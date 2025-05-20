Художник Станислав Александрович Брусилов

Я обещала как-то поставить работы этого большого, на мой взгляд, современного художника.

Вот что пишет о себе сам художник:

Здравствуйте!

Рад приветствовать Вас на моём сайте. Здесь вы можете посмотреть на большинство картин находящихся в наличии у меня в мастерской, почитать мою биографию и посмотреть фото, ознакомиться с самыми значимыми выставками и посмотреть на фотографии с некоторых из них.

Получив классическое академическое образование, я продолжаю и поддерживаю школу русской реалистической живописи, традиции Сурикова и Репина, Левитана и Шишкина, Крамского и Поленова. Много работаю и всегда пишу то, что меня искренне поражает.

Не признаю в искусстве фальши и надуманности. Много путешествую, стараясь получать новые впечатления для творчества. Люблю свою страну, её культурное наследие и неповторимую русскую природу. Люблю свою профессию и семью. Делаю много выставок в России и за её пределами. Больше всего на выставках ценю общение со зрителем.

Буду очень рад если какие-то из моих картин не оставят Вас равнодушными.

Вот его страничка:

Помимо этого Станислав ведет школу пейзажа:

Добро пожаловать на сайт

! Меня зовут

. Я российский классический художник-пейзажист, педагог и руководитель в этой школе.

Новости СМИ2 Я занимаюсь реалистическим пейзажем 33 года, из которых 22 года изучаю его теоретическую часть. Я создал свою систему обучения Классическому пейзажу, опираясь на знания и традиции русских художников Передвижников. Ежедневное изучение их писем, дневников, внимательный анализ и копирование пейзажных картин Передвижников, позволило мне чуть более чем за 10 лет в полной мере восстановить систему и принципы ведения пейзажных этюдов и картин художников с середины 19 века до начала 20 века - Золотого века Русского классического пейзажа.

За основу взята система обучения П.П.Чистякова и трёхслойная масляная классическая техника живописи, дополненная системой обучения пейзажу И. И. Шишкина.

Станислав Брусилов родился 6 января 1976 года в Москве. С 1987 по 1994 год учился в Московском Академическом Художественном Лицее при МГАХИ им. В. И. Сурикова.

Закончил Лицей с золотой медалью.

С 1994 по 2000 год учился в Московском Государственном Академическом Институте им. В. И. Сурикова на факультете живописи в мастерской профессора Забелина В. Н.

За время учёбы в институте С. Брусилов был награждён первой премией на конкурсе рисунка проводимым МГАХИ им. В.И. Сурикова. Рисунки художника вошли в альбом «Лучшие рисунки студентов МГАХИ им. В. И. Сурикова»

В 1997 году проходил стажировку в Академии Художеств г. Карлсруэ, Германия. В 2000 году закончил МГАХИ им. Сурикова с красным дипломом. За серию дипломных работ «Русский Север» удостоен похвалы совета.

С 2001 года по 2006 год работал в Российской Академии художеств. Творческая мастерская живописи академиков А.П. и С.П. Ткачевых.

С 2000 года Станислав Брусилов является членом Московского Союза Художников.

В 2002 году награжден дипломом Российского Союза художников.

В 2005 году награждён медалью Российского Союза Художников.

В 2006 году художник был награждён Серебряной Медалью Российской Академии Художеств за вклад в изобразительное искусство России.

В 2008 году награждён дипломом фонда "Культурное достояние".

В 2010 году за проведение выставки "Времена года" в здании Управления Делами Президента РФ, Совета Федерации РФ и Государственной Думе ФС РФ получил благодарственное письмо от В.В. Семикина, заместителя директора Дирекции по эксплуатации зданий Совета Федерации.

В 2013 году награждён благодарственным письмом от Академии Управления МВД России за вклад в духовно-нравственное и эстетическое воспитание личного состава Академии.

В 2013 году избран членом-корреспондентом Академии Народного Искусства.

В 2013 году награждён золотой медалью «Талант и призвание» Международного Альянса «Миротворец»

В 2015 году награждён Благодарностью Министерства Культуры Российской Федерации.

В 2015 году награждён Золотой Медалью Российского Союза Художников

Имеет педагогический стаж больше 20 лет.

Станислав Брусилов дважды удостаивался стипендии Президента Российской Федерации и множества премий на всероссийских конкурсах рисунка и живописи.

Работы С. А. Брусилова находятся в Самарском художественном музее, музее Московского Союза Художников, Липецком областном художественном музее, Калужском областном художественном музее, коллекциях банка «Citybank» Москвы и Лондона, банка «Bank of Hawaii», Академии РАМН, Академии Сеченова, Московской Патриархии, в коллекции компании «Сургутнефтегаз», в Московской Городской Думе, в «Музее Мира» Международного Альянса «Миротворец», в Академии Управления МВД, в музеях, галереях и частных коллекциях в России и более двадцати странах мира.

В активе художника более 80 Российских и зарубежных выставок 30 из которых персональные.

Работы художника опубликованы в альбомах: «Пейзаж. Русская живопись. Большая коллекция», «Портрет. Русская живопись. Большая коллекция», альбоме «1000 русских художников» издательства «Белый Город», каталогах выставок Государственной Третьяковской Галереи а также в других альбомах, каталогах и изданиях.

https://brusilov.net/ru/about/biography.html

А теперь давайте посмотрим его работы «В лесной глуши», Станислав Брусилов, 2024 год

фрагмент фрагмент

«В порту», 2024 г «Зима в еловом лесу», 2023 г «Лунная ночь», 2019 год «Ночь наступила», 2020 го «На пороге бури», Станислав Брусилов, 2023 год «Январский вечер», 2011 г 2013г. Несколько работ, названия которых я не знаю 2015г. 2017г. В тихой заводи, 2021 г. Художник Станислав Брусилов Вдали от суеты, 2018 г. Художник Станислав Брусилов Дорога в осень, Станислав Брусилов Январский вечер, 2018 г. Ясный день в Переславле, 2021 г Художник Станислав Брусилов Река Озерна, 2021 г. Художник Станислав Брусилов Пейзаж Пейзаж Туманные пейзажи Станислава Брусилова Три времени Три времени Три времени Дождь приближается Берёзка, 2017 г. Художник Станислав Брусилов Жаркий полдень 2017г. Журавлиный клин, 2022 г 2016г. Зимний пейзаж Снигири Зимний пейзаж Зимняя ночь Золото осени, 2022 г 2020г. Зимний пейзаж 2012г. Марь, 2024 г Домик Репина, 2021 г Зима (1976) Зимний пейзаж 2018г. На Вятке, 2021 г На пороге ночи, 2022 г.Художник Станислав Брусилов Над рекой, 2011 г Над речным покровом берегов Не пришла (2015) Ожидание, Станислав Брусилов (1976) 2011г. 2011г 2012г 2012г. 2012г. Пожар калины красной, 2015г. Подтаяло, 2012г. Покой, 2022 г. 1 Покой, 2022 г. 2 Покой, 2022 г. 3 Покой, фрагмент Последний луч Художник Станислав Брусилов. 2011 г. Старая липа Рассвет. Туман уходит Туман опускается Туманные пейзажи Станислава Брусилова Тишина, 2021 г. Холст, масло. Художник Станислав Брусилов Туманные пейзажи Станислава Брусилова2 Туманные пейзажи Станислава Брусилова3 Дуб на опушке леса 2008г Художник со своей картиной