Баренцбург — столица русского Шпицбергена

Архипелаг Шпицберген находится за полярным кругом, на 57% покрыт ледниками, вокруг Северный Ледовитый океан, а сами острова считаются территорией Норвегии. Баренцбург — российский шахтёрский посёлок на Шпицбергене. Это возможно из-за уникального статуса архипелага — страны, которые ведут здесь хозяйственную деятельность, имеют право строить населённые пункты.

Баренцбург назвали в честь Виллема Баренца, голландского мореплавателя, который по официальной версии открыл архипелаг. Здесь проживает примерно 400 человек, это второй по величине населённый пункт архипелага после норвежского Лонгйира. Основная часть жителей работает на руднике, но сейчас есть планы по развитию туризма и науки, налажено регулярное морское сообщение с Россией и даже открыт самый северный пункт выдачи Wildberries.

1. В архипелаг Шпицберген входит более 1000 малых и больших островов, но основную территорию занимают 5 больших островов. Официальным первооткрывателем считается Виллем Баренц, но ещё за 300 лет до него русские поморы доходили до архипелага, промышляя зверя в Баренцевом море. Поморы называли архипелаг Грумант. Есть также версия, что в те же годы здесь бывали викинги, которые называли его Свальбардом.

Долгое время архипелаг не относился к конкретной стране и считался ничейной, свободной территорией. Но в 1920 году 50 стран подписали документ, по которому страны-участницы могут на равных правах эксплуатировать природные ресурсы Шпицбергена и его территориальных вод. 2. В 1934 году добыча угля уже шла полным ходом — советские и иностранные пароходы совершили 41 рейс на архипелаг. В Архангельск и Мурманск было доставлено 177 тысяч тонн угля, вдвое больше, чем в 1933 году. Это позволило полностью обеспечить работу северных портов в зимний период. К этому времени в Баренцбурге и Груманте, втором шахтёрском посёлке СССР на архипелаге, проживало около 1500 человек — шахтёры, метеорологи, строители. 3. Перед Второй Мировой войной уголь добывали на рудниках Баренцбург и Грумант, строился рудник Пирамида. К началу войны здесь уже было добыто около 3 млн тонн угля. К августу 1941 года всё население архипелага эвакуировали, остался лишь небольшой гарнизон норвежских военных. Во время войны немецкие войска высаживались на архипелаге и уничтожили склады угля и практически все постройки Баренцбурга, Груманта и норвежского Лонгйира. После завершения Второй мировой тресту «Арктикуголь» пришлось практически с нуля восстанавливать посёлок, порт и постройки рудника.

До 1995 года численность советских, а затем и российских граждан на архипелаге превышала число норвежцев. Со временем на Шпицбергене осталась только одна действующая шахта — рудник Баренцбург. 4. Изначально было налажено морское сообщение рудников треста «Арктикуголь» с большой землёй. Когда в Лонгйире открылся международный аэропорт, прямые авиарейсы связали Шпицберген с Москвой и Мурманском, поэтому морские пассажирские перевозки перестали совершаться. После 2019 года авиасообщение с Россией было прервано и приходилось добираться на Шпицберген через Норвегию, а затем перестали выдавать даже туристические визы. В итоге в 2025 году возобновились прямые морские рейсы Мурманск-Шпицберген. 5. Общежитие на улице Ивана Старостина — первый в посёлке жилой четырёхэтажный дом. Его даже называли «самым северным в мире небоскрёбом».

Улица Ивана Старостина в Баренцбурге считается центральной. Её назвали в честь легендарного русского промысловика севера, который прожил на Шпицбергене более 35 зимовок, а последние 15 лет вообще не выезжал с архипелага. 6. Надпись «Наша цель — коммунизм» на стеле, которую соорудил коллектив треста «Арктикуголь» в честь ввода в эксплуатацию первого на Шпицбергене многоэтажного жилого здания. 7. Погода на Шпицбергене отличается от других точек планеты на той же широте — из-за влияния Северо-Атлантического течения здесь немного теплее, чем в других местах с субарктическим климатом. Иногда бывают обильные снегопады. Например, разница между этим и следующим фото — всего 12 часов. 8. За несколько часов спокойный осенний пейзаж может превратиться в зимний. 9. Действующее почтовое отделение связи в Баренцбурге — норвежское. Почтовый код посёлка — 9178. 10. В 2025 году в Баренцбурге открылся пункт выдачи заказов Wildberries — самый северный в мире. Это стало возможным после запуска прямого морского сообщения Мурманск-Шпицберген. За первые полгода работы жители Баренцбурга получили здесь более 1300 заказов. 11. Мурал с ледоколом «Красин» — в честь подвига легендарного советского ледокола. В 1928 году ледокол участвовал в спасательной операции, когда при возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль «Италия». «Красин», единственный из всех судов, посланных на выручку, смог добраться до лагеря и спасти оставшихся в живых членов экспедиции. 12. Самое большое здание Баренцбурга — Дом культуры и спортивный зал. Здесь же расположен и полноценный 25-метровый плавательный бассейн — большая редкость для арктических посёлков. Культурно-спортивный комплекс работает с 1987 года, в те годы для Арктики это было уникальное сооружение. 13. Одна из самых северных российских библиотек. Здесь регулярно собирается местный книжный клуб. 14. Отдельная полка — книги о Шпицбергене. 15. Одна из самых северных православных церквей — домовой храм Успения Божией Матери, который находится в Доме культуры. 16. Неподалёку — часовня Спаса Нерукотворного, которую построили в память о погибших в катастрофе самолёта из Москвы в аэропорту Лонгйир в 1996 году. 17. Часовня построена по мотивам деревянного зодчества Русского Севера. 18. Чайка на кресте. 19. Самое красивое здание Баренцбурга — галерея «Art Arctic», бывшее консульство СССР. Внутри — музей и выставка, которая рассказывает об истории Шпицбергена. 20. В галерее представлена уникальная экспозиция артефактов, которые обнаружили во время археологических раскопок на Шпицбергене — деревянные иконы, резные православные кресты, ножи, шахматные наборы, одежда, рыболовные снасти, сохранившиеся предметы экспедиции Виллема Баренца. 21. На балконе музея — фонарь из маяка, который раньше находился на мысе Финнесет. Это модель АМ-200, в таких фонарях могли использоваться как электрические лампы, так и ацетиленовые горелки — колпак сверху служит для отведения тепла и дыма. Ещё в 1990-е годы он работал от электричества. Планировалось после восстановления вернуть фонарь на историческое место, но пока он светит с балкона музейно-выставочного центра. 22. В Баренцбурге проводится реновация — отремонтированные дома стоят вперемешку с советскими и деревянными шахтёрскими домиками. После возобновления прямых морских рейсов сюда доставили строительные материалы, начали ремонтировать дом Плисецких, расположенные вдоль берега финские домики. 23. Один из экспонатов музея — заявочный столб на разработку месторождений. Это один из 28 заявочных столбов на перспективных участках добычи, которые установила исследовательская экспедиция Владимира Русанова в 1912 году. 24. Бывшая столовая и центральный узел связи. На здании — цитата из Роберта Рождественского «Арктическая болезнь»: «Значит, где б ты теперь ни странствовал, на пороге любой весты будешь бредить полярными трассами, будешь видеть снежные сны».

Первое здание столовой построили в 1935 году. Во время войны столовую уничтожили, но фундамент и часть стен сохранились, поэтому здание восстановили на том же месте. Столовая обеспечивала трёхразовое питание для 1300 человек — оно было бесплатным для всех жителей Баренцбурга. 25. Табличка на одном из зданий — здесь стоял деревянный дом первых советских полярников Баренцбурга. 26. Порт Баренцбурга построен в Грен-фьорде — именно здесь находились самые большие запасы угля и удобная гавань. 27. На Шпицбергене очень много мест, привлекательных для туристов — здесь находится единственная в мире угольная шахта с разрешёнными экскурсиями, самая северная российская пивоварня, горы и ледники, законсервированные шахтёрские посёлки, колонии редких морских птиц, хаски-центр. Туризм сейчас считается одним из наиболее перспективных направлений развития Баренцбурга. 28. Есть целая программа туров с экскурсиями по Баренцбургу, Пирамиде и Лонгйиру, исследованием дикой природы, морские прогулки к ледникам, снегоходные и пешие маршруты к озёрам и горам. Специальные катера совершают регулярные рейсы между посёлками Шпицбергена. 29. Небольшой горный ледник Альдегонда в 7 км от Баренцбурга. Размеры ледника примерно 3 на 2 км. За последние 5 лет высота ледника уменьшилась примерно на 10 метров и сейчас в среднем составляет 40 метров. Учёные считают, что при таких темпах таяния ледник может исчезнуть в ближайшие 30-40 лет. 30. Гора Продуктустоппен. 31. Большинство названий гор и ледников норвежские — Бросвелльбреэн, Вестфонна, Кронебреэн, Либреэн, Хинлопенбреэн, Эдгейоюкулен, Этунбреэн. 32. Одна из характерных особенностей архипелага — сильные ветры. Арктический воздух здесь встречается с более тёплыми и влажными массами с Атлантики, а сам Шпицберген лежит на пути атлантических циклонов. Вокруг открытый океан, нет лесов и крупных преград — ветер разгоняется без сопротивления, а затем холодный и плотный воздух спускается по склонам гор и ледников. 33. Автобус. 34. Автобус Баренцбурга — возможно, самый северный в мире ПАЗик. 35. Вертолёты треста «Арктикуголь». Летают, как правило, до Лонгйира, главного норвежского города Шпицбергена. 36. Ледник Эсмаркбреэн назван в честь Йенса Эсмарка, пионера теории оледенения. Это один из ледников Шпицбергена, открывающихся в море. Летом часть ледника, которая находится в воде, постоянно рушится и образует айсберги. 37. В 2025 году началось регулярное морское сообщение Шпицбергена с Россией на судне «Профессор Молчанов». В 2026 году запланировано 10 рейсов на архипелаг по маршруту Мурманск-Баренцбург — перевозятся продукты для российских посёлков, туристические группы, посылки. Вместимость судна — 56 человек, время в пути — 3 дня, стоянка в Баренцбурге — 5 дней. 38. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» построено в Финляндии в 1983 году. Названо в честь Павла Молчанова, советского метеоролога, изобретателя и испытателя первого в мире радиозонда. С 1991 года судно регулярно совершает научные экспедиции, участвовало в проекте «Плавучий университет», выполнило несколько спасательных операций. 39. Баренцбург уже почти 100 лет остаётся российским посёлком на норвежском архипелаге. Добыча угля продолжается, а вместе с возобновлением морских рейсов архипелаг снова получил устойчивую связь с материком — открываются новые возможности для туризма. https://gelio.livejournal.com/321047.html

