Что удивило советских конструкторов, когда они разобрали трофейный «Королевский тигр»

В 1943 году специалистами немецкой компании Henschel был разработан новый тяжелый танк для нужд вермахта – Тигр II, который больше известен под прозвищем «Королевский тигр». В серийное производство машина пошла в 1944 году. Тогда же первые новинки отправились и на восточный фронт. А уже в августе 1944 года Красной армии удалось захватить сразу несколько относительно целых и исправных «Королевских тигров» в ходе боев недалеко от польского села Оглендов. Новейшая машина Третьего рейха смогла произвести впечатление даже на ветеранов хотя бы своими внушительными размерами! Выглядел Тигр II исключительно грозно и при первом рассмотрении чем-то напоминал сильно «растолстевшую» «Пантеру». Два трофейных танка, сохранивших относительную работоспособность, были сразу же эвакуированы в глубокий тыл для изучения советскими конструкторами. Советские инженеры скрупулёзно изучали новинку на протяжении почти целого месяца. По результатам работы советские специалисты составили предварительный отчет. Справедливости ради стоит отметить, что отчет этот получился в известной степени предвзятым, так как на момент августа 1944 года советские инженеры имели весьма ограниченное представление об истории разработки и условиях производства Тигр II. Впрочем, несмотря на то, что многие вещи в конструкции «Королевского тигра» были раскритикованы, нашлись и моменты, которые приятно удивили советских инженеров. Копия отчета инженерной комиссии была опубликована в научно-техническом журнале «Вестник танковой промышленности» за октябрь 1944 года. В статье, посвященной этому танку, содержались следующие тезисы. В первую очередь советские конструкторы предположили, что выпуская «Королевские тигры» в Рейхе больше рассчитывают на моральный эффект, нежели на реальные боевые качества машины. Сразу после этого советская комиссия заключила, что у Тигра II есть большое количество технических недостатков, в их числе ненадежная бортовая передача, разрушающаяся уже через 250-350 км пробега в результате критического износа подшипников, слишком хрупкие зубцы ведущих колес, неудачная конструкция направляющих гребней ведущих колес. Помимо этого, советские конструкторы ругали постоянно перегревающиеся коробку передач и механизм поворота, халтурно выполненный механизм охлаждения масла КПП, слишком слабый двигатель, который в условиях огромный массы Тигра II постоянно оказывается в перегруженном состоянии. Сегодня один из трофейных Тигров стоит в Кубинке.

Не похвалили Тигр II и за боевые характеристики. Отечественные инженеры пришли к выводу, что бронирование и вооружение нового танка не соответствуют его массе. Излишняя громоздкость машины и огромный вес снижали ее надежность и усложняли эксплуатацию. В целом советские конструкторы приняли «Королевский тигр» за дальнейшее развитие танка «Пантера» и САУ Фердинанд. Впрочем, были в немецкой машине и вещи, которые приятно удивили инженеров СССР. В подготовленном отчете они были отмечены как «заслуживающие внимания». Так, советов приятно удивили немецкий электрообогрев аккумулятора, монокулярный ломающийся призматический прицел с переменным полем зрения, углекислотная противопожарная автоматическая установка, а также термосифонный обогреватель для облегчения пуска двигателя в зимнее время.