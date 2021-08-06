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"Хамство прощать нельзя" - Каждый русофоб и кощунник должен ответить по закону — отец Андрей Ткачёв

Азербайджанского комика из Белоруссии Идрака Мирзализаде, публично оскорблявшего русских, "приняли" правоохранители на Белорусском вокзале Москвы. Но как вообще Государство Российское должно реагировать на такие "шутки". И почему русофобия, кощунства и богохульства — не "невинная шалость", а очень опасная вещь?

"Хамство прощать нельзя" - Каждый русофоб и кощунник должен ответить по закону — отец Андрей Ткачёв

В том числе и для самих "стендаперов". Размышлениям об этом посвящено сегодняшнее слово известного православного пастыря и проповедника протоиерея Андрея Ткачёва в очередном выпуске его авторской программы "Святая правда".

Вы только послушайте, как протоирей назвает вещи своими именами!!!

https://tsargrad.tv/shows/hamstvo-proshhat-nelzja-kazhdyj-ru...

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