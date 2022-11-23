«Некому работать» — это не частичная мобилизация, а полное отсутствие ответственности у бизнеса

Недостаточность персонала давно ощущалась на российских предприятиях. Еще в конце 2021 года о дефиците специалистов говорили 66% всех работодателей. Теперь же кадровый дефицит еще больше усилился из-за частичной мобилизации — порой доля мобилизованных сотрудников доходила до 10% штатной численности того или иного предприятия.

Как следует из данных конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара (последний из них проведен в октябре), одной из отраслей, наиболее зафиксировавших ощутимую нехватку работников после мобилизации, оказалась российская промышленность.

Так, показатель баланса оценок достаточности кадров по итогам месяца оказался в «глубоком минусе» (-30% в балансе ответов), из чего следует, что с этой проблемой столкнулось порядка трети всех предприятий промышленности. Самый большой дефицит кадров был зафиксирован конкретно на предприятиях легкой промышленности (-70%), в машиностроении (-35%) и на пищевых производствах (-25%).

Таким образом, приходят к выводу эксперты Института, после завершения частичной мобилизации российская промышленность пожаловалась на рекордный за последние 30 лет дефицит кадров.

Что это означает на практике?

— Эффект от сложившейся ситуации, я думаю, мы увидим в следующем году, — поделился своим взглядом на ситуацию финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев. ­- Нехватка кадров скажется на том, что предприятия не смогут нарастить объем выпуска продукции, а где-то придется даже снижать её выпуск. Также это скажется и на качестве производимых товаров, поскольку предприятиям придется снижать планку профессионализма и квалификации нанимаемых сотрудников и больше экономить на персонале.

Из-за санкций у России ограничен доступ к технологиям и производстве, поэтому «догонять» показатели придется за счет ручного труда. В связи с большой потребностью в импортозамещении нехватка кадров будет остро наблюдаться в отраслях обрабатывающей промышленности, производства и машиностроения. Прежде всего не хватать будет «рабочих рук», а также квалифицированных представителей инженерных и технических профессий, то есть представителей самых активно мобилизуемых групп. В условиях экономического спада малый и средний бизнес будет сокращаться, поэтому в случае затяжного кризиса в ближайшие пару лет госсектор и бюджетные учреждения станут основными работодателями. В связи с этим будет наблюдаться трудовая миграция между сферами.

«СП»: — Как с этим бороться?

— Проблему, я думаю, необходимо решать более интенсивным поиском новых сотрудников, а при необходимости — проводить обучение и практику. Также следует улучшить условия труда, предлагать стабильную конкурентную оплату и большие наборы социальных гарантий. Для сокращения издержек предприятий и компаний можно воспользоваться, например, временной занятостью специалистов на фиксированный период, когда необходимо увеличить производственные мощности. В противном случае кадровый дефицит негативно скажется на экономики страны в целом.

Но если бы все было так просто!

— Кадровый голод в промышленности начался не вчера или позавчера. Это процесс идет давно, и связан он с несколькими причинами, — раскрыл подводные камни этой проблемы политик, член ЦК КПРФ Сергей Нациевский. — Во-первых, это кадровая политика самих предприятий, а вернее — ее отсутствие. Кадровики и директора предприятий практически не заботятся воспитанием молодой смены специалистов, как говорится, кто пришел с улицы — тот пусть и работает. Но даже и с теми людьми работают неграмотно. Не хотят их мотивировать на труд. Доходит до того, что потенциальным сотрудникам не могут даже толков обрисовать перспективы карьерного роста, даже на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

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Во-вторых, государство способно через систему профтехобразования, через те же колледжи, подготовить достаточное количество токарей, фрезеровщиков, а через вузы ­ инженеров, технологов. Но заказов на подготовку конкретных специалистов государству от предприятий не поступает, за исключением разве что считанных крупных госкорпораций, но это, как говорится, отдельная песня. В результате мы «клепаем» ежегодно в стенах образовательных учреждений тысячи маркетологов, рекламщиков и финансистов, а когда недавно активно строили по всей стране тепловые подстанции, не нашлось ни одного треста, который бы предоставил для этой работы даже 300−500 монтажников, сварщиков! В результате ситуацию спасали кто угодно — бригады из той же Украины, Белоруссии, Турции, Сербии, Вьетнама, но только не отечественные кадры многомиллионной страны.

«СП»: — Выходит, сейчас все заявления министров об увеличении гособоронзаказа на предприятиях промышленности гроша ломаного не стоят? Увеличивать-то производство хотя бы в той же текстильной промышленности просто не с кем? Хоть вьетнамцев с китайцами из тени выводи и за пошив того же обмундирования для мобилизованных сажай?

— Затрудняюсь сказать, как конкретно работающие на наш военно-промышленный комплекс предприятия сейчас буду выкручиваться, но кадровый голод есть кадровый голод. Проблема с квалифицированными специалистами там не менее остро встает, а ведь снаряды, скажем, делать для фронта или форму шить для солдат абы кого с улицы не поставишь, надо, чтобы человек хоть немного свое дело понимал. А когда России, образно выражаясь, западные оппоненты пытаются перекрывать кислород, выясняется — работать-то по сути некому. Хорошо еще, что пока можно какие-то запасы из закромов доставать, но через полгода-год и они закончатся, а что же дальше?

«СП»: — А действительно, что? Конфликт на Украине имеет все шансы стать «долгоиграющим». А если нет запасов и кадровый голод о-го-го какой, фатальный тупик получается?

— В силу того, что наша экономика сейчас вынуждена перестраиваться и закрывать бреши, пробитые в ней западными санкциями, и пищевая, и обрабатывающая, и даже военная промышленность в сфере обработки металлов и производства компонентов сталкивается с тотально нехваткой «синих воротничков», хотя оборонно-промышленный комплекс предпочитает публично не признавать этого факта, — констатировал профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов. — Остро не хватает в первую очередь токарей, фрезеровщиков, комплектовщиков, слесарей, а также специалистов по наладке и технологическому обслуживанию оборудования. И сейчас эта нехватка еще больше усиливается в связи с тем, что на необходимость увеличивать объемы производства из-за импортозамещения наложилась частичная мобилизация.

Но я бы не пока стал говорить о том, что эта, в принципе, извечная и общая для всех отраслей промышленности проблема достигла критической точки для нашей экономики. Не будем забывать, например, о том, что возможность получить отсрочки или бронь сыграла свою роль в том, что определенное число «синих воротничков» перешло с сугубо гражданских предприятий в военно-промышленный комплекс.

К остановке предприятий эта ситуация не приведет, предприятия сохранят текущие объемы своих производств, это факт. Например, сократив периоды технологического обслуживания оборудования и перебросив таким образом вспомогательных специалистов на основное производство. Кстати, равно то же самое наблюдалось в нашей промышленности в 90-х годах — люди уходили, но объемы сохранялись.

Однако увеличить объемы производства такая ситуация уже не позволит, и сейчас это становится ключевой проблемой в остром вопросе импортозамещения. Без новых квалифицированных кадров производства уже расширять невозможно.

Андрей Захарченко