Некоторые проворовавшиеся чиновники рвутся в зону Операции

Новая российская реальность может оказаться не по вкусу некоторым высокопоставленным чиновникам и депутатам.

За казнокрадство и взятки стали сажать, зато вместо тюрьмы они могут отправиться на фронт, воевать за Россию. Новости СМИ2

Лазейку с отдыхом в недружественных странах тоже видимо закроют, в этом помогут вездесущие блогеры

Разменять срок на СВО?

В печати все чаще стали появляться сообщения об уходе российских чиновников разного ранга и депутатов в зону СВО.

Иногда они подают заявление считать себя контрактниками, находясь под следствием, на фоне возбужденных уголовных дел за казнокрадство и взятки. Одним из первых решил воспользоваться этим способом мэр одного из городов Приморья Рустям Абушаев, который стал фигурантом дела о махинациях с земельными участками.

Напомним, ранее Верховный суд предложил приостанавливать судебный процесс тем, кто, заключив контракт с МО, отправится на СВО. Но чтобы полностью закрыть дело, контрактник должен получить государственную награду, покинуть службу по состоянию здоровья или из-за предельного возраста или в случае завершения боевых действий.

Вторым после приморского мэра решил отдать долг Родине менеджер Александр Дагуц. Как сообщил "Коммерсант", его обвиняли в выводе за границу 24 миллионов долларов. В настоящее время подсудимый, заключив контракт, служит в составе подразделения десантно-штурмового полка, награжден за освобождение ряда населенных пунктов.

"Его адвокат попросил приостановить судебный процесс в связи с невозможностью участия в нем обвиняемого", – пишет издание. Суд согласился и отменил решение о розыске и аресте Дагуца.

Фото: globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Стать участником СВО также заявил руководитель Воркуты Ярослав Шапошников, находящийся под следствием по факту халатности, приведшей к прорыву очистных сооружений на реке Воркуте.

Один из российских блогеров-расследователей заметил, что такое поведение чиновников логично и предсказуемо, если уже имеется прецедент с ранее осужденными гражданами, которые сражались в рядах Вагнера.

"Даже если в будущем им и придется предстать перед судом, тот может учесть их боевые заслуги. К тому же в России действует презумпция невиновности, по которой до обвинительного приговора суда никто не может считаться виновным в преступлении".

Ранее на СВО уже прибыл осужденный на 13 лет за взятки забайкальский чиновник Иван Лисичников. Поехать на СВО захотела и экс-министр культуры Крыма Арина Новосельская, осужденная на 10 лет за коррупцию. И она не первая из женщин-чиновниц, кто решил таким образом разменять свой срок.

Об этом также заявила осужденная на 5 лет за коррупцию экс-глава минздрава Дона Татьяна Быковская.

Неделя на фронте лучше всего прочищает голову и душу

Из последних сообщений, на фронт идет арестованный советник орловского губернатора Сергей Лежнев, похитивший на строительстве моста 16 млн рублей. До этого он был известен тем, что периодически отправлял гуманитарную помощь в места боевого столкновения и сам бывал в окопах не раз.

По его словам, решение отправиться на фронт было принято "не для того, чтобы убегать от головного дела, а потому что была потеряна вера в следствие и суды".

Согласно инсайдерской информации, находящиеся под следствием и осужденные чиновники практически через одного стремятся заключать контракты с Минобороны и отправляться в зону СВО. Счет примерам идет на сотни.

Добавим, что никакой информации о том, как они там воюют, нет.

Фото: globallookpress.com/Tsitsagi Nikita

Патриотически настроенная общественность предлагает, что бы СВО не стало индульгенцией для коррупционеров "в виде отсиживания в глубоком тылу", отправлять таких чиновников в штурмовые отряды.

Один из экспертов, политолог Владимир Волох высказал мнение, согласно которому, если чиновник стал фигурантом уголовного дела, он не должен покидать свой пост.

"Важно разбираться сначала с этим, а потом уже идти на СВО. Тем более, как мы знаем, у осужденных есть возможность получить помилование, отправившись служить в соответствующее подразделение", - заметил он.

Другой военный эксперт Алексей Живов призвал отправлять в зону СВО всех должностных лиц, включая депутатов, чтобы не допускать безумств. По его словам, одна недельная поездка на фронт прочищает голову и душу лучше многих лет терапии.

"А пока одни воюют, а другие безумствуют в тылу, добра не будет", – заключает Живов.

Им "берег турецкий" по-прежнему нужен…

Новая российская реальность продолжает преподносить элите, продолжавшей житие в стиле 90-х и 00-х, неприятные сюрпризы. Недавно блогеры обнаружили, что некоторые из высокопоставленных чиновников в разгар курских событий продолжают тайно выезжать на отдых за границу.

"Презрев негласные запреты и последствия для карьеры, наши чиновники нашли лазейку для отдыха в люксовых отелях недружественных стран. Как говаривали старые большевики тем, которых не хотели выпускать за рубеж, "вам, товарищ, заграница милее отдыха в родной стране?", - написал один из блогеров.

Фото: globallookpress.com/Egmont Strigl

Схема, которой пользуются чиновники для того, чтобы продолжать отдыхать на самых известных курортах мира, проста, но действенна. О ней рассказал один из блогеров-общественников, предпринявший специальный вояж в наиболее часто посещаемые чиновниками зарубежные отели.

По его словам, он не ожидал увидеть скопление известных официальных лиц, сидящих в барах и попивающих коктейли. Завидев блогера с кинокамерой, чиновники якобы бросались наутек, а один зам министра перешел на немецкий язык в надежде, что на него не обратят внимания.

Напомним, чиновникам рекомендовано проводить отпуска в России, где-нибудь в Сочи или Крыму. Они так и делают, едут в курортный город, оформляются в пансионате или доме отдыха. Но некоторые предпринимают дополнительные действия. Так, под фамилией приехавшего на отечественный отдых чиновника может проживать подставное лицо, в то время как сам чиновник выезжает через Беларусь в соседнюю страну. А там его ждет самолет, который везет, куда душе угодно…

В погоне за отдыхающими чиновниками, блогер сообщил, что он 9 дней не покидал самолет, на котором облетел все более-менее известные места их зарубежного отдыха. Материала накопилось на двухсерийный фильм, который обещает стать "бомбой не только для чиновников".

Потерялись в 90-х и нулевых

По мнению одного российского общественника, наплевательское отношение к разного рода запретам, для многих высокопоставленных лиц одно время являлось правилом.

"Чего удивляться, у них своя жизнь, далекая от жизни народа. В какой-то момент нынешняя так называема элита потерялась во времени и пространстве настолько, что начала ставить себя выше всяких запретов, а общественное мнение им безразлично".

Фото: globallookpress.com/imago stock&people

Однако в последнее время в России ситуация с этим делом стала меняться. И сейчас высокопоставленным лицам политически целесообразно всячески показывать, что они вообще не отдыхают, даже в Сочи, не то, что за границей. К слову, эти границы уже давно закрыты для силовиков, прокурорских, судейских и много кого еще.

Как сообщают СМИ, скандалы, ранее связанные с демонстрацией в соцсетях зарубежного отдыха ответственных лиц, вызвали сильный резонанс и негодование в обществе. Многие увидели в этом не только аморальное поведение, но и демотивацию русских людей в условиях нарастающего противостояния родины со странами Запада.