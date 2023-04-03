Говорит Пригожин

Евгений Пригожин приглашает на работу в ЧВК «Вагнер» прямо из Бахмута!

https://t.me/boris_rozhin/79595

Ранним утром Евгений Пригожин посетил Бахмутский фронт, где обратился к Зеленскому с предложением вывести украинские войска из Артемовска. Город практически окружен. Чтобы отсрочить неизбежное Киев все больше бросает в бой стариков и детей. Пленные на видео - явное тому подтверждение. Евгений Пригожин заявил о том, что окружение Бахмута практически завершено и призвал Зеленского выводить оттуда остатки ВСУ

Смерть таких же как они - не спасет Бахмут. Их гибель фактически бессмысленна.

https://t.me/brussinf/5713

Отправляем на Родину тела очередных павших воинов ВСУ https://t.me/concordgroup_official/547

Публикуем запрос от РИА «Новый День»

Уважаемый Евгений Викторович!

Ранее Вы прогнозировали, что полное освобождение республик Донбасса может занять два года, а если идти дальше до Днепра, то около трех.

Как Вы смотрите на ситуацию сейчас, изменилось ли Ваше мнение?

И, наконец, главный вопрос, который больше всего волнует наших читателей: может ли спецоперация закончиться раньше?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Безусловно, спецоперация может закончиться хоть завтра, если пойти по стандартному бюрократическому пути. Можно отвести все те линии, на которых сейчас находятся наши войска. Нарисовать их желательно жирной полосой, чтобы потом не ловить плюс-минус километр. На этом зафиксировать российскую границу, поставить на ней пограничников. Далее поблагодарить высшее военное руководство за великолепные результаты по демилитаризации и денацификации Украины, провести парад на Красной площади, вручить новые ордена с новыми профилями, отправить войска на учения «Чукотка-2023», а ЧВК «Вагнер» — на учения «Колыма-2023», и дальше радоваться. Другое дело, как долго продлится эта радость. Я абсолютно уверен, что Украина при помощи блока НАТО пойдет прорывать эти «красные линии» и возвращать те территории, которые принадлежали ей до 2014 года, а может с бонусом. И в этом нет никаких сомнений. Тогда, вероятнее всего, опять начнется… Но это будет уже совсем другая история.

Нравится ли мне эта новая история? Нет, не нравится. Она может оказаться еще более трагичной и кровопролитной, чем первая. Поэтому бороться за Россию нужно здесь и сейчас».

https://t.me/concordgroup_official/548

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Владимира Корчагина. Мы оперативно разыскали его и публикуем данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/549

Публикуем заявление Е.В. Пригожина:

«Сегодня приехал из Бахмута в Санкт-Петербург. Могу с уверенностью сказать, что по Бахмуту ездить легче. Либо в Питере надо всем пересесть на БМП, либо, наконец, уже выгнать поганой метлой губернатора, который совершенно оборзел. Неужели у нас в Питере нет ни одного не зажравшегося, не заворовавшегося управленца? Просто позор. Больно смотреть, что народ терпит губернатора, который абсолютно охамел. Любой дворник будет справляться лучше него. Нам его подсунули, и мы сидим, почти четыре года терпим этот беспредел.

https://t.me/concordgroup_official/550

Публикуем запрос от редакции ИА Dixi News

Уважаемый Евгений Викторович, сегодня Игорь Стрелков в своем Telegram-канале написал, что вас необходимо полностью вывести с фронта и отстранить от руководства ЧВК "Вагнер"? Видели ли вы это заявление? Можете прокомментировать?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Обсуждать Стрелкова, на мой взгляд, уже просто неприлично. Ему все предложения были сделаны: и на фронт поехать, и в ЧВК «Вагнер» работать. Если хочет, может прийти на совет командиров и попросить его возглавить ЧВК «Вагнер». Я на все его решения согласен. Как только его ни критиковали, ему только ленивый в лицо не поссал. А он все сидит и брызгает фекалиями. Поэтому зачем мне комментировать — я девочек не обижаю. А то, что Стрелков — баба, это уже, по-моему, всем понятно».

https://t.me/concordgroup_official/551

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24

Уважаемый Евгений Викторович, в течение недели обсуждался вопрос с мобилизованными, которые просились в ЧВК "Вагнер". Также вы упомянули, что с боеприпасами всё не так гладко, как хотелось бы. Скажите, пожалуйста, решился ли вопрос с боеприпасами, и что сейчас с мобилизованными 352-го полка?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Что касается мобилизованных, 2 марта вечером мне доложили, что все документы на них подписаны, мобилизованные выехали в сторону расположения ЧВК «Вагнер». По дороге их перехватила военная полиция, сначала вернула обратно, а после этого, как мне доложили, их раскидали по различным полкам — для того, чтобы не идти на поводу и не отпускать их в ЧВК «Вагнер».

Что касается боеприпасов, 22 февраля вечером были подписаны документы, 23 февраля даны команды на отгрузку, но на сегодняшний день большая часть боеприпасов так и не отгружена. Пока разбираемся, в чем причины — обычная бюрократия или предательство».

https://t.me/concordgroup_official/552

Небольшой ролик без слов. Пригожин поздравил украинок с 8 Марта партией шампанского.

Глава ЧВК «Вагнер» отправил женщинам Украины грузовик шампанского с завода игристых вин, расположенного под Бахмутом.

Одну из коробок Пригожин подписал словами «Украинским женщинам от ЧВК "Вагнер". С 8 Марта!»

"Остатки шампанского артемовского, которого там в большом количестве, я планирую часть из него подарить луганским женщинам к 8 марту".

Евгений Пригожин и бойцы ЧВК "Вагнер" отправили украинским женщинам подарки по случаю Международному женскому дню.

Тем самым была поставлена точка в желаниях украинцев вернуться в Бахмут и забрать шампанское.

"Украинцы думают, что шампанское все не вывезти, они вернутся и заберут, но это их чудовищные мысли - я с ними не согласен". Скрины из ролика

https://t.me/concordgroup_official/553

Сообщение от Пригожина Евгения Викторовича:

«5.03.2023 написал письмо к командующему группировкой СВО о срочной необходимости выделения боеприпасов. 6.03 в 8 часов утра моему представителю в штабе аннулировали пропуск и запретили ему доступ в штаб группировки. Продолжаем громить ВСУ под Бахмутом».

https://t.me/concordgroup_official/554

Публикуем запрос от редакции издания «Блокнот» (Воронеж)

Евгений Викторович, уже не раз поднимался вопрос поддержки Вас и Вагнера со стороны граждан России. В последнее время мы даже видим, что люди серьезно воспринимают вас как весомую политическую фигуру. К примеру, в Воронеже уже вторую неделю красуется настенное граффити с предложением Вам баллотироваться в президенты Российской Федерации, и его никто не пытался закрасить. Есть ли у Вас политические амбиции или возможно, что Вагнер будет трансформироваться в политический проект? Также очень интересен вопрос по поводу анонсированной акции от Вагнера в соцсетях на 8 марта в Санкт-Петербурге. Можно ли считать это первым шагом "музыкантов" в политике? Спасибо заранее за ответ.

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«1. Многократно обсуждали вопрос моих политических амбиций. Никаких политических амбиций у меня нет. Наша задача – воевать и защищать интересы Российской Федерации.

2. Граффити, о котором вы говорите, насколько я знаю, это надпись краской из баллончика на стене. Подобные надписи украшают все заборы страны. Поэтому я бы не относился к этому серьезно.

По поводу 8 марта, хочу обратить внимание на то, что это чистый фейк. Никакой акции 8 марта в Петербурге ЧВК «Вагнер» делать не собиралась и не собирается».

https://t.me/concordgroup_official/555

Публикуем запрос от издания РИА «Новый День» и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович!

В последнее время в сети много говорят о вашем растущем политическом влиянии. Скажите, каковы Ваши политические амбиции?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Ребята, я очень прошу, чем меньше будет вопросов про мои политические амбиции, тем больше нам дадут боеприпасов. У вас что мозг-то свело на моих политических амбициях. У нас в стране кроме политических амбиций проблем, что ли, нет никаких?

Вот появились «политические амбиции», сегодня встану на Бахмуте с одиночным пикетом с табличкой: «Отъебитесь!»

https://t.me/concordgroup_official/556

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ. Мы оперативно разыскали его и публикуем данное видео. Медведюк Даниил Юрьевич, 2001 г.р.

https://t.me/concordgroup_official/557

Запрос от издания "Аргументы недели" и ответ:

Сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Как вы считаете, почему это происходит?

Публикуем аудиокомментарий Е.В. Пригожина:

«Давайте еще раз распедалим все подробно для того, чтобы исключить дополнительные вопросы. ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создала ряд группировок: одну группировку в Славянск — 67 бригада, вторую группировку в Северске — 81 и 66 бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке.

ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК «Вагнер». И получится «пирожок»: начинка — это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка — это, собственно говоря, ЧВК «Вагнер».

Я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги. В случае, если все слаженно, без амбиций, выебонов и истерик сделают эту совместную работу, то тогда мы блокируем ВСУ, а ВСУ нас не блокирует. Если нет, то всем придет пиздец. Вот, собственно говоря, и ваш ответ.

Конечно, когда будет создаваться этот «пирожок», то я заскочу на него «вишенкой» и останусь со своими ребятами разгребать всю эту кашу. Только легче от этого никому не станет. Поэтому ВСУ будет бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно. Мы должны делать свою работу тоже до конца. Но когда весь мир собирается вокруг тебя, то необходимо, чтобы кто-то с тобой взаимодействовал. Поэтому мы и стучимся во все двери. В настоящий момент, моего представителя выпизднули из штаба — он там пока по улице ходит. Если кто-то его увидит — свистните».

https://t.me/concordgroup_official/559

Публикуем запрос от издания «Ура.ру»

1) Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководством ВС РФ заявил, что взятие Артёмовска позволит ВС РФ наступать вглубь обороны ВСУ. Вопрос: куда передвинется фронт после того, как Бахмут будет зачищен? Где ожидать бои?

2) Также Шойгу заявил об освобождении нескольких населенных пунктах в округе Артемовска, в частности Красная Гора, который однако взяли еще 13 февраля. Вопрос: почему иногда с фронтов приходит несколько раз такие новости о взятии населенных пунктов? ВСУ прорываются в них заново и приходится их снова освобождать?

3) Потери ВСУ за февраль выросли на 40% и превысили 11 тысяч человек, сообщил Шойгу. Какое разделение потерь на фронте сейчас по вашим данным?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я никак не могу комментировать слова Шойгу. Я его в Артемовске не встречал.

— Когда населённый пункт берётся подразделениями ЧВК «Вагнер», то, чтобы вам, мастерам пера, было комфортнее — мы даже фоточки и видосики выкладываем.

— Ни из одного населенного пункта, куда ступала нога ЧВК «Вагнер», мы ни разу не уходили.

— По поводу передвижения фронта после «зачистки Бахмута», СМИ всегда употребляют очень странное слово «зачистить». В Бахмуте, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ. Если зачистить Бахмут от них, значит, их надо уничтожить — убить. Если имеется в виду привести в порядок их униформу и подмести улицы — ЧВК «Вагнер» этим не занимается. 12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Такие мастера есть только в недрах Генштаба или в Союзмультфильме.

– Кстати, спасибо за вопрос, очень своевременно. У меня огромная просьба ко всем глубокоуважаемым журналистам. Давайте перестанем бежать впереди паровоза и рассказывать, что мы взяли Бахмут, и что будет после него. Ведь в невесёлой истории про неубитого медведя говорится, что не будем делить шкуру, но никто не рассказывает о последствиях того, когда эту шкуру пытаются снять с ещё живого медведя.

Дайте нам спокойно этого медведя завалить. Поверьте, мы всё для этого делаем, хотя нам по-прежнему не дают боеприпасы, военную технику, вооружение, транспорт. Сапёрные лопатки спустя почти месяц, кстати, дали.

— Куда передвинется фронт после взятия Артемовска, спрашивайте у Сергея Кужугетовича. Меня зовут Евгений Викторович.

Зачем Сергей Кужугетович рассказывает об этих перспективах, я не в курсе. Возможно, для того чтобы порадовать российскую аудиторию. Возможно, чтобы позлить Зеленского.

– Злость Зеленского мы ощущаем на себе сполна, а от радости российской аудитории вход в Министерство обороны завалили цветами к 8 марта.

— Кстати, есть и хорошие новости. Недавно ЧВК «Вагнер» пополнилась ещё одним бойцом, и зовут его Алексей Столяров.

— По поводу потерь ВСУ, думаю, что министр обороны оценил их правильно. ЧВК «Вагнер» уничтожила за февраль около 11 тысяч человек.

— Теперь бонусом. По Бахмуту: и днем и ночью идут тяжелейшие бои, но украинцы никуда не сбегают. Люди у Зеленского не кончаются, в «мясорубку» подкидывают всё новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них — хоть жопой ешь, то есть хуева туча.

Ещё раз внимание! Украинцы никуда не убегают. Они массово погибают за Бахмут и сдаются только в крайнем случае. Прекратите считать их трусами. Они такие же, как и мы, и в них течёт такая же кровь».

https://t.me/concordgroup_official/560

Публикуем запрос от издания Associated Press

Добрый день, Евгений Викторович!

Меня зовут Дарья Литвинова, я корреспондент международного информационного агентства Associated Press. Мы бы хотели попросить вас прокомментировать распространяющееся в сети видео расстрела мужчины в военной форме, которого Вооруженные силы Украины идентифицируют как Тимофея Шадуру, военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Шадура, по заявлению бригады, считается пропавшим без вести с 3 февраля после боев в районе города Бахмут.

Вы неоднократно заявляли, что в районе Бахмута с российской стороны не сражается никто, кроме ЧВК «Вагнер». Известно ли вам что-нибудь об этом видео? Можете ли вы сообщить какие-то подробности об этом видео и том, что на нем запечатлeно? Где оно было снято, когда, кто на нем запечатлен? Имеют ли бойцы ЧВК «Вагнер» какое-то отношение к этому видео или к расстрелу этого человека?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я не видел этого ролика, но после вашего запроса, безусловно, посмотрел. Скажите, пожалуйста, есть хоть одно подтверждение того, что это снято под Бахмутом, хоть одно подтверждение, что видео не постановочное или хоть какое-то минимальное доказательство причастности ЧВК «Вагнер»? И мы безусловно разберемся самым подробным образом».

https://t.me/concordgroup_official/561

Публикуем запрос от редакции издания LIVE24

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я, безусловно, согласен с теми, кто считает, что сор из избы выносить нельзя. И если бы этот сор ждал день-два-три или еще какое-то время, то, конечно, мы могли бы повременить. Однако речь идет о жизнях наших бойцов. Чтобы сделать солдата, требуются десятки лет. С жизнью человеческой шутить нельзя. Придется матерям объяснять, куда делись их дети. Поэтому, с одной стороны, правильно гласит пословица, что сор из избы выносить не нужно. Но если его не вынести, то изба зарастет говном. А в этой избе жить еще многим и многим поколениям россиян».

https://t.me/concordgroup_official/563

Бойцы ЧВК "Вагнер" выбили врага из восточной части Бахмута Под контролем "вагнеровцев" уже вся восточная часть города, а именно районы:

▪️Дачи;

▪️Промзона;

▪️Мясокомбинат;

▪️Забахмутка.

К западу от реки Бахмутка освобождены районы:

▪️Ступки;

▪️Ильиновка.

Ожесточенные бои продолжаются в районах:

▪️Собачевка;

▪️Буденовка.

Аудиозапись от Евгения Викторовича:

https://t.me/concordgroup_official/564

В Бахмуте, у того самого танка, памятника боям в Великую Отечественную войну. Евгений Пригожин, командир штурмов с позывным "Лотос" и бойцы "Оркестра" возле памятника танку Т-34-85 в Забахмутке.

https://t.me/concordgroup_official/567

Евгений Викторович записал видеообращение, находясь возле монумента танку Т-34-85 на улице Горького.

Руководитель компании раскрыл дальнейшие сценарии работы на фронтах, поприветствовал решение Зеленского продолжать борьбу и попросил забрать воюющих в Бахмуте стариков и детей.

Все это время Пригожин находился от противника буквально в 150-250 метрах в освобожденной Забахмутке.

https://t.me/concordgroup_official/565

Публикуем запрос от редакции газеты The Daily Telegraph

Добрый день, Евгений Викторович! Меня зовут Наталия Васильева. Я корреспондент британской газеты Daily Telegraph. Мы бы хотели попросить Вас прокомментировать сегодняшнее решение суда ЕС отменить ранее наложенные на Вашу мать санкции ЕС.

Собираетесь ли Вы теперь оспаривать в суде санкции против Вас лично и против ЧВК “Вагнер”? Какая была мотивация у Вашей матери пойти в суд и как она отреагировала на это решение?

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина:

«Я, к сожалению, нахожусь в командировке на территории Донбасса. В ближайшее время подробно разберусь с судом, который выиграла моя мама, так как она занималась этим, в основном, самостоятельно. Что касается оспаривания моих санкций и санкций в отношении ЧВК «Вагнер», я не собираюсь их оспаривать и считаю, что в настоящий момент они наложены вполне обоснованно».

https://t.me/concordgroup_official/568

Публикуем комментарий Е.В. Пригожина (через 4 часа):

«Извините за задержку. Это был французский адвокат Максим Сесье. Огромное спасибо ему за хорошо проделанную работу».

https://t.me/concordgroup_official/569

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