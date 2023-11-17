Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69

Человек умирает не тогда, когда перестает биться его сердце, а тогда, когда о нем забывают те, кто его любили

Этот плакат Вадим выподлнил по заказу родных размером 3Х6м. Для прочтения записи, фрагмент После долгих поисков нашлась вот такая запись:

Сегодня в посёлке Краснозоринском простились с гвардии младшим сержантом Бухалиным Максимом Сергеевичем, погибшим при выполнении воинского долга на территории Херсонской области. Ему было всего 33. В знак глубокого уважения земляки пронесли его на руках по улицам поселка. За проявленную в бою доблесть и героизм Максим командованием части представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Вечная память героям...

https://t.me/newaleksandrovsk/4696

Еще Вадим сделал портрет серии Ангельский полк



Год назад, 3 ноября 2022 года героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Илья родился в Саратовской области, город Петровск. После окончания школы поступил в Ртищевский железнодорожный техникум Самарского государственного университета путей сообщения и получил образование по специальности "Помощник машиниста".

Проходил срочную службу в пограничных войсках 2005-2007 год, в в/ч 2050 город Владимир, в/ч 2462 город Москва, где в последующем с 2007 по 2011 год остался на контрактную службу в должности инструктора по стрельбе.

Имел спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта по стрельбе из пистолета Макарова», дослужился до воинского звания старший прапорщик. Работал в полиции с сентября 2014 года по май 2021 год. Ветеран боевых действий в Чечне.

В августе 2022 года заключил контракт с войсковой частью 12128 города Тоцка.

Занимаемая воинская должность — старшина мотострелковой роты мотострелкового батальона 21 гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Когда сказал о своём решении поехать на СВО, говорил: "Кто если не мы". Поеду делать то, что умею". Знакомый его звал к себе, где безопаснее. Но Илья отказался, сказал я не могу бросить своих пацанов.

Героически погиб 3 ноября 2022 года в результате минометного обстрела спасая своих сослуживцев.

Награждён орденом Мужества посмертно. Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5562

Государственной наградой - Орденом Мужества посмертно награждён наш земляк Тимофей Алексеевич Богданов. Краснодарский край, Кущевский район.

Он погиб при исполнении воинского долга, защищая интересы нашей Родины, в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Сегодня глава муниципального образования Илья Александрович Гузев и военный комиссар Кущевского района Михаил Викторович Кашин передали Орден Мужества матери бойца Оксане Николаевне.

⁃ Тимофей проявил мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга. Наш общий долг - навсегда сохранить память о героях нашей страны, - написал в своих социальных сетях глава района.

https://m.ok.ru/group/59758691680349/topic/154272734339165

https://vk.com/wall-184981415_7045

Доплнительных сведений не найдено Погиб под Артемовском. В Бугурусланском районе простились с Эдуардом Бабченко

21 мая В Бугурусланском районе Оренбургской области прошла церемония прощания с кадровым офицером, погибшим на территории Донецкой Народной Республики.

Эдуард Бабченко родился в Ясном в 1979 году. Военной службе он отдал 14 лет жизни, имел звание старшего лейтенанта. С начала спецоперации принимал участие в боевых действиях, погиб от ранения, полученного под Артемовском.

Эдуарда Бабченко похоронили с воинскими почестями в поселке Выходный Пилюгинского сельсовета. https://dzen.ru/a/ZGnsJU9XGTdwBZmw

Эдуард Бабченко родился в 1979 году в городе Ясный. Мужчина посвятил 14 лет своей жизни военной службе. Мужчина неоднократно удостаивался наград.

В зону проведения специальной военной операции Эдуард отправился с самого ее начала. Там старший лейтенант не переставал рисковать жизнью, защищая нашу страну.

К сожалению, в ходе одного из боев под Артемовском, мужчина получил ранение, которое оказалось не совместимо с жизнью. Эдуард Бабченко отдал жизнь ради мира и безопасности страны и народа.

Боец был посмертно награжден орденом Мужества. Проститься с погибшим пришли его родные и близкие. Церемония прощания прошла со всеми воинскими почестями.

https://dzen.ru/a/ZGgy8U9XGTdwti1s

Администрация ГО ЗАТО Комаровский с прискорбием сообщает о гибели при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции Бабченко Эдуарда Александровича.

https://xn--80aagrigdcpsbczqg.xn--p1ai/wp/archives/34763

Редакция газеты Добрыня присоединяется к соболезнованиям родным и близким

https://yasniy-city.ru/articles/pri-vypolnenii-boevyh-zadach...

В траурной церемонии приняли участие представители от районной и сельской администраций, военный комиссар, сослуживцы, родные и близкие покойного.

Церемония прощания прошла с соблюдением всех воинских почестей. Эдуард Бабченко похоронен в посёлке Выходный Пилюгинского сельсовета.

Администрация и жители муниципального образования разделяют с родными и близкими Эдуарда Александровича горечь утраты и приносят искренние соболезнования. Для земляков он всегда останется примером мужества и героизма, настоящим защитником Отечества.

©Пресс-служба администрации Бугурусланского района

https://vk.com/wall-200934623_7673 «Дело было плохо — Иван никогда не жаловался»: жена бойца СВО раскрыла, что утаивал муж на передовой.

Танкист во сне дал знак жене о том, что погиб

17 августа 2023 07:35 Фото: [из личного архива семьи Алышевых]

Младший сержант Иван Алышев был настоящим патриотом. Он жил в российской глубинке, чтобы однажды подняться и поехать на Донбасс, борясь с нацизмом и несправедливостью. Бойца помнят и в Казахстане, и в Удмуртии.

Иван родился в селе Карпово в Казахстане. В семье было пятеро детей, и Ваня был самым младшим.

Встреча сквозь года

В 2004 году семья переехала в Удмуртию. С тех пор Иван постоянно работал: помогал соседям с дровами и вообще по хозяйству. Жена Алышева, Марина, с гордостью говорит, что ее муж с детства умел заработать свою копейку, чтобы лишний раз не беспокоить родителей.

«Ваня увлекался резьбой по дереву, в школе всегда выступал на внеклассных уроках, ходил в театральный кружок. Он был громкий, харизматичный и любил публику, а публика любила его в ответ», — говорит Марина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В 2007 году Алышев закончил Кельчинскую общеобразовательную школу и поступил в профучилище города Воткинска, а в декабре 2009 года парня призвали в армию. Там он был сперва механиком-водителем, а затем — старшим механиком-водителем боевой машины. В 2016 году младший сержант Иван Алышев выбрал службу по контракту и был уже командиром танка танкового батальона в Грозном.

С будущей женой Иван познакомился еще в 2010 году в Воткинске, но пути молодых людей разошлись. Лишь иногда Марина и Ваня держали связь в соцсетях. Но в 2017 году Марине вдруг приснился ее давний знакомый Алышев.

«Тогда мне показалось это очень странным, и я решила ему написать. Узнав, что он уехал по контракту, спросила, почему. Ваня ответил, что хочет служить своей Родине. Так завязалось наше общение на постоянной основе. В 2018 году в августе Ваня приехал в отпуск, и мы не расставались уже ни на один денечек», — улыбается наша собеседница.

Фото: [из личного архива семьи Алышевых] Жизнь жены военного

Перед СВО Ивана с сослуживцами отправили на учения в Крым. А 24 февраля Алышев позвонил жене и сказал, что их танковый батальон идет в наступление. Этим же утром объявили о начале спецоперации. После этого ни звонка, ни сообщения от Ивана Марина не получала.

«Это были самые тяжелые дни без сна. Восьмого марта муж мне позвонил и сказал, что все хорошо, жив-здоров. Затем еще был звонок 13-го марта и последний — 18-го числа. Тогда он признался, что у него сильно болит палец на ноге, якобы натер берцами. Про себя подумала:

— «Дело плохо, Иван никогда не жаловался. Видимо что-то серьезное», — признается жена бойца.

И снова ночи без сна, прошла неделя, а сердце Марины сжималось от боли. Она не знала, что муж погиб еще 20-го марта.

«В день гибели мужа я сидела дома с дочерью. Мирослава подняла голову и показала пальчиками на окна:

— «Папа, папа! Мама, смотри, папа!»

Я не придала этому значения. Сказала, что папа скоро вернется. В ночь с 23-го на 24-е марта мне приснился сон, где громким голосом мне сказали:

— «Алышев Иван погиб», — вспоминает страшные дни Алышева.

А 25-го марта женщине позвонил сослуживец мужа и сообщил о его гибели.

Фото: [из личного архива семьи Алышевых] Мужчина с большой буквы

Марина подчеркивает, что для Ивана служба в армии была смыслом его жизни. Он рассказывал жене, что в армию на срочную службу он был не вполне годен по здоровью. Но все же не сдался, прошел медкомиссию и отправился служить.

— «Я нисколько не сомневалась, что Иван вернется с СВО целым и невредимым, в нем всегда была уверена, за ним, как за каменной стеной. Он был очень добрым, всегда всем помогал, всех оберегал, и в любую трудную минуту подавал руку помощи. Он был трудолюбивый и не сидел на месте, постоянно что-то делал, ремонтировал, строил», — говорит Алышева.

У Ивана был большой круг общения. И по сегодняшний день сослуживцы из разных областей, как только получают возможность приехать в отпуск с СВО, навещают Ванину могилку.

https://mosregtoday.ru/news/soc/delo-bylo-ploho-ivan-nikogda...

«Я просто отвернулся начал реветь»: боец СВО рассказал, как потерял друга на передовой

Командир танка погиб на СВО из-за больного пальца

20 августа 2023 09:14 Фото: [из личного архива семьи Алышевых]

Командир танка Иван Алышев погиб на спецоперации по воле злого рока. Александр Т., сослуживец Алышева, винит в гибели своего товарища сущую мелочь — больной палец на ноге. Незадолго до гибели Иван сильно натер ногу берцами и стал сильно хромать.

Он рассказал, что Иван подходил к ребятам, брал мазь, чтобы боль в ноге утихла. Но ничего не помогало. В день гибели Алышев решил дойти до медроты.

— «Надо было перейти через дорогу к двухэтажному зданию. Ваня взял с собой рядового, Влада. И тут нацисты решили обстрелять минами наших медиков», — объясняет Т. обстоятельства гибели друга корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Когда разорвалась первая мина, ребята спрятались за здание и там сидели, продолжает боец, а потом они побежали через дорогу. Бежать было немного, метров 25 максимум, но буквально в ноги парням прилетела новая мина и упала между ними. По словам Александра, расстояние до них было буквально метр-полметра.

— «Мне рассказывали, когда тела уже увозили, у Вани лицо было закрыто руками. Мы же тогда отъехали в другое место, и я не знал о случившемся. Когда мне сообщили, что Ваня — 200 (погиб — Прим. ред.), я стоял в ступоре, меня трясло, и я отказывался в это верить. У меня был комок в горле. Я просто отвернулся начал реветь, а потом долго сидел в танке», — признается солдат.

Сослуживцы пытались успокоить Т., но тому было трудно принять, что буквально в один день он потерял сразу двух своих друзей: и Ваню, и Влада.

— «Если бы палец его не беспокоил, Ваня бы не пошел бы до этих медиков и остался бы живой. Он за нами постоянно присматривал, а мне не удалось его спасти. Это не та смерть, которую он заслужил. И вообще, он не должен был умирать, потому что Ваня… — это Ваня», — корит себя Александр.

https://mosregtoday.ru/news/soc/ja-prosto-otvernulsja-nachal...

Ошибка в дате: 2022 год. Исправить уже некому...

Командир из 31 ульяновской бригады ВДВ Константин Вышиденко погиб на Украине

Мужчина считался одним из лучших десантников РХБЗ Командир огнеметного отделения радиационной, химической и биологической защиты РФ Константин Вышиденко из 31 ульяновской бригады ВДВ погиб на Украине. Стало известно, что солдат в течение нескольких лет служил по контракту в Ульяновской области и считался одним из лучших десантников РХБЗ в России.

Старший сержант Вышиденко родился и вырос в селе Романово. Был награжден медалями «За отличие», участвовал в присоединении Крыма, за что был удостоен медали «За возвращение Крыма». 20 февраля 2020 был торжественно награждён медалью «За воинскую доблесть» ll степени.

Константин Вышиденко погиб в ходе специальной военной операции в марте 2022 года в городе Гостомель. У десантника на Родине осталась жена и ребёнок. Близкие вспоминают мужчину как амбициозного, справедливого, стойкого и заботливого человека.

https://mosaica.ru/ru/ul/news/2022/06/22/komandir-iz-31-ulya...

На портале "Барнаул 22"

В память об алтайских военных, погибших на Украине...

Константин Вышиденко

5 марта 2022 года в ходе выполнения специальной операции в г. Гостомель, при исполнении воинского долга, погиб наш земляк Вышиденко Константин - старший сержант, командир огнеметного отделения РХБЗ, 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Константин Вышиденко несколько лет служил по контракту в Ульяновской области. На сайте "Улправда" в 2019 году выходил материал о Константине Вышиденко как об одном из лучших десантников РХБЗ в России.

Родился и вырос Константин в с. Романово, Романовского района. Был награждён медалями "За отличие", участвовал в присоединении Крыма, за что был удостоен медали "За возвращение Крыма". 20 февраля 2020 был торжественно награждён медалью "За воинскую доблесть" ll степени.

"В жизни был амбициозный, справедливый, проявлял стойкость, был решительным заботливым и любящем мужем и отцом. Константин показал настоящий пример мужества, отдав жизнь на поле боя во имя мира. Вечная память тебе, герой!" - говорят родные и близкие.

https://vk.com/wall-38551279_6796738

Портал "Братишка:

5 марта 2022 года в ходе выполнения специальной операции в г. Гостомель, при исполнении воинского долга, погиб наш земляк Вышиденко Константин - старший сержант, командир огнеметного отделения РХБЗ, 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Константин Вышиденко несколько лет служил по контракту в Ульяновской области. На сайте "Улправда" в 2019 году выходил материал о Константине Вышиденко как об одном из лучших десантников РХБЗ в России.

Родился и вырос Константин в Алтайском крае, с. Романово, Романовского района. Был награждён медалями "За отличие", участвовал в присоединении Крыма, за что был удостоен медали "За возвращение Крыма". 20 февраля 2020 был торжественно награждён медалью "За воинскую доблесть" ll степени.

"В жизни был амбициозный, справедливый, проявлял стойкость, был решительным заботливым и любящем мужем и отцом. Константин показал настоящий пример мужества, отдав жизнь на поле боя во имя мира. Вечная память тебе, герой!" - говорят родные и близкие.

https://vk.com/wall-567684_178811

Крючков Сергей Владимирович – герой нашего времени.

На страничке Аделины Чураковой (Гимназия №83 города Ижевска):

Крючков Сергей Владимирович родился в 1986 году 30 сентября в городе Устинове (ныне – город Ижевск). Учился в МБОУ «Гимназия № 83». Сергей рос общительным и доброжелательным. В детстве перепробовал много всяких секций и кружков. Он мечтал поступить в Лётную школу и стать десантником.

В 5-8 классах учился средне. Но в 9-11 классах «подтянул предметы» и успешно закончил школу.

Поступил в ВУЗ и в 2010 году окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Инженер».

Был прекрасным отцом и мужем, активно принимал участие в жизни своих детей, всегда стремился быть полезным в семье и не только.

Когда началась СВО, Сергей Владимирович очень переживал за тех, кто отправлялся туда.

В апреле 2022 года заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.

Изначально Крючков отправился на службу по контракту в г. Самара в должности старший радиосвязист. Настроен был серьёзно, его решение даже не обсуждалось. Но в то же время оставался оптимистом. Поэтому Сергей не рассказал своим близким, что он отправился на СВО.

Принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик в должности старшего радиотелефониста отделения связи взвода управления минометной батареи мотострелкового батальона 30 отдельной мотострелковой бригады 2 гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.

1 июня 2022 года минометная батарея вела оборонительный бой. Сергей Владимирович обеспечивал связь с командиром батальона. Батарея попала в засаду и была накрыта артиллерийским огнем противника. Все погибли. Крючкову Сергею Владимировичу было всего 35 лет.

Посмертно награждён Орденом Мужества.

Сергей выполнил свой долг, свою миссию. Именно таким он остался в памяти. Любящий свою семью, страну, в которой родился, готовый действовать, если того потребует ситуация. Мы не должны забывать наших героев! Должны помнить о солдатах, которые все еще сражаются за нашу страну.

https://vk.com/wall-171662957_5066 Гвардии сержант Минькевич Антон Федорович.

Позывной ОСА.

Командир подразделения.

7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова дивизия (горная).

Героически погиб 6 марта 2023 года.

Вечная память Герою!

https://vk.com/wall-210977916_223873

Сайт МБОУ СОШ №28 поставил большой портрет Героя.

Краткапя запись: В этой школе с 2002 по 2011 год учился

Минькевич Антон Федорович

(1995 – 2023)

Героически погиб при выполнении воинского долга перед Родиной в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье, родным и близким Антона. Скорбим вместе с вами.

Светлая память нашему земляку...

http://school28kr.my1.ru/news/vechnaja_pamjat/2023-03-18-299

К сожалению другой информации я не нашла. Из чата мам

Доброй ночи, девочки. Я - Галия Суховская, мне 54 года, живу в Рязани.

4 марта 2022 года мой единственный сын, выпускник десантного училища, гвардии старший лейтенант, командир роты, погиб в Буче при выполнении боевой задачи.

ПАМЯТИ ГВАРДИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА СУХОВСКОГО СЕМЕНА МИХАЙЛОВИЧА. Погиб при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на территории Украины Командир парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

С 24 февраля 2022 г. гвардии старший лейтенант Суховской С.М. участвовал в специальной военной операции в составе батальонной тактической группы 234 гвардейского десантно-штурмового полка.

Днем 4 марта 2022 года выполнял задачу по уничтожению сил противника, закрепившихся в жилом массиве населенного пункта. При движении в составе подразделения, на территории частного домовладения, обнаружил укрепленную танковую позицию противника.

Приказав личному составу подразделения рассредоточиться и приготовиться к бою, желая выиграть время для успешной подготовки подразделения к отражению атаки противника, старший лейтенант Суховской С.М. на БТР-Д отвлек на себя огонь противотанковых и стрелковых средств поражения противника, направив боевую машину на позиции противника, где закрепились, в том числе пулеметный и противотанковый расчет, которые были уничтожены.

В дальнейшем, огнем из стрелкового оружия, старший лейтенант Суховской С.М.лично уничтожил 4 солдат противника.

В ходе боя, боевая машина была подбита выстрелом из танка противника, а старший лейтенант Суховской С.М. получил ранения несовместимые с жизнью.

Решительные и смелые действия старшего лейтенанта Суховского С.М. позволили силам подразделения перегруппироваться и уничтожить оборудованную засаду противнику, тем самым не было допущено больших потерь.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-17315087_73449

Рязанское Информационное Агенство сообщает о дате похорон погибшего Героя на Новогражданском кладбище г.Рязани

https://7info.ru/v-rjazani-20-marta-pohoronjat-pogibshego-na...

20 марта Ряз.Инфо

Гвардии старший лейтенант Семен Суховской, выпускник Рязанского десантного училища 2018 года, погиб во время спецоперации на Украине. В воскресенье, 20 марта, в рязанском Дворце молодежи прошло прощание.

Выступили представители областного правительства, гордумы, Союза ветеранов Афганистана, десантники. Отпевание состоялось в храме святого Иоанна Кронштадтского. Гроб в церковь несли по улице на руках военнослужащие.

Семен Суховской окончил 5 роту курсантов 2 батальона ВПО ВДВ. Был командиром парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона 234 гвардейского десантно-штурмового полка, 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии. С 24 февраля участвовал в специальной военной операции на Украине.

5 марта (дата ошиб.- прим.), выполняя боевую задачу, Суховской на БТР-Д отвлек на себя огонь противотанковых и стрелковых средств поражения противника. Огнем из стрелкового оружия уничтожил четырех солдат. В ходе боя машина была подбита выстрелом из танка, а Суховской получил смертельные ранения.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). https://www.rzn.info/news/2022/3/20/v-ryazani-prostilis-s-po...

9 декабря 2022 года. Россия, ГТРК "Ока"

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества

Памятная доска погибшему на Украине Семёну Суховскому появилась на фасаде школы, где он учился. Ее установили сегодня — в день Героев Отечества. По всей стране сейчас их более тысячи. Склонив головы перед фотографиями, ученики и учителя школы №67 не могут сдержать слез, что уж говорить о родственниках и друзьях рязанского героя Семена Суховского. Солдат погиб весной в зоне спецоперации. Он был смертельно ранен, когда на БТР отвлекал огонь противника. За отвагу и самоотверженность Семена посмертно наградили орденом мужества. Его отец - полковник - стойко переносит потерю и напутствует молодое поколение.

Бороться за правду, честно, с честью и достоинством. Потому что то, где мы живем, называется Родина.

Михаил Суховской, отец Семёна Суховского.

О заслугах перед Россией, о школьных буднях Семена Суховского и о том, каким он был парнем, теперь не позволит забыть уголок памяти. Его открыли в День героев Отечества в 67-ой школе, где учился рязанец. А на фасаде здания установили памятную доску в честь героев нашего времени.

К сожалению, это не первая доска, которая висит на фасаде нашей школы, но мне бы хотелось, чтобы она была последней.

Владимир Бараковский, директор средней школы №67.

О героях Отечества рассказывали и в Центре народного творчества. Там показали документальные фильмы, которые сняли школьники Луганской народной республики. Они сняли такие короткометражные картины как «Молодая гвардия в городе Ровеньки», «Тропа памяти» и «Имена Победы». Это трогательные истории героев войны.

Видео на тему Дня Героев России, это очень актуальная сейчас тема. Было очень интересно посмотреть, что снимают в Луганске.

Виктор Матвеев.

Россия славилась героями во все времена, они жертвовали собой в битвах с татаро-монголами, сражались с Наполеоном, боролись с фашистами. Подвигов множество и в наше время. И Рязанская земля богата такими людьми – славными героями Отечества.

У Семёна остались жена и дочь.

https://www.gtrkoka.ru/news/2022/12/09/segodnja-v-rossii-otm... Рассказывает мама Героя.

Сеня рос обычным мальчишкой. Весёлым, хулиганистым, подвижным, увлечённым.

На месте сидеть не мог. Но на рыбалке мог замереть на часы. И это в пять-то лет!

Занимался английским, плаванием, карате, музыкой. В шестом классе увлекся кикбоксингом.

Учился хорошо, конечно, бывало, проскакивали и двойки, но проблем с учебой не было. Школу закончил с одной тройкой - по биологии))).

Училище закончил с красным дипломом. Командир роты курсантов на выпуске сказал: я впервые виду такое сочетание отличника и хулигана.

Мешало ему в жизни обострённое чувство справедливости.

Всегда смешливый, всегда с юмором, хохмить очень любил. Скрин из видео

Семёну шесть лет, первоклассник.

- Мама, знаешь, что самое главное в жизни?

- Что, сынок?

- Семья!



Семёну девять лет. Повел меня на даче за грибами. Иду, ничего не вижу.

- Ма, посмотри под тем кустом, там бывают. И вот в той ложбинке тоже попадаются. На этом бугорке росли. Везде нахожу беленькие, радуюсь, как ребенок. Потом, через несколько лет рассказал мне, что накануне прошел по всем этим местам, нашел грибы, пропорошил их листвой, и устроил мне "тихую охоту ".



Скрин из видео

Семёну десять лет. Деньги, которые ему дарили на день рождения потратил на подарок мне к 8 Марта: купил серебряную цепочку. Она оказалась с браком: была порвана и потом запаяна очень неаккуратным образом. Обманули ребенка в магазине. Это самая дорогая и ценная моя драгоценность.



Семёну семнадцать лет. Поступает в десантное училище. Уже находится на абитуре. Говорю ему:

- Отнесу твои документы ещё в радио и политехнический институты.

- Нет! Кроме десантного никуда поступать не буду!

- А если не поступишь? Будет запасной вариант.

- Если не поступлю, пойду в армию, и в следующием году снова буду поступать.

С кроин из видео

Семён - курсант-первокурсник. Пришивает к форме лычку первый курс, приговаривает:

- Один шеврон! Стыдоба! Хоть бы три!

- Почему три, а не четыре, не пять?

- Третий курс самый крутой!



Семёну двадцать пять лет. Ноябрь 2021 года. Без малого год, как Семён командует ротой. Рота - лучшая в полку. Ему предлагают повышение. Он отказывается. Отец, друзья отца, все военные, убеждают его пойти на повышение.

- Нет! Я роту готовил под себя, я знаю, чем дышит каждый. Скоро поедем отжимать Донбасс. Вернёмся - тогда поговорим о повышении.



Семёну двадцать шесть лет. 4 марта 2022 года, 12 дня. Звонок по вотсапу.

- Ма! Здрасьте! Это я, Семён! Как дела? У меня все хорошо! Нет! Я в тылу! Нет, мы не участвуем в боевых действиях! Все нормально!



4 марта 2022 примерно в 16 часов рота Семёна попала в засаду в Буче... Скрин из видео

Вести Рязань представила небольшой очерк:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Вадим Окладников с внуком

Памяти Вадима Окладникова



Вадим Окладников - художник!

Святой, Великий человек!

Для тысяч мам он стал опорой,

Хотя от многих был далек.



Объединил всех мам России!

Скорбящих, плачущих на взрыд!

Он убедил всех, до единой!

Что каждый из сыночков - ЖИВ!



Он был десантником, когда-то.

Достойно, честно отслужил!

Семью любил и верил в Бога.

И всем вокруг добро дарил!



О нем узнали мамы в горе...

Точнее, сам он всех узнал.

По аватаркам, с сыном в форме...

И фото все в свой комп собрал!



Он стал работать днем и ночью,

Всех через сердце пропускал!

А как еще, ведь он художник!

Героев взгляд он оживлял!



Его задача, не простая,

Увековечить имена!

И ведь усталости, совсем не зная.

Он делал это, для России и для мам!



Но он ушел... Внезапно так, нежданно...

В бессмертный полк, в небесный,

навсегда!

Рисуя наших сыновей-Героев!

Увековечил так же, он себя!!!



04.11.2023г. Ирина Александрова.

В поддержку бойцов и четвероногих бойцов СВО в г. Ставрополе проводит клуб любителей собак гонки ЗА МИР...

Мы с внучкой Настей и ее подругами свое участие посвящам памяти сына ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА и ВАДИМА ОКЛАДНИКОВА-ХУДОЖНИКА- ВОЛОНТЕРА И ДРУГА - Это написала мама Жени Петрова.

А вот из газеты.



Дети вместе со взрослыми отправились в благотворительный забег "Zа мир", посвященный участникам СВО. Здесь не было ни победителей, ни проигравших. Дистанцию в 500 метров пробежали дружно, не спеша, а в руках держали портреты Героев спецоперации. Так они поддержали не только военных, но четвероногих бойцов, которые тоже вносят свой вклад в Победу. Лидия Петрова

Забег "Zа мир", посвященный участникам СВО. Фото: ИА Stavropol.Media Забег "Zа мир", посвященный участникам СВО. Фото: ИА Stavropol.Media "Для меня важно участие во всех мероприятиях, которые проходят в поддержку бойцов СВО. Сегодня на передовой не только люди-бойцы, но и собаки. Поэтому им тоже посвящаем забег. Я — мама погибшего на острове Змеиный вертолетчика Евгения Петрова. У нас семья военная, сват — боец ЧВК погиб, зять — боец Росгвардии, тоже участник СВО.

Все портреты, которые принесли сегодня с собой родные, изготовил Вадим Окладников — художник исторического музея Екатеринбурга, который перед 4 ноября ушел из жизни. В память о нем я взяла именно эти плакаты", — поделилась Лилия Петрова.

Вместе Лилией Евгеньевной в забеге "Zа мир", приняла участие ее 9-летняя внучка Анастасия, которая очень любит животных.

Вся статья находится вот тут: https://stavropol.media/news/1617956/

Там много прекрасных и содержательных фотоматериалов! Обязательно посмотрите.

На сегодня все.

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