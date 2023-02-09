В героическом Мариуполе состоялся военно-полевой съезд Союза добровольцев Донбасса. С честью и гордостью принял предложение главы СДД Александра Бородая стать председателем Высшего Совета этого союза. Самое важное, что нам надо сделать в Москве – это обратиться к Верховному главнокомандующему. Вместо батальонов и разрозненных частей добровольцы должны быть объединены в единое воинское подразделение. Это позволит показать, на что способны эти люди. Каждый доброволец не просто умеет держать в руках оружие. Не просто готов пожертвовать собой за Родину. Каждый из них понимает, за что на самом деле мы воюем. Среди тех, кто принял участие в съезде, много людей, которых знаю лично ещё по событиям 2014 года в Донбассе. Тогда я отошёл в сторону, поскольку не был согласен с "Минскими соглашениями". И жизнь показала, что они были ошибкой. Главный отец-основатель Союза добровольцев Донбасса, наш Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин тогда был жестоко обманут. Русские легко могли дойти до Киева и добить нацистскую гадину. "Минские соглашения", теперь все это понимают, были заключены исключительно ради того, чтобы Запад за 8 лет успел вооружить укронацистов и превратить население Украины в зомбированных, выращенных на русофобии нациков. Прошли годы, и мы пожинаем эти плоды: у нас вторая Украинская война. И сегодня мы обязаны довести её до победного конца. Чтобы через несколько лет нам, ещё сильнее поседевшим, не пришлось воевать уже в третьей Украинской.

Константин Малофеев

https://t.me/kvmalofeev/1304

За эти годы мы потеряли многих храбрых и умелых русских воинов. Мозговой, Моторолла, Гиви… Всех не помянуть. Эти люди отдали свои жизни за Русскую свободу, за Русскую справедливость. Нельзя допустить, чтобы нас обманули, как в 2014 году очередными "минскими соглашениями".

И Константин Малофеев, как никто другой, знает цену словам западных политиканов. В конце концов, он единственный русский бизнесмен, находящийся под самыми жесткими западными санкциями, которые кукловоды украинских нацистов даже не постеснялись распространить на семью Константина Валерьевича.

Таким западным "наказанием" можно только гордиться. Но мириться с этим нельзя. Нужно воевать и побеждать!

" Мы должны довести ее до победного конца, чтобы нам с вами потом не пришлось, еще больше поседев, воевать через несколько лет в третьей Украинской войне. Мы должны эту войну закончить в Киеве. Мы должны победить в этой войне", - резюмировал Малофеев своё обращение.

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