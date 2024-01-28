Спорт в советской живописи. Как идеология влияла на художников

Физическая культура в СССР была своеобразным медиатором между неприступным для рядового человека государственным аппаратом и обществом. Изображение спорта за советский период менялось множество раз — это касается как идеологического содержания, так и самой формы. Новые интерпретации физической культуры появлялись каждое десятилетие, и за ними стоял целый ряд спортивных и общественно-политических событий.

Обратимся к известным и не очень картинам, чтобы проследить связь между идеологической трактовкой спорта и его художественным воплощением.

С чего всё начиналось

Для советского государства спорт прежде всего был политическим инструментом. Трансформации можно отследить по трём признакам: связь спорта с трудовой и военной риторикой, идеологическая насыщенность, степень свободы художественного воплощения.

После революции страну охватила спортивная лихорадка: в учебных заведениях и на предприятиях создавались физкультурные отряды, спортивные команды. 1920‑е и первая половина 1930‑х годов ознаменовались культом труда, спорт встраивался как метод поддержания физической формы для лучшей производительности. Например, Пролеткульт пропагандировал зарядку как часть трудового дня. Александр Родченко. Крыша студенческого общежития. Утренняя зарядка. 1932 год

Увлечённость спортом поощрялась. Лучшие из атлетов — профессиональные спортсмены и ударники труда — участвовали в Параде физкультурников, который проводился с 1919 по 1956 год. Грандиозные празднества демонстрировали сильный дух пролетариев, а затем и боевую подготовку. Анатолий Гаранин. Празднование Дня физкультурника. 24 июня 1938 года

Время экспериментов

1920‑е годы были самыми яркими и экспериментальными в искусстве и отображении спорта в частности. Из-за насыщенной общественно-политической обстановки (НЭП, внутрипартийная борьба, идеи Интернационала) художники были предоставлены сами себе.

До изобретения соцреализма и ужесточения регламента творцы активно использовали авангардное и конструктивистское наследие, строя динамичные композиции. Сочетание современной и традиционной манер олицетворяло возникновение нового типа человека в послереволюционный век. Этот приём использовал Эль Лисицкий в работе «Футболист» (1922): художник поместил фотографию футболиста в сложную композицию из пересекающихся геометрических форм. Футболист. Эль Лисицкий. 1922 год

Александр Самохвалов связывал спорт и современность благодаря фоновому изображению индустриального города, где пониженный и заваленный горизонт усиливает динамику на контрасте с линиями надписей. Александр Самохвалов. Листок спартаковца. 1924 год

Изобразительная и монтажная манеры полностью воплотились в новаторском жанре — фотомонтаже, первым к нему ещё в 1919 году обратился Густав Клуцис, студент ВХУТЕМАСа1. Приёмы, используемые Клуцисом, нарушали общепринятые каноны перспективы, масштаба и пропорций. Они изменили представление о политическом плакате, оформлении книг. Густав Клуцис. Под знаменем Ленина за социалистическое строительство. 1930 год

В 1928 году уже признанный мастер Клуцис создал серию из девяти почтовых открыток. Они были выпущены к Всесоюзной спартакиаде в Москве и сейчас считаются образцом агитационного искусства. Густав Клуцис Густав Клуцис. Всесоюзная спартакиада открытка. 1928 год Густав Клуцис

В 1930‑е годы, в период борьбы с формализмом, многие известные мастера искусства впали в немилость. Густав Клуцис потерял заказы. В поисках заработка художник сотрудничал с латышским культурным объединением «Прометей». В январе 1938 года Клуцис был арестован как «член латышской террористической организации», в феврале 1938 года осуждён и приговорён к расстрелу. Арест Густава Клуциса. 1938 год. Источник: vkhutemas.academy

Живопись строит утопию

Со второй половины 1920‑х годов революционный дух Советской России и идеи торжества мировой революции отодвинулись, Коминтерн стал менее активен2.

Концепция относительной стабильности мира требовала такой художественный метод, который поддержал идею о советской утопии в реальности3. Зарождался соцреализм, появление и утверждение которого было бы невозможно без Ассоциации художников революционной России (АХРР, с 1928 года — Ассоциация художников революции, АХР). Члены АХРРа. Слева направо: Евгений Кацман, Исаак Бродский, Юрий Репин, Александр Григорьев и Павел Радимов. 1926 год

АХРР была основана в 1922 году и стала предтечей Союза художников СССР. Члены АХРР придерживались традиционных взглядов на живопись, отрицали советский авангард и обращались к реалистическому, монументальному искусству4. Среди предводителей Ассоциации были известные живописцы Исаак Бродский, Александр Герасимов, Константин Юон, Борис Иогансон и другие. В первую очередь АХРР опиралась на опыт русских передвижников XIX века. Реалистическая станковая живопись историко-революционного, бытового, батального жанров, а также портрета, пейзажа и натюрморта была близкой к пониманию зрителей (городских и сельских низов) и не требовала интерпретаций и комментариев. Исаак Бродский. Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого в Ленинграде. 1920—1924 гг.

С середины 1920‑х годов стало явным расхождение авангардных течений и официальной идеологии. Художники продолжали видеть основную задачу в трансформации мира с помощью искусства, когда как власть требовала другого5. Так из творца и интерпретатора событий художник постепенно превратился в иллюстратора, который следовал конкретной фабуле и использовал изрядно оскудевший набор художественных методов.

С усилением влияния АХРР эстетическими канонами в живописи стали работы художников-передвижников. В скульптуре и архитектуре создатели должны были ориентироваться на греческую классику, которую олицетворял сталинский ампир или сталинский неоклассицизм6. Так, при строительстве здания гостиницы «Москва» (1935–1938) архитекторы Алексей Щусев, Леонид Савельев и Освальд Стапран использовали элементы древнегреческой архитектуры для внутренней и внешней отделки: ордерные пилястры, колонны и кессонные потолки. Классика совмещалась с современностью: плафоны со скульптурой демонстрировали сюжеты индустриализации и строительства города и, конечно, были наполнены советской символикой. Гостиница «Москва» Гостиница «Москва» Гостиница «Москва»

В живописи изменения художественного метода заявляют о себе уже в конце 1920‑х годов. Например, картина Сергея Луппова «Спортивные игры на стадионе» (1927) предвосхищает так полюбившийся в 1950‑е жанр сюжетно-тематической картины. Горизонтальный формат, который использовал художник, превалировал в соцреалистических произведениях, так как был удобен для изображения массовых праздников и собраний. Основами соцреалистического метода выступили реалистическая манера живописи, прямолинейный нарратив и понятность сюжета. Сергей Луппов. Спортивные игры на стадионе. 1927 год Сергей Луппов. Водная станция.1937 год Амир Мазитов. У финиша. 1957 год Владимир Кашкин. На водном стадионе. 1930‑е годы

В конце 1920‑х годов сформировалась так называемая социмпрессионистическая или «квазиимпрессионистическая»7 манера, которая завязана на конкретной идеологической формуле. В начале десятилетия она гласила: «Лучшее — впереди», а под конец и начало следующей декады выдвигала уже иную аксиому: «Коммунистический рай наступил». Это связано с тем, что с середины 1920‑х до середины 1930‑х годов главный акцент делался на построение социализма в отдельной стране (вместо предшествующей идеи о мировой революции). В структуре идеологии спорт находился в связке с производительностью труда и был инструментом диктатуры социализма.

Таким образом, 1920‑е годы отмечены прочной связью «спорт — труд», были идеологически насыщены и в то же время отличались разнообразием художественных методов и приёмов, особенно в первую половину десятилетия. Продолжали существовать различные творческие объединения и школы, соцреализм ещё не стал единственным официальным художественным методом.

Победа соцреализма

Следующие 15–20 лет не отличились такими яркими экспериментами. В 1930‑е годы была развернута коллективизация, на которую крестьяне и рабочие ответили локальными восстаниями. Конституция СССР 1936 года признавала только государственную и кооперативную формы собственности, устранив частную.

Советская пропаганда транслировала идею о победившем социализме и нуждалась в поддержании мифа об «идеальном мире»8. Если раньше спорт представлялся инструментом достижения диктатуры пролетариата, то теперь свидетельствовал о его победе.

По канонам соцреалистического метода, произведение должно рассказывать о чём-либо. Несмотря на развитие сюжетно-тематического жанра с уравновешенной композицией, в начале 1930‑х годов ещё не были забыты наработанные динамические приёмы минувшего десятилетия. С ергей Луппов. Спорт. 1930‑е годы Александр Дейнека. Футболист. 1932 год

Мифологическими сюжетами кажутся произведения Александра Самохвалова: картина «С. М. Киров принимает парад физкультурников» (1935) и эскиз к панно «Советская физкультура» (1935). Обе работы буквально озарены «божественным» светом и демонстрируют не ежедневные физические практики, а запечатлённые праздники. Александр Самохвалов. С. М. Киров принимает парад физкультурников. 1935 год Александр Самохвалов. Советская физкультура. Эскиз панно для заключительного зала советского павильона Международной выставки в Париже в 1937 году. 1935 год

Вслед за иным осмыслением спорта изменилось построение пространства — со сложного на фронтальное — и моделировка фигур. Начиная с 1930‑х годов тела изображённых людей стали заметно крупнее. Стремление к монументальной солидности являлось основополагающим в соцреализме. В советском искусстве обнажённое тело могло изображаться только на полотнах со спортивной или бытовой тематикой, исключая эротизм и сексуальность. Тело было своего рода силовой машиной, которая участвовала в производственном процессе. Восприятие тел скорее можно сравнить с тем, как люди оценивают автомобили: они не только красивые, но и мощные.

На примере полотна Германа Мелентьева «Хоккеистка» (1936) можно проследить, как изменилась художественная доктрина. Герман Мелентьев. Хоккеистка. 1936 год

Полотно написано по заветам АХРРа: есть конкретность тематики, прямая перспектива, объёмная живопись. Обезличенность персонажа позволяет зрителю отождествить себя с ним и стать «быстрее, выше, сильнее». По тем же лекалам будут создаваться все официальные произведения 1930–1940‑х годов. Николай Отнякин. Физкультурница. На стадионе. 1934 год Игорь Рубан. Портрет Л. А. Игнатьевой. 1937 год Всеволод Белоцветов. Физкультурница. 1943 год

На старт, внимание, марш!

В сложной идеологической конструкции в 1930‑е годы спорт приобрел ещё одну роль. Выходя за рамки изобразительного искусства, он стал восприниматься как часть военизированной риторики. Особую важность физической формы и военной подготовки отмечал маршал Климент Ворошилов. Ещё в 1920‑х годах Ворошилов предложил сделать РККА массовой школой физической культуры и спорта для советской молодёжи. В годы военной службы солдаты должны были отлично освоить физкультурные навыки и сохранить привычку заниматься спортом на всю жизнь9. Парад физкультурников 1937 года

С конца 1920‑х Советский Союз ожидал новой войны10, и в интересах государства была мобилизация подготовленного населения. Это напрямую связано с проектом ГТО («Готов к труду и обороне СССР»), который приняли в марте 1931 года. Яков Каплун. Готов ли ты к сдаче норм на значок «Готов у труду и обороне». 1932 год Участники парада физкультурников. Москва. Фото Б. Игнатовича. 1930 год Празднование парад физкультурников. Фото Сергея Васина. 1938 год Климент Ворошилов на параде. Фото Ивана Шагина. 1934—1939 годы

На Парадах физкультурников с 1930‑х годов появились демонстрационные военизированные отряды мужчин и женщин. Атлеты маршировали с винтовками в руках, вместо привычных спортивных пирамид группы людей собирались в танки. На транспарантах появились милитаристские лозунги. Парад физкультурников. 1938 год

В изобразительном искусстве такой сюжет встречается довольно редко, а его интерпретация вызывает неоднозначное мнение. На полотне Алексея Почтенного «Легкоатлетические соревнования» (нач. 1930‑х) бегуны находятся среди людей в военной форме, однако прямое толкование затруднительно: если это военные сборы, то тогда можно объяснить количество военных; если обычное спортивное соревнование — нет. Скорее стоит обратить внимание на название работы, в котором художник не выразил милитаристский аспект. Алексей Почтенный. Легкоатлетические соревнования. Начало 1930‑х годов

На картине Александра Самохвалова «Военизированный комсомол» (1932−1933) именно спортивный, а не милитаристский характер привносят люди в яркой гражданской одежде, в особенности спортсменка в чёрно-белой футболке. Героиня уже была известна зрителям по другой, более известной работе Самохвалова «Девушка в футболке». Александр Самохвалов. Военизированный комсомол. 1932—1933 годы Александр Самохвалов. Девушка в футболке. 1932 год

На полотне «Лыжники» (1935) художник Альфонс Жаба изобразил военно-спортивный отряд, вооружённый винтовками. Герои одеты в полушубки и форменные головные уборы — будёновки. Картина написана на основе этюдов «Картины и этюды Крайнего Севера» (1909), которые художник сделал во время гидрографической экспедиции на Мурман и остров Колгуев в том же году. В Финской войне 1939–1940 годов сыграли важную роль лыжные отряды, сформированные из студентов Ленинградского института физической культуры имени Лесгафта. Альфонс Жаба. Лыжники. 1935 год

Оформление периодических журналов не отличалось частым изображением связи спорта и военной подготовки. Однако дважды на обложке общего, не специализированного журнала «Физкультура и спорт» появлялась спортивная стрельба, которая, по всей вероятности, представлялась наиболее близким и важным видом спорта по отношению к «обороне». Обложка журнала «Физкультура и спорт». № 19. 1929 год Обложка журнала «Физкультура и спорт». № 51. 1929 год

Перед Великой Отечественной войной комплекс ГТО был расширен за счёт военно-прикладных упражнений (переползание, переноска патронного ящика), которые закрепили связь физической подготовки отдельного человека и его боеспособности. Всесоюзный марафон по бегу. Фото Николая Копылова. 1940 год

По воспоминаниям Героя Советского Союза Николая Копылова, физическая подготовка для сдачи нормативов ГТО помогла пройти ему всю Великую Отечественную войну. Во время службы в Советской армии Николай серьёзно увлёкся спортом. Неоднократно Копылов входил в тройку победителей Всесоюзного марафона по бегу. В 1939 и 1940 годах он занял второе и третье места соответственно.

Важность проводимой до Великой Отечественной войны политики физической культуры отражает то, как её вклад был оценён после победы. Парад физкультурников в августе 1945 года закрепил за спортсменами высокий статус в советском обществе, продемонстрировал важность физической подготовки для политики государства. Парад физкультурников. Фото М. А. Трахман. Москва. 12 августа 1945 года

Так, в 1930‑е годы помимо труда спорт ассоциировался с обороноспособностью и защитой государства. Художественные произведения отразили изменённую парадигму восприятия: спорт — инструмент победы социализма. Отдельные картины и журналы занимались репрезентацией физкультуры с точки зрения милитаризма. С утверждением соцреализма форма художественного воплощения стала нарративной.

После Великой Отечественной войны спорт вернулся в жизнь граждан, но уже в ином ключе. Последний Парад физкультурников прошёл в 1954 году, после чего массовые спортивные мероприятия начали утрачивать некий культовый характер, спорт переместился в область частной жизни. Художники 1950‑х годов пользовались теми же методами, что и их предшественники в 1940‑х: работали в жанре сюжетно-тематической картины в реалистической манере. Изображались бытовые сцены спортивной жизни, отдельные физкультурники на портретах. Лирическое настроение обновленной эпохи со второй половины 1950‑х годов проскальзывает даже в названия картин на спортивную тему: «Бегущая по волнам», «Чайка». Владимир Кутилин. Бегущая по волнам. 1959 год Амир Мазитов. Чайка. 1964 год

Страна гордится чемпионами

Спорт потерял связь с трудом и подготовкой к мобилизационным мероприятиям и в оттепель ассоциировался с пользой для здоровья и физической формы отдельного человека, а не общества.

Для поколения шестидесятников образное содержание, характер живописных поисков определяли произведения мастеров 1910–1920‑х годов, а также работы нового поколения — представителей «сурового стиля». Продолжая идеологию АХРР, художники заимствовали традиции «Московской школы» живописи (наследники «Бубнового валета» Пётр Кончаловский, Илья Машков), Аристарха Лентулова, Роберта Фалька, Александра Дейнеки. Наиболее популярной стала проблематика личности спортсмена и человека в целом, отразившаяся в портретном жанре11.

С этим обстоятельством сошёлся ещё один фактор. После Второй мировой войны спорт активно использовался для демонстрации достижений страны, работая как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. Обезличенные образы спортсменов 1920–1930‑х годов сменились «народными героями» — мастерами спорта, чемпионами мира. Ирина Попова. Фехтовальщица, заслуженный мастер спорта Ягодина. 1955 год Василий Гурин. Портрет чемпиона ЧАССР по фигурному катанию Л. Николаевой. 1953 год Виктор Непостаев. Портрет спортсменки С. Пчёлкиной. 1957–1958 годы

С 1960‑х годов спортивные достижения воспринимались как общенародные победы. В художественном осмыслении внимание перешло на личность и характерность спортсмена. Художники оставили в стороне триумфальные сцены, произведения перестали быть столь идеологически насыщены. Идеологема «спорт — труд — военная подготовка» больше не работала. Фёдор Модоров. Портрет чемпиона мира штангиста Юрия Власова. 1961 год

Обогащались и художественные методы живописцев. Например, Дмитрий Жилинский на полотне «Гимнасты СССР» сочетает традиции новгородской краснофонной иконы позднего XIII века (красный фон, фронтальный разворот фигур, плоскостность форм, отсутствие падающих теней) с приёмами авангарда и античным понятием калокагатии — гармоничным сочетанием физических и нравственных достоинств. Дмитрий Жилинский. Гимнасты СССР. 1964—1965 годы

B художественном осмыслении внимание постепенно переходило на личность, однако работы сохранили некоторый тон «победности». В целом произведения перестали быть столь идеологически насыщены, мастера обратились к повседневности. В 1960‑е годы соцреалистический метод потерял главенствующую позицию и тем самым открыл дорогу новым течениям живописи и искусства. Творцы искали новые методы для воплощения замыслов, а соцреализм ограничивал в художественном выражении.

О, спорт — ты мир!

В 1970‑е и 1980‑е годы профессиональный спорт продолжал укреплять внешнеполитический статус Советского Союза.

XXII Летние Олимпийские игры 1980 года стали, пожалуй, одним из главных спортивных событий в истории СССР. Советские спортсмены завоевали большинство наград с сильным отрывом от соперников. Это не было бы возможно без внимания, которое так пристально уделялось спорту во все периоды существования Союза. Источник: kinopoisk.ru

Изображение спорта в живописи 1970‑х годов развивало две линии: спортивные будни и индивидуальность спортсмена. Портреты лишены будничного настроения: их отличает некоторая торжественность позы, говорящий за портретируемого предметный мир. Стилистически многие художники обращались к классике, поэтому использовали приёмы цитирования, иконографического заимствования, технику и манеру «старых мастеров».

Параллельно с этим большое значение играл своеобразный «документализм», использование фотографии, приёма монтажа, работа аэрографом. Формат работ был крайне вариативным и выбирался творцом исходя из личных художественных задач; тема спорта трактовалась свободно. Алексей Громов. Лыжник (Автопортрет).1970 год Рузы Чарыев. Гимнастки. 1971 год Исаак Давидович. Хоккеисты. 1975 год Андрей Лопатин. Утро. Бег. 1976 год Алексей Холмогоров. Портрет лыжницы Галины Кулаковой. 1980 год Виталий Бакшаев. Биатлонисты.1976 год Юрий Заботин. Мгновения дзюдо. 1980 год Николай Витинг. Бой с тенью. 1977 год Евгений Горовых. На лёд вызывается танцевальная пара. 1983 год Сергей Стукалин. Теннисистка. 1981 год

На финише

В живописи 1980‑х годов цельная человеческая личность рассыпалась, появилась обездушенная толпа. Алексей Сундуков. Очередь.1986 год

В портрете Александра Абушахметова (1982) художник Виктор Донской подчёркивает характер спортсмена с помощью строгого ряда шпаг за спиной, которые отражают напряжённость образа. Виктор Донской. Портрет Александра Абушахметова, заслуженного мастера спорта СССР. 1982 год

В перестройку спорт перестал быть показателем достижений социализма. После распада СССР каждая республика представляла свою страну по отдельности, нужны были новые достижения для внешнеполитических очков. Для подготовки национальных сборных требовалось время, поэтому в 1992 году бывшие страны Союза решили выступить в Объединённой команде и завоевали первое место с большим отрывом. На следующие Игры страны подготовили отдельные сборные. Тема спорта в изобразительном искусстве продолжила жить своей жизнью, но уже в ином качестве.

Примечания

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Что почитать по теме:

Андреева Е. Соцреализм: от рассвета до заката. Jaromir Hladik press, 2019. 136 с. Майк О’Махоуни. Спорт в СССР : физическая культура — визуальная культура / Пер. с англ. Е. Ляминой, А. Фишман. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 293 с. Соцреалистический канон / Сборник статей под общей редакцией X. Гюнтера и Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. 1040 с. Строительство Москвы : [Журнал]. Москва, 1924–1941. Советская архитектура за XXX лет РСФСР : [альбом] / [под ред. В. А. Шкварикова] ; Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР. Москва : Издательство Академии архитектуры СССР, 1950. Ельшевская Г. 9 признаков того, что перед вами картина соцреалистов

Ксения Кабакова

https://vatnikstan.ru/culture/artsport/