Ужесточение законодательства для новых россиян

В Госдуму внесли поправки в законодательство для борьбы с фиктивными браками иностранных специалистов. Кроме того, существенно вырос перечень статей за которые могут лишить приобретенного гражданства. В Госдуму внесли поправки в законодательство для борьбы с фиктивными браками иностранных специалистов. Кроме того, существенно вырос перечень статей за которые могут лишить приобретенного гражданства.

Борьба с фиктивными браками мигрантов:

Законопроект предусматривает введение минимального срока в два года, на протяжении которых иностранец должен находиться в браке с гражданином РФ, прежде чем тот сможет получить разрешение на временное проживание в стране в упрощенном порядке. При этом наличие в браке детей — граждан РФ станет условием для получения ВНЖ без оформления разрешения на временное проживание.

Также предлагается аннулировать разрешение на временное проживание и ВНЖ в РФ, если суд признал брак недействительным, отменил усыновление или аннулировал установление отцовства.

В пояснительной записке отмечается, что использование института брака является одним из самых востребованных оснований получения иностранцами законного статуса с перспективой получения вида на жительство и гражданства РФ.

Всего в 2022 году на этом основании выдано 59 000 разрешений на временное проживание, говорится в документе. Ждём принятия этого закона.

Преступления за которые могут лишить приобретённого гражданства РФ:

Перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России, увеличился почти в четыре раза - с 18 до 64 статей Уголовного кодекса РФ.

В законе о гражданстве, принятом в 2002 году и действующем в настоящее время, содержатся 18 статей, преступления по которым влекут прекращение российского гражданства. Преимущественно они касаются преступлений террористической (ст. 205, 205.1, ч. 2, 205.2, 205.3-205.5, ч. 4. ст. 211, ст. 361 УК РФ) и экстремистской (ст. 282.1-282.3 УК РФ) направленности. Также в перечень преступлений включены статьи о захвате заложника (ст. 206 УК РФ), организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), насильственном захвате власти и посягательстве на жизнь государственного деятеля (ст. 278-277 УК РФ), нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ).

Вступивший в силу новый закон о гражданстве сохраняет существующие прежде статьи, вместе с тем их число увеличивается до 64.

Так, с 26 октября, лишать приобретенного гражданства будут за распространение фейков о ВС РФ и дискредитацию российской армии (ст. 207.3 и 280.3 УК РФ), преступления, связанные с диверсионной деятельностью (ст. 281.1-281.3 УК РФ), призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны (ст. 284.2. и 354 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и посягательство на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.1, 280.2 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей (ст. 328 и 339 УК РФ), а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах (ст. 330.1 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ) и госизмену (275 УК РФ), разглашение гостайны (ст. 283 УК РФ).

Перечень преступлений также пополнили статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишать приобретенного гражданства будут и за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (ст. 284.1 УК РФ).

Также в перечень преступлений, предусматривающих прекращение российского гражданства, включены статьи об организации массовых беспорядков и нарушение порядка проведения митингов (ч. 1, ст. 212 и 212.1 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Кроме того, лишение российского гражданства будет грозить за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1, 2, ст. 239 УК РФ), повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ), надругательство над гербом и флагом России (ст. 329 УК РФ).

Гражданство РФ прекращается независимо от времени совершения соответствующего преступления, даты вынесения приговора суда об осуждении лица за совершение соответствующего преступления и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации. Т.е. гражданства могут лишать за совершённые ранее преступления.