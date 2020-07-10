О мире без Расколотых Штатов Америки

Собирался писать на тему «Будущий мир, в котором не будет доминирующей Америки» видеоролик, но тут наткнулся на статью в «Блумберг», где американцы излагают своё бредовое видение будущего.

Сама по себе их статья откровенно глупая и скучная, насыщенная противоречиями типа «Россия не является великой страной, но нагибает НАТО и США» или «Либеральная демократия переживает кризис, но Путин угрожает нашей чудесной идеальной демократии».

Однако она всё-таки сподвигла меня изложить свои мысли в текстовом виде. Должен же и от американцев быть хоть какой-то прок.

Большинство наших (и не только наших) политологов боятся себе даже на минуту представить мир без американского доминирования. А это не только можно, но и нужно (особенно в свете последних событий) делать.

Итак, проведём мысленный эксперимент. Представим, что в Соединённых (на тот момент уже нет) Штатах Америки начался военный конфликт малой/средней интенсивности, в просторечии называемый гражданской войной.

Момент первый. Военные базы и контингенты США в других странах (abroad). Кто-то получит приказ вернуться домой, кто-то нет. Кто-то подчинится приказу, кто-то нет. Без центрального командования и финансирования часть этих контингентов (особенно расположенных в горячих точках) «go rogue», то есть превратится в банды наёмников.

Если Том Кленси в своих книгах допускал подобные сценарии, то чем мы хуже?

Конечно, американская пехота без поддержки авиации и прочих тяжёлых вооружений это те ещё вояки, но в местах типа Ирака и они будут представлять из себя какую-никакую силу.

Момент второй. Начнут рушиться марионеточные американские/англосаксонские режимы по всей планете. В Латинской Америке, в Афганистане и Ираке, в странах бывшего Варшавского договора, на постсоветском пространстве, всякие «Тайвани» и так далее.

Одновременно с этим существенно ослабнут позиции зависимых стран, которые сейчас полагаются на американскую поддержку и/или защиту – Саудовской Аравии, Пакистана, Израиля, Польши.

Всякие завязанные на США организации (типа НАТО) могут вообще прекратить своё существование, или, как минимум, существенно поменять своё содержание и задачи.

Многие международные институты, типа судов, экологов и правозащитников, в силу своей сервильной природы (обслуживание геополитических интересов за деньги) побегут искать новых хозяев.

С нетерпением жду, когда ЕСПЧ начнёт тысячами штамповать решения о нарушениях прав человека в США.

Момент третий. Роль доллара в качестве мировой резервной валюты и средства расчётов в международной торговле очень быстро устремится к нулю. Капиталы побегут в евро (если еврозона не сколлапсирует вслед за Штатами, что вполне вероятно), фунты, швейцарские франки, юани и рубли.

ФРС, вполне вероятно, окажется перед фактом своей дальнейшей ненужности.

Момент четвёртый. Российская пятая колонна потеряет основного спонсора. Часть из них постарается перекраситься в патриотов и присосаться к государственному бюджету (некоторые из них, особо ушлые, от него и не отсасывались), другие побегут искать новых спонсоров в Лондоне и ЕС. Но в Европе, отдельно от продвижения американской политики, они по-большому счёту не нужны, а Лондон и так содержит столько бездарей и неудачников, сколько может себе позволить.

Может быть даже, хотя это и сложно представить, в России появится реальная вменяемая оппозиция, которая будет помогать власти бороться с реальными недостатками, а не штамповать убогие шаблонные вопли «Сегодня Россия гибнет особенно сильно» и «Доллар по двести, никогда не предсказывали, и вот опять». Хотя нет, это фантастика.

Момент пятый. В какой-то момент нужно будет озаботиться судьбой ядерного оружия в Расколотых Штатах Америки. Оно не должно попасть в руки ни радикальных правых группировок, ни к не менее радикальным «борцам против рабства», которые могут решить, что в рамках их боротьбы нужно уничтожить всех белых (в «Планете обезьян», которая книга, описан и схожий сценарий).

Поэтому нужно будет предлагать подписать Мексиканский меморандум и реализовывать гуманитарные программы типа «Боеголовки за еду» и «Конверсия за лекарства».

Ну и, конечно, нужно будет подписать с американцами соглашения о разделе продукции (американской, не нашей же) и помочь им провести деноминацию долларов и ваучерную реприватизацию.

Я бы уже сейчас создал экспертную комиссию, которая будет определять инвестиционно привлекательные для российских инвестиций американские компании. То немногое из реального производства, что у них ещё осталось: «Катерпиллар», «Джон Дир», «Интел» и ещё несколько других. Спасём «Харлей-Дэвидсон» от радужных гомосеков.

Момент шестой. А ко всяким лимитрофам с постсоветского пространства нужно применять другие гуманитарные программы – «Можете хоть удавиться своей незалежностью, но без исконно русских земель» и «Территории за долги». Благо они практически все нежизнеспособны с экономической точки зрения и без внешней поддержки уже давно не могут, а когда лишатся её (а они её лишатся) – мгновенно превратятся в банкротов.

Момент седьмой. Россия в постамериканском мире может стать (уже становится) медиатором в различных международных конфликтах. Так происходит в Астанинском процессе, так происходит в Ливии, так идёт процесс урегулирования пограничных инцидентов между Индией и Китаем (на параде в Москве участвуют войска обеих стран, несмотря на недавнюю перестрелку) и так далее. В том числе потому, что Россия не пытается продавливать свою позицию, ломая всех через колено, как это делали США, а ведёт переговоры транспарентно и инклюзивно. Периодически постреливая «Калибрами» по особенно несогласным, но а кому теперь легко?

Примерно так в первом приближении. Будет свободное время, распишу основательней и подробнее.

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-o-mire-bez-raskolotyh-shtatov-ameriki/