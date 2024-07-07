Наша "культурка"

Власти задумали переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей «патриотами»
Возвращение легенд: перезагрузка классики
Ветер перемен дует над российскими кинотеатрами, и власти решили, что пора переснять десятки советских фильмов, чтобы воспитать детей настоящими патриотами. Минпросвещения РФ предложило сделать ремейки 30 советских картин и экранизировать 15 произведений русской литературы.Да, вы не ослышались: это как если бы шериф города решил, что старые вестерны нуждаются в новом лаке.
Список героев: от Калатозова до Бондарчука
В планах переснять такие шедевры, как «Летят журавли» Михаила Калатозова, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Война и мир» и «Судьба человека» Сергея Бондарчука, а также «Как закалялась сталь» Николая Мащенко. Это как если бы кто-то решил переснять классику жанра вестернов — «Одинокий рейнджер» или «Хороший, плохой, злой» — только на русский лад.
Литературные сокровища: от Толстого до Солженицына
Не забыли и о литературе: в список экранизаций вошли «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына и «Яблочный спас» Евгения Носова. Видимо, в этом новом мире детства и юности, патриотизм должен проникать через каждую строчку и каждый кадр.
«В Союз кинематографистов РФ поступило письмо от департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ, в котором содержатся предложения Минпросвещения по экранизации исторических произведений в целях производства художественных фильмов для детей и юношества, способствующих сохранению исторической памяти и формированию патриотизма», — заявили в Союзе кинематографистов РФ. Это как если бы кто-то решил написать сценарий нового вестерна и отправил его прямиком на одобрение главному шерифу.
Кино как инструмент патриотизма
Давайте разберёмся, зачем нужны все эти римейки и экранизации. Ответ прост: власти считают, что классическое советское кино и русская литература должны помочь воспитать новое поколение патриотов. Словно старые ковбои, они решили, что истории о великом прошлом и героических подвигах помогут вернуть веру в светлое будущее.
Но не всё так просто. Переснимать классику — это как решиться на дуэль с тенью великого шерифа. Сможет ли новое поколение режиссёров и сценаристов передать ту же магию, что и их предшественники? Или же мы увидим просто блеклую копию, которая не будет иметь ни душевности, ни силы оригинала?
Финансовые вызовы: инвестиции в будущее
Не стоит забывать и о деньгах. В условиях, когда бюджет на культуру постоянно сокращается, переснимать десятки фильмов и экранизировать литературные произведения — это серьёзный финансовый вызов. Вопрос в том, смогут ли новые фильмы оправдать затраты и действительно повлиять на молодое поколение?
Критики уже затачивают свои перья и готовятся к нападкам. Ведь переснимать классику — это всегда риск. Любой промах или ошибка могут стать поводом для шквала критики. Но власти, похоже, готовы к этому, уверенные в своей миссии.
Заключение: будущее патриотизма на экране
Итак, мы стоим на пороге нового этапа в истории российского кино. Римейки и экранизации классики должны помочь воспитать новое поколение патриотов. Но удастся ли это? Время покажет. Одно можно сказать точно: как в старом добром вестерне, всё будет решаться на границе добра и зла, света и тьмы. И только самые смелые ковбои смогут пройти этот путь до конца.
https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43341179247/Vlasti-zad...
А тут еще одна новостишка:
Пушкинский бал лахудр. Москва веселится, звезды куражатся
Это была, конечно, не "голая вечеринка" 2023-го. Одежды было побольше. Но по яростному блеску платьев, по духу, по составу участников, по уместности этого сверкания нарядов оно вряди ли чем отличалось от предыдущего события.
Это пафосное мероприятие в Гостином дворе именовалось Пушкинским балом, и поводом его был, по утверждению организаторов, день рождения великого русского поэта.Правда, по факту день рождения Пушкина и Пушкинский бал разделили почему-то три недели.
СМИ активно пиарили это мероприятие, утверждая что оно станет исторической реконструкцией знаменитого бала, проведенного в 1899 году, когда с большим размахом отмечали вековой юбилей Александра Сергеевича.
Вот только если тогда в качестве учредителей выступали дворяне, то на этот раз гостей принимали комик Павел Воля и его необычайно гибкая супруга Ляйсан Утяшева. Нет, ну а что? Сегодня у кого бабки, те и дворяне, или на нынешний лад элита, по крайней мере именно так они себя и называют.
И еще непонятно, почему реконструкцию этого бала решили сделать именно сейчас, когда страна ночами шьет маскировочные сети и кадый день узнает о новых прилетах и потерях. Почему с этой "уникальной реконструкией" нельзя было подождать до Дня Победы? Какая в этом уникальная необходимость, чтобы все произошло здесь и сейчас?
Но давайте поспешим в зал, и посмотрим, как прошло столь высококультурное мероприятие.
Как известно, бал подразумевает присутствие дворян - князей, графинь и прочих титулованных особ. Бал в Гостином дворе не стал исключением. Во-первых, на огонек заглянула княгиня Рудковская, родившаяся в Кустанае, учившаяся в Барнауле и открывшая свой первый магазин в Сочи. По-видимому, 50-летней супруги князя Плющенко захотелось в этот вечер романтики, о чем свидетельствует образ Джульетты, который Яна на себя примерила.
"Княгиня" видимо готовилась к балу задолго, поскольку платье, в котором она сверкала в тот вечер, было сшито специально для неё костюмерами Большого театра. Образ дополняла сумочка, естественно от Шанель.
Порадовали своим присутствием и графини Алена Водонаева, Юлия Барановская и Анна Калашникова. Каким то непостижимым образом к этой компании прибилась певица Юлия Савичева.
Впрочем, таких дворян в тот вечер было хоть пруд пруди - они буквально встали в очередь, чтобы попасть на столь знаковое мероприятие. Естественно, представители дворянства люди изысканные, поэтому и вкус у них соответствующий. Кто-то приперся в рюшах с головы до пят, кто-то в костюме покорной рабыни в ошейнике, ну а кто-то соединил тюль с купальником, получив на выходе шикарный туалет.
А если серьезно, то во времена Александра Сергеевича, дам в таких нарядах на пушечный выстрел не подпустили бы к приличному дому, зато с распростертыми объятиями приняли бы в домах терпимости. Еще раз отметим, организаторы заверяли, что это будет именно реконструкция бала 19-го века, а не просто столичная тусовка с дресс-кодом на входе.
Просто интересно, все эти "княгини", "графини" и прочий столичный сброд смогут отличить "Капитанскую дочку" от "Сказки о царе Салтане"? Что-то подсказывает, что вряд ли. Хотя зачем вдаваться в такие мелочи, когда вокруг жизнь бьет ключом, шампанское льется рекой, играет оркестр, все улыбаются и прикидывают из себя дворян в десятом колене.
Вести мероприятие было доверено Дмитрию Дюжеву и Екатерине Гусевой. Кстати, неизвсетно почему, но других актеров кроме Гусевой и Дюжева, на балу не было...
А самым циничным выглядело то, что данное мероприятие было преподнесено не как очередная гламурная тусовка, а как возрождение культурных традиций, так сказать скреп русского общества. Видимо для этого была приглашена графина Барановская, которая недавно призывала всех рожать в поле, что заложено по её словам в генетическом коде русских женщин. Впрочем, сама Юлия, да и другие присутствующие представительницы "дворянства", почему-то предпочитают рожать в загнивающих Европах.
Естественно, столь знаковое мероприятие не ускользнуло от внимания широкой публики, которая от Пушкинского бала в комментариях не оставила камня на камне.
"Давненько не испытывала такого гомерического хохота глядя на внешний вид гостей. Одни практически в чем мать родила, тут же Утяшева изображающая из себя Наташу Ростову, какие-то дамы не первой свежести, в кринолинах строят из себя восемнадцатилетних институток и все дружно вальсируют, вальсируют)
"Божечки! 50- летняя Джульетта, расписная матрёшка, утопленница! Где они и где ПУШКИН?
"Интересно, они вообще хоть раз видели как выглядит настоящий бал? Хотя бы картинки посмотрели что ли. Очередной пир во время чумы..."
"И дело даже не в одежде... Лица! На них ни следа достоинства, благородства...раскрашенные куклы. Искренне не понимаю Гусеву. Ставка организаторами на неё сделана верно. Но принимать это приглашение не стоило"
"Эта плесень, которая считает себя элитой и мечтает побывать хоть не надолго в дворянстве , добралась и до Александра Сергеевна Пушкина"...
Еще один вопрос, который обязательно стоит задать - а за чей счет был этот банкет? Официально заявлено, что организаторами бала выступила корпорация «Синергия» совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина и Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона»
Но что-то подсказывает, что и на этот раз не обошлось без государственных денег. Минкульт просто не мог пройти мимо, чтобы не поучаствовать в этом мероприятии. Но если Алые Парус,а прошедшие в этом году с небывалым размахом, еще можно как-то объяснить, то вот организовать сборище размалеванных лохудр за государственный счет, это уже чересчур.
Вообще все эти мнящие себя элитой особи, бесконечно далеки от народа. Причем особи наглые, жадные и высокомерные. Нисколько не смущаясь они сами для себя устраивают "светские рауты", на которых сами себе отвешивают комплименты, награждают дворянскими титулами, а затем празднуют до рассвета, пока не будет выпита последняя бутылка и не будет вынюхана последняя щепотка. У них так всю жизнь - одна тусовка сменяет другую и так до бесконечности. Вот только причем здесь возрождение культурных традиций?..
https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43292501275/Pushkin...
Вот такая у нас нынче культурка
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