Мы из Советског...
Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева

Сегодня в цикле тем с фото, которым 100 лет или более, посмотрим снимки донских казаков.
12 мая 1570 года считается в России днем основания донского казачества, которое оформилось в том году в виде организованной общины «Главное Донское войско» из людей, бежавших из центральных районов российского государства от феодально-крепостнической эксплуатации и оседавших на Дону.

Донские снимки Ивана Васильевича Болдырева — уникальное явление в истории отечественной светописи, интерес к ним не ослабевает вот уже более века, причем носит он не только этнографический и познавательный характер. В этих фотокартинах все отчетливее проступает незаурядность авторского видения, чутье ситуации, умение в лаконичной изобразительной форме дать точную образную характеристику. В этом смысле можно с полным основанием говорить о Болдыреве как о большом самобытном художнике, внесшем заметный вклад в развитие отечественной светописи. Смотрите сами.Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №2 - BigPicture.ruКазачье семейство в праздник. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №3 - BigPicture.ruСтаничные работы. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №4 - BigPicture.ruПеревоз через Дон во время ярмарки Спасовской-Цымлянской. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №5 - BigPicture.ruКазачки в праздник. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №6 - BigPicture.ruОбиженная девочка. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №7 - BigPicture.ruОхотники. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №8 - BigPicture.ruКазаки носят арбузы. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №9 - BigPicture.ruКазачка 72 лет ссыпает овес. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №10 - BigPicture.ruКазак, запрягающий лошадь. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №11 - BigPicture.ruДвор казака. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №12 - BigPicture.ruКазачий дом. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №13 - BigPicture.ruСмотр казаков атаманом. Сентябрь 1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №14 - BigPicture.ruКазаки перед выходом на службу. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №15 - BigPicture.ruКазачье семейство. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №16 - BigPicture.ruКазачка. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №17 - BigPicture.ruМолодой казак. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №18 - BigPicture.ruКазачка 95 лет. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №19 - BigPicture.ruКазак 75 лет. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №20 - BigPicture.ru1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №21 - BigPicture.ruКумшацкая станица, общий вид. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №22 - BigPicture.ruКазачьи старики с атаманом.

 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №23 - BigPicture.ru1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №24 - BigPicture.ru1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №25 - BigPicture.ruКазачка в праздничном костюме. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №26 - BigPicture.ruКазачка в донской шубе. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №27 - BigPicture.ruДонской казак-стрелок 75 лет. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №28 - BigPicture.ruДонской казак-стрелок 75 лет. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №29 - BigPicture.ruКазачка в «колпаке». 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №30 - BigPicture.ruДонской казак и казачка в праздничных костюмах. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №31 - BigPicture.ruДонской казак 73 лет с женой. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №32 - BigPicture.ruДевочки шьют платья. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №33 - BigPicture.ruВолы. Цымлянская станица. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №34 - BigPicture.ruДон у Цымлянской станицы. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №35 - BigPicture.ruКазачка, перебирающая виноград. Цымлянская станица. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №36 - BigPicture.ruРоговой походный стакан. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №37 - BigPicture.ru Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №38 - BigPicture.ruБазар в праздник в Цымлянской станице. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №39 - BigPicture.ruВозвращение казаков с ярмарки в Цымлянскую станицу. 1875-1876.Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №40 - BigPicture.ruДевицы в кубиляках. Донской нарядный костюм. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №41 - BigPicture.ruДон у Цымлянской станицы. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №42 - BigPicture.ruДонской казак-стрелок 75 лет. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №43 - BigPicture.ruКазак, продающий цымлянское вино. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №44 - BigPicture.ruКазаки перед выходом на службу. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №45 - BigPicture.ruКазачка чинит окно. Цымлянская станица. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №46 - BigPicture.ruКазачки поливают огороды. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №47 - BigPicture.ruКазачки носят кизяки в катух (сарай). Цымлянская станица. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №48 - BigPicture.ruКазачье семейство в праздник. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №49 - BigPicture.ruКазачье семейство. Цымлянская станица. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №50 - BigPicture.ruПастухи. Цымлянская станица 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №51 - BigPicture.ruПроводы донских казаков на службу. Сентябрь 1876 г. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №52 - BigPicture.ruПроводы казака в поле. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №53 - BigPicture.ruСбор казаков на хуторе Гнутовом Есауловской станицы (скорее всего, современный Верхнегнутов Чернышковского района). 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №54 - BigPicture.ruСтрижка овец. Цымлянская станица. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №55 - BigPicture.ruУлица в Кумшацкой станице. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №56 - BigPicture.ruУлица в праздник на виноградных садах. Земля войска Донского II станица Цымлянская. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №57 - BigPicture.ruУлица Цымлянской станицы в праздник. 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №58 - BigPicture.ruЦымлянская станица 1875-1876. Фотография: Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева №59 - BigPicture.ruЦымлянская станица 1875-1876.

