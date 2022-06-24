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Это было в СССР

Одни люди считают, что величие России в прошлом и что такой державы больше никогда не будет, другие уверены в том, что наша страна как локомотив движется только вперёд, догоняя и даже обгоняя другие страны. И каждый в этой ситуации может оставаться при своём мнении, но то, что раньше люди были добрее и душевнее — это факт.Это было в СССРПраздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий УстюгЭто было в СССРСнеговик, 1970-е, Вологодская обл., Череповецкий р-нЭто было в СССРПроизводственная гимнастика в цеху ткацкой фабрики, 1960-еЭто было в СССРОсенний призыв в армию, 1980 — 1999 год, Челябинская обл., г. МагнитогорскЭто было в СССРЗапись радиоспектакля. На фото актер Евгений Весник, 1960-е, г. Москва
Это было в СССРДвое, 1971 годЭто было в СССРВ зимний день, 1960-еЭто было в СССРМосковский завод универсально-сборочных приспособлений. Обеденный перерыв, 1960 год, г. МоскваЭто было в СССРФизкультурный парад в честь 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, г. МоскваЭто было в СССРЕлена Проклова, 1981 годЭто было в СССРВ городском парке, 1958 год, Украинская ССР, г. Харьков
Это было в СССРАктриса Анастасия Вертинская, 1966 годЭто было в СССРИз серии «Трудные шаги к счастью», 1984 годЭто было в СССРЗимние сценки во дворе, 1965 – 1969 год, Сахалин о., г. Южно-СахалинскЭто было в СССРЕвгений Леонов, 1980-еЭто было в СССРУ Большого театра, сентябрь 1977 года, г. МоскваЭто было в СССР«Экспресс-сушка», 1984 год, г. Москва, Университетский пр-т
Это было в СССРГУМ после реконструкции. Первые покупатели отдела парфюмерии, 1954 год, г.
 МоскваЭто было в СССРВодные процедуры на дрейфующей станции «Северный полюс-30», 1989 годЭто было в СССР«Хор мальчиков», 16 апреля 1977 года, Татарская АССР, г. КазаньЭто было в СССРНовосёлы, 1966 год, МоскваЭто было в СССРОбед в походе, январь 1986 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. ФедчиноЭто было в СССРПраздник в деревне, конец 1970-х, Калининская об., дер. БерниковоЭто было в СССРАрбузы, 31 июля 1986 года, г. МоскваЭто было в СССРСтудентки 2 курса московских вузов, 8 ноября 1953 года, г. МоскваЭто было в СССРПасечник, июнь — июль 1953 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. Березняги
Это было в СССРДоминошники, 1962 - 1964 год, г. МоскваЭто было в СССРМосквич-407, 1960-еЭто было в СССРАлексей Баталов и Юрий Никулин, 1960-еЭто было в СССРСтомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом напитка, 1973 год, г. МоскваЭто было в СССРДень первокурсника, 1 сентября 1976 года, г. МоскваЭто было в СССРКонцерт на ВДНХ, 1960 год, г. МоскваЭто было в СССР«Новости дня», 1983 год, Татарская АССР, г. КазаньЭто было в СССРЖенщина с котенком, 1982 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. Антрацит
Это было в СССР«Дождались!», 1992 год, Челябинская обл., г. Миасс

Фото взяты с аккаунта:  russia_in_photo

Светлана Митленкофотоностальгия
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