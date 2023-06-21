Пригожин отвечает

ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута https://t.me/concordgroup_official/1040

Публикуем запрос от редакции издания "Соловей.Инфо" и ответ:

Добрый вечер!

Евгений Викторович, как Вы считаете, почему ГУР принял решение о ликвидации Президента России Владимира Путина и Вас, но не заявили о ликвидации Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Прокомментируйте, пожалуйста.

Публикуем ответ Евгения Пригожина:

«Я могу сказать, что украинцы и, безусловно, ГУР — достаточно жестокие люди и понятен их выбор по поводу ликвидации президента Путина и меня. Что касается Герасимова и Шойгу, я думаю, что они и на это готовы. Единственное, что их сейчас ограничивает — как только будет объявлен международный конкурс резьбы по дереву, я думаю, что они посягнут и на это, на самое святое, на тех, кто может стать победителями в этом конкурсе».

https://t.me/concordgroup_official/1041

Публикуем заявление Евгения Пригожина:

«Сегодня часть бойцов ЧВК «Вагнер» получила высокие государственные награды. Остальные в ожидании. Несмотря на проволочки, которые обычно происходят бюрократически при получении наград, в том числе погибшим, после команды Президента в течение суток та часть бойцов, которые первые получили, награды были выписаны, переданы и я их только что вручил. Спасибо большое Президенту за высокую оценку».

https://t.me/concordgroup_official/1042

Публикуем запрос от редакции издания NEWS. ru и ответ:

Добрый день! Информационный портал NEWS. ru

Евгений Викторович, после вашего интервью с проекта «Телега Online»

уволили журналиста Константина Долгова.

Как могли бы прокомментировать его увольнение? Считаете ли его

справедливым? Не планируете оказать помощь журналисту? Может быть уже

передавали ему слова поддержки?

Заранее благодарим за ответ.

Публикуем аудиокомментарий Евгения Пригожина:

Все, что думает по этому поводу Пригожин он выдал так, что выражения просто зашкаливают.

* Проект «Телега Online» финансируется Институтом развития интернета (ИРИ), который курирует Администрация Президента.

https://t.me/concordgroup_official/1044

Публикуем запрос от редакции телеграм-канала «Verum Regnum» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Вас беспокоит телеграм-канал «Verum Regnum».

Последние новости о запрете упоминания Вас лично и ЧВК «Вагнер» в СМИ, увольнение К. Долгова за интервью с Вами и им подобные интересны тем, как именно они комментируются привластными каналами. Подавляющее большинство комментариев касаются Вас лично, Ваших «амбиций» и «претензий», Ваших отношений с различными действующими лицами в российской «элите» и отношений внутри самой «элиты», но никто не комментирует содержание Вами сказанного, а именно — критику отдельных граждан в МО РФ и тот прискорбный факт, что в Минобороны ничего не меняется. Создается впечатление, что кампания по «закрытию» Вас и попытки очернения Вас и ЧВК «Вагнер» имеют целью «перевод стрелок» с обсуждения вопросов об ужасающей ситуации в МО РФ и других верхах, которая угрожает самому существованию России и которую надо срочно менять, — на вопрос о Ваших «политических амбициях».

Два вопроса: Согласны ли Вы с такой интерпретацией ситуации и что бы Вы посоветовали делать ТГ-каналам и СМИ, чтобы оказать какое-то влияние на решение главного вопроса — добиться так необходимых изменений в МО РФ и вообще в руководстве СВО.

Публикуем ответ Евгения Пригожина:

«Я полностью согласен с вашей интерпретацией. Одно дело – дискредитировать армию, власть и кого-то из государственных чиновников, а другое дело – говорить правду и заставить их поменяться. Потому что если они не поменяются, то эта война обречена на поражение. А если они поменяются, каждый понемножку, то мы победим в этой войне, и великая Россия и великий русский народ останутся великими, и, может быть, станут еще более великими.

Когда была финская война, то все предупреждали: следующая будет хуже. Сейчас у нас, если сравнить, финская война, и нужно готовиться к следующей. Для этого нужно вычистить все воздушные пузыри, которые мешают нам жить. Собственно говоря, то, что я сказал позавчера в интервью: «Россию люблю. Родину не продам».

Что касается бюрократов, мы должны заставить их поменяться, потому что в Конституции не прописано, что они должны делать то, что они делают сейчас. Сейчас они не дают русскому народу победить в сражении. Вот ответ».

https://t.me/concordgroup_official/1045

Публикуем запрос от редакции издания «Компания» и ответ:

Добрый день!

Это Алина Чупанова, корреспондент делового журнала «Компания».

На территории Бахмута (Артемовск), откуда были выбиты ВСУ, расположен Артемовский завод шампанских вин. До СВО завод был одним из крупнейших предприятий по производству игристого, производившего его классическим методом, не только на территории Украины, но и в Восточной Европе. В одном из роликов со склада завода человек (по всей видимости, представитель ЧВК «Вагнер»), показывающий оператору подземелье с шампанским, говорит, что они готовы передать завод и хранилище «хозяевам».

1. Кому «ЧВК Вагнер» передал Артемовский завод шампанских вин и

хранилище с 6 млн бутылок. Под чьим он сейчас контролем?

2. Что означают слова возможного представителя ЧВК на видео с завода «готовы передать хозяевам»? Передать украинской компании, которая владела заводом?

3. Какой будет судьба запасов артемовского шампанского?

Публикуем ответ Евгения Пригожина:

«Артемовский завод шампанских вин сегодня находится под контролем ЧВК «Вагнер». В нем находится вся продукция, которая находилась на момент прихода туда. Все зафиксировано на видео, и все посчитано, в том числе емкости с еще не разлитым шампанским.

Я говорил о том, что у каждого предприятия есть хозяева. И никакая война между государствами, если государство, которое заходит на территорию, хочет сохранить свое лицо, не может быть с изъятием чьей-то частной собственности. Государственная собственность в рамках конфликта между государствами может быть отчуждена, а частная — она неприкосновенна. И поэтому я сказал о том, что необходимо найти решение, каким образом передать либо шампанское, либо шампанское оборудование, либо еще каким-то образом урегулировать вопрос частной собственности. В ближайшее время мы передаем завод Министерству обороны Российской Федерации. И оно будет нести ответственность, чтобы с этого завода ничего не разворовали до принятия юридических решений, как быть с частной собственностью на, так сказать, на освобожденных-захваченных территориях».

https://t.me/concordgroup_official/1048

Публикуем запрос от редакции Дзен-канала NewsAlert и ответ:

Сегодня украинские СМИ показали живого и невредимого главкома ВСУ Валерия Залужного. Сегодня же совершился обмен пленными с ВСУ и передача им тел их бойцов (в том числе гражданина США и Турции). Скажите, пожалуйста, не связаны ли эти два события? Был ли Валерий Залужный в числе пленных, которых передали ВСУ?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Шутка прекрасная, но смею вас заверить, что, безусловно, Залужного не было у нас в плену. Мы отдавали обычных бойцов и тела американца и турка».

https://t.me/concordgroup_official/1050

Обмен пленными 25.05.23 и передача тел погибшего в Артемовске (Бахмуте) гражданина США Николаса Меймера и гражданина Турции. В развалинах дома, где достали труп убитого турецкого наемника, остался труп гражданки Турции, которая была вместе с ним. Дом подорвали ВСУшники при отступлении.

Короткий разговор с обменянными пленнымии. В основном мобилизованные с ЛНР, один человек с Ахмата, 3-4 армейцев, судя по ролику.

"Музыканты" передали оставшихся пленных, в том числе и тех, кто чудом выжил после удара HIMARS по месту содержания.

Противник вернул сотрудников компании, ополченцев, военнослужащих ВС РФ, бойцов Росгвардии и "Ахмата".

Евгений Пригожин руководил операцией по обмену и первым встретил тех, кто вернулся на Родину.

Заявление Е. В. Пригожина

https://t.me/concordgroup_official/1051

Публикуем запрос от редакции издания «МосНьюс» и ответ:

Добрый вечер!

Уважаемый Евгений Викторович, сегодня вы сообщили о том, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» уже получила государственные награды.

Можем ли мы узнать, сколько наград, кто их получил и какие это награды?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Вручили сегодня Звезды Героев России бойцам и командирам ЧВК «Вагнер» за взятие города Бахмут. Количество наград, фамилии и имена останутся в тайне. Остальные награды на сегодня формируются для того, чтобы состоялся указ президента и все парни, которые принимали участие и проявили себя геройски, были награждены».

https://t.me/concordgroup_official/1053

Публикуем запрос от редакции издания «РБ Бизнес» и ответ:

Евгений Викторович, здравствуйте! Вас беспокоит редакция издания «РБ Бизнес».

Недавно Telegram-канал Baza сообщил, что ЧВК «Вагнер» может стать генеральным спонсором женской баскетбольной команды «Платов». При этом якобы название клуба может поменяться на «Вагнер».

Соответствует ли эта информация действительности? Сколько средств ЧВК «Вагнер» готова потратить на эти цели?

Планирует ли ЧВК «Вагнер» финансировать профессиональные команды из разных видов спорта?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«В настоящий момент писем от женской баскетбольной команды «Платов» мы не получали. Программа спонсорства спортивных команд у нас отсутствует. К сожалению, у нас на сегодня огромное количество других проблем. Спасибо».

https://t.me/concordgroup_official/1055

Евгений Пригожин посетил тыловые лагеря, куда начали перемещаться подразделения ЧВК "Вагнер" с бахмусткого направления. Все подготовлено для комфортного проживания и обучения личного состава, хоть и возводилось в полях.

Руководитель ЧВК увидел, где бойцы живут, лечатся и проходят подготовку, а командиры могут собираться для решения вопросов. Полковой штаб

"Главное, что деньги не пилятся, все по скромняку, все, что надо".

https://t.me/orchestra_w/6891

Публикуем запрос от редакции издания RTVI и ответ:

Добрый день, беспокоит журналист RTVI Дмитрий Никитин. Мы обратили внимание, что Евгений Пригожин покинул пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот».

Расскажите, с чем связано такое решение, занимает ли Евгений Пригожин теперь какую-либо должность в медиагруппе?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«По уставу попечительского совета медиагруппы «Патриот» председателем попечительского совета можно быть не более четырех лет. В связи с тем, что у нас впереди, скорее всего, ожидается тяжелый информационный период, мы приняли решение, что ротация произойдет раньше. И поскольку Аббас Джума в течение длительного времени занимал очень взвешенную, мудрую, но активную, вместе с тем, свою медийную информационную позицию, то было принято решение, собственно говоря, с определенными спорами, в результате, что Аббас Джума займет пост председателя попечительского совета.

При этом с меня никто не снял ответственность за часть финансирования медиагруппы «Патриот», и незамедлительно я был назначен на новую должность – его заместителя, и, в свою очередь, он уже как мой непосредственный начальник дал мне проект, которым я теперь буду активно заниматься. А проект этот называется, внимание, «ЧВК «Вагнер». Второй фронт».

Родина нуждается в защите, в том числе от тех, кто пытается населению заморочить головы и рассказать о том, что у нас все идеально, тем самым помогая врагу нас, расслабленных, заплывших жиром, победить. И мы будем с этим бороться. Поэтому ждите следующих шагов «ЧВК «Вагнер». Второй фронт», ответственный за проект – Евгений Пригожин».

https://t.me/concordgroup_official/1058

Публикуем запрос от редакции издания «Глас народа» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Вам пишет редакция сетевого издания Интернет-газета "ГЛАС НАРОДА".

Вчера мы отправляли вопрос об увольнении Константина Долгова, однако пресс-служба попросила запросить информацию позже, сославшись на Вашу занятость.

В связи с чем, снова обращаемся к Вам. Появилась ли какая-либо информация касательно увольнения Константина Долгова? Можете дать комментарий?

Публикуем ответ Евгения Пригожина:

«Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что общество в долгу перед Долговым, и поэтому по поводу увольнения Кости Долгова. Патриот Долгов взял интервью у патриота Пригожина. Задал неудобные вопросы, на которые я с большим удовольствием ответил. Наконец-то кто-то набрался смелости и их задал.

Эта ситуация — не просто цензурирование или запрет свободы слова, это какое-то медийное извращение, в котором маленький человечек, который получает, насколько мне известно, бабки от администрации президента за всякую чепуху, которую он публикует на своем телеграм-канале, провластную, решил поплеваться и потоптаться на чувствах патриота тем, что уволил Долгова. Я думаю, что в этом ничего страшного не произошло. Таких каналов, как «Телега Online», извините, как говна весной из-под снега. А вот когда губернатор Беглов поддерживает, как может, и всячески финансирует Невзорова, который, извиняюсь, хуесосит направо и налево федеральную власть и лично президента Путина — вот это большой вопрос. Общество разделилось на тех, кто хочет страну защищать, и тех, кому на нее глубоко насрать. «Телеге Online», похоже, поперек горла вся эта правда стоит».

https://t.me/concordgroup_official/1061

Евгений Пригожин на первой полосе испанской газеты La Vanguardia с кадром из Бахмута. ㅤ https://t.me/orchestra_w/6893

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Уважаемые коллеги!

Просим Евгения Викторовича ответить на следующий вопрос:

Евгений Викторович, вчера вы сообщили о том, что первые бойцы покинули Бахмут. Как обстоят дела на сегодняшний день? Продолжается ли их замена на позициях подразделениями Минобороны?

Заранее благодарим!

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Да, абсолютно верно. Министерство обороны на сегодняшний день полностью выполняет договоренности и активно меняет моих бойцов на позициях. Поэтому с 1 июня Бахмут полностью перейдет под юрисдикцию Министерства обороны. Мы уходим организованно и планово в полевые лагеря для переформирования, доукомплектования и доподготовки».

https://t.me/concordgroup_official/1062

Публикуем запрос от редакции издания УралLIVE и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович.

21 мая 2023 года русский поэт Анна Долгарева опубликовала стихотворение «Все "Вагнера" попадают в рай». Данное творение было посвящено взятию Бахмута и снабжено припиской "СкажиСпасибоВагнерам".

После публикации стихотворения поэт столкнулась с травлей. Её накал оказался настолько сильным, что позже Анна написала следующее сообщение: «Мне после этого ничего не остается, кроме как всерьёз попросить "вагнеров" о поддержке. У меня никогда не было на них выхода, я не знаю, как это сделать, но передайте им, пожалуйста, что тут одна поэтесса не вывозит свалившейся на неё травли и просит пару добрых слов».

Слышали ли Вы о данной ситуации — и как бы могли её прокомментировать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Конечно же то, что Анна Долгарева написала стихи про ЧВК «Вагнер» – для нас это приятно и это поддержка со стороны народа. И то, что на нее определенный накат идет, ну я думаю, что эти люди не очень дальновидные. А то, что я вчера сказал, что если эти люди недовольны ЧВК «Вагнер», им нужно взять оружие и пойти Донбасс защищать самостоятельно. ЧВК «Вагнер» не будет погибать, а они будут погибать, и тогда у нас все встанет на свои места».

https://t.me/concordgroup_official/1063

Публикуем запрос от редакции издания «Ридус» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович! Вас беспокоит издание ridus. ru.

Вчера депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Кузнецов предложил признанному иностранным агентом шоумену Максиму Галкину выступить перед бойцами ЧВК "Вагнер" и сделать пожертвование в пользу участников специальной военной операции, чтобы избавиться от статуса иноагента. Кузнецов предложил премьер-министру Мишустину распространить такой порядок "прощения" и на других физлиц - иностранных агентов.

Редакцию "Ридуса" интересует, как вы относитесь к возможному выступлению Максима Галкина или другого артиста, признанного Минюстом РФ иноагентом, перед личным составом "Вагнера" и к перспективе их "помилования" после этого по схеме, предложенной депутатом Кузнецовым?

Заранее благодарим за сотрудничество.

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Спасибо огромное Дмитрию Кузнецову за внимание к ЧВК «Вагнер», но могу ответить так. Первое. Вряд ли кто-то из бойцов ЧВК «Вагнер» захочет смотреть на Максима Галкина, поющего, говорящего, одетого, голого, мертвого, живого — в любом виде. Он мало кому интересен.

Второе. Если кто-то из приятных симпатичных девушек будет выступать перед бойцами ЧВК «Вагнер», то лучше, если она будет не иноагентом. У парней хорошие зарплаты, они заплатят сами, русскими деньгами. Хотя, как человек, который непосредственно руководит ЧВК «Вагнер», я должен сказать, что у нас огромное количество работы, поэтому нам нужно готовиться к следующим задачам. Ребятам не до стриптиза, не до выступлений и тем более не до Галкина.

И третье, очень важно, это просто официальное заявление. Пожалуйста, никаких пожертвований, никакой помощи в любом виде — в материальном и в нематериальном, в том числе в виде амуниции, беспилотников и чего-либо еще — нам не нужно. Мы абсолютно самодостаточны. Всем спасибо. Все, чем вы предлагаете помочь, пожалуйста, ополчению, армейцам и другим военизированным структурам. Они действительно в этом нуждаются».

https://t.me/concordgroup_official/1064

Публикуем запрос от редакции издания «Мосньюс» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Согласно вашему заявлению, в ближайшее время Бахмут полностью перейдет под юрисдикцию Министерства обороны, а бойцы ЧВК «Вагнер» отправятся на отдых и переподготовку.

В связи с чем хотим задать несколько вопросов:

Как вы планируете использовать бойцов, если СВО закончится? И в какие страны они могут поехать?

Публикуем комментарий Евгения Пригожина:

«Как я уже и говорил, мы выходим из Бахмута, заходим в полевые лагеря, приводим себя в порядок, доусовершенствуемся, доукомплектовываемся и в зависимости от ситуации на Украине, в зависимости от ситуации в мире принимаем решение, что делаем дальше.

Собственно говоря, сегодня из тех людей, которые, как и 2020 году в ЦАР, когда нужно было срочно спасать страну, около 15-20 тысяч человек, те, кто готовы в бронежилетах, в разгрузках, с личным и коллективным вооружением и боекомплектом на несколько суток боя десантироваться в любую точку мира и прямо с колес вступить в бой. Если не потребуется работать на Украине, то мы можем за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию, эквивалентную приблизительно процентам двадцати территории Африканского континента, с учетом того, что менее тысячи человек всего за полгода сделали Центральную Африку абсолютно безопасной. И конечно же эти 15-20 тысяч человек – это не весь наш личный состав. Часть личного состава, большая часть, останется на территории России для того, чтобы дальше готовиться к следующим задачам».

https://t.me/concordgroup_official/1065

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