Пригожин Евгений Викторович

Публикуем заявление Е.В. Пригожина 9 марта в 8:50:

«Дубово-Василевка полностью под контролем ЧВК «Вагнер». На окраинах идут бои. Вся территория населенного пункта под нами».

https://t.me/Prigozhin_hat/2816

Публикуем запрос от редакции издания «Ньюс Инфо» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Наша редакция хотела бы задать Вам вопрос:

Улучшилась ли ситуация с боеприпасами для ЧВК «Вагнер»?

Спасибо!

Пресслужба выложила аудиоответ. Пригожин сообщил, что ситуация с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» не поменялась.

"Лучше с боеприпасами не стало. По основным видам вообще не изменилось.

Но изменения есть. Чтобы я перестал просить боеприпасы, мне отключили все телефоны специальной связи во всех подразделениях.

Еще важный момент. Заблокировали все пропуска во все ведомства, которые должны принимать решения.

Теперь я могу просить боеприпасы исключительно через СМИ, чем я и буду заниматься".

https://t.me/Prigozhin_hat/2817

Публикуем запрос от редакции издания The Wall Street Journal

Добрый день, Евгений Викторович!

Меня зовут Томас Гроув. Я - корреспондент американской газеты The Wall Street Journal.

Мы с коллегами пишем статью и хотели Вам задавать нисколько вопросов, которые связаны и с проблемами со снабжением боеприпасов и с продвижением Вагнерской группировкой на Бахмутском направлением.

1. Координировалось ли первоначальное присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Украины с ГРУ? Что было первоначальной целью этого присутствия? Навести порядок на востоке Украины?

2. Стреляли ли Вы в манекены, облаченные в американские флаги, с последующей передачей этих фотографий в российскую прессу?

3. Как бы Вы охарактеризовали свои отношения с российской элитой? Учитывая достижения, которых Вы добились в их интересах, чувствуете ли Вы, что они проявили достаточную благодарность?

4. Известно ли Вам о скоординированной попытке кремлевских чиновников ограничить Ваше влияние? Есть ли у Вас враги в рядах российского правительства?

5. Как бы Вы охарактеризовали свои отношения с Юрием Ковальчуком и поддерживал ли он Вас в прошлом?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Томас, к сожалению, из пяти вопросов, которые вы задали, на четыре я просто по этическим и соображениям военного времени ответить не могу.

Что касается вопроса № 2, я вам совершенно откровенно могу сказать, что я никогда не стрелял в манекены с американскими флагами. Это очень по-детски. У меня есть много других способов бороться с американским влиянием и блокировать многие действия США, которые направлены на борьбу с Россией. Поэтому подчеркну, никогда ни я, ни мои коллеги (во всяком случае то, что мне известно) не стреляли в манекены с американскими флагами.

Будут вопросы, не входящие в закрытые тематики, пишите».

https://t.me/concordgroup_official/572

Публикуем запрос от редакции издания Osnmedia (Общественная служба новостей) и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович! Глава сухопутных войск ВСУ заявил, что ЧВК «Вагнер» является движущей силой российских войск, и задача ВСУ — перемолоть ее на Бахмуте перед следующим контрнаступлением. Согласны ли вы с его мнением? Действительно ли ЧВК «Вагнер» сегодня — главное боеспособное подразделение российских войск? Как вы считаете, если ЧВК «Вагнер» перестанет участвовать в других операциях после Бахмута, насколько серьезным уроном это станет для РФ ? Если у вас есть возможность обсудить эти вопросы в интервью для нашего издания, будем признательны.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Да, бойцы и командиры, которые воюют в ЧВК «Вагнер» – самые боеспособные, но это не значит, что в других воинских подразделениях командиры глупее, а бойцы менее храбрые. Это происходит из-за того, что в ЧВК «Вагнер» не убивают инициативу командира, не унижают храбрость бойца. И в этом случае они способны крушить врага и осуществлять самые выдающиеся победы. В этом и есть отличие ЧВК «Вагнер» от других воинских подразделений. У нас к каждому бойцу и к каждому командиру относятся как к личности, как к человеку, который имеет большую ценность для коллектива. Безусловно, если такая структура перестанет существовать, это не просто плохо, это крах, это катастрофа, это прямой путь к тотальному позорному поражению.

По поводу интервью. Я на сегодняшний день продумываю схему интервью и продумываю с кем (наверняка с несколькими журналистами или лидерами общественного мнения) необходимо побеседовать, для того, чтобы совместно разобраться в груде существующих проблем, в череде ошибок и в том, как их необходимо исправить. А исправить мы их обязаны».

https://t.me/concordgroup_official/573

Публикуем заявление Е.В. Пригожина:

«В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер». Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе».

Все адреса по ссылке:

https://t.me/concordgroup_official/574

Аудиосообщение:

https://t.me/concordgroup_official/575

Публикуем запрос от редакции ИА Dixi News

Уважаемый Евгений Викторович!

Редакция РИА DixiNews хотела бы уточнить информацию и получить от Вас ответ:

На днях в Сети было опубликовано видео, где бойцы ЧВК "Вагнер" благодарят Дениса Мантурова и Игоря Насенкова за поставки новых боеприпасов. Можете ли вы это прокомментировать?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Да, действительно. Я благодарил Мантурова и Насенкова за то, что они героически сделали то, что сделать было невозможно – увеличили в десятки-сотни раз производство боеприпасов и сейчас производят их в огромном количестве, которое перекрывает все необходимые потребности. Поэтому гильзы отстреляли, гильзы подарили, эти гильзы попались в маленьком количестве, в других объемах. Мы их увидели, увидели слово «2023 год» и охуели от того, что в 2023 году пошли боеприпасы.

Беспокоюсь я по поводу боеприпасов и снарядного голода не только за ЧВК «Вагнер», а за все подразделения российской армии. Гибнут не только мои парни, безусловно. Мои парни требуют боеприпасов и гибнут больше, потому что они находятся на самом острие этой пирамиды, которая вгрызается в тело ВСУ. Поэтому мы чувствуем на себе большую ответственность. Все остальные тоже не должны погибать. Каждый недополученный снаряд – это погибший наш товарищ. И без разницы в чем он – в «мультикаме», в «цифре» или в любой другой форме ополченца или партизана».

https://t.me/concordgroup_official/576

Публикуем запрос от редакции телеграм-канала «Московская прачечная»

Евгений Викторович, здравствуйте. Вам пишет редакция телеграм-канала «Московская прачечная». В сети активно обсуждают недавно опубликованный документ о реализации планов по созданию военизированных формирований на базе крупных российских компаний и госпредприятий. В документе сказано, что наиболее эффективно мероприятия по формированию таких подразделений осуществляются на базе компаний «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «Ростех» и ООО «Военно-промышленная компания». Сейчас в информационном пространстве идут дискуссии на тему того, является ли эта инициатива созданием привычных ЧОПов или все же речь идет именно о новых ЧВК.

В связи с этим, были бы очень благодарны, если бы Вы смогли внести ясность и ответить на следующие вопросы:

1. Известно ли Вам о планах по созданию альтернативных ЧВК на базе крупных российских компаний и госпредприятий? Какую оценку Вы можете дать этим процессам?

2. Как Вы оцениваете вероятность объединения усилий данных подразделений с ЧВК «Вагнер» для достижения целей СВО?

3. Учитывая специфику компаний, на базе которых создаются вышеуказанные ЧВК / военизированные подразделения, возможно ли, что зоной их ответственности станет также охрана различных объектов и инструкторская деятельность на Ближнем Востоке и в странах Африки?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«1. О планах мне ничего не известно. Но я не вижу в этом ничего негативного.

2. Для достижения целей СВО ЧВК «Вагнер» готова объединиться с кем угодно, кроме СБУ, ЦРУ и кенгуру — мы им не доверяем.

3. Конечно, это очень востребовано. Африка ждет своих инструкторов, особенно, если они — инструкторы-охранники».

https://t.me/concordgroup_official/578

Публикуем запрос от редакции телеграм-канала «Портфель Генштаба»

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте!

В некоторых телеграм-каналах появляется информация о возможном масштабном контрнаступлении ВСУ в районе Бахмута. Как Вы оцениваете вероятность данного контрнаступления и его перспективы?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Да, это известный факт, что противник готовит контрнаступление. Разумеется, мы делаем все возможное, чтобы этого не произошло».

https://t.me/concordgroup_official/579

Публикуем запрос от редакции издания «МИР 24»

Евгений Викторович, здравствуйте!

Следом за новостями с фронта и информацией от вас, что ЧВК "Вагнер" просто лишают возможности воевать и выживать, мы видим, что люди начали настоящий флешмоб: тысячи надписей в поддержку Вагнера в соцсетях, десятки надписей на улицах в разных уголках страны.

При этом россияне не бояться высказывать свое отношение к Генштабу и Министерству обороны. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы в Минобороны наконец обратили внимание на настроения общества, ведь его уже трудно не замечать, Россия не должна потерять "Вагнер".

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я очень признателен тем, кто нас поддерживает. Безусловно, у меня нет желания вносить раскол в общество. Надеюсь, что мнение миллионов россиян заставит околовоенных бюрократов выполнять свои обязанности».

https://t.me/concordgroup_official/580

Публикуем запрос от редакции французского агентства CAPA Presse

Господин Пригожин, Добрый день,

Мы - Александра Жуссе и Ксения Большакова, журналисты и режиссеры французского агентства CAPA Presse.

В декабре 2021 года мы обращались к вам с запросом о видео-интервью для нашего документального фильма "Вагнер, теневая армия Путина", который был показан на канале France 5, 20 февраля 2022 года. Запрос, который вы в то время отклонили через вашу Пресс-службу.

Война в Украине, ваша приверженность, ваше личное участие в ней, несомненно, изменили ситуацию. А возможно, и цели группы Вагнера? Вы четко заявили о своем желании нынче общаться с представителями СМИ. Поэтому мы хотели бы повторить наш запрос, и попросить Вас дать нам обширное видео интервью для предстоящего 90-минутного фильма, полностью посвященного Вам. Этот новый проект снимается в рамках международного ко-продакшн, и будет показан в США, во Франции и в ряду других европейских стран.

Мы хотели бы встретиться с Вами, дать Вам слово, задать все вопросы, которые мы никогда не могли Вам задать…. Помимо интервью, мы хотели бы провести двое суток (или более) « embedded » вместе с вами и вашими бойцами в зоне проведения боевых действий, чтобы рассказать и показать реальную картину их жизненных условиях и борьбы.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я благодарю вас за внимание. Поскольку я не рассчитываю ни на какую объективность, и ввиду своей занятости, вынужден отказаться от вашего предложения. С удовольствием вернусь к этому разговору через 2-3 года».

https://t.me/concordgroup_official/581

Публикуем запрос от редакции издания «Накануне» и ответ:

Коллеги, вчера вы опубликовали пост (https://t.me/concordgroup_official/573), в котором говорилось о возможности проведения интервью с Евгением Викторовичем Пригожиным.

Правильно ли мы поняли, что он готов дать большое интервью, чтобы обсудить самые насущные проблемы,

касающиеся в том числе СВО?

Публикуем ответ пресс-службы:

«Добрый день. Действительно, мы готовы провести этот разговор, который будет происходить в рамках дозволенности, с несколькими журналистами или экспертами. Ждем предложений от желающих, чтобы выбрать наиболее подходящий состав участников».

https://t.me/concordgroup_official/582

Пресслужба опубликовала большое интервью Пригожина Евгения Виторовича военкору Симонову с позывным Брюс.

Бойцы "Оркестра" в 1.2 км от здании администрации и центра Бахмута. ㅤНаходясь на крыше многоэтажного здания в городе, рассказал об обстановке, о занятых позициях, а также о планируемом контрнаступлении врага.

"Около пятиэтажки, откуда дым идёт - здание администрации города, центр города административный. До него один километр и двести метров".

Его достали все с вопросом о его политическмих амбициях! Пригожин наконец определился! Делаю политический каминг-аут. Я озвучу сейчас свое решение по своим политическим амбициям, которое поразит россиян. Думаю и весь мир тоже. Глядя на всё это я определился. В 2024 году я буду баллотироваться в Президенты...

В Президенты Украины!

И буду конкурировать на этом посту с Порошенко и Зеленским.

Если выиграю на этом эти выборы, то тогда будет все хорошо, ребят! Снаряды будут не нужны.

https://t.me/concordgroup_official/583

Тут же в сети появился предвыборный плакат

https://t.me/dazbastadraw/2850

Пресс-служба оубликовало аудиозаявление Е.В. Пригожина:

Село Орехово-Васильевка не находится под контролем ЧВК "Вагнер" в настоящий момент — Пригожин.

Руководитель "Оркестра" также попросил не бежать впереди паровоза и не заявлять о взятии н.п.

"Своими заявлениями вы предупреждаете противника о характере наших действий. Просьба не бегать впереди паровоза! Счастье любит тишину!"

https://t.me/concordgroup_official/584

Публикуем запрос от издания «Невские новости»

Публикуем ответ Е.В. Пригожина:

«Мариуполь Мариуполем, но в Мариуполе его никто не видел. Дело не в сугробах, а в «бегловщине».

«Бегловщина» – это новое явление нашей жизни. Это когда чиновники забирают, грубо говоря, в управление определенное государственное имущество и используют его так, как им это нравится. Беглову нравится гнобить город, ему нравится, что он разрушается, нравится, когда он весь засран от начала до конца, что его не убирают, не чистят, не ремонтируют. Ему нравится, что везде рвется пар и льется говно.

Поэтому город сейчас похож на монстра. Когда питерские парни идут на боевые задачи в Бахмуте, в котором ноги вязнут в грязи и осколках, в котором куски камней и мины под ногами, то о чем они думают? Глядя на эту жижу, они думают о том (и я тоже об этом думаю, когда хожу там), что чья-то жена, мама, дочка идет с коляской по чистой улице и чья-то бабушка сидит на убранной скамеечке, и все хорошо и счастливо, и ради этого парни погибают.

Но реально город Санкт-Петербург похож на тот же

самый Бахмут. И шагу ступить невозможно, без того, чтобы не напрячься и думать о том, как бы не упасть в эту жижу. Вокруг всё так же заминировано. Только заминировано собачьим говном, которое никто не убирает. В Бахмуте — армагеддон, а в Питере — «Беглогендон» или, как я уже сказал, «бегловщина».

https://t.me/concordgroup_official/585

Публикуем запрос от издания «Правда.ру»

Уважаемый Евгений Викторович, наше издание готовит к понедельнику материал о развитии ситуации в Артемовске.

Хотели бы уточнить у вас, как сейчас складывается обстановка в Артемовске? И решается ли вопрос с боеприпасами?

Руководитель ЧВК Евгений Пригожин поделился крайними новостями в аудиоответе.

Евгений Пригожин об обстановке в Бахмуте по состоянию на вечер 12 марта и о ситуации со снабжением боеприпасами:

«Обстановка в Бахмуте очень тяжелая, противник дерется за каждый метр. Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерии работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед и будем идти вперед. Славу русского оружия не посрамим.

Касательно боеприпасов — я вчера сделал реверансов 550 штук, так, что даже отъявленные нарциссы могут ими умыться. Ожидал, что будет хоть какая-то реакция. Реакции нет. Однако есть и позитивные моменты. Парни из МО, бойцы-артиллеристы, едут с Запорожья, Донецка и даже Авдеевки, где точно так же идут тяжелые бои, и везут нам боеприпасы. Вчера было получено порядка 15 машин, сегодня — порядка 12.

Думаю, что мы и дальше будем их получать, и каждый будет отрывать от себя, потому что, когда им понадобится помощь, мы придем к ним на помощь. Нету никакого конфликта между бойцами ЧВК «Вагнер» и бойцами МО. Есть интриганы, а всё остальное ведет только к победе».

https://t.me/concordgroup_official/586

Публикуем запрос от издания «Мос Ньюс»

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал видео Вашей встречи с командиром одной из бригад ВС РФ. Судя по тону видеоролика, это был дружественный визит, посвященный Дню Защитника Отечества. Ролик вызвал широкое обсуждение на фоне слухов о Вашем конфликте с Министерством обороны РФ. Как Вы можете это прокомментировать?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Из соображений секретности я не могу назвать его имя и номер воинского формирования, но, действительно, это те парни, с которыми мы стоим плечом к плечу. Скажу обтекаемо — к началу прошлого года их сильно помотала судьба, и с потухшими от боли и предательств глазами они прибились к нам. Мы почти год их лечили и оберегали: сначала держали внутри себя, пока, шаг за шагом, они не окрепли. Теперь они прикрывают один из наших флангов. А парень на видео, комбриг, нормальный, крепкий русский мужик. Такие и должны управлять русской армией — простые, понятные, правильные, честные. И таких военных большинство. Просто мы упустили момент, когда малопрофессиональные подлецы и интриганы задавили этих скромных парней и начали ими помыкать и унижать».

https://t.me/concordgroup_official/587

Публикуем запрос от издания The New York Times

Здравствуйте.

Вас беспокоит Анатолий Курманаев, корреспондент газеты “Нью-Йорк Таймс“. Я хотел бы обратиться к господину Пригожину за комментарием в связи с его видео-обращением о “плановом переформатировании” ЧВК “Вагнер“.

Что именно господин Пригожин имеет в виду, когда говорит об армии с “идеологической составляющей"? Как именно изменится роль ЧВК “Вагнер” после переформатирования?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Анатолий, на сегодняшний день проблема в том, что бойцы ЧВК «Вагнер» — это хорошо подготовленные военные, которые способны выполнять специальные военные задачи, поставленные командованием. И выполняют их вне зависимости от идеологической подготовки. Имея достаточно глубокий опыт ведения боевых действий, все более очевидным становится, что эффективность бойцов увеличивается в случае, если они правильно идеологически подкованы: «Ни шагу назад», «Это наш дом», «Мы боремся за справедливость» и так далее. Сегодня у нас есть четкое понимание, что ваша основная идеологема — это борьба за демократию, а мы для себя выработали идеологему — «Борьба за справедливость». Теперь нам предстоит определиться, как мы идеологически готовим своих бойцов, чтобы они боролись не с демократией и не с населением коллективного Запада, а именно определяли для себя идеологические центры зла, которые пытаются разрушить единую и великую Россию. Идеологическая подготовка, на мой взгляд, кратно увеличит эффективность применения наших подразделений».

https://t.me/concordgroup_official/588

Публикуем запрос от информационного агентства Reuters и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте!

Вас беспокоит информационное агентство «Рейтер». Если у Вас есть возможность, хотелось бы услышать Ваш ответ на сегодняшний комментарий итальянского правительства, в котором утверждается, что ЧБК Вагнер стоит за волной судов с мигрантами, пытающихся пересечь центральное Средиземное море, якобы в рамках стратегии возмездия против стран, поддерживающих Украину.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто сказал (на итальянском языке): «Можно с уверенностью сказать, что экспоненциальный рост миграционного явления, уходящего от африканских берегов, также в немалой степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую Вагнер дивизия реализует, используя свой значительный вес в некоторых африканских странах».

Публикуем аудиокомментарий Е.В. Пригожина:

https://t.me/concordgroup_official/589

Публикуем запрос корреспондента Baltnews

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Литва является микро-государством, и мнение литовских парламентариев вряд ли может повлиять даже на жителей соседних с ней государств — Латвии и Эстонии. Безусловно, на работу ЧВК «Вагнер» это также никак не повлияет. Наемники из стран Балтии достаточно часто встречаются. Однако, как я уже и говорил, норвежцы, финны и шведы, которые воюют, в том числе, против нас, как правило, — это достойные профессиональные бойцы. Латыши, эстонцы и литовцы — обычно либо это хозяйственные должности, либо так называемые военные туристы, которые ведут себя крайне трусливо. Часто попадаются случаи, когда они бросают своих товарищей и разбегаются в разные стороны. Их речь мы зачастую слышим в перехватах переговоров. Одним словом, можно сказать, что бойцы, воюющие на стороне ВСУ из стран Балтии, — редкие трусы».

https://t.me/concordgroup_official/590

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