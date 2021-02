Россия начала говорить с Западом другим языком

Сергей Лавров и шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель после пресс-конференции в Москве. Фото пресс-службы МИД РФ

Уровень агрессивности НАТО против нашей страны вырос до такой степени, что МИД РФ выпустил заявление, в котором сказано: «НАТО и ЕС в открытую вмешиваются в дела России, поддерживая протестные настроения». То есть, возможно, первый раз за годы военная организация НАТО – не спецслужбы или пропаганда, а именно военная организация Запада – совершила переход на новый уровень враждебности к нам.

Они отлично понимают, что взять Россию военной силой не удастся. Вот, только что крупная страна НАТО – Польша, у которой полно исторических претензий к Москве, провела виртуальные учения своей армии, имевшие цель попытку захвата Калининграда и области силами Войска польского. Результат их опечалил – даже играя самостоятельно, польское командование призналось, что их армия будет разгромлена за несколько дней силами ВС России: через четыре дня Варшава была «под угрозой падения». Это если не учитывать ядерные силы, после удара которых даже «падения» не будет – нечему будет «падать». И они в НАТО всё это хорошо понимают.

Поэтому, помимо провокаций близ наших границ в воздухе и на море, упор уже переносится в поле информационное и на поддержку подрывных операций.

Иначе недавнюю встречу представителей НАТО с персонами из российской оппозиционной эмиграции назвать нельзя.

«В постпредстве Польши при ЕС прошла встреча Волкова (руководитель сети региональных штабов оппозиционера Алексея Навального) и Ашуркова (исполнительный директор ФБК) со странами-членами ЕС, а также США и Британией… Формат "страны ЕС плюс США плюс Британия" – это уже не ЕС, это – НАТО», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

То, что в ходе этой беседы, организованной по видеосвязи, представители оппозиции получили инструкции из рук офицеров НАТО, можно расценивать однозначно.

Со стороны НАТО – это переход на прямую программу подрыва России изнутри невоенными средствами, в дополнение к которые военные средства вступят в действие в «нужный» момент. Со стороны «активистов» - полное соответствие их деятельности статье Уголовного кодекса РФ номер 275: «Государственная измена,.. то есть оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации». Ведь, решение о возобновлении незаконных акций протеста было принято, как подчеркнула М.Захарова, после встречи с постоянными представителями стран НАТО.

Ну, что ж, Запад закусил удила, и не зря с ним начали разговаривать иным тоном наши дипломаты. Новая формула, использованная Сергеем Лавровым на встрече с гонцом из Брюсселя, прибывшим в Россию нас «учить демократии», звучит так: «Выстраиваем свою жизнь, исходя из того, что ЕС является ненадежным партнером, по крайней мере, на данном этапе». От такого шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель опешил и не смог ничего выдать, кроме оправдания: его визит в Москву, мол, показал отсутствие у России интереса к нормализации отношений с Европейским сообществом. А теперь ЕС «стоит на перекрестке отношений с Россией» и должен принять решение – «двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений».

Жесткий тон взяла Россия и в отношениях с НАТО. 9 февраля министерство обороны РФ впервые за 30 лет оказалось от участия в семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по военным доктринам. Нам ясно, что Запад, в целом, и НАТО, в частности, переносят акценты своей работы против России на иную площадку, и их военные доктрины, если уже не модифицируются, то это произойдет в ближайшем будущем.

При этом там складывается такое «состояние умов», что можно говорить о тихой панике от того, что им срочно надо менять стратегию – Россия под военной угрозой не только не отступает, но, наоборот, стала сильнее, и её тон в разговоре приобрел жесткость. А как иначе, чем растерянностью, можно объяснять слова новоиспеченного госсекретаря США господина Блинкена, который только что превзошел любые прежние оценки в отношении России. Он заявил, что Россия «нарушает санкции, наложенные на неё Конгрессом США»! Текст таков «such a move would also violate US sanctions that Congress has imposed on Russia»(sic!) Это в отношении «применения Россией химического оружия».

Они бредят?

Нет, они так всегда относились и будут относиться к России и к славянам. Ведь, слово «раб» и слово «славянин» в их языке созвучны «slave» – «slav». Можно перепутать? Вот и путают на уровне подсознания. Видел я в 90-е годы детскую книжицу, выпущенную на русском языке на деньги фонда Сороса – так там детям представлены в картинках и в национальных одеждах все-все-все народы мира кроме… славян. Как говорил когда-то руководитель советской разведки, чрезвычайно информированный человек, Леонид Шебаршин: «Запад хочет от России только одного — чтобы её не было».

Переход НАТО к откровенным подрывным действиям – это очередной этап противостояния. Они повышают ставки. Но, возможно, этапом и продолжат свои экзерсисы особо одаренные активисты, ставшие уже официально «агентурой НАТО». Во всяком случае, кое-кого из самых активных российские органы уже объявили в международный розыск.

И всё это, вышесказанное, приводит к выводу, что ситуация накаляется, во-первых. А, во-вторых, видно, как Россия начала разговаривать с Западом на другом языке по той простой причине, что иного языка, как выясняется, он просто не понимает. Европейские люди, которые грабили весь мир в течение столетий, уважают только силу. «Неси же бремя Белых!», - писал глашатай колониальных захватов Англии Редьярд Киплинг, оправдывая такую англосаксонскую политику.

И даже в дипломатии сила, стоящая за её спиной, оказывает магическое действие на «партнеров»: «ЕС является ненадежным партнером», а с НАТО мы разговаривать сейчас не намерены. И после этого вдруг выясняется, что они растерялись: Россия «нарушает санкции, наложенные на неё Конгрессом США». Там – шок…

Вот так и делается реальная политика в XXI веке – и внешняя, и, на секундочку, внутренняя.

