Это было в СССР

Одни люди считают, что величие России в прошлом и что такой державы больше никогда не будет, другие уверены в том, что наша страна как локомотив движется только вперёд, догоняя и даже обгоняя другие страны. И каждый в этой ситуации может оставаться при своём мнении, но то, что раньше люди были добрее и душевнее — это факт.Праздник «Русская зима», 1970-е, Вологодская обл., г. Великий УстюгСнеговик, 1970-е, Вологодская обл., Череповецкий р-нПроизводственная гимнастика в цеху ткацкой фабрики, 1960-еОсенний призыв в армию, 1980 — 1999 год, Челябинская обл., г. МагнитогорскЗапись радиоспектакля. На фото актер Евгений Весник, 1960-е, г. МоскваДвое, 1971 годВ зимний день, 1960-еМосковский завод универсально-сборочных приспособлений. Обеденный перерыв, 1960 год, г. МоскваФизкультурный парад в честь 800-летия Москвы, 7 сентября 1947 года, г. МоскваЕлена Проклова, 1981 годВ городском парке, 1958 год, Украинская ССР, г. ХарьковАктриса Анастасия Вертинская, 1966 годИз серии «Трудные шаги к счастью», 1984 годЗимние сценки во дворе, 1965 – 1969 год, Сахалин о., г. Южно-СахалинскЕвгений Леонов, 1980-еУ Большого театра, сентябрь 1977 года, г. Москва«Экспресс-сушка», 1984 год, г. Москва, Университетский пр-тГУМ после реконструкции. Первые покупатели отдела парфюмерии, 1954 год, г.МоскваВодные процедуры на дрейфующей станции «Северный полюс-30», 1989 год«Хор мальчиков», 16 апреля 1977 года, Татарская АССР, г. КазаньНовосёлы, 1966 год, МоскваОбед в походе, январь 1986 года, Московская обл., Рузский р-н, дер. ФедчиноПраздник в деревне, конец 1970-х, Калининская об., дер. БерниковоАрбузы, 31 июля 1986 года, г. МоскваСтудентки 2 курса московских вузов, 8 ноября 1953 года, г. МоскваПасечник, июнь — июль 1953 года, Рязанская обл., Скопинский р-н, с. БерезнягиДоминошники, 1962 - 1964 год, г. МоскваМосквич-407, 1960-еАлексей Баталов и Юрий Никулин, 1960-еСтомиллионная бутылка советского шампанского. Работница завода с бокалом напитка, 1973 год, г. МоскваДень первокурсника, 1 сентября 1976 года, г. МоскваКонцерт на ВДНХ, 1960 год, г. Москва«Новости дня», 1983 год, Татарская АССР, г. КазаньЖенщина с котенком, 1982 год, Украинская ССР, Луганская обл., г. Антрацит«Дождались!», 1992 год, Челябинская обл., г. Миасс