Ожившее прошлое на картинах художника Башилова

"Игра в шашки" (1865)

Иногда известность и признание автора – дело случая, удачного маркетинга, лояльности критиков. Один художник становится знаменит, а другой не менее талантливый привлекает меньше внимания. Работы Я. С. Башилова есть в крупных музеях, но о самом авторе известно мало.

Яков Степанович Башилов родился в Москве в 1839 году в купеческой семье.

Учился на физико-математическом факультете Московского университета (1860–1862), в 1862 получил звание домашнего учителя. Параллельно посещал рисовальные классы Московского училища живописи ваяния и зодчества (1860–1862). Учился в МУЖВЗ в качестве студента (1862–1869), где его наставником был К. С. Сорокин.

В 1866 за картину «Игра в шахматы (Из жизни Иоанна Грозного)» получил малую серебряную медаль, за картину «Трубочист» — большую серебряную медаль и звание классного художника 3-й степени. В 1869 зачислен учеником Императорскую Академию художеств с правом конкурировать на малую или большую золотую медаль. В 1872 за картину «В мастерской сапожника» Башилов удостоен звания классного художника 1-й степени. Участвовал в многочисленных выставках.

Умер художник в Москве в 1897 году. "В мастерской сапожника" (1871) Государственная Третьяковская галере.

Что происходит на картине «В мастерской сапожника» понятно из названия. Перед нами небольшая сапожная мастерская. Тут и мастер, и подмастерья, и мальчики, отданные родителями в ученики. Сапожники могли работать в мастерской, но были и «холодные», то есть работавшие на улице. Холодные занимались починкой прохудившейся обуви. Для этого среди их оборудования была «железная нога», на которую и помещали обувь на время ремонта. Клиенты ждали тут же на улице. В стационарных мастерских обувь не столько ремонтировали, сколько делали на заказ или для дальнейшей продаже через лавки и магазины.

Суровый быт сапожников описан в книге «Из жизни торговой Москвы» купца И. А. Слонова (1914), который как раз начинал карьеру мальчиком в обувной лавке. «Были очень интересные, так называемые “кимряки” — деревенские башмачники, приезжавшие осенью из села Кимр Тверской губернии в Москву работать до Пасхи. Они всегда останавливались в грязных и сырых трущобах на Болоте (так называлась местность, где летом происходил большой торг ягодами и фруктами). Кимряки были люди честные и трудолюбивые, но бедные, так как их работа (они большею частью шили дамские теплые плисовые сапоги на шленке) оплачивалась очень скудно, и поэтому они жили тесно и грязно. Бывало, в шутку спросишь кимряка: “Где ты остановился? ” Он серьезно отвечает: “На болоте”. — “Сколько занимаешь? ” — “Полсвета”. Слово “полсвета” означало половину окна, для этого комната с одним окном перегораживалась тонкой деревянной перегородкой на две равные части, в каждой половине помещался хозяйчик с тремя — пятью мастеровыми».

В книги В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» картина более оптимистичная:

«Идет “молодец” с дядей в Каретный ряд к земляку-сапожнику.

— Петр Кирсаныч, сними-ка мерку, жениться едет!

Снимет Петр Кирсаныч мерку полоской бумаги, пишет что-то на ней и спрашивает:

— Со скрипом?

— Вали со скрипом! — отвечает за него дядя.

— Подковать бы еще, дядь, на медненькие, — просит “молодец”. — Кованые моднее!..

— Ладно. А как тебя зовут?

— Петрунька.

Царапает что-то сапожник на мерке карандашом и, прощаясь, назначает:

— Через два воскресенья в третье привезу!

Уже три поколения банщиков обслуживает Кирсаныч. Особенно много у него починок. То и дело прибегают к нему заказчики: тому подметки, тому подбор, тому обсоюзить, тому головки, а банщицам — то новые полусапожки яловочные на резине для сырости, то бабке-костоправке башмаки без каблуков, и починка, починка всякая. Только успевай делать. У каждого заказа надпись, из каких бань и чья обувь». "Орден получил" (не ранее 1874 года) Донецкий областной художественный музей.

Картина «Орден получил» по тематики чем-то перекликается со «Свежим кавалером» П. А. Федотова. В руках у героя орден Святой Анны. Он был 4 степеней, давался и военным, и чиновникам. До 1845 года любая степень ордена давала право на потомственное дворянство, а позже только первая. Остальные 3 степени давали право на личное дворянство. Также кавалерам полагалась пенсия. С 1847 года орденом 3-й степени стали награждать чиновников «за беспорочную 12-летнюю службу в одной должности не ниже 8-го класса». Так как орден чиновникам давался часто фактически за выслугу лет, то многие воспринимали его как признак продвижения по карьерной лестнице. Судя по всему, у героя орден 3-й степени (второй степени носился на шее, 4-й был круглой формы). В «Учреждения орденов и других знаков отличия» указано, что орден 3-й степени «носится в петлице, на ленте шириною в полвершка». Судя по интерьеру комнаты, уже немолодой чиновник живет небогато и за время службы кроме ордена ничего особо и не нажил. "Кантонист" (1892) Харьковский художественный музей.

Картина «Кантонист» изображает довольно печальное явление. Само слово «кантонист» стало использоваться с 1805 года и произошло оно от названия прусских полковых округов — кантонов. Первоначально в кантонисты записывали несовершеннолетних детей солдат, беспризорников, с 1827 года евреев, цыган, иногда финнов или поляков. Их родителей, естественно, никто не спрашивал, более того, чтобы выполнить «норматив», детей иногда даже похищали. До 14 лет кантонисты должны были поступить в кантонистские школы, а учиться в других не имели права. Участь кантонистов считалась даже более печальной, чем обычных рекрутов. Во-первых, они считались военнообязанными с детства, и она их была заранее решена, откупиться не получилось бы. Во-вторых, довольно часто детей отправляли учиться в другие регионы, особенно в случае с евреями, цыганами и поляками, и связи с семьёй обрывались. В-третьих, условия жизни были самыми спартанскими, методы «воспитания» жестокими, а нравы в школах были очень суровые. Смертность среди детей-кантонистов была заметно выше, чем среди обычных. Помимо общеобразовательных предметов кантонисты обучались военным специальностям и ремеслам. Упразднил эту практику Александр II. Герою картины относительно повезло, и он, вероятно, имеет возможность навещать близких.

Другие работы автора: "Три поколения" (1858) Государственный Русский музей. "Лошадь пала" (?) Частная коллекция.

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