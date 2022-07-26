Как Царицын стал Сталинградом

А что мы знаем о переименовании Царицина в Сталинград? А ведь это еще один небольшой штрих в биографии Сталина. 10 апреля 1925 года город Царицын стал Сталинградом.

В 1918 году под Царицыным решалась судьба Советской власти: Москва и Петроград оказались отрезанными от богатых продовольственных районов страны – Сибири и Украины. Единственным направлением, откуда можно было получить хлеб, оставался Царицын, через который лежали дороги на юго-восток, Поволжье и Северный Кавказ.

Плюс к тому армии Деникина, Краснова и Колчака стремились овладеть этим городом, чтобы соединиться и образовать единый фронт против большевиков. В этой ситуации Ленин посылает в Царицын самого выдающегося в Партии организатора – товарища Сталина. Таким образом, Иосиф Виссарионович одновременно руководил обороной Царицына от белых и налаживал продовольственное дело на всём юге России. Обе задачи были выполнены – разве могло быть иначе, когда за дело брался Сам Сталин?! Позже таким же сверхэффективным руководителем, успешно решающим самые сложные задачи, станет товарищ Берия.

Сталин же именно тогда получил огромный опыт военно-политического руководства крупными соединениями войск, а также опыт принятия военных, политических и хозяйственно-экономических решений непосредственно в условиях войны, что очень пригодится спустя два с половиной десятилетия – во время Второй мировой войны.

Логично и справедливо, что в 1925 году Царицын был пере­именован в Сталинград. Решение по переименованию шло отнюдь не сверху, а принималось на городских и уездных Съездах, а также на собраниях рабочих.

Сам Сталин был просто поставлен перед этим фактом практически в последнюю очередь, ведь общество тогда не было информационным.

В Российском государственном ар­хиве социально-политической истории хранится письмо Сталина се­кретарю Царицынского губкома ВКП(б) товарищу Шеболдаеву с указанием, что пере­именование Царицына начато без согла­сования с самим Сталиным и настоятельным возражением против присвоения городу нового названия. Распечатка письма Сталина секретарю Царицынского губкома Б. Шеболдаеву

По поводу третьего пункта: Минин, добивавшийся переименования города в свою честь, в 1918 г. был членом Реввоенсовета Южного фронта вместе со Сталиным и Ворошиловым. Это к вопросу о "культе личности", одном самых лживых стереотипов нашей истории. На самом деле Сталин – это один из последних руководителей в мировой истории, кто стал бы тратить силы на создание собственного культа. Известно, что Вождь не просто был равнодушен к почестям или лести в свой адрес – он этого терпеть не мог, не выносил людей, занимавшихся лизоблюдством или поддакиванием.

А вот ответ секретаря Царицынского губкома Сталину: Расшифровка:

Считал и считаю невозможным связывать переименование г. Царицына именем т. Минина, т.к. это оживило бы ряд нездоровых настроений (местничество, анархистские уклоны), которые в Царицыне и без того достаточно сильны. Вопрос о переименовании города в Сталинград поднят партийным активом и поддержан на всех беспартийных рабочих собраниях единогласно... Переименование увязывалось с шефством Ленинграда и дискуссией о троцкизме... поэтому переименование имело для нас и политическое значение. Переименование города согласовано в ЦК с т. Антиповым и прошло уже на гор. совете и всех уездных съездах. Окончательное переименование на губ. съезде считаю необходимым. Приглашение Вас на съезд явилось результатом искреннего желания членов горсовета видеть Вас. Иначе, конечно, и быть не могло. На приезд Ваш не рассчитывали и не рассчитываем.

Сталин и Ворошилов на Царицынском фронте. Художник В.Хвостенко.

Сталин занимал должность генерального секретаря партии и пользовался большой народной любовью; с учетом развернувшейся волны переименований было бы странно, если бы только в честь его одного не назвали никакого города. Кроме того, Сталин сделал беспримерно много для обороны Царицына в годы гражданской войны, и потому, когда дело дошло до переименования, выбор местных жителей был вполне очевиден.

Ну и где же здесь навязывание «силой и шантажом своего имени»? Очевидно, что Хрущев бессовестно лгал.

В завершение хочу напомнить, что в 1937-1938 гг. различные государственные деятели неоднократно поднимали вопрос о переименовании Москвы в Сталинодар. Если бы Сталин был таким тщеславным, как о том рассказывал Хрущев, то с чего бы ему отказываться? Но он каждый раз отказывался, причем в весьма категоричной форме, чем в итоге и положил конец всем подобным разговорам.

Выводы делайте сами.

Когда в 1944 году утверждались слова нового гимна СССР, Сталин был против собственного упоминания там. Уговорил Вождя никто иной как Хрущев: народ Вас так любит, товарищ Сталин, и люди просто не поймут, если о Вас ничего будет не сказано в гимне. Сталин согласился, но с условием, что в тексте не будет восхваляющих эпитетов в его адрес. А потом тот же Хрущёв, сражаясь с "культом личности", убрал вообще все слова из гимна только потому, что там упоминалось имя Вождя.

Хрущёв же украл у Сталинграда имя, переименовав его в Волгоград. Город, где началась Великая Победа, стал просто городом на Волге. Сегодня на Параде Победы драпируется Мавзолей, к подножию которого были брошены фашистские знамёна в 1945-м. Хрущёв тем переименованием тоже задрапировал город, в котором состоялась ключевая битва Второй мировой войны. Подлинное название городу не было возвращено и по сей день.

В то же время в Европе есть несколько тысяч объектов, в названии которых упоминается "Сталинград": государственные учреждения, банки, метро, улицы, бульвары, авеню, кварталы, заправки, рестораны, центры туризма, строительные компании, парикмахерские, аптеки, отели, кабинеты медсестёр, станции скорой помощи, мельницы, гаражи, транспортные агентства, множество других разнообразных частных компаний.