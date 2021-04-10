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Мы живём в самой прекрасной стране

Мы живём в самой прекрасной странеИ все остальные страны нам завидуют!

Если это и плагиат - то в самой малой мере. Скорее данная статья - контр пародия (если бы существовал подобный термин) на программу Галустяна и Светлакова.

Они стебались под маской квасного патриотизма над нашими недостатками. Я же собираюсь показать наши достоинства и красоту России.

Подчеркну. Я не ёрничаю. Не сошла с ума (справка от психиатра имеется). Не пишу по заказу Кремля.

Да и не платят за патриотизм. Платят исключительно за предательство.

Утверждение первое. Россия самая прекрасная страна на свете.

Переходим к доказательствам.

1) Ни в одной стране мира нет такого природного разнообразия. Холодное побережье Северного Ледовитого океанаМы живём в самой прекрасной странеи черноморские субтропики.Мы живём в самой прекрасной странеМы живём в самой прекрасной странеБалтийские дюныМы живём в самой прекрасной странеи камчатские вулканы.Мы живём в самой прекрасной странеДивные Белые ночи Севера,Мы живём в самой прекрасной странеМы живём в самой прекрасной стране(фото Питера и Мурманска)и удушливо-тёмные, словно вязкие, но наполненные сказочными ароматами южные ночи.Мы живём в самой прекрасной странеТундра. Тайга. Березняки и дубравы. Бескрайние степи. Даже пустыни. Горы на любой вкус. Кавказ - яркий и горячий, с привкусом восточных специй. Урал - суровый и разный. Чарующий и загадочный Алтай. Холодные Хибины. Саяны, Забайкалье, Сихотэ-Алинь. Бурлящая Камчатка. Карельские скалы.

Большие и малые озёра: чистые, как слеза; мутные; солёные; бурлящие жизнью и безжизненные.

Реки: длинные и короткие, спокойные равнинные и бурные горные. А иногда и бурные равнинные. Такие тоже есть.

Совершенно потрясающий животный и растительный мир. Разнообразный. Притом достаточно уголков дикой, практически нетронутой природы.БайкалБайкалХибиныХибиныЗимняя тайгаЗимняя тайгаДубраваДубраваБерезнякБерезнякСтепьСтепьКрымКрымКавказКавказКамчаткаКамчаткаСахалинСахалинУралУралСочинский дендрарийСочинский дендрарий

2) Города. Большие и малые. Молодые и древние. Каждый со своим лицом и уникальной историей. И тоже раскиданы от Арктики до субтропиков.

Питер. Словно выросший из берегов Невы. Ни один другой город не смог поразить меня в самое сердце своей красотой. Только Санкт-Петербург.

Дворцы и памятники. Каналы и мосты. Улицы, по которым ходили многие исторические личности. Удивительные люди - культурные и благожелательные. Разговаривающие на литературном русском языке.

Климат, правда, не очень. Но ничто не может быть идеальным.Мы живём в самой прекрасной странеРостральные колонны

Петропавловская крепостьПетропавловская крепость
Нева на закатеНева на закате
Зимний дворецЗимний дворец
Исаакиевский соборИсаакиевский соборМы живём в самой прекрасной странеКазанский соборМы живём в самой прекрасной странеСпаса на крови А какие пригороды, просто закачаешься! Одной темы мало!

Москва. Похорошевшая. Помолодевшая. Вернувшая своё лицо. Запоминающаяся прохладой Бульварного кольца и Сокольников; панорамой, открывающейся с Воробьёвых гор; величием Кремля и Красной площади; красотой храмов, суматохой улиц и метро. Шумная конечно. Даже слишком. Но купчихе и положено быть такой.Мы живём в самой прекрасной странеИверская часовняМы живём в самой прекрасной странеВид на КремльМы живём в самой прекрасной странеКолокольня Ивана ВеликогоБольшой театрБольшой театрВид с Воробьёвых горВид с Воробьёвых горМы живём в самой прекрасной странеВДНХМы живём в самой прекрасной странеИзмайловский кремльМы живём в самой прекрасной странеБотанический сад.

Много бульваров, садов, парков и дворцов.

Краснодар. Это прежде всего запах. Невероятный, словно возвращающий в детство. Аромат акации, шелковицы, падающей прямо на тротуары, зреющих абрикосов, спелой черешни. Запах плавящегося под жарким солнцем асфальта.

Неповторимая весёлость и суета южного города.

Из минусов - пробки, хуже московских, и непероносимая для северянина жара.Мы живём в самой прекрасной странеПамятник Екатерине ВеликойМы живём в самой прекрасной странеТёмная, тёмная южная ночьулица Красная ночьюулица Красная ночью

Уфа. Пропитанная запахом липового цвета. Несколько себе на уме, не всегда вежливая, но красивая. Колоритная. Непривычная для обитателя Средней полосы.Не помню название улицы. Где-то в центре.Не помню название улицы. Где-то в центре.Памятник Салавату ЮлаевуПамятник Салавату ЮлаевуФонтан недалеко от памятника Салавату ЮлаевуФонтан недалеко от памятника Салавату Юлаевурека Белаярека БелаяУ нас сквозь асфальт пробиваются одуванчики, а в Уфе - подсолнухиУ нас сквозь асфальт пробиваются одуванчики, а в Уфе - подсолнухи

Новгород Великий. Спокойный и полный собственного достоинства. Взгляните в глаза новгородцев, поговорите - и вы их увидите.Мы живём в самой прекрасной странеСпокойствие и достоинство. Они помнят, откуда пошла Русская земля.Мы живём в самой прекрасной стране

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Ярославль. Сверкающий куполами церквей на берегу Волги. Древний и вполне современный. Красивый и удобный.Мы живём в самой прекрасной стране

Мы живём в самой прекрасной стране
Мы живём в самой прекрасной стране

Вологда. Выросшая среди глухих лесов и болот. На фоне столиц - тихая и спокойная. Ворота Русского Севера. Ныне живущая вполне современной жизнью, но помнящая, что является одним из старейших городов России.Мы живём в самой прекрасной странеВид на реку и город ВологдуСоборная горка. Соборная горка.Деревянное зодчествоДеревянное зодчество

Иркутск. Крупный научно-образовательный центр, в котором обучается свыше ста тысяч студентов.Мы живём в самой прекрасной странеСтаринный сибирский город — основан как острог в 1661 году. Имеет богатейшую историю. Иркутск – это «редкий (и один из первых в России) пример, где город реализовал проект комплексной регенерации исторической среды (в данном случае деревянной архитектуры): 130-й квартал, или Иркутская слобода, разработанный архитекторами Марком Мееровичем, Еленой Георгиевой и их коллегами. Многие российские города сейчас изучают опыт Иркутска и адаптируют его. Несмотря на то что часть замыслов архитекторов изменили и были допущены очень серьезные ошибки (например, строительство торгового центра вместо планируемого амфитеатра), проект оказался важным прецедентом».Мы живём в самой прекрасной стране

Казань. Крупнейший по численности населения город в Приволжском федеральном округе и на реке Волге. Один из крупнейших экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров России.Мы живём в самой прекрасной стране
Исторически столица (центр) Казанского ханства, Казанского уезда, Казанской губернии и Татарской АССР.
Город имеет зарегистрированный бренд «Третья столица России».
В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани.

Всего девять городов. Разные, но удивительно красивые. А сколько их ещё в России?

3) Люди. Разные. Добрые и не очень. Но в основном, всё-таки, добрые и хлебосольные. Умные и трудолюбивые. Живут. Работают. Творят и строят. Служат и защищают. Делают Россию сильнее и прекраснее.

Я знаю, о чём говорю. Отлично помню и конец 80-х, и 90-е. Тогда была грязь, запустение и бардак. А теперь красота и цивилизация. Не везде. Но грязи и бардака с каждым годом становится всё меньше, а красоты - всё больше.

4) История и культура. История - великая и позорная. Страшная и победная. Наполненная как гордостью, так и горечью. Зато неповторимая и невероятная. Не одно государство не выстояло бы после стольких бурь и ударов судьбы. Империи рушились. А мы не только выстояли, но и раз за разом возвращались в лигу Великих. Это дорого стоит. Потому мы не имеем права забывать свою историю. Настоящую. Без ретуши. Только признание собственных ошибок не даст их снова повторить в будущем. Что будет, если их забыть -  можно посмотреть в нашей истории, а можно - на скакуасов.Мы живём в самой прекрасной странеКультура. Одна из величайших в мировой истории. Настоящая русская культура всегда была самодостаточной. Даже если она что-то заимствовала, то оставалась собой. Русская культура до сих пор не может оставить равнодушным и заставляет задуматься. Искать ответы на вечные вопросы.

5) Богатства. Не только земные недра и прочие природные ресурсы. Прежде всего люди. Умные и талантливые. Неугомонные и отважные. Именно такие люди и сумели построить самую большую страну в мире. А также создали всё то, что мы имеем сегодня. Промышленность и инфраструктуру. Предметы искусства и культуру. Научные труды и технологии.

Благодаря этим богатствам мы - единственная страна в мире, которая вполне может обойтись без всего остального мира. Мы - самодостаточны. Мы - богаты (жаль только, что не каждый гражданин в отдельности, но над этим нужно работать). Мы - велики и независимы. И этого не нужно стеснятся. Нужно лишь не почивать на лаврах и двигаться вперёд.

Утверждение второе. Все остальные страны нам завидуют.

Да, завидуют. Одни - тайно. Другие - явно. Третьи - вовсе пышут ненавистью.

Завидуют нашим ресурсам и территории. Завидуют истории и культуре. Завидуют силе и духу. Нашей несгибаемости. Разнообразию. Самостоятельности.

Россия - бельмо на глазу западных толерантности и мультикультурализма. Реальная альтернатива западному порядку.

С этой завистью ничего не поделать. Она будет всегда. У кого-то белая, у кого-то чёрная.

Главное помнить - мы можем обойтись и без них. Это залог нашей независимости и процветания.

фото сегодняСветлана Митленко
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