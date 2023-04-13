Территория Героев...(83)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/25205 https://t.me/mod_russia/25208 https://t.me/mod_russia/25221

Подполковник Шоломов Максим Подполковник Максим Шоломов получил Золотую Звезду Героя России в реабилитационно-образовательном центре, созданном на базе филиала военного госпиталя имени Александра Вишневского в Москве.

Под его командованием наши военные удерживали важный населенный пункт в течение недели. Отражали атаки неприятеля по два-три раза в день.

«Задача была выполнена. Все попытки прорвать оборону - были отражены. Девяносто процентов награды - это заслуга того личного составы, который был вместе со мной в эти дни», - поделился Максим Шоломов.

https://t.me/mod_russia/25178

Подполковник Верихов Александр Батальон под командованием подполковника Александра Верихова вел наступательные действия в направлении двух населенных пунктов с целью их освобождения от украинских националистов.

При плотном огне артиллерии и танков противника на переднем крае рубежа перехода в атаку организовал и в дальнейшем вел огневое поражение противника, уничтожив три БМП, кочующий миномет, транспортное средство повышенной проходимости иностранного производства, а также до 20 человек личного состава противника.

Проявляя мужество и смелость, не смотря на угрозу жизни, выдвинулся на господствующую высоту, лично наводил и корректировал огонь артиллерии. Точным наведением артиллерии на объекты противника подполковник Александр Верихов сковал действия боевиков, после чего, развив наступление, заставил противника отступать.

https://zpobeda.ru/aleksandr-verihov/

Подполковник Фокин Роман Подполковник Роман Фокин вместе с вверенной ему мотострелковой бригадой выполнял задачи по обороне позиций на одном из важных направлений.

Под минометным огнем противника, осознавая важность создания эшелонированной обороны в данной местности организовывал инженерно-фортификационное оборудование рубежа обороны, исключающее возможность внезапного и стремительного наступления сил боевиков.

Умело руководя поражением целей, подполковник Роман Фокин не допустил выхода противника во фланг взводного опорного пункта, нанеся существенный урон боевикам и заставив их отступить.

https://zpobeda.ru/roman-fokin/

Младший сержант Маликов Андрей Начальник радиостанции батареи управления младший сержант Андрей Маликов выполнял задачи в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмена информацией между пунктами управления и подразделениями российских войск.

Под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника, продвигаясь по маршруту прокладки линии связи, обнаружил перебитый взрывом кабель и оперативно устранил повреждение. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений противника, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы.

https://zpobeda.ru/andrej-malikov/

Старший сержант Рябов Алексей Командир орудия гаубичной самоходно-артиллерийской батареи старший сержант Алексей Рябов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял специальные задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений.

При смене огневой позиции расчет старшего сержанта Алексея Рябова подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны националистических формирований. Проявив мужество и решительность, оперативно привел орудие в боевое положение. Выявив цели и выполнив наводку, Алексей открыл огонь, в результате которого уничтожил две самоходные артиллерийские установки и до 9 националистов.

Старший сержант Алексей Рябов за проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении специальных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни был награжден медалью «За отвагу».

https://zpobeda.ru/aleksej-ryabov/

Старший сержант Чихачев Вячеслав Отделение российских десантников под командованием старшего сержанта Вячеслава Чихачева выполняло задачу по обороне населенного пункта, освобожденного от украинских националистов.

В ходе боя позиции десантников подверглись массированному огневому воздействию со стороны противника. В тяжелейших боевых условиях, находясь под постоянным минометным и артиллерийским огнем противника, отделение под командованием Чихачева не допустило прорыва противника на своем направлении, отразив при этом две атаки вражеской пехоты противника.

Сам Вячеслав, находясь на передовом рубеже атаки, рискуя собственной жизнью, лично уничтожил до пяти боевиков.

Понеся существенные потери, националисты оставили попытки вернуть населенный пункт под свой контроль и отошли вглубь подконтрольных им территорий.

Смелость и отвага Вячеслава Чихачева, а также профессионализм его подчиненных позволили отразить все атаки националистов на населенный пункт.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-chihachev/

Сержант Сорокин Никита Перед подразделением российских военнослужащих, в состав которого входил инструктор батареи противотанковых управляемых ракет (ПТУР) сержант Никита Сорокин, была поставлена задача – обеспечить оборону освобожденного от украинских националистов населенного пункта на одном из танкоопасных направлений.

Противник, стремясь восстановить контроль над поселком, предпринял попытку наступления и атаковал позиции Сорокина, используя при этом тяжелую бронетехнику. Мгновенно сориентировавшись, Никита точной стрельбой из штатного оружия уничтожил противника. Потеряв значительное количество живой силы, украинские националисты были вынуждены отступить.

https://zpobeda.ru/nikita-sorokin/

Лейтенант Курский Дмитрий Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Дмитрия Курского выполняла задачу по недопущению прорыва линии обороны на одном из тактических направлений.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку восстановить контроль над утраченными территориями и атаковали позиции российских военнослужащих.

При ведении оборонительных действий мотострелки под командованием Курского, занимая стратегически выгодную позицию, отразили атаку значительно превосходящего числом противника.

Прицельным огнем подчиненных лейтенанта Дмитрия Курского были уничтожены БМП и танк противника, а также до 25 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон, лишив их возможности продолжать наступление.

https://zpobeda.ru/dmitrij-kurskij/ Сам погибай, а товарища выручай. Эту пословицу, в числе прочих, любил напоминать подчинённым прославленный русский полководец Суворов. Наши бойцы всегда, даже рискуя собой, спасают своих раненых с поля боя. Просто потому что знают: сегодня помогаешь ты, а завтра помогут тебе. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25155 «Адские пять километров». Именно столько пришлось пройти пешком, под огнём противника, сержанту Алексею Киселеву, который прикрывал стрельбой из пулемёта эвакуационную группу. Наши бойцы на себе выносили раненых, показав беспримерное мужество и героизм — так написано в представлении к наградам. И только слово «адские», оброненное Алексеем, выдаёт, какой ценой всё это им далось. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25131 Командир расчета противотанкового ракетного комплекса сержант Евгений Коротких занимал позицию на танкоопасном направлении возле одного из освобожденных населенных пунктов. Ночью противник силами до танкового взвода предпринял очередную попытку прорыва обороны российских войск.

Евгений Коротких первым обнаружил колонну бронетехники, о чем немедленно доложил командиру батареи противотанковых управляемых ракет. Получив приказ уничтожить противника, он открыл огонь на поражение.

Действуя в составе своего подразделения, Евгений Коротких прицельным огнем подбил три украинских танка, что впоследствии позволило сорвать наступление противника и отбросить его силы на исходные позиции.

https://t.me/mod_russia/25153 Гаубичный самоходный артиллерийский взвод старшего лейтенанта Андрея Баскакова оказывал огневую поддержку российским войскам, которые обороняли один из населенных пунктов.

Боевики открыли ответный артиллерийский огонь. Несмотря на возникшую смертельную опасность, Андрей Баскаков продолжил выполнять боевую задачу. В ходе боя российский офицер своевременно передавал координаты целей на огневую позицию и быстро определял точки прицеливания.

В итоге взвод Андрея Баскакова разрушил вражескую понтонную переправу, затруднив боевикам форсирование водной преграды. После этого российские артиллеристы уничтожили танк, два миномета и большое количество живой силы противника.

В другой день подразделение старшего лейтенанта Баскакова потопило еще один понтон, а также поразило реактивную систему залпового огня «Ураган» и скопление пехоты противника.

https://t.me/mod_russia/25200

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Гвардии подполковник Гундоров Сергей Лётчик 1 класса Гундоров Сергей Валентинович.

Погиб в небе в районе Волновахи 16.06.2022.

Светлая вечная память Герою, ушедшему в свой последний полёт. Лётчики не умирают, они уходят в небо…

https://zpobeda.ru/sergej-gundorov/

Гвардии майор Кушенко Евгений 31-летний майор гвардии Евгений Кушенко из Новосибирской области погиб в ходе выполнения боевых задач в рамках спецоперации Минобороны России на Украине.

В 2007 году Кушенко окончил Коченевскую СОШ № 13 и поступил в Новосибирское высшее командное училище, после окончания которого проходил службу на разных должностях.

С июня 2020 года военнослужащий был начальником штаба, заместителем командира мотострелкового батальона учебного центра (подготовки младших специалистов мотострелковых войск) 467 гвардейского окружного учебного центра (подготовки младших специалистов) Западного военного округа.

Выполнял специальные задачи на территории Сирии.

Награждён пятью медалями, указом президента РФ от 6 августа 2021 года — медалью Суворова.

Был женат, есть сын.

https://zpobeda.ru/evgenij-kushenko/

Сержант Шойдонов Содном В ходе специальной военной операции на Украине погиб сержант Содном Шойдонов.

Содном родился 28 июня 1999 года в городе Кяхта Республики Бурятия.

С самого детства Содном увлекался спортом. Занимался в секции вольной борьбы Иволгинской детско-юношеской спортивной школы. Неоднократно становился победителем и призером соревнований муниципального, регионального уровней.

После окончания 9 класса, Содном поступил в Республиканский многоуровневый колледж в Улан-Удэ. Во время обучения в колледже, 24 октября 2017 года, был призван на срочную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Через полгода, в апреле 2018-го, юноша подписал контракт и был направлено во Владивосток.

За 4 года службы отважный Воин был удостоен многих медалей и грамот. В частности:

– медаль Министерства обороны РФ «Участнику маневров войск (сил) Восток-2018»;

– медаль за участие в параде в городе Владивосток 9 Мая;

– медаль Министерства обороны РФ «315 лет морской пехоте России»

Сержант Шойдонов Содном Баирович геройски сражался и выполнил свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. В ходе боев, проявив мужество и отвагу, пал смертью храбрых 30 мая 2022 года.

Ему было 22 года.

Дома его ждали родители, жена и маленькая дочь…

https://zpobeda.ru/sodnom-shojdonov/

Военнослужащий Лукин Павел В ходе спецоперации на Украине героически погиб Лукин Павел Александрович 9 января 1994 года рождения, уроженец поселка Добрятино.

Гибель Павла Александровича — это непоправимая утрата для семьи, тяжелая потеря для друзей, сослуживцев и всех, кто его знал.

https://zpobeda.ru/pavel-lukin/

Сержант Пивень Алекcандp Стаpший pазведчик-cнайпеp pазведpоты 14-й отдельной бpигады СпΗ cеpжант Алекcандp Пивень.

Родилcя в Завьяловcком pайоне 14 февpаля 1994 года. Β 2012 году oн oкoнчил Зaвьялoвскую СОШ №1. Пoслe шкoлы пoшeл служить в aрмию и в 2013 гoду пoдписaл кoнтрaкт. Служил стaршим рaзвeдчикoм-снaйпeрoм группы спeциальнoгo назначeния poты cпeциальнoгo назначeния вoйcкoвoй чаcти 74854 Хабаpoвcкoгo кpая.

Πoгиб 20 мая 2022 гoда вo вpeмя cпeцoпepации на Укpаинe.

https://zpobeda.ru/alekcandp-piven/

Военнослужащий Фабрицкий Данила 19-летний военный Фабрицкий Данила из Новосибирской области погиб во время спецоперации на Украине

Он получил профессию электромонтёра. Был призван в ряды российской армии.

Погиб в мае в результате боевых действий.

Награждён орденом Мужества посмертно.

В Татарском районе Новосибирской области объявили общерайонный день траура.

https://zpobeda.ru/fabrickij-danila/

Военнослужащий Шунгулов Азат В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 29-летний Азат Шунгулов из Новоузенского района Саратовской области.

Азат Ербулатович был младшим сержантом и командиром танка, служил в военной части № 71718.

https://zpobeda.ru/azat-shungulov/

Военнослужащий Паньков Александр В ходе специальной операции на территории Украины погиб уроженец Саратова Александр Паньков.

Александр был командиром реактивной артиллерийской батареи.

https://zpobeda.ru/aleksandr-pankov/

Младший сержант Toкapeв Hикoлaй B Бypятии пpocтилиcь c З1-лeтним Hикoлaем Toкapeвым, пoгибшим в xoдe cпeцoпepaции нa Укpaинe.

Укaзoм пpeзидeнтa млaдшeгo cepжaнтa нaгpaдили оpдeнoм Myжecтвa пocмepтнo.

https://zpobeda.ru/hikolaj-tokapev/

Гвардии капитан Яворский Андрей В ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, при выполнении воинского долга, 24 мая 2022 года героически погиб Гвардии капитан ВДВ Яворский Андрей Олегович.

Выпускник МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» города Кирова Калужской области.

После окончания школы, выбрав служению Отечеству делом своей жизни, поступил в военное высшее учебное заведение. Успешно окончил военную академию войсковой Противовоздушной Обороны Вооруженных сил РФ им. маршала Советского союза А.М. Василевского. На втором курсе принял решение перейти в десантный взвод подразделения ВДВ и с этого момента навсегда связал жизнь с Воздушно-Десантными войсками.

Служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

Командир зенитно-ракетной батарее. Андрей был очень целеустремленным. Если он ставил перед собой цель, всегда добивался. Был очень атлетичным, спортивным. Удостоен звания чемпиона по армрестлингу Смоленска и Смоленской области, а также призёр соревнований Иваново и Ивановской области. Имел спортивный разряд в этом виде спорта — КМС. Удостоен огромного количества кубков, медалей, грамот.

Андрей был истинным патриотом своей страны. За его плечами боевые действия в Сирийской Арабской Республике. Мужественность, честность, справедливость, умение быть замечательным сыном, мужем, отцом, настоящим другом, это все о нем.

30-летний Гвардии капитан ВДВ Яворский Андрей в числе первых принял участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Уже 24 февраля подразделение Гвардии капитана ВДВ Яворского Андрея Олеговича одно из первых вступило в бой. Сложнейшие задачи, одни из «горячих» направлений за спиной командира, который ни на минуту не оставил своих боевых товарищей. Он выполнил свой долг до конца, не ушёл с линии огня, прикрыл своих товарищей – и никогда бы не ушёл, потому что всегда шёл впереди.

За время службы был награждён Почётным знаком «Воздушно-Десантные Войска» за безупречную службу, медалями “За отличие в военной службе” lll степени, “Участнику военной операции в Сирии”

У Андрея остались жена, два прекрасных сына, родители, воспитавшие такого сына, Защитника своей земли, гордость народа.

За проявленный героизм, мужество и отвагу в ходе проведение СВО на територии Украины Указом Президента Российской Федерации Яворский Андрей Олегович награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/andrej-yavorskij/

Лейтенант Турушкин Сергей В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб рядовой Сергей Турушкин.

Сергей родился в селе Елбанка Усть-Пристанского района Алтайского края в 1998 году, 23 февраля. С ранних лет парень знал, что будет защищать Родину.

В 2004 году Сережа пошёл в местную школу. Мальчик не только с первого класса хорошо учился, но успевал заниматься спортом (очень любил футбол), играл на гитаре, пел песни и даже иногда танцевал.

После окончания школы в 2015 году Сергей поступил в Кузбасский институт ФСИН, успешно защитил диплом и даже несколько месяцев поработал по специальности в звании лейтенанта.

В 2021 году Сергей подписывает контракт и уходит служить в Вооруженные силы России. А уже в январе 2022 вместе с товарищами отбывает в командировку.

С первых же дней специальной военной операции он находился на линии фронта.

На передовой, он и погиб, 15 марта, успев спасти трех парней от минометного обстрела.

За мужество и самоотверженность, исключительную доблесть при выполнении всех боевых задач рядовой Сергей Турушкин награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/sergej-turushkin/

Военнослужащий Иванов Николай Иванов Николай Алексеевич родился в Оренбургской области 3 декабря 1996 года.

Детство и юность прошли в самом Оренбурге. Серьёзно занимался спортом. Гимнастикой, каратэ. По каратэ успешно выступал на различных соревнованиях. Учился хорошо. Серьёзно готовился к службе в армии. Мечтал о ВДВ. Занимался в Военно-спортивной школе «Юный десантник», где выполнил норматив 3- его разряда по парашютному спорту.

По окончании школы в 2015 году, Николай стал курсантом РВВДКУ. Был одним из лучших курсантов. 9 мая 2018 года принимал участие в параде на Красной площади в Москве.

В 2020 году учёба закончилась. Молодой офицер начал службу в 234-ом Гвардейском Десантно-Штурмовом Полку, 76-й гвардейской Десантно-Штурмовой Дивизии.

Служил хорошо, служба нравилась. А дальше была война, называемая спецоперацией. И последний бой.

Николай возглавил головной дозор. Нарвались на засаду. Завязался бой. Николай приказал подчинённым отступать, а сам остался прикрывать отход. Получил три ранения, но дрался до конца. 27 февраля 2022 года Николая не стало.

https://zpobeda.ru/nikolaj-ivanov/

Военнослужащий Горбунов Даниил 30 мая Даниилу Горбунову из Свердловской области должно было исполниться 22 года. Но он не дожил до этой даты. Молодой контрактник погиб во время спецоперации на Украине.

Погибший военнослужащий являлся уроженцем Сосьвы. Он учился в 1-й школе. Здесь у него родители, у них многодетная семья.

У погибшего осталась молодая супруга.

Похоронили солдата с почестями.

https://zpobeda.ru/daniil-gorbunov/

Военнослужащий Лефлер Илларион Лефлер Илларион Андреевич пoгиб 5 июня 2022 гoдa при иcпoлнeнии cлужeбного долгa в ходe cпециaльнoй вoеннoй oпеpaции нa территoрии Укрaины

Прoхoдил oбучeниe ΜЧС РОССИИ по Κaлинингpaдcкой oблacти.

https://zpobeda.ru/illarion-lefler/

Младший сержант Базров Марат В ходе спецоперации на Украине погиб при исполнении воинского долга уроженец Северной Осетии, младший сержант Базров Марат Сергеевич.

Пал смертью храбрых в ожесточенным бою 2 марта 2022 года.

Марату было 30 лет.

https://zpobeda.ru/marat-bazrov/

Военнослужащий Попов Александр При исполнении воинского долга геройски погиб Попов Александр Эдуардович.

Огнеметчик, боец горной бригады, он с первых часов специальной военной операции принимал участие в наступлении, пал смертью храбрых в ожесточенным бою 2 марта 2022 года, плечом к плечу с погибшим в том же сражении младшим сержантом Маратом Базровым.

Александру было всего 20 лет.

Он будет похоронен на воинском мемориале Восточного кладбища города Владикавказа.

https://zpobeda.ru/aleksandr-popov-2/

Матрос Анохин Константин В селе Яшкино Красногвардейского района Оренбургской области состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации на Украине матросом Константином Анохиным.

Константин родился 13 января 2000 года в селе Яшкино. Учился в местной школе. После успешного окончания 9 классов в 2016 году поступил в Аграрный техникум в с. Плешаново.

7 июля 2017 года был призван в Вооруженные силы Российской Федерации. По окончании срочной службы решил продолжить военную карьеру и подписал контракт.

Константин дважды принимал участие в Параде Победы: в 2020 году — на Красной площади в Москве, а в 2021 — в Северной столице.

На корабле «Адмирал Кулаков» отважный воин участвовал в антитеррористической операции в Сирии.

Константин погиб, выполняя свой воинский долг, на территории Донецкой Народной Республики 5 июня 2022 года.

За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач матрос Константин Александрович Анохин награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/konstantin-anohin/

Военнослужащий Герасимов Роман В ходе спецоперации 27 мая погиб выпускник СОШ № 8 г. Ишима Роман Герасимов (Корнеев).

Ему было 18 лет.

Роман всегда хотел служить в армии. Был физически крепким парнем, увлекался спортом, поэтому его сразу взяли служить в ВДВ, в 234 десантный полк, дислоцировавшийся в г. Пскове. Призвали его в начале июля прошлого года, через три месяца заключил контракт.

Рома всегда был весёлым, отзывчивым парнем, не прятался за спины других, мог постоять за себя и друзей, защищал девочек. Быть первым было в его характере.

Рядовой Роман Герасимов погиб в с. Васильевка Донецкой области в ходе миномётного обстрела, с оружием в руках, как настоящий солдат. Исполнил свой воинский долг и остался верен присяге.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Его похоронили со всеми воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/roman-gerasimov/

Старший лейтенант Секержитский Егор Внук бывшего мэра Читы Егор Секержитский погиб во время военной операции РФ на Украине.

Егор Александрович, командир мотострелковой роты, за героические действия в ходе военной спецоперации представлен к звезде Героя России посмертно.

Егор Секержитский погиб в Харьковской области. При сопровождении тыловой колонны 25 марта он попал под минометный обстрел, лично вынес из-под обстрела двух раненных, перевязал, оказал первую доврачебную помощь. Обеспечил загрузку в медицинские МТЛБ и транспортировку в тыл.

В тот же день при проведении разведки по маршруту движения колонны двигался на БМП в сопровождении двух танков.

В селе Каменка вступил в бой с противником, в ходе боя героически погиб.

https://zpobeda.ru/egor-sekerzhitskij/

Рядовой Малолетков Данила 11 июня Новошешминский район Республики Татарстан проводил в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине Данилу Малолеткова.

Ценой своей жизни он выполнил свой воинский долг и представлен к боевой награде – Ордену Мужества посмертно.

После минуты молчания под звуки военного оркестра Данилу проводили в последний путь. На кладбище прозвучал троекратный оружейный залп в честь погибшего Героя.

Даниле Малолеткову было 19 лет.

https://zpobeda.ru/danila-maloletkov/

Военнослужащий Мамедов Роман В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Верхнекамского района Кировской области.

Роман Мамедов родился в посёлке Лесной. Нёс службу в рядах спецназа главного разведывательного управления.

https://zpobeda.ru/roman-mamedov/

Военнослужащий Мамиев Видади Мамиев Видади Асафович 06.03.1990г.

19 мая героически погиб в ходе спецоперации на Украине под Северодонецком.

Представлен к награде Ордена Мужества посмертно.

У него остались жена и дочь.

https://zpobeda.ru/mamiev-vidadi/

Гвардии рядовой Карамышев Вячеслав В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб кинолог, разведчик, десантник Вячеслав Карамышев.

Вячеслав родился 27 декабря 1987 года. Он профессиональный военный. Имеет награды за участие в боевых действиях на Северном Кавказе.

Друзья вспоминают Вячеслава как очень доброго, отзывчивого человека, который всегда был готов прийти на помощь.

На Украину Герой поехал с полным понимаем всех рисков. Но он не мог оставаться в стороне, когда его боевые товарищи спасают истерзанный народ Донбасса. Он должен был быть на передовой. Там, на передовой, в районе Лисичанска, он и погиб от миномётного обстрела…

За отвагу и самоотверженность гвардии рядовой Вячеслав Борисович Карамышев награждён Орденом Мужества. Посмертно.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-karamyshev/

Военнослужащий Анваров Ильфат В ходе военной спецоперации на Украине 29.03.2022 погиб Анваров Ильфат, уроженец Тюменской обл.

Служил в 76 ДШД, 104 полку

https://zpobeda.ru/ilfat-anvarov/

Гвардии ефрейтор Лукьянов Аркадий Лукьянов Аркадий Андреевич, уроженец п. Усогорск, Удорского района погиб 2 июня 2022.

Ему было 22 года.

https://zpobeda.ru/lukyanov-arkadij/

Военнослужащий Бабинцев Андрей Орден Мужества был вручен, на этой неделе, матери погибшего на Украине солдата.

Андрей Николаевич Бабинцев родился в Кирове 22 июня 2001 года.

Окончив девять классов школы №53 он поступил в Вятский железнодорожный техникум, а весной 2020 г. был призван на военную службу. По окончанию срочной службы Андрей подписал контракт.

С февраля 2022 г. он участвовал в военной операции на территории Украины.

6 марта в ходе ожесточённых боёв за Мариуполь, Андрей Бабинцев погиб, спасая своих боевых товарищей.

За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга, президентским указом ему был присвоен орден Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/andrej-babincev/

Военнослужащий Зайков Владимир Выполняя боевые задачи, верный Военной присяге, погиб 5 июня 2022 года Зайков Владимир Александрович.

https://zpobeda.ru/vladimir-zajkov/

Военнослужащий Сичкаренко Евгений В ходе специальной военной операции на Украине погиб десантник Сичкаренко Евгений Игоревич

https://zpobeda.ru/sichkarenko-evgenij/

Ефрейтор Веселов Борис 26-летний старший разведчик-снайпер Борис Веселов погиб в ходе спецоперации на Украине

Борис Андреевич призван 21.04.2015. Осенью 2015 года подписал контракт и до настоящего времени с честью выполнял воинский долг, защищая интересы России.

https://zpobeda.ru/boris-veselov/

Рядовой Рахманов Илья В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб Илья Рахманов.

Илья родился в селе Озерки Чердаклинского района Ульяновской области 4 января 2001 года. Родители мальчика умерли рано, и поэтому воспитывался Илья родственниками.

Илья рос добрым, отзывчивым парнем, чутким к чужому горю и готовым всегда прийти на помощь.

После окончания 9 класса Ульяновской школы Илья поступил в кулинарный техникум, хотел стать поваром. Однако практически сразу после получения среднего специального образования парня призвали в Вооруженные силы России.

Илья быстро освоился с новой жизнью, сдружился с товарищами, и уже через 5 месяцев после призыва подписал контракт.

В спецоперации на Украине юный Воин участвовал с первого дня. 26 марта в районе посёлка Рогань Илья получил смертельное ранение.

За мужество, самоотверженность и героизм, проявленные при выполнении боевых задач Илья Ильгизарович Рахманов награждён Орденом Мужества. Посмертно…

https://zpobeda.ru/ilya-rahmanov/

Военнослужащий Астахин Георгий В ходе военной спецоперации на Украине погиб уроженец Волховского района Ленинградской области Георгий Астахин

Погиб 29 марта в боях за Харьков.

https://zpobeda.ru/georgij-astahin/

Военнослужащий Огнев Александр Огнев Александр Юрьевич 04.07.2001 г.р., водитель механик, погиб под Мариуполем 6 марта 2022

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-ognev/

Военнослужащий Семечков Иван 35-летний связист из Купинского района погиб во время спецоперации на Украине

Иван Семечков был командиром отделения связи и погиб 25 апреля.

Окончил Иван Камышинскую школу Купинского района Новосибирской области. В 2005 году был призван в армию и проходил службу в в/ч 3481. В 2007 году после службы в армии вернулся в родную деревню Камышино, где работал трактористом в совхозе. Однако уже в 2010 году Иван подписал контракт, служил в Юрге.

Там сейчас остались его жена и двое детей.

https://zpobeda.ru/ivan-semechkov/

Сержант Найфонов Аслан При исполнении воинского долга геройски погиб сержант Найфонов Аслан Батразович.

Военный профессионал, командир отделения артиллерийской разведки, минометчик, Аслан сражался с первых часов спецоперации в рядах героической Владикавказской пехоты. Долгих 3,5 месяца на самой передовой, на острие армейской группировки, пройдя с боями триста километров. Он один из тех Героев, мужество и стойкость которых золотом вписано в современную историю Вооруженных Сил России.

Сержант Найфонов пал смертью храбрых в бою, до конца выполнив свой воинский Долг.

Без отца осталась дочь. Родные и близкие, боевые товарищи потеряли друга, сына, брата, замечательного, достойного, надёжного человека, настоящего бойца…

Ему было 39 лет.

https://zpobeda.ru/aslan-najfonov-2/

Военнослужащий Сергеев Евгений 16 июня простились с казаком Евгением Сергеевым. Казак ХКО «Сурож», погиб при исполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины за правду и мир на Донбассе, за чистое голубое небо без грохота канонад, за будущее детей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Родовой казак, активный участник «Крымской весны», в 2014 году стоял на защите нашего полуострова от радикально настроенных группировок. И в настоящее время поступил как казак, не смог остаться в стороне, по велению сердца, встал на защиту мирных жителей Донбасса. Служил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

За проявленное мужество награждён орденом Мужества (посмертно).

Имя Евгения Сергеева — в Бессмертном казачьем полку.

https://zpobeda.ru/evgenij-sergeev/

Военнослужащий Виноградов Илья В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий Илья Сергеевич Виноградов

Илье Виноградову был 31 год, он служил в 104-м гвардейском десантно-штурмовом полку.

У него остались жена и четверо детей.

https://zpobeda.ru/ilya-vinogradov/

Гвардии сержант Аристов Руслан 21.05.2022 г. в зонe провeдeния cпeциaльной воeнной опeрaции нa тeрритории бывшeй Укрaины пaл cмeртью хрaбрых комaндир отдeлeния пaрaшютно-дecaнтной роты 234 гвaрдeйcкого дecaнтно-штурмового полкa Κaвaлeр Ордeнa Μужecтвa гвaрдии ceржaнт Ариcтов Руcлaн Βячecлaвович.

Ηacтоящий руccкий Дecaнтник, отличный друг и боeвой товaрищ. Любящий муж и отeц двоих прeкрacных дочeрeй. Учacтник опeрaции по принуждeнию Грузии к миру, учacтник cпeциaльной опeрaции в Сирийcкой Арaбcкой рecпублики, a тaк жe рaзличных воeнных и контртeррориcтичecких опeрaций.

Ηaгрaждeн Ордeном Μужecтвa, Μeдaлью зa возврaщeниe Κрымa и Гeоргиeвcким крecтом.

Зa мужecтво и гeроизм проявлeнный в ходe выполнeния cпeциaльной опeрaции укaзом прeзидeнтa Роccийcкой Φeдeрaции гвaрдии ceржaнт Ариcтов Руcлaн Βячecлaвович нaгрaждeн ордeном Μужecтвa (поcмeртно).

Βeчнaя пaмять Двaжды Κaвaлeру ордeнa Μужecтвa гвaрдии ceржaнту Ариcтову Руcлaну Βячecлaвовичу!

https://zpobeda.ru/arictov-ruclan/

Сержант Норбоев Солбон В Бурятии простились с сержантом Солбоном Норбоевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.

Отмечается, что военнослужащий ранее выполнял специальные задачи в Сирии. Был награждён медалью министерства обороны РФ «Участнику маневров войск Восток-2018», медалью «За участие в военной операции в Сирии».

Указом президента сержант Солбон Норбоев награждён орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/solbon-norboev/

Военнослужащий Сафаров Руслан 21-летний водолаз-разведчик разведывательной группы специального назначения Руслан Сафаров из Новосибирской области погиб в ходе спецоперации на Украине

Руслан Сафаров из деревни Новокурупкаевка (Барабинский район) погиб 5 мая.

Руслан был спортсменом (лыжный спорт, рукопашный бой). Обучался в Куйбышевском педколледже на физотделении, но не окончил, призвали в армию, где он остался служить по контракту.

У Руслана есть сестра. Также осталась беременная жена.

https://zpobeda.ru/ruslan-safarov/

Сержант Кудрявцев Владислав 29 апреля в ходе специально военной операции на Украине погиб Владислав Кудрявцев

Владислав родился 7 апреля 1996 года в Томске, однако в детстве вместе с семьёй переехал в город Пионерский Калининградской области. Здесь служил его отец, профессиональный военный. Во многом отец и повлиял на судьбу будущего Героя.

Владислав с ранних лет активно занимался спортом, любил баскетбол. Не раз участвовал в соревнованиях разного уровня, за что отмечен множеством похвальных грамот и медалей.

После окончания срочной службы Владислав продолжил службу по контракту в мотострелковом полку.

В 2020 году он женился. Недавно у них родился сын.

18 марта Владислав Кудрявцев отправился на Украину для участия в специальной военной операции.

29 апреля в районе города Балаклея Харьковской области Владислав получил смертельное ранение… Герою было 26 лет.

За мужество, самоотверженность, блестящее исполнение всех поставленных задач сержант Владислав Кудрявцев награждён Орденом Мужества. Посмертно…

https://zpobeda.ru/vladislav-kudryavcev/

Старший сержант Беляев Антон Антон Беляев из Куйбышевского района погиб в ходе спецоперации на Украине

Антон Беляев родился 18 января 1996 года, он из многодетной семьи, родители его уже умерли, но осталась сестра, 3 брата, жена и дочь.

Антон был очень хорошим, добрым парнем, закончил 11 классов, работал трактористом, в мае 2014 года его призвали в армию в Оренбургскую область. После прохождения срочной службы парень принял решение стать профессиональным военнослужащим, там же, в Оренбурге, он встретил девушку и создал семью.

Один из братьев погибшего военнослужащего сейчас также находится на Украине.

https://zpobeda.ru/anton-belyaev/

Майор Носенко Денис Денис Носенко из Новосибирской области погиб в ходе СВО.

Денис родом из Линёво, окончил Новосибирское высшее военное командное училище, был командирован в Сирию, за что награжден медалью.

На Украине выполнял воинский долг с первых дней спецоперации.

Погиб под Луганском, спасая сослуживцев при выходе из окружения. Сам он выбраться не смог.

Посмертно представлен к Ордену Мужества и к званию майора.

Денису Носенко был 41 год, на Родине у него остались жена и 14-летний сын.

https://zpobeda.ru/denis-nosenko/

Военнослужащий Яковлев Константин Офицер-десантник Яковлев Константин погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Светлый, добрый, отзывчивый человек, надежный товарищ и настоящий сын своего Отечества. Офицер-десантник.

Он уже в детстве определился с выбором будущей профессии, мечтал быть военным и активно занимался самбо, став кандидатом в мастера спорта по этому виду борьбы.

Посмертно награжден орденом Мужества.

Константину было 25 лет.

У Константина осталась жена, с которой они вместе со школьной скамьи, и дочка.

https://zpobeda.ru/yakovlev-konstantin/

Капитан Мелехин Юрий Капитан СпН ГУ Юрий Мелехин погиб в районе Пасика под Изюмом в Харьковской области 23 мая 2022 года.

Уроженец Тамбовской области. Участвовал в операции в Сирии.

Около 12 часов в районе населенного пункта Пасика, под городом Изюмом в лесном массиве в ходе поисково-разведовательных мероприятий произошел встречный бой с ВСУ. Мелехин Юрий получил два ранения в результате огня со стороны украинского снайпера. Первая пуля попала в ногу, вторая пуля прошла через плечо рядом с сердцем. В госпитале г.Изюма в ходе операции Юра скончался.

Награждён двумя орденами Мужества:

1-й за проявленную храбрость в ходе военной операции в Сирийской Арабской республике.

2-й за проявленную храбрость в ходе проведения военной специальной операции РФ на Украине — посмертно

Медаль за участие в военной операции в САР

Медаль за воинскую доблесть 2-й степени.

https://zpobeda.ru/jurij-melehin/

Младший сержант Мулдашев Нариман В Саратовской области 12 июня родным десантника Наримана Мулдашева, погибшего в ходе специальной операции на Украине, вручили орден Мужества.

Нариман Мулдашев родился в поселке Горном Краснопартизанского района.

Орденом Мужества старший механик-водитель награжден посмертно.

Он проходил службу по контракту в 234-м гвардейском десантно-штурмовом полку 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии.

Ему было 25 лет.

Память героя почтили минутой молчания.

https://zpobeda.ru/nariman-muldashev/

Старший лейтенант Самойленко Антон На Украине погиб 25-летний старший лейтенант Антон Самойленко из Перми

Антон Самойленко родился в Перми, в 2019 году окончил военный университет. Поступил на службу в воздушно-десантные войска.

С 24 февраля принимал участие в спецоперации на Украине.

Рота Антона Самойленко встретилась с превосходящими силами противника, сам Антон спешился и начал вести обстрел. После того как была получена команда на эвакуацию раненых и отход в район расположения полка, Антон Самойленко прикрыл посадку личного состава в боевые машины.

В результате мужчина получил множество ранений, но продолжил бой.

23 мая 2022 года Антон Самойленко получил смертельное огнестрельное ранение.

За мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Антона Самойленко наградили орденом Мужества посмертно.

У него остались жена и годовалый ребенок.

https://zpobeda.ru/anton-samojlenko-2/

Сержант Сенцов Михаил 1 июня в ходе специальной военной операции на Украине героически погиб сержант Михаил Сенцов.

Михаил родился в Волгограде в 1985 году. Здесь же закончил мореходную школу ДОСААФ. Срочную службу проходил в Мурманской области, в спецназе. После решил связать свою жизнь с Вооруженными силами. Служил сержантом отдельной бригады морской пехоты северного флота, был снайпером. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии.

15 марта Михаил уехал на Украину для участия в специальной военной операции.

За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, сержант Михаил Иванович Сенцов награждён Орденом Мужества. Посмертно.

Герою было 37 лет…

https://zpobeda.ru/mihail-sencov/

Сержант Ледескал Сергей Ледескал Сергей Игоревич из Новосибирска погиб во время спецоперации на Украине

Сергей родился и вырос в городе Новосибирск. Окончил 11 классов. Активно занимался спортом, участвовал в соревнованиях, с юношества всегда хотел защищать Родину. Имел много друзей.

После выпуска из высшего учебного заведения СГУВТ, призвался на срочную службу в ряды Российской армии, после окончания срочной службы остался служить по контракту.

Исполняя свой воинский долг, погиб в ходе военной спецоперации на Украине, храня верность своей Отчизне.

Сергею было 28 лет.

https://zpobeda.ru/sergej-ledeskal/

Военнослужащий Сенченко Семен Во время спецоперации погиб Семен Сенченко.

Уроженец Красноярского края прожил в Вологде несколько лет, окончил ВИПЭ.

Семен по окончании вуза создал семью, стал отцом.

С февраля 2022 участвовал в спецоперации. Служил в спецвойсках ВДВ, в разведке

Погиб 7 июня 2022 года.

У Семена остались жена и сын 14-и лет.

https://zpobeda.ru/semen-senchenko/

Гвардии старший лейтенант Моисеев Максим В ходе спецoперации на Украине погиб уроженец посёлка Первомайский Тамбовской области Максим Моисеев.

За плечами Максима – безупречная служба в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. В последнее время он был заместителем командира парашютно-десантной роты по военно-политической работе.

За мужество, отвагу и самоотверженность старший лейтенант Моисеев представлен к ордену Мужества посмертно.

Ему было 27 лет.

У него остались жена и маленькая дочь.

https://zpobeda.ru/maksim-moiseev/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

ЯРОСЛАВ СУМИШЕВСКИЙ. РОССИЯ - РУССКАЯ ДУША

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