Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева

Сегодня в цикле тем с фото, которым 100 лет или более, посмотрим снимки донских казаков.

12 мая 1570 года считается в России днем основания донского казачества, которое оформилось в том году в виде организованной общины «Главное Донское войско» из людей, бежавших из центральных районов российского государства от феодально-крепостнической эксплуатации и оседавших на Дону.

Донские снимки Ивана Васильевича Болдырева — уникальное явление в истории отечественной светописи, интерес к ним не ослабевает вот уже более века, причем носит он не только этнографический и познавательный характер. В этих фотокартинах все отчетливее проступает незаурядность авторского видения, чутье ситуации, умение в лаконичной изобразительной форме дать точную образную характеристику. В этом смысле можно с полным основанием говорить о Болдыреве как о большом самобытном художнике, внесшем заметный вклад в развитие отечественной светописи. Смотрите сами. Казачье семейство в праздник. 1875-1876. Станичные работы. 1875-1876. Перевоз через Дон во время ярмарки Спасовской-Цымлянской. 1875-1876. Казачки в праздник. 1875-1876. Обиженная девочка. 1875-1876. Охотники. Казаки носят арбузы. 1875-1876. Казачка 72 лет ссыпает овес. 1875-1876. Казак, запрягающий лошадь. 1875-1876. Двор казака. 1875-1876. Казачий дом. 1875-1876. Смотр казаков атаманом. Сентябрь 1876. Казаки перед выходом на службу. 1875-1876. Казачье семейство. 1875-1876. Казачка. 1875-1876. Молодой казак. 1875-1876. Казачка 95 лет. 1875-1876. Казак 75 лет. 1875-1876. 1875-1876. Кумшацкая станица, общий вид. 1875-1876. Казачьи старики с атаманом. 1875-1876. 1875-1876. Казачка в праздничном костюме. 1875-1876. Казачка в донской шубе. 1875-1876. Донской казак-стрелок 75 лет. 1875-1876. Донской казак-стрелок 75 лет. 1875-1876. Казачка в «колпаке». 1875-1876. Донской казак и казачка в праздничных костюмах. 1875-1876. Донской казак 73 лет с женой. 1875-1876. Девочки шьют платья. 1875-1876. Волы. Цымлянская станица. 1875-1876. Дон у Цымлянской станицы. 1875-1876. Казачка, перебирающая виноград. Цымлянская станица. 1875-1876. Роговой походный стакан. 1875-1876. Базар в праздник в Цымлянской станице. 1875-1876. Возвращение казаков с ярмарки в Цымлянскую станицу. 1875-1876. Девицы в кубиляках. Донской нарядный костюм. 1875-1876. Дон у Цымлянской станицы. 1875-1876. Донской казак-стрелок 75 лет. 1875-1876. Казак, продающий цымлянское вино. 1875-1876. Казаки перед выходом на службу. 1875-1876. Казачка чинит окно. Цымлянская станица. 1875-1876. Казачки поливают огороды. 1875-1876. Казачки носят кизяки в катух (сарай). Цымлянская станица. 1875-1876. Казачье семейство в праздник. 1875-1876. Казачье семейство. Цымлянская станица. 1875-1876. Пастухи. Цымлянская станица 1875-1876. Проводы донских казаков на службу. Сентябрь 1876 г. Проводы казака в поле. 1875-1876. Сбор казаков на хуторе Гнутовом Есауловской станицы (скорее всего, современный Верхнегнутов Чернышковского района). 1875-1876. Стрижка овец. Цымлянская станица. 1875-1876. Улица в Кумшацкой станице. 1875-1876. Улица в праздник на виноградных садах. Земля войска Донского II станица Цымлянская. 1875-1876. Улица Цымлянской станицы в праздник. 1875-1876. Цымлянская станица 1875-1876. Цымлянская станица 1875-1876.