расчёты, но успели дать несколько залпов. Участник боёв сержант Бабанский впоследствии вспоминал тот бой так:

«Через 20 минут боя из 12 ребят в живых осталось восемь, ещё через 15 — пять. Конечно, ещё можно было отойти, вернуться на заставу, дождаться подкрепления из отряда. Но нас охватила такая лютая злоба на этих сволочей, что в те минуты хотелось только одного — положить их как можно больше. За ребят, за себя, за эту вот пядь никому не нужной, но всё равно нашей земли».

Китайцы понесли серьёзные потери, лишились командного пункта в ходе атаки советской бронетехники и после полудня начали отходить с острова. В бою 2 марта погиб 31 советский военнослужащий, в том числе командир заставы Иван Стрельников. Китайцы, по данным КГБ, потеряли 39 человек. Братская могила погибших пограничников, Иван Стрельников похоронен отдельно. Источник: РИА «Новости»

Как только стихли последние выстрелы, неподалёку от границы была развёрнута целая советская мотострелковая дивизия, готовая нанести по нарушителям сокрушительный удар. В усиление пограничникам были переданы несколько БМД и РСЗО «Град», которые сыграли в этой истории решающую роль. НОАК тоже подтянула резервы. Обе стороны готовились к противостоянию неопределённого масштаба.

Конфликт КНР и Советского Союза развивался стремительно. Китайская пресса разразилась статьёй «Долой новых царей!», в которой СССР обвинялся в империализме и желании захватить китайские земли. Газета «Правда» вышла с материалом «Позор провокаторам!», где автор изложил советскую версию событий. У посольства КНР в Москве проходили организованные властью демонстрации, митинги и пикеты, на дипломатическом уровне выражались разнообразные протесты и демарши. Китайские хунвейбины провели несколько акций в Пекине. Складывалось впечатление, что стороны готовятся к войне.

Тревожный застой

Авторы современных публикаций о конфликте на Даманском часто упускают из виду предшествующие события, которые повлияли на советское общество. Лишь четверть века назад закончилась Вторая мировая война, которая принесла советскому народу колоссальные страдания. В 1969 году представителей поколения, пережившее войну в сознательном возрасте, было достаточно много, эти люди всё прекрасно помнили.

Тема китайской угрозы тревожила людей. 40-летняя женщина, библиотекарь из Смоленска, описывая чувства к мужчине, упоминала о конфликте с КНР:

«Всё время щемящее чувство. Обстановка, мне кажется, настолько напряжённая, что страшно подумать, что может случиться. Вряд ли увидимся. В сущности уже, наверно, с год идёт не обнародованная война с Китаем. Это ужасно: народ только начал отходить от предыдущей войны и вот опять».

В марте 1969 года советский обыватель, по сути, столкнулся с нападением «злого восточного соседа», с агрессией против СССР, который уже 24 года жил в мире и спокойствии. На самом деле ещё до конфликта на Даманском в Советском Союзе росла тревожность по отношению к «китайской угрозе». Александра Архипова и Анна Кирзюк в работе «Опасные советские вещи» приводят несколько интересных городских легенд и слухов на эту тему. Например, такую запись в 1967 году сделал Владимир Швец, композитор, человек с высшим образованием:

«Мне рассказали, что на нашу китайскую границу китайцы двинули 100 тысяч солдат. Они нарвались на электрозаграждения и были сожжены. Якобы в Китае вопят о мести, а Мао собирается быть в Москве».

Советские граждане рассказывали о таинственных «китайских листовках». Дошло до того, что напуганные школьницы в Донецке разбрасывали листовки, призывающие горожан спасаться от войны, которая уже началась.

После марта 1969 года в СССР становится популярным скорее трагический, чем смешной анекдот:

«2000 год. На финско-китайской границе всё спокойно».

Антикитайская истерия не закончилась с развязкой событий на Даманском. В 1970‑х годах возникла городская легенда о женщине, которая купила китайский ковёр, а ночью умерла от страха, увидев на ковре светящееся изображение мёртвого Мао. Вольная интерпретация легенды о «ковре с Мао»

В марте 1969 года примерно 20% советских граждан верили в скорое военное столкновение с Китаем. Московский студент Георгий Елин в марте 1969 года написал в личном дневнике:

«Конфликт на Даманском — это уже реально страшно: перспектива войны с Китаем перестаёт быть темой анекдотов. Сегодня нет проблемы актуальнее».

Тревожные настроения не рассеялись с окончанием конфликта. Советская пропаганда умело использовала угрозу с Востока. Китайская пропаганда запугивала граждан «советским империализмом новых царей». Отличным примером антикитайской пропаганды являются знаменитые плакаты в одной из воинских частей Дальнего Востока. События 14–15 марта на Даманском

Около полудня 14 марта советские пограничники обнаружили группу бойцов НОАК, продвигавшихся к острову. Никаких предупреждений и переговоров не планировалось — пограничники отогнали китайцев огнём. Как только советские силы отошли с острова, китайцы предприняли новую попытку, но в этот раз отступили, увидев советскую бронетехнику. Отряд пограничников окопался на острове.

Утром 15 марта китайцы обстреляли остров из гаубиц и миномётов, сразу за артподготовкой почти пять сотен китайских бойцов прорвались на остров и заняли позиции. Войска КНР подбили БТР-60, тогда в бой бросили четыре танка. Через несколько часов советские войска отошли с острова, израсходовав все боеприпасы. В этот момент приказ на уничтожение противника получила батарея РСЗО «Град», новейшее на тот момент средство поражения. Несколько залпов потомков легендарной «Катюши» сломили китайское сопротивление. РСЗО «Град» на смотре техники одной из воинских частей СССР. Источник: histrf.ru

После недолгого стрелкового боя советские солдаты вытеснили оставшихся в живых китайцев. Столкновение закончилось так же быстро, как и началось.

Последствия конфликта

В общей сложности в марте 1969 года советская сторона потеряла 58 человек убитыми, китайские потери оцениваются в 100–300 человек. Остров Даманский сохранил прежний статус. Единого мнения о том, почему этот конфликт закончился, до сих пор нет. Отечественные исследователи склонны считать, что китайцы испугались. Некоторые западные специалисты заявляют о том, что стороны не пошли на конфронтацию из-за угрозы ядерной войны.

Французский журналист Арно де ля Гранж утверждает: китайские исследователи обнаружили документы, которые свидетельствуют, что СССР готовил планы ядерного удара по Китаю. По информации французского издания Le Figaro, от этого шага советское руководство отказалось потому, что президент США Никсон обещал нанести ответный удар по 130 советским городам.

Летом 1969 года вспыхнули ещё два пограничных конфликта с Китаем, но они не были такими кровопролитными и закончились переговорами сторон на местном военном уровне. Отношения СССР и КНР потеплели только после смерти Мао в 1976 году, а уже при Горбачёве случится настоящая перезагрузка отношений двух стран. В 1991 году Советский Союз официально передал Даманский Китаю.

Горькая правда боёв на острове Даманский — это история о бессмысленных территориальных претензиях и нескольких сотнях смертей китайских и советских солдат. В 1969 году первый заместитель председателя КГБ СССР Николай Егоров ёмко высказался о конфликте:

«Жаль мужественных молодых ребят, стойко защищавших никому не нужный болотистый Даманский».

https://t.me/sssr_history2/13485

https://vatnikstan.ru/history/damansky/

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