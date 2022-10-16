Фото: Батяня-комбат. Константин Александрович Кузьмин («Шахтёр») Фото: Батяня-комбат. Константин Александрович Кузьмин («Шахтёр»)

Шахтёр — профессия с характером. Люди горняцкой породы не могут быть слабовольными, потому что ежедневно спускаться под землю на километр и более, да ещё и с риском обвалов, выбросов метана, прорыва воды и прочих опасных неожиданностей — это, я вам скажу, далеко не каждому по плечу.

Работа на такой глубине сопряжена с огромным риском для жизни, но горняки ежедневно идут на свою работу и добывают уголь. Для них такой риск это обычная работа.

Такая профессия требует от человека выдержки, решительности и взаимовыручки в экстремальной ситуации.

Таким и должен быть боевой командир. Тот самый Батяня-комбат, о котором поет Николай Расторгуев и группа «Любэ»

И именно поэтому, обладая шахтёрской закалкой, комбат «Шахтёр» и его 3-й батальон имени 383-й Шахтёрской дивизии с первых дней обрушившейся беды на родной край встал на его защиту. На защиту Русского Мира, на защиту своей семьи, за право говорить на родном языке. И его бойцы за восемь лет войны с националистической киевской хунтой зарекомендовали себя как одно из самых боеспособных подразделений Армии ДНР.

НА ПУТИ ПЕРЕВОРОТА

Конец 2013 года обещал быть нелегким. Начались протесты в Киеве, массовые беспорядки и «волеизъявление» народа — получили очередной Майдан.

Толпа, поддержанная американскими и европейскими инструкторами, начала жечь «коктейлями Молотова» сотрудников полиции, бойцов спецназа и расправляться со всем, что могло хоть как-то напоминать об их родстве с Россией.

В Киеве грянул вооружённый переворот: националисты насильственным путём свергли законную власть, как тогда говорили, «кровавого Янека».

С конца 2013 года в Донецке с первых дней Майдана заместитель начальника участка шахтного транспорта Константин Александрович Кузьмин понимал, к чему это всё идёт, кто организаторы и не мог согласиться с происходящим.

Именно поэтому с самого начала Майдана он организовывал массовые митинги в Донецке и других городах Донбасса против националистических движений — и, как следствие, появился Антимайдан. Сначала была боевая группа в 60-70 человек, потом в 150, 300.

Пополнение росло, несогласных с зарождающимся киевским режимом становилось всё больше и больше, и у Константина Александровича и его сподвижников насчитывалось уже 400-500 человек.

Первые дни борьбы за великую идею… Нужно было кому-то брать на себя ответственность за всех этих людей. И такие люди стали появляться.

Заместитель начальника штаба батальона (позывной «Седой») и старший техник (позывной «Заяц»)

Одним из них и оказался Константин Александрович. Из числа тех, кто не согласился с вооружённым переворотом и пришедшей к власти проамериканской Киевской хунтой, кто дал отпор незаконному применению своей армии против своего же народа, начали создаваться отряды самообороны, которые превращались в настоящие боевые подразделения и батальоны.

Так из единого протестного движения и создалась «шахтерская дивизия», которая в себя включала батальон теробороны и артиллерийский дивизион. Тогда это был единый организм, который отторгал западную «прививку демократии» и встал одним щитом на защиту своей Родины, той Родины, которую защищали испокон веков наши предки, передали нам наши деды и прадеды, завещав беречь её и хранить.

Слаженный боевой «единый организм» разрастался, и в итоге «Кальмиус» продолжил свой боевой путь как артиллерийский дивизион, а Константин Александрович, сказав, что «все не могут быть артиллеристами», повёл за собой пехоту. Так рождался 3-й батальон имени 383-й Шахтёрской дивизии Армии ДНР.

Так рождался и сам комбат «Шахтёр».

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

Боевые столкновения не заставили себя ждать, и в 2014 году батальон уже воевал в Дебальцево. Несмотря на окружение, бойцы «Шахтёра» пробиваясь с боем, смогли подбить несколько единиц укроповской бронетехники и вышли из окружения.

Ну, а дальше — Шахтёрск, где Константин Александрович получает своё первое ранение и контузию, Кировское, Иловайск, Старобешево, Моспино и другие населённые пункты.

«Саныч» и «Смайл», командиры взводов шахтёрского батальона, изобретают средство доставки «авиабомб» до вражеских позиций

Нельзя обойти бой за Марьинку 3 июня 2015 года. Тогда батальону была поставлена задача оборонять левый фланг, чтобы противник не прорвался на этом направлении, и ребята выполнили свою задачу.

20 сентября уже батальон заходит в донецкий аэропорт. Самая горячая точка 2014 года стала затяжной, в аэропорту батальон оставался вплоть до июля 2015 года.

Даже когда наступила затяжная непонятная для ребят пора «перемирий» Минска-1, «урожайный месяц», «школьный месяц», «хлебный месяц», то для ребят из шахтёрского батальона, как, впрочем, и для многих других подразделений, война не останавливалась.

Ребята в очередной «хлебный месяц» за двое суток на направлении Марьинки в контратаке продвинулись вперёд — на пять с половиной километров вглубь и семь километров вширь — тем самым они выровняли изогнутый фронт.

Да и вообще, когда на информационный пьедестал вышли события в Сирии, на семь лет официальные новости из Донбасса заметно поутихли, и об этом уже никто ничего не сообщал, но это не означало, что событий не было!

Батальон «Шахтёра» стоял всегда на передовой, часто в 300-400 метрах от противника. А иногда расстояние сокращалось до ста метров. Украинские военные постоянно пробовали прорвать оборону и отодвинуть линию фронта. Поэтому расслабиться было невозможно, нужно было рыть окопы, создавать укрепления и отбивать не только попытки прорыва, но и желание их делать. А что-что, но это батальон «Шахтёра» умеет делать хорошо.

РАЗВЯЗКА

Семь лет долгого ожидания развязки, семь лет позиционной войны и вот — 24 февраля 2022 года. И, наконец, наступление, освобождение родных территорий! Для каждого бойца ДНР это святое дело.

Командир взвода (позывной «Тихий») вместе со своим комбатом с 2014 года

Но активные боевые действия комбат «Шахтёр» со своим батальоном начал ещё за неделю до начала СВО. Так как украинские войска начали массовый обстрел позиций Армии ДНР и мирного Донецка. Вот и пришлось ребятам начать «поддавливать» их на Марьинке.

Получив другую задачу, шахтёрский батальон создал из ребят, которые служили ещё с 2014 года, штурмовые группы, и они были переброшены в Бугас. После чего в оперативном подчинении 100-й бригады пошли штурмовать Волноваху.

Поставленную задачу бойцы не просто выполнили, но и перевыполнили. При постановке задачи — взять многоэтажный дом и закрепиться в нём — ребята не только отбили его у укропов, но продвинулись ещё на несколько домов вперёд, а затем далее и далее: школа, училище, хлебозавод, очистные, метеостанция. И так за четыре дня они просквозили на своём участке всю Волноваху и вышли к мосту, по которому уже успели отступить бандеровцы.

Их слаженные действия с 100-й бригадой не просто дали свой результат, но и породнили их в боевом крещении.

С того времени батальон и «Сотка» остаются в боевом родстве. Слаженная работа и поддержка батальона танками, артиллерией и «бэхами» позволила провести штурм и добиться ребятам такого результата.

Однако наступление на всём фронте не закончилось, и штурмовые группы 3-го батальона имени 383-ей Шахтёрской дивизии перебросили на уже родное направление — Марьинку, где батальон сразу вступил в бой с противником.

Вот здесь я бы хотел рассказать об одном моменте, который характеризует бойцов шахтёрского батальона. Был назначен штурм, и бойцы должны были вступить в бой на определенном направлении, а перед ними… было минное поле.

Перед штурмом в качестве поддержки бойцов «Шахтёра» должны были подъехать танк и, главное, «Горыныч», чтобы разминировать минное поле. Но по какой-то причине ни танка, ни «Горыныча» не пришло.

Но штурм же не был отменён! И ребята решили ползком и вручную разминировать это поле. Так они и ползли, нащупывая мины руками и подручными инструментами.

Естественно, что в таких условиях быстро разминировать поле не получится, а впереди уже начиналась общая атака. Стал завязываться бой. Ситуация сложная: ребята понимают, что на них рассчитывают другие подразделения.

И тогда, чтобы не подводить своих боевых друзей, уже вступивших в сражение, ребята решили подняться и на свой страх и риск — и защиту Ангелов-Хранителей — всем составом рвануть по оставшемуся минному полю, чтобы вступить в бой вместе со всеми.

Несколько сот метров… Для каждого они были испытанием: бежать и знать, что ты на минном поле и каждый шаг может быть твоим последним в жизни — и всё для того, чтобы не подвести других таких же пацанов, которые надеются на тебя.

Подвиг. Такой тихий… где-то в ночи, никому не известный подвиг. Но каждый из бойцов чувствовал, что он — между жизнью и смертью — бежит по этой тонкой грани, разделяющей жизнь и бессмертие.

Вот оно русское воинство, вот оно воинское братство, самопожертвование ради других. Судьба дала им возможность всем преодолеть эти несколько сот метров.

А может, это и не судьба, а действительно их Ангелы-Хранители. Когда я разговаривал с ребятами, они даже говорили об этом большими буквами: ПРОСТО ПОВЕЗЛО! Вот такая история и вот такие бойцы шахтёрского батальона.

ВОИН «БАЙКАЛ»

Восемь лет подготовки и укрепления линии обороны дали о себе знать. Киевский режим очень хорошо подготовился к обороне. Глубоко забетонированные укрепления без особого для себя вреда хорошо держат 122-мм снаряды. Да и 152-мм не очень-то им досаждают. И эти хорошо спланированные и выстроенные фортификации надо было штурмовать.

И штурмовые группы шахтёрского батальона приступили к своей работе — к той работе, которую они хорошо умеют делать.

С боями и поддержкой смежных подразделений и совместно с 100-й бригадой ребята смогли взять хорошо укреплённый «нулевой» пост и продвинуться на своём направлении вглубь.

Штурмовая группа во главе с командиром роты с позывным «Байкал» проявила чудеса решимости и отваги и, как всегда, вместо одной многоэтажки взяли штурмом ещё пять. Это его, видимо, фирменный почерк, применяя тактику «зайти на плечах» отступающего противника на вражеские позиции и этим самым прорвать их оборону.

Не может ротный с позывным «Байкал» остановиться просто так только из-за того, что задачи идти дальше не поставили. И если есть хоть какая-то возможность штурмовать дальше, то русский воин с именем Сергей и с позывным «Байкал» её использует.

Кстати, уместно было бы рассказать и о том, как «Байкал» спас жизнь молодому солдату и вывел из окружения восемнадцать бойцов. Ещё в 2014 году разрозненные подразделения попали под Иловайском в окружение. И когда с боем группа, в которой был Сергей, вышла из окружения, командир заметил, что у молодого бойца нет пулемёта. Тут кто-то сказал, что видел его на позиции, из которой они только что с боем вышли.

Сергей, Герой ДНР (позывной «Байкал»)

Командир жёстко приказал бойцу вернуться в то пекло и забрать пулемёт. Молодой боец обреченно пошёл назад, и лишь Сергей увидел в глазах молодого солдата обречённость на гибель. Он не смог его отпустить. Сергей остановил его и сказал: «Не дрейфь, пойдём вместе». Взрослый и опытный воин дал надежду молодому солдату на жизнь.

«Байкал» тогда смог незаметно пройти с парнем по тылам противника, они нашли и забрали пулемет, и по разным домам, и закуткам собрали ещё восемнадцать отбившихся от своих подразделений и попавших в окружение бойцов.

Сергей вывел их всех из окружения и потом отправил по своим подразделениям. Вот такой человечный с русской душой воин, который уже за сегодняшние свои подвиги носит звание Героя ДНР. Кстати, тогда в скором времени ситуация перевернулась наоборот — именно в Иловайске укробандеровцы угодили в «котёл», но это уже другая история.

ПОВЁЛ РЕБЯТ НА ШТУРМ

Вернёмся к штурму Марьинки. Далее задачи изменились. Батальон сняли со штурма самой Марьинки и бросили на зачистки лесополос, где также располагались украинские позиции.

Шахтёрский батальон и с этой задачей справился безукоризненно. Сады и несколько лесополос были очищены от укронацистов без единой потери.

Слушая и записывая рассказы комбата, я удивился одной его необычной для нового времени, привычке, он никогда о потерях не говорил «200» или «300». Он всегда называл ребят по имени, позывным и говорил — ранен или погиб.

Сейчас как-то все перешли на терминологию: столько-то «двухсотых» и столько-то «трёхсотых». И лишь комбат «Шахтёр» не произносил эти устоявшиеся термины. Это подчёркивало слова его бойцов, что «у нас тут одна большая семья».

Так и комбат Константин Александрович ответил мне на вопрос: «Почему человеческий язык, а не термины?» — «Мы здесь воюем все одной большой семьёй, а о близких тебе людях терминами и цифрами не говорят». И ты понимаешь, перед тобой человек, Человек с большой буквы.

И ещё я хотел бы рассказать один из моментов боя, по-моему, за Марьинку, — я населённый пункт прослушал, но это не меняет самой сути и характера настоящего комбата. Он разговаривал со своими ребятами и, видимо, они обсуждали момент, когда нужно было под шквальным огнём противника идти на прорыв и занять в уже горящем доме позицию.

Бойцы либо дрогнули, либо решили подождать, когда стихнет ураганный огонь. Сейчас уже и не разберёшь эту заминку, да и стоит ли? И тогда комбат «Шахтёр», чтобы не медлить, сам вышел и повёл ребят на штурм этого уже горящего дома.

Конечно, бойцы, уже не мешкая, сразу же пошли за своим командиром. И — взяли и этот дом, и заняли позиции. Задача была выполнена.

…Когда мы сидели за столом, а комбат Костя «Шахтёр» объяснял спокойно ребятам, что на войне часто бывает страшно, и что ему тоже было страшно идти под шквальным автоматным и пулемётным огнём, и он понимал, что в любую секунду может всё закончиться, — «да, мне было страшно, как и всем вам. Но задачу, братишки, надо выполнять, а как по-другому? Вот так».

Таким и должен быть боевой командир. Видимо, это и есть тот самый Батяня-комбат, о котором поет Николай Расторгуев и группа «Любэ».

ИЗ ДОСЬЕ «СПЕЦНАЗА РОССИИ»

Недавно просматривал свой материал из военного Мариуполя и «Азовстали», и мне попалось видео, которое не шокирует взрывами, стрельбой и издевательствами. Оно о доброте, сочувствии и простой человечности.

При контроле территории «Азовстали» и позиций «азовцев» мы неожиданно встретили кота, он был грязный, худой и так громко мяукал, видимо хотел, чтобы мы его вывезли из этого ада.

Военкор газеты «Спецназ России» Юрий Душин освещает события на Донбассе с начала СВО. На фото: в Мариуполе. Весна 2022 года

Нам, естественно, было не совсем до него или точнее, совсем не до него. Нужно было пройти по намеченному маршруту. Но каково было наше удивление, когда мы вернулись к машине, а около неё сидел этот кот. Было понятно, что тут он не выживет, и мы для него единственная надежда на выживание. Это понимали и мы, и этот кот.

И что сделаешь с русской душой – мы все, не сговариваясь, сказали, что надо спасать бедолагу. Будем считать, это «последний сдавшийся азовец» и открыли ему дверь машины.

Кот оказался удивительно послушным, он запрыгнул в машину, замолчал, и мы вместе поехали в Мариуполь.

Судьба этому коту улыбнулась!

Юрий Душин, июль 2022 года

https://www.specnaz.ru/articles/305/23/4388.htm