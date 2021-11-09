Железный Феликс вернулся в Гусь-Хрустальный. Когда Дзержинский вернётся на Лубянку?

В мае прошлого года, под шумок «пандемийного застоя», в сквере школы №10 города Гусь-Хрустальный во Владимирской области был демонтирован памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, расположенный там с 1959 года.

Тогда ИА «Антифашист» вместе с секретарём ЦК ОКП Дарьей Митиной и столичным общественником Дмитрием Захаровым отправились в Гусь-Хрустальный с целью выяснить дальнейшую судьбу Железного Феликса. Потому что накануне на гневное письмо Захарова в администрацию города вице-мэр Оксана Кабанова ответила, что памятник был демонтирован из-за аварийности, а дальнейшую его судьбу решат горожане методом электронного голосования на городском сайте. Сайт на тот момент не функционировал, что создало впечатление избавления от памятника. Кстати, его вывезли на территорию городского МУПа по утилизации отходов, а это уже, как говорится, зловещий знак.

При встрече вице-мэр города Оксана Кабанова заверила, что, несмотря на то, что демонтированный памятник действительно находится на территории предприятия по утилизации отходов, он, дескать, там просто хранится и вскоре будет отреставрирован.

Таким образом, вопрос о возвращении Феликса был взят на контроль «мобильным отрядом» по противодействию декоммунизации.

Впрочем, затеянный мэрией опрос распределил голоса в пользу памятника Дзержинскому: именно его подавляющее количество жителей Гусь-Хрустального возжелали видеть на старом месте. И в августе этого года обновлённый Феликс Дзержинский вновь возвысился на своём постаменте.

«Мобильный отряд» в составе автора данной публикации, Дарьи Митиной и Дмитрия Захарова снова прибыл в Гусь-Хрустальный и убедился: руководство города сдержало свои обещания — отреставрированный памятник вернулся в облагороженный школьный сквер.

На постамент, к тому же, добавлена табличка, которой ранее не было: на ней, в частности, размещена цитата первого чекиста «Воспитывайте своего ребёнка так, чтобы он ставил выше всего честность».

«... Дорогие жители Гусь-Хрустального! Большое спасибо вам за вашу принципиальную позицию: благодаря вам памятник вернулся на прежнее место. Респект и городским властям: сдержали обещание, и не только отреставрировали памятник — теперь как новенький, лучше, чем был! — но и повесили на постамент табличку, которой в советское время не было: ФИО героя, даты жизни и одна из замечательных цитат. Теперь в городе по-прежнему два Феликса Эдмундовича, второй — на территории градообразующего стекольного завода, носящего его имя.

Когда мы записывали видеоролик на фоне памятника, подошёл местный житель и рассказал, как гусёвцы отстояли его возвращение», — отметила Дарья Митина.

«Вернувшись в Гусь-Хрустальный с „пролетарской инспекцией‟, мы действительно увидели, что власти Гуся, во-первых, держат слово, а, во-вторых, действуют исходя не из дурного авантюризма, а из понимания чаяний и интересов жителей города. Феликс вернулся на постамент и радует глаз», — подчеркнул Дмитрий Захаров.

В общем, Железный Феликс продолжает оставаться визитной карточкой Гусь-Хрустального, что не может не радовать. Отметим, что запрос на возвращение революционера-чекиста существует и в глобальном масштабе. Так, в феврале текущего года разразился мощный скандал в связи с запущенным на портале «Активный гражданин» неуместном электронном голосовании на предмет того, чей памятник следует установить на Лубянской площади столицы — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому? И это при том, что изначально поднимался вопрос не об установлении памятника Железному Феликсу на Лубянке, а о его возвращении на законное место.

Напомним, «лубянский» памятник Дзержинскому был снесён путчистами в августе 1991 года. В апреле этого года столичная прокуратура признала этот снос незаконным, не установив никаких распорядительных актов органов столичной власти, обосновывавших его демонтаж.

«... Возвращение Феликса Эдмундовича Дзержинского на Лубянку, надеюсь, вопрос ближайшего времени. Кстати, как там поживает сформированный перед выборами из всяких ВИПов Комитет, обещавший Железного Феликса на Лубянке чуть ли не к декабрю? Или это было просто сотрясение воздуха?», — интересуется Дарья Митина.

Действительно, в апреле 2021 года в ходе пресс-конференции «Восстановление памятника Дзержинскому на Лубянской площади в Москве», состоявшейся в столичном агентстве «ОСН» и организованной общероссийской организацией «Офицеры России» совместно с движением Захара Прилепина «За Правду», Герой РФ, председатель президиума возвращения монумента на Лубянку.

А известный эрудит Анатолий Вассерман, ныне — депутат Госдумы РФ, помнится, заявил на мероприятии, что, цитируем, «Дзержинский — далеко не единственный, кому надо восстановить памятник. Несомненно, заслуживают восстановления и памятники Сталину, снесённые с подачи Хрущёва. Ведь тот, кто сносит памятники, хочет снести и страну, где они стоят. На Украине очень старательно уничтожили памятники всем, кто занимался созданием Украины. И что теперь со страной?».

О последующей деятельности вышеупомянутого координационного совета нам ничего не известно. Поэтому, хотелось бы спросить у Сергея Липового, Захара Прилепина, Анатолия Вассермана и других участников той пресс-конференции: как обстоят дела с воплощением в действительность их заявлений? И когда, наконец, будет восстановлена историческая справедливость, и монумент Дзержинского на вполне законных основаниях вернётся на Лубянку?

«... Иногда малые города подают пример столице, что историю нужно беречь, помнить и заботиться о ней... Надеемся, что наш следующий репортаж про Эдмундовича будет уже из Москвы с Лубянской площади, куда вернут Железного Феликса, на данный момент находящегося в изгнании в Музеоне. Также хочется обратиться к властям российских городов: если вдруг какие-то душевнобольные придут к вам с дурными идеями декоммунизации, и вы на них соблазнитесь, то знайте, что очень скоро в ваш город прибудет мобильный отряд по борьбе с декоммунизацией и при поддержке местных жителей, которые, как показала практика, всегда против декоммунизации, мы сделаем вам грустно. Если интересен пример, рекомендуем изучить „Битву за Тарусу‟», — резюмировал Дмитрий Захаров.

Иными словами: если в каком-то российском городе «загнездились» декоммунизаторы и прочие «малофеевцы», то проблема имеет свойство решаться. Что касается Тарусы, то, напомним, там идея переименования полтора десятка улиц споткнулась о вышеупомянутый «мобильный отряд» и местных жителей. А инициаторы декоммунизации — местные «единороссы», поддерживаемые «Двуглавыми орлами» Константина Малофеева, проиграли недавно состоявшиеся выборы, что стоило должности мэру-декоммунизатору Сергею Манакову.