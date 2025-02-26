Алеся Ясногорцева

То и дело в казахстанских новостях читаешь и слышишь, как судят того или иного коррупционера. И частенько оказывается, что у подсудимого есть маленькие (у нас это до 18 лет!) дети. Это всегда признаётся смягчающим обстоятельством.

И если бы только в коррупционных делах! Недавно произошёл совсем уж вопиющий случай – наличие детей посчитали смягчающим обстоятельством в деле о сексуальном рабстве! Новости СМИ2

Это что такое? Следующим слоем дна будет, наверное, «малолетние дети как смягчающее обстоятельство» для педофила, изнасиловавшего и замучившего до смерти собственного ребёнка?

Наличие малолетних детей должно быть смягчающим обстоятельством только в двух случаях. Первый – если преступление совершено неумышленно, по неосторожности, по халатности. Второй – если преступление было совершено потому, что человеку нечем было кормить своих детей. В случае же, если преступление совершено намеренно и крайней необходимости не было (а ни у чиновников-коррупционеров, ни у того мерзавца дети не голодали!) – наличие детей должно быть не смягчающим обстоятельством, а отягчающим. И таких преступников надо лишать родительских прав. Только не надо затягивать волынку на тему «дети не виноваты…» Речь здесь идёт не о наказании, а о профилактике – иначе кого эти преступники из своих детей вырастят?

Обычно родительских прав людей лишают, если они зависимы от алкоголя или наркотиков, а дети у них голодают, ходят в обносках, не ухожены… Но родительские обязанности – это не только кормёжка и одёжка. Это ещё и воспитание из детей граждан страны. А самое главное воспитание в семье – это личный пример того, кого ребёнок признаёт главным. Человек – всё-таки примат, а для приматов характерно подражать вожаку стада. И что бы преступники детям ни говорили – дети видят, что они делают, и учатся у дел, а не у слов!