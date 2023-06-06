Слышат ли Пригожина?

ЧВК «Вагнер», кладбище, Екатеринбург Тут захоронены те, кто родился в Екатеринбурге и области. 8 мая на кладбище, принадлежащем ЧВК Вагнер, открыли памятник.

«Наша страна получила новых героев, и новую ветвь истории» - сказал Пригожин https://t.me/concordgroup_official/915

Публикуем запрос от редакции издания RuNews24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, экс-посол ЛНР Родион Мирошник считает, что ВСУ начнут контрнаступление на российские позиции после сдачи Бахмута. Как Вы можете прокомментировать это утверждение?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«А я о чем талдычу длительное время? ВСУ начнут контрнаступление, ликвидировав ЧВК «Вагнер». Для этого надо её втянуть в Артемовск, обрезать фланги и дальше двигаться. А ЧВК «Вагнер» должна иметь достаточное количество вооружения и боеприпасов, чтобы заскочить в Артемовск, выровнять линию фронта, закрепиться и дальше встречать контрнаступление ВСУ, в том числе, оказав поддержку подразделениям российской армии. Если мы просто будем как можно дольше брать Артемовск, то в любом случае это не приведёт к тому, что они отменят свое контрнаступление. Если мы будем Артемовск брать до 2025 года — это не значит, что Украина наступать не будет. На других направлениях будет наступать. То, о чем говорит Мирошник, — речь исключительно по поводу Артемовского направления».

https://t.me/concordgroup_official/916

Краснодарский край, кладбище ЧВК «Вагнер». Открытие памятника.

Краснодарский край, кладбище ЧВК «Вагнер». Открытие памятника.

https://t.me/concordgroup_official/918

Евгений Пригожин и ополченцы из Белгородской области, проходящие программу подготовки Народного ополчения на учебной базе ЧВК «Вагнер»

https://t.me/concordgroup_official/920

Пригожин Евгений Викторович поздравил всех с праздником Победы вот таким плакатом "Это у нас наглядная агитация. Раньше был товарищ Сталин, затем - образ неизвестного солдата, а у нас мальчик. Форма 1945 года, а покажет тем, кто страну просирают, мама не горюй".

Евгений Пригожин о мальчике Денисе, который записал обращение в поддержку "вагнеров" из-за "снарядного голода".

"День Победы - это победа наших дедов, мы на миллиметр не заслужили этой победы".

Евгений Пригожин подробно рассказал о ситуации со снарядами и обстановке в Бахмуте.

После распоряжения в ночь на восьмое мая было получено десять процентов от заявки, новые заявки продолжают редактировать и уменьшать.

Ситуация на флангах бахмутского направления остается напряженной: подразделения Минобороны и микроЧВК продолжают оставлять позиции, которые "музыканты" отбивали потом и кровью продолжительное время. Украинцы накапливают резервы.

Назначение Сергея Суровикина - позитивный момент, но у него должны быть все полномочия для решения вопросов, иначе он будет просто как статист.

"Если бы все в свое время слушали Суровикина, мы бы сейчас наступали и наступали, были бы давно за Угледаром, Славянском и Краматорском".

"Оркестр" остается на Бахмуте еще на несколько дней, пока решаются вопросы с выдачей нужного вооружения и боеприпасов.

"Если бы те, кто принимает решение, хотели выиграть войну, они бы взяли нашу заявку и увеличили на двадцать процентов".

Узкая кучка людей занимается преступлением по уничтожению русского народа.

Проехал по всем своим позициям и поговорил с бойцами от танкистов до артиллеристов. Все подтверждают отсутствие поступления снарядов, несмотря на распоряжение Верховного главнокомандующего.

"Нужно душить тех, кто душит снаряды, чтобы снарядам дали свободу".

Евгений Пригожин в канун Дня Победы встретился с бойцами расчетов орудия "Гиацинт-Б", ЗРПК "Панцирь-С1", РСЗО "Град" и "Ураган" и обсудил с ними проблемы поставок боеприпасов.

Наш сегодняшний враг не ВСУ, а русский бюрократ, особенно околовоенный, который мешает выиграть в этой войне.

Свободу снарядам!

https://t.me/concordgroup_official/921

Ролик: https://t.me/concordgroup_official/923

Аудиозаявление Пригожина.

После заявления об отказе брать укропов в плен у ЧВК оставалось определенное количество украинских пленных, взятых ранее, которые подлежали обмену. Их кормили, лечили и т.д. И вот 9 мая, где-то в 12 часов сами укринские (украинские ли?) силы ударили хаймерсами по месту, где содержали пленных. Уничтожают сами себя.

https://t.me/concordgroup_official/924

Съездил на место нанесения удара. Все пленные живы. И те, кто их охранял тоже.

На первый взгляд все украинские пленные целые.

Поэтому, если вы всё-таки хотели их уничтожить, ребят, надо срочно повторять. Координаты все есть, попадание неплохое, но Хаймерсы работают не очень хорошо. Извините…

И у меня отдельная просьба к ГУРу, ВСУ и кто там ещё этим занимается. Ребята, я вас прошу, ну не давайте вы Хаймерсами чтобы американцы стреляли. Занимайтесь всем сами. Потому что иначе они вот так вот всех ваших же перепиз….т. Сначала будут по пленным долбить, потом вам по переднему краю засадят. Не доверяйте американцам, это наши с вами разборки, зачем они туда лезут».

https://t.me/concordgroup_official/927?single

Они находились на объекте ЧВК «Вагнер». Было четыре прилета HIMARS. К разочарованию украинского руководства, никто из пленных не погиб. Сами ВСУшники в шоке от произошедшего и не понимают, зачем их хотели убить свои же. Говорят, «мы не нужны» и «пушечное мясо». Поспорить с ними после произошедшего сложно.

https://t.me/riafan_everywhere/18356

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24 и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте. Сегодня Национальное собрание Франции призвало Европейский союз внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Хотелось бы получить Ваш комментарий по этому поводу.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Что можно сказать по этому поводу. Когда мы пришли в Центральную Африку, то французские солдаты загоняли солдат в комнату, и туда же загоняли детей, 12-летних девочек. И собаки насиловали этих девочек. Французские солдаты органы продавали, вернее, людей на органы отвозили и их там потрошили. Мы спасли целую страну под названием Центральная Африка, спасли десятки тысяч жизней от бандитов, террористов, и, самое главное, от французов, которые просто издевались над ними. Макрон решил, что ЧВК «Вагнер» — террористическая организация, а в это время во многих странах мира ЧВК «Вагнер» спасает от французов и от американцев огромное количество людей. А я спасаю их пленных, которых они сами убивают. Как говорится, языком делай, что тебе нравится, а рукам волю не давай. Поэтому рот раскроют — чтобы гнильцы не было в их выражениях, гнилые зубы плоскогубцами можем удалить — и Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную.

https://t.me/concordgroup_official/930

Запрос от редакции издания «Медуза» и ответ:

Евгений Викторович, добрый день! Просим вас ответить на следующие вопросы:

1) Кого вы имели в виду под "счастливым дедушкой" в своем видеоролике от 9 мая?

2) Какова ситуация с поставками снарядов ЧВК "Вагнер" сейчас?

3) Поступали ли вам какие-либо сигналы от руководства страны после ваших обращений от 5 мая и 9 мая? Допускаете ли вы, что против вас будет развернута информационная кампания?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Я уже много раз повторял, что вражеским изданиям комментариев не даю. Как только подобные вопросы придут от неангажированного российского издания – я с удовольствием на них отвечу».

https://t.me/concordgroup_official/934

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! К вам обращается корреспондент издания «Блокнот». Наша редакция хотела бы задать вам следующий вопрос:

В последние дни произошло множество событий, связанных с присутствием ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, а также с выдачей боеприпасов бойцам. Можете ли Вы дать резюме происходящему и тезисно описать текущую ситуацию? Заранее благодарим за ответ!

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

1. Стратегического значения Бахмут не имеет;

2. Бахмут был нужен для того, чтобы после неудач и отступления ВС РФ из Харьковской, Херсонской и других областей, наращивать наступательный потенциал, перемалывать живую силу противника и дать возможность российской армии провести мобилизацию;

3. Ввиду опасения внутренней конкуренции, ЧВК «Вагнер» начали «сушить» по личному составу, вооружению и боеприпасам, искусственно снижая боевой потенциал;

4. Эффективность «Бахмутской мясорубки» в апреле-мае 2023 года подснизилась, ВСУ собрались для контрнаступления;

5. Ввиду сокращения личного состава, ЧВК «Вагнер» вынуждена была передать фланги военным;

6. Существует серьезный риск окружения ЧВК «Вагнер» в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются;

7. При отсутствии боеприпасов «мясорубка» заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК «Вагнер»;

8. Я требую боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и «дожать» Бахмут, в котором осталось около 5%, занятых противником;

9. В настоящий момент в черте города Бахмут — только ЧВК «Вагнер», никаких других подразделений нет. За пределами Бахмута — только Минобороны РФ, ЧВК «Вагнер» там нет;

10. ЧВК «Вагнер» планировала выйти из Бахмута для сохранения жизни бойцов и минимизации бессмысленных потерь, так как остатков боеприпасов хватало только до истечения дня 9 мая 2023 года;

11. Высшим руководством страны было дано поручение Минобороны РФ обеспечить ЧВК «Вагнер» всем необходимым;

12. В ночь с 6 на 7 мая 2023 года вышло боевое распоряжение с обещанием дать ЧВК «Вагнер» боеприпасы;

13. В течение дня 8-9 мая 2023 года боеприпасы в необходимом количестве выданы не были. До настоящего времени боеприпасы цедят в минимальном объеме;

14. ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче боеприпасов и вооружения в необходимом количестве.

https://t.me/concordgroup_official/937

Евгений Пригожин сообщил о дальнейшем продвижении в Бахмуте, несмотря на недостаточное снабжение снарядами.

"Целыми днями идут совещания, после совещаний, в которых мы не участвуем, после совещаний мы выскребаем минимальное количество на следующий день. Снарядов в достаточном количестве нам не дали. Мы дальше продолжаем двигаться в Артемовске.

После моих обращений от руководства страны поступила команда рассмотреть все наши заявки. К сожалению, это делается крайне медленно".

https://t.me/orchestra_w/6589

Публикуем запрос от редакции издания «Глас народа» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович! СМИ сообщают о том, что президент Украины Владимир Зеленский решил отложить контрнаступление ВСУ. По его словам, Украина не добьется успеха без достаточного количества техники, которая пока не дошла из Европы. Как Вы можете прокомментировать это заявление?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

-Боеприпасов обещанном количестве не дают

- Зеленский лукавит.Контрнаступ начался.Бьют по флангам.

-Тем не менее Вагнер идет вперед. Как? Расскажет после взятия Бахмута

https://t.me/concordgroup_official/940

Евгений Пригожин о ситуации в Бахмуте на 10.05.2023

Подразделения ЧВК "Вагнер" продвинулись на 170 метров и заняли 50 тысяч квадратных метров.

Под контролем противника остается площадь 2,25 квадратных километров.

"Продолжаем двигаться в центре многоэтажной застройки Бахмута на западных окраинах".

https://t.me/concordgroup_official/939

Пригожин о ситуации.

Музыканты не в резерв отведены. Музыеканты либо в Артемовсе, либо погибли.

В последнее время делалось все возможное, чтобы как можно сильнее "высушить" музыкантов. Потому что они слишком проблемные и слишком активные.

Довысушивались. ЯЧ много раз об этом говорил. Но все рассказывали, бл..., что мальчик волка увидел.

Вот волк пришел. Двайте, ребятьа. Вперед, на баррикады. Музыканты все задействованы. Нету резервов у музыкантов. А фланги надо держать. И не убегать. Стоять намертво.

Вот когда будете стоять, тогда все будет здорово. Тогда Родина будет в безопасности.

https://t.me/concordgroup_official/943

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка всё еще думает, что это бабушка».

https://t.me/concordgroup_official/944

Евгений Пригожин о ситуации в Бахмуте на 11 мая:

ЧВК "Вагнер" двигается в опорном пункте "Гнездо" в западном направлении.

Максимальное продвижение 220 метров. Было занято 68 500 квадратных метров.

Под контролем противника остается 2,18 квадратных километра.

"Двигаемся, как лошадь с шорами вперед".

https://t.me/concordgroup_official/945



https://t.me/concordgroup_official/946

Публикуем запрос от редакции издания «ПолитОнлайн» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте! Сегодня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что подразделения ВС РФ перегруппировались, заняв более выгодный рубеж с учетом условий Берховского водохранилища. Не могли бы Вы объяснить, что это значит для бахмутской группировки?

Аудиоответ Пригожина, если кратко:

— «То, что сказал Игорь Конашенков – это называется бегство. А не перегруппировка».

https://t.me/concordgroup_official/947

Руководитель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин дал развёрнутый комментарий касательно ситуации с массовым бегством подразделений ВС РФ на разных участках Бахмутского направления, в том числе на стратегически важных, таких, как дорога (О0506) Бахмут-Часов Яр через Хромово, которая была разблокирована, так и сдачи Министерством обороны высот близь Берховского водохранилища, которые создают угрозу окружения «Группы Вагнера» находящейся непосредственно в Бахмуте. Одной из причин случившегося названо – ложь и отсутствие управления.

Основатель ЧВК «Вагнер» еще раз отметил, что в Минобороны «слукавили», говоря о «тактическом отступлении». По мнению Пригожина, на самом деле произошло бегство с флангов.

«Если посмотреть, что происходит в населенном пункте Берховка, то это значит, что противник подойдет к Бахмуту и будет находиться на расстоянии 500 метров от него, заняв все тактические высоты. С потерей Берховского водохранилища у противника полностью освобождена дорога Часов Яр – Бахмут. Следующий шаг – когда они зайдут в населённый пункт Берховка, это будет значить постепенное окружение Бахмута», – сказал Пригожин.

– Фланги сыпятся, фронт проваливается — всё идёт к глобальной трагедии для России

— Подразделения Минобороны РФ сбежали с флангов

— Потери РФ только за сегодня составили 5 кв. км

— У противника полностью освобождена дорога Часов Яр - Бахмут

— Противник занял территории, с помощью которых получил доступ к тактическим высотам и видит теперь Бахмут как на ладони

— Когда ВСУ зайдут в Берховку, начнётся постепенное окружение Бахмута

https://t.me/concordgroup_official/948

Публикуем запрос от редакции газеты «Московский комсомолец» и ответ:

Доброго времени суток. Вас беспокоит Кобелев Филипп из общественно-политической газеты «Московский комсомолец». Подскажите, пожалуйста, есть ли информация о намерениях Евгения Викторовича Пригожина посетить международный военно-технический форум «Армия-2023»? Редакция хотела бы взять интервью у Евгения Викторовича на форуме в случае его присутствия.

Заранее благодарю за ответ.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Филипп, добрый день. Я не собираюсь никаким образом посещать «Армию-2023», потому что на «Армии-2022», насколько мне известно, кроме собачки с гранатомётом на спине, больше ничего ценного не было. К сожалению, у нас в настоящий момент армия находится в глобальной депрессии».

https://t.me/concordgroup_official/949

Публикуем запрос от редакции издания «Правда.ру» и ответ:

Здравствуйте, уважаемый Евгений Викторович! В Сети распространяется заявление члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, который сказал, что представители ЧВК «Вагнер» не имеют права критиковать руководство МО РФ за недостаточные поставки снарядов. Видели ли Вы заявление Соболева? Как можете его прокомментировать?

Аудиоответ

https://t.me/concordgroup_official/950



"Товарищу Соболеву надо поехать в сторону Бахмута и остановить собственным примером драпающие войска.

Заодно возьмите с собой руководство Минобороны, которое должно участвовать в том, чтобы остановить эти драпающие колонны.

Рассказ про тактические отходы ни что иное, как бегство, драпанье, тотальная трусость.

Боеприпасы мы тратим, в том числе, чтобы остановить толпы военнослужащих российской армии".

«Драпающие колонны с позором уходят с тех территорий, которые кровью и телами своих товарищей брали «непрофссиональные» ЧВК «Вагнер», — Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин ответил на заявление Виктора Соболева.

Связь прервалась, Евгений Викторович просил добавить:

«И главный вопрос: генерал Герасимов не допустит окружения войск в Артемовске каким образом? Потому что он хорошие тосты умеет говорить? Или потому что Вы с ним просто лично знакомы и поздравляете друг друга с праздниками?»

https://t.me/concordgroup_official/951

Состояние по Бахмуту:

Подразделения ЧВК "Вагнер" сегодня продвинулись до 400 метров. Занято 132 тысячи квадратных метров.

Под контролем противника остается ровно 2 квадратных километра Бахмута.

С правого фланга подразделения МО РФ утратили еще территории, количество квадратных километров уточняется.

https://t.me/Prigozhin_hat/3315



Публикуем запрос от редакции издания MOS. NEWS и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

В сети широко расходится информация о том, что главком ВСУ Валерий Залужный похвалил начальника Генштаба РФ Герасимова, назвав его «сильным, коварным и непредсказуемым».

Согласны ли Вы с мнением Залужного?

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина.

Публикуем текст смс:

«Прочитал статью австралийского военного специалиста, генерала о Герасимове. Статья называется «Опаснее врага». Наверняка, после этой статьи укры будут внимательно отслеживать перемещение «великого полководца», чтобы не зашибить ненароком. Такой м*** в военном руководстве очень важен для победы противника....

Пусть бы ехал с Красной Шапочкой по твоему приглашению в Бахмут. Им ничего не угрожает, только если свои не отпиз... ... а укры в жопу таких руководителей целуют и охраняют, они залог их успеха...».

https://t.me/concordgroup_official/955

"В этой войне единственный святой и абсолютно не виновный во всех прое... - это русский солдат, которого бросили на произвол судьбы, решили, что он должен погибать так, как им нравится из их кабинетов красного дерева".

Евгений Пригожин в ответ на информацию, что фланги бахмутского фронта удерживают мобилизованные бойцы без техники и какого-либо оснащения.

Руководитель ЧВК "Вагнер" называет организационные проблемы в ВС РФ главной причиной неудач на передовой, русский солдат не виноват в неверных управленческих решениях.

Весь аудиокомментарий вот тут:

https://t.me/concordgroup_official/957

Публикуем запрос от редакции издания Live24 и ответ:

Здравствуйте!

Уважаемый Евгений Викторович!

Основатель Гулагу.нет Владимир Осечкин заявил, что направил запрос в Вашу пресс-службу, и опубликовал его текст в своём телеграм-канале. Скажите, получали ли Вы этот запрос?

Публикуем ответ пресс-службы Евгения Пригожина:

«Да, действительно, Осечкин обратился к Евгению Викторовичу с рядом вопросов. Он не стал их читать и сказал, что по всем существующим понятиям нормальные пацаны с пидорасами не здороваются. Также он велел как следует вымыть почтовый ящик от того дерьма, которое в него попало».

https://t.me/concordgroup_official/958



Евгений Пригожин рассказал о текущей обстановке на фронте и планах противника. Большое интервью можно услышать по ссылке ниже.

"Противник отгрызает нас частями и максимально блокирует группировку ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, чтобы сковать наши дальнейшие действия".

У противника нет цели устраивать "котлы", в современной войне никто не устраивает "котлы". Украинцы давят на определенные участки и продвигаются в случае успешного прорыва.

"Задача противника - это высоты, а у наших дедушек, которые принимают решения, - это населенные пункты".

Высоты Берховского водохранилища достигают 190 метров, при этом сам Бахмут находится в низине, около 100 метров, благодаря чему враг сможет удобно накрывать огнем.

Из-за уменьшения численности штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" пришлось сконцентрироваться на Бахмуте, отдать фланги, а также отказаться от некоторых собственных планов.

После освобождения города территория была бы отсечена благодаря дороге на Славянск, и развивалось бы наступление на Часов Яр, Дружковку, Константиновку и Краматорск.

Бегство подразделений Минобороны с флангов лишило времени на принятия решения. Решение надо принимать сейчас: выстраивание линии обороны, где солдаты понимают, что у них есть связь, их прикрывают, у них есть командиры и разведка.

"Самое главное в любой войне - это солдат, и солдата надо беречь. Чтобы беречь, его надо гонять по полигону".

К сожалению, в настоящий момент у нас солдаты сами по себе, Генштаб сам по себе, а прослойка между ними в принципе отсутствует.

В своем видео Пригожин рассказал, что ВСУ делают точечные удары. И там, где «рвется», туда они направляют свои резервы для дальнейшего прорыва. Противник, по его словам, пытается занять ключевые высоты или так называемые «тактические хребты».

«Украина начнет контрнаступление на разных участках, начнет на севере – Брянское, Курское, Белгородское направления. Дальше Святово-Кременное и Артемовское направления. Затем основной удар будет нанесет по Запорожью», - заявил Пригожин.

Он отметил, что несмотря на все сложности, Артемовск будет взят.

https://t.me/concordgroup_official/959

Информационное сообщение:

Сегодня в 18:10 сотрудник ЧВК «Вагнер» пытался передать письмо Евгения Пригожина Министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу через фельдъегерскую почтовую службу на Фрунзенской набережной (6 ЦУ ФСП). В приёме письма было отказано, в связи с личным распоряжением Шойгу и разбирательством после приемки предыдущих писем.

В письме были отражены проблемы с подразделениями МО РФ на флангах, а также приложены массовые обращения мобилизованных, желающих вступить в ЧВК «Вагнер» в связи с отсутствием управления в подразделениях МО РФ.

Подробный текст письма не публикуется в связи с попыткой решить данные вопросы непубличным путем.

https://t.me/concordgroup_official/961

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