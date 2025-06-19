Рагу из Черных лебедей

Заметки на полях битвы за Лос-Анджелес Заметки на полях битвы за Лос-Анджелес

Когда-то журналист Тим Керби сказал, что в США невозможна революция — потому что там нет посольства США. Держа в уме эту фразу, нужно констатировать очевидное: вспыхнувшие в Штатах протесты, которые уже привели к хаосу на улицах Лос-Анджелеса, вряд ли приведут к большим и тектоническим сдвигам в американской политике. А чувство глубокого удовлетворения оттого, что у нашего главного геополитического противника сейчас большие внутренние проблемы, не стоит превращать в головокружение от успехов. На наш век противостояния со Штатами еще хватит с лихвой. Тем боле, что всеамериканское глобальное «общество спектакля» еще никто не отменял. Вместе с тем, стоит пристальнее посмотреть на происходящее и прикинуть — а чем энтомологическое наблюдение за «последней сверхдержавой» может нам помочь. Иронично, но за всеобщим разгулом спектакля прячется серьезный внутренний кризис, который в любой момент может прикончить американское «общество всеобщего благоденствия» и устремить Штаты вслед за другими великими империями — в небытие. И хотя запас прочности системы все еще дает возможность Штатам отсрочить кризис — в той конфигурации, которая сложилась к 2025 году, накопившиеся нерешенные проблемы способны разорвать «последнюю сверхдержаву» на части. О том, как 139 серий нашумевшего сериала «Общество спектакля» привели к дисбалансу американской системы, как Штаты заметали свои корневые проблемы под коврик во славу мифа о «государстве всеобщего благоденствия» — и чему мы можем научиться, поедая рагу из роковых птиц современной мифологии, которые уже готовы заклевать Америку до крови, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Николай Андреев (Комиссар Яррик). Битва за Лос-Анджелес Если вы были не в курсе — то, пока мы добиваемся решения целей и задач специальной военной операции, в США творится своя особая атмосфера. Там внезапно (точнее, вполне ожидаемо, об этом ниже) вспыхнули протесты против миграционной политики Вашингтона. Протестующие занимаются любимым делом (бьют стекла-двери и лутают ништяки в пустых магазинах), полиция занимается любимым делом (винтят всех, кто стоит на ногах). В общем, идет нормальная цивилизованная жизнь. Если вы адекватный человек и пропустили все предыдущие серии — то напомню вам краткую выжимку последних событий.

7 июня служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) провела крупный рейд по центру Лос-Анджелеса. В результате массового отлова была выявлена целая масса нелегальных мигрантов — несколько десятков человек, среди которых были люди с обширными и серьезными криминальными досье. Однако повод отлично наложился на местные национальные диаспоры, преимущественно мексиканцев (отсюда и массовое присутствие на «позициях» «повстанцев» государственных флагов Мексики) и местных активистов «за все хорошее». Дополнительно масла в огонь кипиша подлил и Вашингтон — недавно сообщалось о том, что федеральный центр будет значительно урезать бюджетные расходы на содержание Калифорнии. Предоставляя властям штата в некотором смысле «пожить на свои». Масса мигрантов-бездельников, поняв, что в скором времени им придется либо возвращаться восвояси, либо вкалывать в три смены (да еще и официально), решила зарешать вопрос самостоятельно и кардинально — с помощью камней и палок. Видя разрастающийся накал событий, Белый дом объявил о вводе в округ Лос-Анджелес 2 тысяч бойцов национальной гвардии — но тут внезапно прилетела «двоечка» со стороны властей округа. Там заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Собственно, имеем что имеем. Спустя три дня Лос-Анджелес превращается в настоящий театр военный действий — и именно поэтому я применяю к текущим событиями термин «Битва за Лос-Анджелес», невозбранно украденный мной с обложки одноименного альбома Rage Against The Machine. На улицах винтят всех, вплоть до журналистов «независимых» СМИ, в полицию полетели камни, а протестующие устраивают дестрой.

Тут бы конечно уместно вспомнить, что со всем штатом дела обстоят не то, чтобы очень хорошо. Проблема в том, что Калифорния — на текущий момент — это жуткий рассадник Демократической партии, уже от этих самых демократов пострадавший. Совсем недавно, в январе 2025-го, Лос-Анджелес накрыло жуткими пожарами — и в решении этой проблемы демократические власти штата Калифорния оказались абсолютно беспомощны. Были эвакуированы десятки тысяч людей, полиция получала сообщения о массовом мародерстве в оставленных домах. Сгорела элитная недвижимость, принадлежавшая в том числе и некоторым нашим богатым мужеложцам-релокантам (и поделом). Но дальше оказалось, что пожарное управление штата как-то забило на собственно работу, вместо этого проводя всякую содомию и прочую пропаганду АБВГД+. Как выяснилось, одно с другим не вяжется — и когда пришлось тушить пожары, выяснилось, что воды в гидрантах нет, а принадлежность к половым меньшинствам не спасает от пламенного ада в 1000+ градусов и скрежета зубовного. Видимо, слова апостола о том, что «мужеложники Царства Божьего не наследуют» они пропустили мимо ушей…

Вслед за Калифорнией протесты уже понеслись по другим штатам — на текущий момент, как отмечает наш коллега Валентин Меликов, миграционные протесты распространились на Остин и Даллас, штат Техас; а также подключились Бостон, Хьюстон и Филадельфия. Размах кипиша уже представляется гораздо более мощным, чем одна только «битва за Лос-Анджелес». Но даже если сегодня-завтра улицы «города ангелов» опустеют, а нацгвардия всех мигрантов загонит под шконку — проблема сама собой не решится. Потому что слоев у нее — гораздо больше, чем один. Мы воспринимаем со своего российского дивана Штаты как некий единый и сильный монолит; однако это во многом — морок, иллюзия, созданная самими Штатами. Тот самый «спектакль», который поглощает реальные проблемы и закрывает их благоговейным потоком слащавой пропаганды. Однако сколько бы ни пытались замести под коврик эти ошибки и накопившиеся проблемы — их аккумуляция (то есть накопление или даже «нагромождение», в случае Штатов) оказалась настолько огромной и неподъемной, что никакой волшебный стоп-кран имени Трампа уже не поможет. Модель катастрофы Для того, чтобы понять, что именно я имею в виду, говоря про аккумуляцию ошибок на примере США, стоит взять какую-нибудь полезную конструкцию, чтобы в голове строилось некое простое понимание событий. Собственно, попытаться объяснить простым языком такую сложную науку, как аналитика жизненных рисков и ее применимость к государственным моделям. Важно помнить. Модель, которой пользуюсь я — упрощенная донельзя, поскольку я не математик и не кибернетик, а простой гуманитарий и «инвалид умственного труда». Второй важный дисклеймер: я понимаю, что процессы в мире устроены гораздо более сложным образом, и в целом напоминают огромные фракталы разных вероятностей. Но, поскольку мы в школе проходим классическую механику Ньютона (лишь слегка накручивая на нее электродинамику Максвелла, квантовую механику и теорию относительности Эйнштейна) и этого знания нам базово в жизни хватает — стоит начать с простых моделей, прежде чем погружаться в более глубокие структуры. Экономисты и математики особо любят среди других прочих такую вещь, как «кривая нормального распределения», она же — гауссова кривая. Сам график, конечно же к математику и физику Карлу Фридриху Гауссу отношения имеет мало, это во многом более поздняя конструкция, выведенная другими исследователями на базе вычислений Гаусса и Пьера-Симона Лапласа. Но так уж повелось называть этот график гауссовой кривой. Суть простая: у нас есть график, на который нанесено некоторое количество событий, разной степени хреновости:

получить ЗП,

попить пива с друзьями,

выиграть 10 рублей в лотерею,

найти кошелек с биткоинами,

наступить в говно,

напороться на злого алкаша в подворотне,

убиться об метеорит. В зависимости от того, насколько хреново или хорошо нам от того, что событие случится, они располагаются по двум осям: Ось Х (горизонтальная) — это сила воздействия события на обывателя, то есть на нас. Здесь ось имеет и позитивные и отрицательные значения, потому что разные события в жизни воспринимаются нами позитивно или негативно. Ноль — нам от этого ни холодно, ни жарко — получил зарплату в строго установленный срок. Обычное дело. Приятно (+1) — попил пива с корешами. Позитивно (+2) — выиграл немножко в лотерею. Очень позитивно (+3) — нашел кошелек с биткоинами, и так далее. Хреново (-1) — наступил в говно. Алкаш в подворотне (-2) — хреново, но не смертельно, можно убежать, хотя нервы попортишь. Про метеорит (-3) вы и так все поняли.

Здесь ось имеет и позитивные и отрицательные значения, потому что разные события в жизни воспринимаются нами позитивно или негативно. Ноль — нам от этого ни холодно, ни жарко — получил зарплату в строго установленный срок. Обычное дело. Приятно (+1) — попил пива с корешами. Позитивно (+2) — выиграл немножко в лотерею. Очень позитивно (+3) — нашел кошелек с биткоинами, и так далее. Хреново (-1) — наступил в говно. Алкаш в подворотне (-2) — хреново, но не смертельно, можно убежать, хотя нервы попортишь. Про метеорит (-3) вы и так все поняли. Ось Y (вертикальная) — это распространенность события. Грубо говоря, что случится быстрее — вы получите зарплату, или найдете на улице кошелек с биткоинами, или на вас упадет метеорит. Или, говоря словами Фаины Георгиевны Раневской, что случится быстрее — что вы поедете на дачу, или что вам оторвет голову. Усложнять текст научными терминами не буду, поэтому постараюсь ответить проще (этот текст я дописываю в час ночи, поэтому мудрить сил просто нет). Раскладывая в такой график случайные житейские события, получаемые блага и неприятности, мы обратим внимание на одну закономерность. Большая часть случаев, происходящих с обычным человеком в жизни, находится как раз в вилке от «нормально» до +1 или -1, редко заползая в поле более высокой силы воздействия. Обычная и размеренная жизнь человека как раз и держится в этой вилке, лишь иногда переходя за черту — именно поэтому особо серьезные моменты большей радости или печали мы хорошо запоминаем и отражаем у себя в памяти. Но обратите внимание не на эту вилку «нормального распределения» — а на ее «хвосты», особенно на негативные. События, которые находятся в самых концах графика происходят очень редко, буквально раз в десять-двадцать лет, даже не факт, что именно с вами такое произойдет. Но уж если произошло — отдача будет такая, что от вас мокрого места не останется. Точно также и с уникальными позитивными событиями — вероятность того, что произойдет нечто безумно классное, очень мала. Но уж если оно происходит — шанс один к ста, если не меньше. Эти самые «хвосты» гауссовой кривой, эти самые события с высокой степенью воздействия — это и есть те самые «Черные лебеди», как их называет американский писатель ливанского происхождения, православный христианин Нассим Талеб.

Дальше — больше. Талеб отмечает, что наступление «Черных лебедей» зависит не от того, что оно само по себе взяло и долбануло по человеку. Один из главных принципов их появления — аккумуляция. Для того, чтобы произошел позитивный «Черный лебедь», нужно предпринимать больше качественных попыток, больше пробовать, больше изучать, больше выстраивать по жизни, решая различные задачи и оперативно пресекая проблемы (либо же находить противовес в системе, так называемая «стратегия штанги»). Тогда постепенно можно вылезти из «нормального распределения» в сторону более позитивного события. Не факт, что оно будет абсолютно позитивным — но улучшить свое текущее положение вполне возможно. Но. Если человек наоборот копит неразрешённые проблемы, ошибки, усугубляет систему раз за разом, находя «простые и не работающие» решения, намеренно делает систему донельзя хрупкой и невообразимо огромной — и при этом не находит баланс, не находит хоть какой-то противовес, он рискует размотаться при первом же шелесте черных крыльев. «Черный лебедь» — это то, что в конечном итоге вас может либо унести в заоблачные вершины — либо прописать с ноги в нокаут. Но позитивного «Черного лебедя» в американской системе не просматривается. Наоборот — чем дальше в лес, тем больше нерешенных проблем тянут Штаты на негативный край гауссовой кривой. Где страну вполне может заклевать первый попавшийся Черный лебедь, Ну или как получилось сейчас — лебедь оказался рыжим…

Крах «благоденствия» Реальность, конечно, не так идеальна, как график гауссовой кривой, тут я во многом согласен с книгами Талеба, который громил других аналитиков за использование «графика нормального распределения», чтобы оправдывать бесконечный рост доходов без учета редких, но опасных рисков. Но прикол в том, что новый-старый президент действует по своей, одному ему ведомой логике. И как будто не видит расположившихся перед ним стратегических «хвостов», которые уже нависли над Штатами. Вообще, если восстанавливать всю хронологию событий последних 139 дней, которые у власти в США находится новый-старый Дональд Трамп (кошмар, так мало времени и так дофига событий), можно умом тронуться. Но приход к власти эксцентричного бизнесмена, некогда уже бывшим президентом США, выступил в некотором смысле спусковым крючком для следующей итерации внутреннего американского кризиса — и вспыхнувшие в Лос-Анджелесе протесты и погромы стали скорее последствием гораздо более серьезной заварушки. Как мы помним, Дональд Джей Трамп приходил в Белый дом с конкретной программой действий, суть которой заключалась в оптимизации расходов государства на разные прожекты космического масштаба и космической же глупости. Хитрость в том, что США на протяжении долгого времени аккумулировали ошибки и риски по разным корзинам — но если бы взрывалась одна корзина, урон был бы маленький и распределенный. Так, к примеру, кризис в экономике гасился за счет массированного внешнего вмешательства и создания проблем по всему миру. Потому что для сохранения «государства всеобщего благоденствия» можно сделать так, чтобы всему миру было еще хуже, чем самим Штатам. Но время шло. Запас прочности, полученный Штатами в XX веке, начал стремительно угасать. Если еще 30 лет назад США занимали треть мировой экономики — и фактически нагибали этим весь остальной мир, то к 2025 году ситуация выглядит не так радужно. По сумме факторов (вроде ВВП по ППС) Китай уже перегоняет Штаты; крупнейшей экономикой Европы становится — внезапно! — Россия, заняв в рейтингах крепкое 4 место. В спину Вашингтону дышит Индия — Индия, Карл! — со слонами и Болливудом. Общий мировой потенциал Штатов медленно, но верно снижается. А у самих США ситуация внутри, мягко говоря, радужной не была — чтобы удерживать первенство, приоритет американской экономики и силу «сверхдержавы», нужно было ускорять экономику и темпы ее развития.

А нечем. И некем. Застарелые проблемы США — раздутая непомерно экономическая система, вливания допечатанных из станка денег, высокая процентная ставка, которую глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отказывается снижать даже после воплей и требований Трампа, высокие долги, огромные госдотации на бюджетную поддержку, длящиеся аж с мирового финансового кризиса — все это последние 15 лет откровенно топит экономику Штатов. Но беда кроется не только в огромном госдолге США — эту любимую пугалку СМИ предлагаю оставить для Первого канала. Есть гораздо более интересные вещи, которые новой команде нужно было решать прямо здесь и прямо сейчас. И которые решить не получается даже с помощью занесения в грудную клетку. Самый прикол кроется в неожиданной вещи — а именно, в конских расходах на социалку в Штатах. Феномен «государства всеобщего благоденствия», каким представляются США в массовой культуре — это очень затратная вещь с точки зрения экономики, и любые меры поддержки населения для сохранения этого уровня неизбежно били по первенству Вашингтона. Так, например, недавно вскрылось, что годовой бюджет на социальное обеспечение превышает 1,3 триллиона долларов, и это первая статья расходов госбюджета США. А там нашлись и настоящие «вампиры» — аудиторы посчитали и обнаружили, что в датабазе Social Security находятся больше 20 миллионов американцев в возрасте старше 100 лет. Причём пяти миллионам из них даже больше 140 лет. Хотя в последней переписи населения от 2020 года насчитывалось лишь 90 тысяч столетних американцев.

С такими долгожителями, как считали пару месяцев назад СМИ, система социального обеспечения США может просто обанкротиться к 2034 году. Мы это в принципе можем сравнить на более щадящем, хотя и неприятном примере. Совсем недавно у нас в России выдача льготных ипотек привела к разрастанию кредитного пузыря на рынке недвижимости — как следствие, эта история наложилась на возросшие темпы инфляции. Важная и нужная с социальной точки зрения мера обернулась тяжелыми последствиями — новое жилье просто априори невозможно приобрести. Но точно так же выдача огромных пособий на различные слои населения (особенно в ковидное время, когда государство гасило «парашютными» деньгами неработающих самоизоляционистов) привела к тому, что американцы решили, что им и так в целом в кайф. И сели государству на шею, не производя ровным счетом ничего — зато при этом получали пособие. Или «работали» активистом в какой-нибудь интересной бюджетной организации развития полового безумия, или иной синекуре по типу USAID.

Соответственно, задачей Трампа — как он сам ее себе нарисовал, воюя с демократическим крылом — была в оптимизации расходов государства, поэтапном сокращении госпрограмм и переквалификации экономики из кормления неликвидных инструментов, в том числе типа diversity и gender studies. По сути, Трампу нужно было проводить в США (сейчас у кого-то ёкнет в груди) ПЕРЕСТРОЙКУ, причем во всех смыслах этого слова. Для того, чтобы сделать Америку снова великой, ее сперва нужно было расшатать от летаргии «всеобщего благоденствия» и заставить работать. Плюс было бы желательно отпустить вожжи денежно-кредитной политики (сбив непотопляемого главу ФРС Пауэлла) и дать возможность для притока денег в экономику. Но то ли все апологеты перестройки обречены на то, чтобы уничтожать государство путем ускорения темпов роста, то ли аккумуляция ошибок уже слишком высока и стоп-кран дергать уже поздно, то ли у Трампа внезапно под шевелюрой выросло родимое пятно (и еще не факт, что оно не выглядит, как цифры 666, как в классическом триллере). А может и прав был Виктор Пелевин, говоря, что страна может «уйти в нирвану», улучшившись настолько, что перестанет существовать. Вот только попытка раскочегарить экономику привела к совершенно иным последствиям — и вот уже, обеспокоенные снижением халявных денег и дотаций, мигранты взяли в руки камни и пошли лутать ништяки. А в базисе этого веселого хэппенинга с погромами, поджиганиями и гоняющими по улицам шахидами на «Кибертраках» и электросамокатах находились конкретные причины — и не менее конкретные интересанты.

И что характерно, совсем недавно они были вхожи в Белый дом и приводили к власти нового-старого президента, психующего на страницах микроблогов. Поножовщина в Белом доме И вот здесь я, пожалуй, выступлю в противовес расхожим убеждениям больших американистов, что прямо сейчас мы наблюдаем развернувшуюся в протестах борьбы между демократическим и республиканским крылом. Во-первых, потому что я не американист, а во-вторых, потому что текущая конфигурация «поножовщины в Белом доме» (термин почерпнут у моего любимого аналитика Ивана Данилова aka CrimsonAlter, а он, соответственно, слямзил его откуда-то из западной прессы) выглядит иначе. Сейчас с ножами на перестрелку с республиканцами пришли не демократы. Революция пожирает своих детей — даже если это была не революция, а «прекрасная сделка». И команда Трампа сейчас воюет с тем самым крупным капиталом, который привел Трампа к власти — и которого Трамп своими действиями практически кинул. Вообще, переход «больших денег» в сторону Трампа, по сути, и сделал ему головокружительную победу в 2024 году. Посмотрев на то, что команда демократов, особенно с самоходным Байденом (от которого ждали эпической игры в ящик, а он назло всем продолжал существовать и не уступал кресло в Овальном кабинете Камале Харрис) не способна решить накопившиеся проблемы, большие американские миллиардеры и фактические короли долларового рынка пошли давать Трампу «ярлык на княжение». При том настолько крепко поддержали, что в состав команды Трампа входит Илон Маск — человек, прямо отвечавший за грядущую «перестройку» системы. Судя по всему, крупный капитал ожидал следующего. Приход Трампа сулил большим буржуям перераспределение финансовых потоков из одного лагеря в другой. Соответственно, на этом моменте можно было сохранить свои текущие ресурсы, значительно поднять на будущем распределении денег — и при этом раскрутить экономику Штатов, что в потенциале дало бы возможность спокойно дальше добывать деньги на бесконечном росте тысячелетнего американского рейха. Америка же будет великой, ведь так, да?

Но ничто не может быть великим тысячу лет, сколько ни салютуй на инаугурациях. К власти приводят в буквальном смысле «торпеду», которая начинает рьяно и бешено крутить все ручки и жать на все кнопки сразу. Вместо того, чтобы проводить «перестройку» поэтапно, постепенно, аккуратно снижая расходы и выравнивая положение, Трамп на полном ходу дергает стоп-кран, обрубая один бюджетный отросток за другим. Не успев отойти от «головокружения от успехов», Трамп подливает масла в огонь и вводит тарифы против всего остального мира, считая, что теперь его все будут слушаться и как миленькие понесут Штатам деньги. Но времена изменились: вместо того, чтобы покорно смириться, другие страны начали свою игру, оставив Штаты за бортом. И если Европа сидит плотно на крючке, и даже военный бюджет сверстать не может без пинка из Вашингтона, то вот Китай ввел ответные меры — тем самым ударив по американской экономике. В один момент большие буржуи во главе с Маском, которые еще недавно клялись Трампу в верности, начинают подозревать, что что-то идет не так — они теряют каждый день миллионы, если не миллиарды. «Где ж тут величие Америки? Ради чего я зигу кидал?» — сокрушается Илон Маск, идет в самоубийственную атаку на Трампа, покидает Белый дом, а потом скулит в Твиттер, что сожалеет о своем поведении. Где-то в углу тихо воют Безос, Цукерберг и прочие «технофеодалы». И по чистой случайности в этот же момент начинается «битва за Лос-Анджелес», где на улицах выписывает круги на асфальте расписанный повстанцами Кибертрак, а губернатор Калифорнии подает экстренный иск из-за ввода военных в Лос-Анджелес.

Ну а Трампу приходится всерьез задумываться о том, как давить «восстание» при помощи законов, принятых еще при живых «отцах-основателях» США. Как говорится, сделал Америку снова великой — вернувшись к прецедентам 200-летней давности. Шесть месяцев, шесть лет Итого в сухом остатке. Приход Трампа с его вялотекущей шизофренией, изливающейся потоками текста в Твиттере и газете «Правда» привел не к благоденствию Америки — а к взрыву сразу всех корзинок с накопившимися ошибками и рисками. Я в данном случае не говорю, что «скоро всей вашей Америке кирдык»; он рано или поздно настанет, и последствия от этого по всему миру будут настолько тяжелыми, что почувствуют даже пингвины в Антарктике. Россия в этом смысле прекрасна еще и тем, что мы частично прошли принудительную дедолларизацию в начале СВО, со всеми санкциями, отключениями от глобальных финансовых потоков — со своими болячками, неприятностями и разными сложностями. Но именно сейчас такое положение дел нас полностью устраивает — это тот самый противовес в «стратегии штанги», который позволит в некоторых местах пересидеть ожидаемую всеми американскую рецессию. Конечно, мы все еще находимся в глобальной системе — чай, четвертая экономика мира не может находиться вне всех систем; как говорил Владимир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным от него невозможно. А уж если вспомнить, что у нас каждый день происходят события самой разной волатильности и значимости, особенно на реальном фронте СВО — мы вполне можем поедать на ужин рагу из тех самых Черных лебедей. Нас атомной бомбой напугаешь едва ли, как пел в свое время классик наших дней. Сейчас все, что нам остается — это только развести руками и констатировать неизбежность скорого краха Соединенных Штатов. Но не в одиночку, а вслед за главой банка JP Morgan Джейми Даймоном, одним из мастодонтов американской финансовой системы. Недавно рассуждая о ситуации на рынке ценных бумаг, где Штаты уже пошатнулись в рейтингах, росте геополитической напряженности и торговых войнах по всей планете, главный «морган» настоятельно умолял Трампа срочно принять меры и стабилизировать рыночек. Пока его не приплющило «тектоническими плитами» мирового значения.