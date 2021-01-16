В Китае жителей страны разделят на категории

С 1 января 2021 года в Китае введена в действие «Система социального кредита». Каждого гражданина страны оценят по 160 тысячам параметров из 142 учреждений.

В результате анализа, проведенного Единым информационным центром, каждый китаец будет соотнесен с определенной категорией граждан и получит своего рода социальный статус.

Образцовый житель Поднебесной будет маркирован индексом ААА. Для этого его рейтинг должен быть больше 1050 баллов.

Баллы можно получить за поддержку правительства в социальных сетях, героический поступок, участие в благотворительной деятельности, хорошие отношения с соседями и прочее.

Набравшему 1000 баллов можно рассчитывать на категорию А+, а 900 – на B. Те китайцы, рейтинг которых будет ниже 849 , станут подозрительными гражданами категории C, которых уже могут увольнять из государственных и муниципальных структур. Те, у кого 599 баллов и ниже, попадают в группу D, таких не возьмут на работу даже таксистами.

Вычесть баллы у гражданина Китая могут за любые формы проявления протеста против властей, распространение фейков в интернете, участие в деятельности сект, нарушения правил дорожного движения и многое другое.

Людям с рейтингом D не дадут кредиты, не продадут билеты на транспорт и могут отказать в аренде велосипеда.

Китайцу с рейтингом А+ велосипед в аренду дадут бесплатно и еще разрешат полчаса кататься на нем без единого юаня.

С людьми из категории D остальным лучше даже не разговаривать, поскольку кто-то может сообщить властям, что гражданин общался с человеком из «черного списка», и его рейтинг могут понизить.

В Китае с января официально действует "Система социального кредита", которая ранее действовала в экспериментальной форме.

Она вступила в действие в рамках принятого Гражданского Кодекса КНР - первого документа такого рода с 1949 года.

Новый ГК КНР отражает видение Си Цзиньпина и руководства КПК на вопросы дальнейшего развития китайского общества вплоть до 2050 года, когда планируется завершить переход от "общества среднего достатка" к "обществу великого единения".

https://www.securitylab.ru/new... - цинк

Мир стремительно меняется. Что нас ждет в будущем? Читайте в книге Игоря Диденко "НеВенец творения".

PS. Также стоит отметить циркулирующие слухи, что власти КНР раздумывают над полной или частичной национализации Alibaba, что еще осенью предлагал сам миллиардер Джек Ма, которому было рекомендовано не покидать территорию Китая.



PS2. США наложили санкции еще на несколько китайских компаний, в том числе на Alipay. Китай уже заявил, что ответные меры по этому поводу неминуемы.



В целом же, продолжение Холодной Войны между США и Китаем будет вести к дальнейшей эксалации их отношений.

При этом сам Китай будет проводить линию постепенного закручивания гаек внутри страны. Утверждение нового ГК КНР и массовые аресты "демократов" в Гонконге (по новому закону там арестовано до 40 за участие в антиправительственных митингах поддерживаемых США), это маркеры идущей идеологической трансформации и "сосредотачивания" Китая для борьбы за мировую гегемонию.