Снесенное и утерянное, ч.5

Сколько храмов было разрушено в советский период? Собрали для вас статистическую информацию на карточке.

Утраченные церкви Тулы в современной застройке

За советское время Тула потеряла разрушенными до основания и перестроенными до неузнаваемости десятки храмов. Сообщество История Тулы (https://vk.com/wall-211228429_7046? Новости СМИ2

w=wall-211228429_7046) подготовило для нас наглядные сравнения.

1. Спасо-Преображенский собор находился на месте фонтанов возле «Белого дома». Снесли здание в начале 1930-х гг.

2. Николочасовенская церковь. Находилась на месте дома на ул. Советской (который смотрит на Красноармейский пр). В 1936 году церковь снесли.

3. Старообрядческий храм Благовещения Пресвятой Богородицы на ул. Демидовской также дошел до нас с утратами.

4. Казанская церковь. Находилась на месте профессионального лицея №4, ул. Металлистов, 2- а. В 1929 году был разобран.

5. Сретенская церковь. Находилась на пересечении ул. Металлистов и Советской на месте нынешнего сквера с памятником С.И. Мосину. Снесли в начале 1930-х гг.

6. Крестовоздвиженская церковь. Находилась на месте нынешней Крестовоздвиженской площади (на месте фонтана). В апреле 1934 года разобрана.

7. Троицкая церковь. Находилась на месте где начинался современный Пролетарский мост (со стороны Центрального района). Колокольню Троицкой церкви снесли в 1928 году. В 1930-м году разобрали и основное здание.

8. Храм Святых Флора и Лавра дошел до наших дней без колокольни.

9. Преображенская церковь на ул. Мендлеевской дошла до нас с изменениями. Колокольня на фото была разрушена в начале 1920-х гг.

10. Старообрядческий храм Иоанна Златоуста в советские годы был лишен своего пятиглавия.

Один из способов напомнить об утраченной достопримечательности — прозрачный стенд с изображением утраченного объекта. Такие стенды в последние 5 лет стали появляться во многих российских городах. Они позволяют создать нечто вроде дополненной реальности, чтобы люди могли представить, как это место выглядело 100 лет назад. И вот такой стенд недавно появился в Симбирске на месте разрушенного Троицкого собора.

Это хороший способ вспомнить нашу историю в тех случаях, когда воссоздание невозможно по тем или иным причинам, или если на воссоздание нет денег. Но, конечно, в идеальном случае развития событий, нужно добиваться полноценного восстановления.

Памятник Николаю Демидову в Нижнем Тагиле Идея увековечения памяти Николая Никитича Демидова (1773-1828 гг.), известного предпринимателя и мецената, пришла к его сыновьям вскоре после похорон родителя в его горнозаводской вотчине. Памятник был заказан у директора парижской Академии изящных искусств Франсуа Бозио. Изготовление монумента и доставка его на Урал растянулись на целых семь лет – его торжественное открытие состоялось только в 1837 г.

Памятник представлял собой сложную аллегорическую композицию из девяти скульптур. Постамент венчала фигура Николая Никитича, подающего руку коленопреклоненной женщине в греческой тунике и короне. Одни усматривали в ее фигуре Россию, другие – покровительницу Нижнего Тагила, третьи – аллегорию на возрождение местной промышленности. У подножия были размещены четыре скульптурные группы, иллюстрировавшие основные этапы биографии Демидова. Впрочем, тагильцы понимали сложную скульптурную композицию по-своему: наверху изображены Демидов с женой, внизу – члены его семьи. Если бы Бозио узнал о такой бесхитростной интерпретации его замысла, он крайне бы удивился.

Долгие годы этот интереснейший памятник оставался одной из главных достопримечательностей Нижнего Тагила. К сожалению, в советские годы ни красота, ни сложность, ни старина его не спасли - он был разобран и отправлен на переплавку либо в 1918-1919 гг., либо в начале 1930-х гг. В последнее десятилетие в СМИ неоднократно появлялись новости о планах его восстановления, правда на другом месте. Надеемся, что благое начинание будет доведено до конца.

Временная станция «Выставка №1» на XVI Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде. 1896 год. То чувство, когда временная станция конца XIX века в разы красивее почти любой постоянной станции XXI века.

Ансамбль Троицкого и Никольского соборов в Симбирске Часто в наших городах был не один, а целых два главных собора. Объяснялось это просто – в таких случаях один храм был летним (неотапливаемым), а другой зимним.

В ансамбле Никольского и Троицкого соборов Симбирска старейшим был Никольский. Правда, первоначально он назывался как раз Троицким. Первоначально на этом месте, одновременно с основанием города Симбирска в феврале 1648 г. был построен первый деревянный однопрестольный Свято-Троицкий собор. В 1694 г. собор сгорел, и на его месте на Соборной пл. в 1702-1712 гг. был построен новый каменный Свято-Троицкий трехпрестольный собор. В 1841 г. главный престол этого собора в связи с освящением нового кафедрального собора во имя Троицы переименован в Никольский. С тех пор старый собор стали именовать Николаевским, или Никольским, и он стал выполнять функции зимнего собора. Троицкий собор же был почти на век моложе Никольского. Построить собор, посвящённый победе в Отечественной войне 1812 года решили ещё в 1815 году. Первоначальный проект предполагал перестройку уже существующего Троицкого собора, впоследствии ставшего Николаевским. Однако при обсуждении деталей проекта строительный комитет посчитал, что перестроить старую церковь в красивое и прочное здание вряд ли возможно. В итоге решили построить новый храм во имя Живоначальной Троицы. Симбирское дворянство согласилось с доводами столичного комитета и в 1823 году поручило составить проект нового собора архитектору Михаилу Коринфскому. Закладка храма состоялась 7 сентября 1824 года во время посещения Симбирска императором Александром I, принявшим участие в торжестве. Собор строился на пожертвования прихожан и общественных деятелей. Освящение собора состоялось 15 сентября 1841 года. С этого времени в Симбирске стало два кафедральных храма — старый Никольский (зимний) и Троицкий (летний), неотапливаемый, которые считались единым кафедральным собором. Новый Троицкий собор по своей архитектуре напоминал Исаакиевский собор в Петербурге, только в уменьшенном виде.

В феврале 1934 года городской совет принял решение о сносе обоих соборов. Летом 1936 году были взорваны остатки стен. На его месте сейчас... пустырь.

Храм Василия Кесарийского Один из самых больших и красивых московских храмов, который был снесен в 1930-е годы. Его вместимость была почти пять тысяч человек. После революции храм еще функционировал и проводились богослужения. В 1922 году храм был разграблен, а в 1933 храм лишился колоколов общим весом в 45 тонн. После сноса в 1935 году на его месте построили жилой дом для сотрудников НКВД.

Храм располагался по адресу: 1-я Тверская-Ямская, дом 11

Домик кордегардии у Тверской заставы, 1930-е годы. В 1742-м Москва была окружена земляной насыпью — валом — со рвом. Это была экономическая межа, охранявшая город от контрабанды. Казенными и таможенными сборами ведала Камер-коллегия, потому вал назывался Камер-Коллежским. С 1800-х вал — административная граница Москвы. У каждого въезда в город стояли караул и кордегардия. Имена въезжающих и выбывающих записывались. В 1852-м заставы были упразднены, ров засыпан. Тем не менее два типовых домика кордегардии стояли по обе стороны от Триумфальной арки еще долго. Гиляровский писал, что там помещались то городские метельщики, то полицейская стража, то почтенные инвалиды... Потом поместилась в одном из домиков городская амбулатория, а в другом — дежурка для фельдшера и служителей.

До наших дней, к сожалению, домик не дожил.

Утраченная Москва: здание бывшего Земского приказа В 1874 году снесли здание бывшего Земского приказа, которое находилось практически у стен Московского Кремля. Ведомство размещалось тут с 1564 по 1699 годы и занималось управлением города.

Сначала сооружение было деревянным. На рубеже 17-18 веков стало каменным. После упразднения Земского приказа здание отдали медицинской конторе. Вскоре здесь появилась Главная аптека. В ней не только продавали лекарства. Её сотрудники также следили за работой всех остальных аптек Москвы.

В 1737 году в здании случился пожар. Организацию перевели в другое место, а тут в 1755 году разместили Московский университет. С конца 18 века, когда студенты переехали в новое здание на Моховой улице, здесь располагались разные городские учреждения. Сносить сооружение решили в 1872 году, чтобы освободить место для строительства Исторического музея.

Интересная литография. Долго ее вертела, обдумывая: куда именно поставить, в какую тему. Решила вот сюда, как утерянное. Это, пожалуй, одна из самых загадочных вещей дофотографической эпохи — литография 1830-1840-х годов «Вид трактира и почтовой станции на дороге из Костромы в Ярославль». Ее автор — французский художник Андре Дюран, путешествовавший по России на средства дипломата и мецената Анатолия Демидова. Демидов, происходивший из богатого рода знаменитых горнозаводчиков и почти всю жизнь проживший в Европе, полностью финансировал поездку и подготовку издания роскошного альбома «Живописное и археологическое путешествие по России». Вот там она и нашлась.

Хочется верить, что такой дом действительно стоял.

А вот это уже уничтожение врагами. ВСУ разрушили усадьбу Барятинских в Курской области. Предварительно, боевики ударили по территории ансамбля "Марьино" из РСЗО HIMARS, в результате чего было повреждено административное здание объекта культурного наследия федерального значения, датируемое XIX веком. А вот так она выглядела до обстрела...

Можно списать на издержки войны, но тут важна историческая справка. Во время Великой Отечественной войны, отступая, фашисты хотели подорвать эту усадьбу, дабы не оставлять ее Красной Армии. Однако, их планам не суждено было сбыться, им помешало местное сопротивление.

И вот, спустя много лет, нацисты осуществили план Гитлера, прямой наводкой уничтожить объект культурного наследия. По стопам идут - значит и закончат одинаково.

Вот с этой нечистью воюет Россия.

В селе Сафоновка находится необычная усадьба. Её построил землевладелец и депутат Курского дворянского собрания Иосиф Викторов, племянник князя Барятинского. Здание конца XIX века часто называют «дворец для любимой» — мол, аристократ влюбился в немку и решил построить замок в германском стиле. Это — удивительный уголок, символ неразделённой любви. Усадьба в Сафоновке является интересным примером стилизаторства западно-европейского средневекового зодчества и напоминает средневековый рыцарский замок.

В объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы И. Т. Викторова „Дворец для любимой“» входят следующие постройки: «Дворец для любимой», фонтан, водонапорная башня, кухня с погребом, четыре хозяйственных корпуса, пруд. Единство и выразительность всех построек ансамбля достигнуты применением богатой рельефной кладки, узор которой акцентирован пластикой и цветом полихромного цветного кирпича отменного качества. Неоготический дворец сочетает элементы декора фасадов и резную деревянную веранду главного входа, выполненные в лучших традициях русской архитектуры. Курские власти сообщили о повреждении в ходе боевых действий объекта культурного наследия, усадьбы И.Т. Викторова. После украинских обстрелов усадьба лишилась окон и крыши, местами обгорела. И судя по фото, там и внутри разрушено основательно!



ВСУ обстреляли полуторавековой храм в Курской области. Ещё один объект культурного наследия регионального значения – «Церковь Дмитриевская», который находится в селе Казачья Локня Суджанского района, в ноябре был серьёзно повреждён в результате атаки украинской армии. Храм был недавно отреставрирован и являлся действующим – в нём регулярно проводились богослужения.

Министерство по государственной охране объектов культурного наследия Курской области направило сведения о разрушении церкви в Следственное управление Следственного комитета РФ по Курской области.

Мосторг.

Как выглядел в 1930 году

Здание универсального магазина Мосторга на Красной Пресне было возведено в 1927-1928 гг. по проекту братьев А.А., В.А. и Л.А.Весниных, признанных лидеров московского конструктивизма.

Строительство крупных универмагов стало заметным явлением в архитектуре Москвы второй половины 1920-х гг. Универмаги рассматривались как одна из форм централизации коммунально-бытового обслуживания. Кроме того, в годы нэпа универмаги должны были составить конкуренцию частной торговле – их создание давало возможность государственной и кооперативной торговле существенно уменьшить накладные расходы, а следовательно, и снизить цены на товары. Здания универмагов становятся предметом архитектурных конкурсов, их строительство нередко поручается выдающимся архитекторам. Фото 1930 год

В эти годы в бывших окраинных районах Москвы строятся универмаги Мосторга – одной из старейших торговых организаций Советской России. Мосторг был создан в 1921 г. как Управление торговли Моссовнархоза (МСНХ), и уже в следующем году реорганизован в Московское торговое товарищество на паях. К 1929 году в системе Мосторга было, кроме центрального, 9 районных универмагов, несколько магазинов строительных материалов, металлических изделий, ювелирных и др. Универмаги Мосторга представляли собой, как правило, угловые здания на пересечении радиальных магистралей с кольцами Садовых, Валов, Новым Бульварным и Парковым.

Краснопресненский универмаг стал первой конструктивистской московской постройкой братьев Весниных. Здание трапециевидной, кристаллической формы вписано в угловой участок, выходящий на площадь Краснопресненской заставы. Обращенный к площади, главный фасад представляет собой гигантский экран-витрину со сплошным остеклением, подчеркивающий боковыми гранями угловую форму участка. Огромная витрина, выходившая на площадь и рынок, должна была демонстрировать преимущества новой, советской торговли. Чтобы витринные стекла не запотевали, не покрывались льдом, братьями Весниными было применено оригинальное конструктивное решение - на крыше универмага было построено 5 вентиляционных шахт, через которые входил и постоянно циркулировал холодный воздух. Витрину обрамляет гладко оштукатуренная плоскость стены, весь верхний, четвертый этаж здания, предназначенный для служебных помещений, становится полем для гигантской двухстрочной надписи «Мосторг. Универсальный магазин». Но уже в 1977 году он выглядел вот так.

А в результате реконструкции, прошедшей в 2000-х гг., интерьеры здания фактически утрачены. Остался только фасад, да и тот "отрехтованный"