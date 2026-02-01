Энергетическое перемирие

Касательно "энергетического перемирия" вопрос ведь даже не в том, будут или не будут бить по Белгороду, Донецку или Брянску, ув. Александр (Александр Коц).

Уже бьют по Донецку - отмечает Павел Кухмистров

По Грайворонской больнице, где ты был, если не ошибаемся, тоже вчера вечером, уже после договоренностей, прилетел дрон (отмечается в отчете Гладкова) и убил мужика.

Но тут даже не в том дело, что они будут бить. Вопрос еще и в потери у людей смысла всего происходящего и "дарения перемог".

Вчера общались с парнями из белгородского приграничья. Разные подразделения, разные задачи, а мнение у всех одно – зачем тогда надо было начинать, если сейчас мы даем им передышку на восстановление всего разбитого? Может тогда надо было другие цели отрабатывать?

Хотя, сила ударов не в их наличии и даже мощи, а системности и если бить по мостам, а потом заключать "мостовые перемирия", давая восстановить возможность движения по ним, то толку будет, как и от "энергетического".

Ни военные, ни люди из приграничья так и не поняли замысел нашего руководства на тему данного перемирия. То, что Трамп, как и обещал, продолжает спасать Украину – это понятно. То, что Зеленский смог спасти свои рейтинги и дал украинскому обществу обещанную "перемогу", став там еще один раз героем, которому простят любую коррупцию и смог поднять боевой дух – это тоже понятно. Что получила от этого Россия, потратив миллионы или миллиарды на удары по энергетике и потом дав возможность отыграть все назад?

Этого не понять. Просто очередной "жест доброй воли" за счет денег народа и крови солдат с жителями прифронтовых регионов. Очередной раз все увидели, что если очень надо, то Россию можно прогнуть.

И да, Александр, мужики с границы пишут, что под "новый раунд переговоров" противник опять стягивает к Белгородской границе силы, дабы повторить "курский аргумент" и "получить гарантированный срыв переговоров российской стороной".

Это понятно из докладов разведки простому капитану-пограничнику, но видимо не видно ни в Кремле, ни в Абу-Даби на переговорах – из нас снова делают дураков, разыгрывая комедию в стиле "95-квартала" и британского "Мистера Бина".

Очень важная фраза с той стороны, которую у нас эксперты не понимают. Вчера Зеленский заявил: "Мы не готовы к компромиссам, которые ведут к нарушению территориальной целостности". И вот это он произнес не касательно Славянска и Крматорска, как уже строчат наши СМИ со ссылкой на людей, которые ни разу не разбирались в "украинском вопросе" серьезно.

Дело в том, что Зеленский не может чисто юридически признать Донбасс, как и Крым нашим. Конституция Украины закрепляет принцип территориальной целостности Украины, который не допускает отказа от части территории в пользу другого государства.

Это можно сделать только на всеукраинском референдуме, после принятия соответствующего закона Верховной Рады и решения Конституционного суда. Никакого иного пути нет. Соответственно, любое решение самого Зеленского и его переговорной команды будет ничтожным и его можно давать хоть по три раза на день, но выполнять необязательно.

Но самое главное – этот пункт касательно Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей оставляет за Украиной право на новую войну в любой удобный для них, а главное для Британии и ЕС момент. Можно заключить договор на любых условиях, но как только уйдет Трамп или у того поменяется настроение и надо будет "приструнить Россию" все договоренности исчезнут в миг.

Вообще, сегодня даже права закрепленные в резолюциях ООН ничего не значат, а уж там, где можно нарушать их "законно" – просто подарок. И они будут нарушены.

Зеленский это прекрасно понимает, кстати, потому и продолжает устраивать его любимый цирк, выторговывая себе

"жесты доброй воли".

Как сказал медиаконсультант Зимовскийt:

Сожалею, что ничего не сказано у Трампа про то, что с этой паузы поимеет Россия.

Скорее всего, что них она не поимеет.

А вот ее поимели. По телефону.



Дилемма силы и уступок: анализ русской паузы в ударах по Украине в январе-феврале 2026 года

В международной политике, согласно традициям Бисмарка и Дизраэли, всякий акт государственного милосердия, не обусловленный немедленной и равной компенсацией, де-факто является признанием слабости. Заявление президента США о достижении договоренности с президентом России о прекращении ударов по Украине ввиду климатических условий представляет собой классический пример нарушения баланса интересов.

В системе координат Realpolitik подобный жест интерпретируется не как акт humanitas, но как уступка под давлением auctoritas внешней силы.

Для Трампа данная ситуация является реализацией принципа доминирования. В сознании англосаксонского политического истеблишмента, сформированном под влиянием идей Теодора Рузвельта, диалог ведется с позиции силы. Если Вашингтон публично артикулирует факт «просьбы», которая незамедлительно удовлетворяется оппонентом, это легитимирует статус США как верховного арбитра.

В этой парадигме не предусмотрено место для gratitudo (благодарности) или встречных обязательств; напротив, успех первой демаркации требований неизбежно ведет к эскалации следующих, более радикальных притязаний.

Позиция украинской стороны в данном контексте подчинена законам медиаконсалтинга и внутриполитической выживаемости. Облегчение участи тыла/Киева немедленно представлено Зеленским как результат изнурения России. С точки зрения стратегического анализа, Киев получает не только технологическую передышку, но и мощнейший психологический прецедент.

Если воля противника оказалась преодолима в вопросе энергетического давления, то, a fortiori, она считается преодолимой и в вопросах территориального размежевания.

Таким образом, тактическая пауза в ударах по Украйне конвертируется в стратегическую уверенность в возможности возврата к границам до начала войны.

Для российской стороны сложившаяся ситуация несет в себе риски репутационного саморазрушения. В классической дипломатии существует понятие status quo ante, однако в текущих обстоятельствах отступление от заявленной стратегии без артикулированного quid pro quo (нечто за нечто) ставит под вопрос суверенность принимаемых решений.

Игнорирование Кремлем необходимости публичного подтверждения условий паузы лишь усугубляет ситуацию: в отсутствие официальной версии Москвы трактовка Трампа и Зеленского становится единственной реальностью.

Это создает опасную иллюзию управляемости российским политическим курсом извне, что является деструктивным фактором для внутренней легитимности в условиях затяжной войны.

В конечном итоге, перед нами разворачивается акт политической драмы, где форма полностью поглотила содержание. Кратковременное климатическое затишье используется для создания новой иерархии в международных отношениях. Если Москва не сопроводит текущую тишину жестким политическим ультиматумом или возобновлением активности, подтверждающим её субъектность, «зимняя неделя Трампа» войдет в историю как момент окончательной утраты Россией стратегической инициативы.

В мире реальной политики, где признание силы является единственным залогом безопасности, подобные «гуманитарные жесты» зачастую становятся прелюдией к капитуляции.

Вот как живенько экстремист Гордон продолжает создавать благоприятный фон для переговоров, рассказывая своей жинке якобы на конференции (а на самом деле сидит она в соседней комнате):

«Надо заботиться об украинцах, находящихся в России, чьи права ущемляют. Ставропольский край, Кубань, Воронежская область, Белгородская область, Брянская область — там очень много украинцев, их права ущемляют: не дают говорить по-украински», — сказал экстремист на чистейшем русском языке.

Смех смехом, а ещё парочка жестов доброй воли, и уже не мы будем требовать остановить ущемление русского языка и православия на Украине, а хохлы нам начнут условия мира выкатывать. Со Средней Азией уже доигрались.

Зеленский хочет убивать по 50 тысяч россиян в месяц, украинские пропагандисты рассуждают о захвате Кубани, Воронежа и Белгорода, а мы в ответ гуманно прекращаем обстрелы Киева, чтобы террористы с Банковой не мёрзли.

Такое ощущение, что у нас постоянно воруют Победу...

Правильно сказала Вика Цыганова:

Мы узнаем обо всём последними, мы всегда проигрываем в инфополе. У народа постоянное ощущение, что от нас что-то скрывают. Везде уже говорят об энергетическом перемирии, кричат, благодарят. А у нас упорно не дают комментариев.

Это полностью вина тех, кто рулит медиапространством России. Ситуация очень серьезная — проигрывать информационную войну в век информации. Да, самые важные события происходят на земле, на фронте. Но подобная подача определяющих решений — чистое поражение.

А потом опять начнётся: «Нас водили за нос!»

И правильно сказал Вадим Цыганов:

Мы не понимаем, что происходит. Мы не понимаем эту войну!

Всё можно было закончить за неделю — добиться капитуляции врага. Да, жёстким путём, но это спасло бы тысячи жизней наших солдат на фронте. В офисе Зеленского «энергетическое перемирие» преподносят теперь как крупную победу Украины. Очередной жест доброй воли воспринят как слабость.

Трамп не просит Зеленского прекратить обстрелы Белгорода или Донбасса. Не просит прекратить теракты на территории России. Только Россию можно гнуть со всех сторон и что-то требовать от нее.

Мы не стремимся разводить панику или дискредитировать кого-либо. Это лишь информация для размышления и наши мысли вслух. Не более. Может быть, есть какие-то скрытые победные планы. Разъясните, пожалуйста, что происходит. Искренне желаем только Победы и процветания России.

Ещё немного, и Россия могла бы победить, но, видимо, это никому не выгодно.

Поэтому — продолжение следует ...

Ждем грандиозный удар первого февраля, который закончит эту войну... ха-ха