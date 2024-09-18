Новые производства

Новое производство стройматериалов открылось в Тюмени Четыре очереди по производству строительных материалов размещены на одной площадке на Старотобольском тракте в Тюмени. Региональное Инвестиционное агентство оказало группе компаний «Юнкер» административную поддержку, а также предоставило инвестиционный займ в размере 150 млн рублей.

На площадке уже выпускают керамзитоблоки, в дальнейшем запустят производства утеплителя, газоблоков, крепежных изделий, а в 2025 году начнет работу бетонный завод.Цех с оборудованием, где производят керамзитоблоки, стоял законсервированным с 2007 года. Были проблемы в части автоматизации. ГК «Юнкер» решила реанимировать производство, запустить его в работу. В американскую линию, которая стоит сейчас, добавили отечественные компоненты, модернизировали, подобрали и разработали программное обеспечение и запустили в работу в этом году.

«Норникель» запустил печь на Надеждинском метзаводе «Норникель» завершил крупнейший ремонт года: печь взвешенной плавки № 2 на Надеждинском металлургическом заводе, практически построенная заново, выдала первую партию штейна. Ранее на ремонтные работы подобного масштаба уходило до 90 дней. В этот раз норильские ремонтники и специалисты завода справились менее чем за 60 суток.

https://t.me/sdelanounas_ru/38241

Рязанский аккумуляторный завод «Тангстоун» нарастил мощности по выпуску стартерных автомобильных аккумуляторов для легковых, грузовых автомобилей и спецтехники в 2 раза — до 1,2 млн единиц в год. Кроме того, предприятие освоило выпуск широкого ассортимента промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов.

https://t.me/sdelanounas_ru/38242 Ангарская нефтехимическая компания (АНХК, входит в периметр «Роснефти») расширила линейку продукции, начав выпуск буровых растворов Rosneft Drilltec B2лч. Подобные растворы применяются при прокладке протяженных горизонтальных скважин.

https://t.me/sdelanounas_ru/38245 Компания «Лидертрейд» запустила новый завод по производству кровельных материалов и винилового сайдинга в городском округе Сергиев Посад в Индустриальном парке М-8.

Компания начала выпуск кровельных материалов и винилового сайдинга для розничного и оптового рынка России и стран СНГ.

Общий объем инвестиций составил 172 млн рублей.

В настоящий момент на предприятии работает 25 человек, до конца года штат увеличат до 41.

https://t.me/sdelanounas_ru/38247

Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») ввел в эксплуатацию автоматическую станцию налива нефтепродуктов. Объект, оснащенный цифровым оборудованием, позволяет с высокой точностью проводить одновременную отгрузку нескольких видов бензинов и дизельного топлива в автоцистерны.

https://sdelanounas.ru/blogs/161680/?utm_source=tg

Новый комбикормовый цех открылся в Вологодском округе Производство было построено АО «Племзавод Родина».

Новых цех предназначен для получения рассыпчатых комбинированных кормов для различных видов животных. Мощность производства позволит выпускать 40 тонн продукции в месяц. Объём хранения сырья и готового корма составляет 3 тысячи кубометров.

Комбикормовый цех максимально автоматизирован. Там изготавливают корм по различным рецептам. Они обеспечивают точное весовое дозирование зерновых компонентов, — сообщает ГТРК «Вологда». https://t.me/sdelanounas_ru/38254

8 августа во Владимире запущены новые производственные мощности предприятия «Стародворские колбасы».

Производительность нового завода — 500 тонн готовой продукции в сутки. Производственная площадка общей площадью 33 тыс. кв. м полностью отвечает высоким российским и международным стандартам, предъявляемым к пищевым предприятиям, в том числе требованиям экологической безопасности. В рамках обеспечения комфортных условий труда возведён современный семиэтажный административный корпус Инвестиции в проект составили 8,8 млрд рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/161687/?utm_source=tg

В Перми открылась новая краевая клиническая инфекционная больница Инфекционное отделение рассчитано на 220 коек, а амбулаторное — на 80 посещений за смену.

Стоимость объекта составила 5 млрд руб.

https://sdelanounas.ru/blogs/161694/?utm_source=tg

На Средне-Невском судостроительном заводе ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду корабля противоминной обороны «Афанасий Иванников» проекта 12700. Об этом сообщила пресс-служба ОСК. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК «Алмаз» для ВМФ России. Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

https://sdelanounas.ru/blogs/161698/?utm_source=tg

На НПО «Электромашина» в Челябинске запустили экологичную гальваническую линию Впервые в Челябинске на предприятии запустили уникальную гальваническую линию, сделанную полностью из отечественных компонентов. В нее встроена также автоматизированная система управления технологическим процессом. На линии будет проводиться оцинковка деталей для военной и гражданской продукции. Покрытие деталям необходимо для повышения их коррозийной стойкости.

Чтобы внедрить в производство гальваническую линию, на НПО «Электромашина» пришлось модернизировать целое здание, оснастить цех современной техникой. Проект реализовывали в течение 1,5 лет по программе технического перевооружения. На проектную мощность гальваническая линия выйдет в конце августа, пропускная способность ее увеличится в 2 — 2,5 раза. https://sdelanounas.ru/blogs/161697/?utm_source=tg

Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» сообщила о старте продаж новой модели поколения К5 — автомобиля КАМАЗ-54902. Новинка 2024 года — седельный тягач KAMAЗ-54902 (4×2) является более доступным по цене аналогом популярного тягача KAMAЗ-54901. Новый автомобиль линейки К5 оснащён современной, комфортабельной кабиной шириной 2300 мм с низкой крышей и одним спальным местом.

https://sdelanounas.ru/blogs/161699/?utm_source=tg

С 5 по 9 августа ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Уфы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Липецка и Льгова городской пассажирский транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), профильного инвестпроекта с использованием средств ФНБ и коммерческой сделки. Компания поставила 34 автобуса НЕФАЗ 5299-0000030-57 для Уфы, 2 автобуса НЕФАЗ 5299-0000031-52 для Липецка и 1 ПАЗ 320436-04 для Льгова по ФНБ-проекту, 2 троллейбуса 5298-0000010-01 для Петрозаводска по нацпроекту БКД и 3 автобуса VOLGABUS 4298G4 для Санкт-Петербурга.

https://sdelanounas.ru/blogs/161710/?utm_source=tg

Новости авиапрома В процессе ожидания завершения доработки двигателей ПД-8 и ВК-800СМ тысячи работников авиационных заводов не простаивают, а занимаются делом — ведь впереди огромный пласт задач, которые можно решать сейчас, не дожидаясь каких-то событий.

Суперджет.

30 июля 2024 года в рамках программы сертификационных летных испытаний успешно выполнен полет по проверке связного оборудования обновленного пассажирского самолета «Сухой Суперджет». В процессе полета специалисты выполняли авиационные режимы по проверке работы новой системы отечественной радиосвязи. Самолёт провел в воздухе 2,5 часа. На сегодняшний день в рамках программы заводских и сертификационных испытаний Суперджет выполнил уже порядка 30 полетов.

Всего сертификационная программа включает около двухсот полётов. Первый опытный экземпляр очень помог. Да, пока нет двигателей новых, но то же оборудование радиосвязи можно проверить на нём.

https://sdelanounas.ru/blogs/161713/?utm_source=tg

На острове Беринга продолжается строительство грузопассажирских причалов В селе Никольское на острове Беринга продолжается строительство и реконструкция грузопассажирских круизных причалов. Благодаря новой портовой инфраструктуре повысится мобильность местного населения, будет обеспечена доставка гуманитарных и продуктовых грузов. Об этом сообщает Росморречфлот.

https://sdelanounas.ru/blogs/161709/?utm_source=tg ГТЛК подписала акт технической приемки четвертой сухогрузной баржи проекта RBD4608 в серии из восьми, построенной на Череповецком судостроительном заводе.

Первые три баржи компания получила и передала в лизинг в 2024 году в рамках инвестпроекта по обновлению гражданского водного транспорта в России с использованием средств ФНБ. Все суда будут работать на маршрутах от Череповца до Астрахани и обратно.

Баржи проекта RBD4608 грузоподъемностью 600 тонн предназначены для перевозки минеральных-строительных материалов, зерна

https://sdelanounas.ru/blogs/161711/?utm_source=tg Уже более 200 единиц оборудования, поставленных московской компанией «Современные Литейные Технологии», работает на российских предприятиях различных отраслей промышленности. Не так давно компания осуществила поставку вертикального 3-х осевого обрабатывающего центра SLT CL800 в адрес производственной площадки завода «Нотис», расположенного в Бердске Новосибирской области.

Обрабатывающий центр используется на предприятии для мелкосерийного производства и обработки изделий из нержавеющей стали (марки 12Х18Н10Т, 304, 409, 95Х18, 5ХНМ), легированных сталей (40Х, 40Х13, 35ХГСА), а также алюминиевых сплавов Д16Т и АМГ6.

https://sdelanounas.ru/blogs/161720/?utm_source=tg Новый зерносушильный комплекс запущен в эксплуатацию в АО «Успенское» Тюменского района. Он вышел на полную мощность к началу уборочных работ, сейчас аграрии Тюменской области уже намолотили более 2,5 тысяч тонн зерна и новый комплекс — хорошая инвестиция в производство. Новое зерносушильное оборудование позволит увеличить производительность на 12-38 тонн в час в зависимости от просушиваемой культуры. https://sdelanounas.ru/blogs/161725/?utm_source=tg В России начали серийное производство ракет-носителей семейства «Ангара», о чем сообщил ТАСС генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева (Производственное объединение «Полет») Алексей Варочко.

https://sdelanounas.ru/blogs/161732/?utm_source=tg «ЛугаМаш» (г.Луганск, Луганская Народная Республика) приобрело новый станок плазменной или газотермической резки с ЧПУ. Он был изготовлен и смонтирован ПКФ «Кристалл» из Санкт-Петербурга, специализирующейся на производстве машин термической резки металла.

«Данная установка позволит ускорить производство в заготовительно-сварочном сегменте, в тех технических процессах, которые связаны с термической резкой, в 2 раза и соответственно увеличить объем выпуска заготовительных деталей.

https://t.me/sdelanounas_ru/38280

Отечественная компания «Элрон» разработала и впервые показала в августе 2024 года свой одноплатный компьютер ELTAY SC («Элтай») на базе российского процессора 1892ВА018 СКИФ.

Кроме непосредственно процессора разработки НПЦ ЭЛВИС на плате ELTAY SC размещено 4 Гб оперативной памяти LPDDR4, модуль постоянной памяти eMMC 32 Гб, слот под micro SD, Wi-fi, Bluetooth, LAN, micro HDMI, а также интерфейсы 2хI2C, 2хSPI, 1хUART, 4хPWM, 2хGPIO или 28хGPIO MAX, USB Type-C.

https://sdelanounas.ru/blogs/161738/?utm_source=tg

«Газпромнефть — смазочные материалы» модернизировала линейку синтетических смазочных материалов для иностранных автомобилей. Компания разработала масло для современного легкового транспорта с учётом самых актуальных требований производителей. Улучшенная формула повышает экономичность топлива и экологичность работы двигателя.

Новое масло предназначено для автомобилей, оснащённых системами увеличения максимальной мощности и очистки отработанных выхлопных газов. Продукция G-Energy F Synth W 0W-30 обеспечивает лёгкий запуск и надёжную защиту мотора при температуре до -55°C, что позволяет применять её даже в регионах Крайнего Севера. Смазочные материалы сохраняют эффективность во время длительной эксплуатации на большой скорости, в городском цикле «старт-стоп», а также демонстрируют устойчивость к окислению.

«Премиальная линейка масел G-Ene...

https://sdelanounas.ru/blogs/161733/?utm_source=tg

«Яковлев» впервые представил проект Як-130М На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) представил перспективную разработку — самолет Як-130М, создаваемый на базе учебно-боевого Як-130. Основная цель проводимой модернизации — расширение боевых возможностей самолета для повышения его конкурентоспособности на внешнем рынке. Об этом сообщает AVIA.RU.

https://t.me/sdelanounas_ru/38290 Новый собственник бывшего завода Volvo Trucks в Калуге «Автомобильное моторное общество» собрало в этом году 649 грузовиков. До конца 2024 г. предприятие планирует увеличить производство до 2000 машин. При этом, предприятие перешло к самомсоятельной сборке рам и комплектующих.

Компания «Автомобильные технологии» контрактно производит автомобили Citroen C5 Aircross. До конца года она рассчитывает собрать 1,5 тыс. автомобилей.

Немецкий автоконцерн Volkswagen год назад продал свои российские активы за 125 млн евро компании «Арт-Финанс» бывшего президента дилерского холдинга «Авилон» Андрея Павловича. Позже «Арт-Финанс» приобрел и петербургский завод Hyundai. На базе выкупленных активов была создана группа AGR.

Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке «Грабцево», имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год

https://t.me/sdelanounas_ru/38292

«Таас-Юрях Нефтедобыча» сменила роторные системы на винтовые забойные двигатели Внедрение инновационных технологических решений позволило компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (структура «Роснефти») получить в 2023 г. экономический эффект в размере 2,3 млрд рублей. В прошлом году сотрудники компании внедрили более 20 новаций, одной из наиболее эффективных стала смена роторных управляемых систем винтовыми забойными двигателями. Такое решение позволило вдвое сократить срок строительства скважин. Компания ожидает, что до 2026 г. только эта новация даст экономический эффект в 799 млн рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/161752/?utm_source=tg