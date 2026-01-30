Сергей Крикалев. Судьба последнего гражданина СССР и первого космонавта России

Во время распада Советского Союза космонавт Сергей Крикалев находился на орбите. Его миссия, изначально рассчитанная на пять месяцев, продлилась 311 дней — почти вдвое дольше запланированного срока. Пока танки катились по Красной площади Москвы, люди баррикадировали мосты, Михаил Горбачев и Советский Союз шли по пути истории, Сергей Крикалев был в космосе.

Их временным домом была космическая станция «Мир» в 350 километрах от Земли. Его называли «последним гражданином СССР». Когда в 1991 году Советский Союз распался на 15 государств, Крикалеву сказали, что он не может вернуться домой, потому что страны, которая обещала вернуть его домой, больше не существует.

Как это произошло? За четыре месяца до этого события 33-летний бортинженер Крикалев отправился с советского космодрома Байконур в Казахстане на космическую станцию «Мир». Полет Крикалёва должен был продлиться пять месяцев, но он не был готов оставаться в космосе дольше, чем предполагалось.

Потом случился переворот. «Для нас это была полная неожиданность», — вспоминает Крикалев. «Мы не понимали, что происходит». Когда мы это обсуждали, мы пытались понять, какое влияние это окажет на космическую отрасль».

И это никак не повлияло на космическую отрасль! Крикалеву сказали, что денег на его возвращение нет. Через месяц он все равно получил тот же ответ: Центр управления полетами попросил его остаться там еще немного. Прошел еще месяц, а ответ остается прежним. «Они сказали, что мне тяжело, и это вредно для моего здоровья. Но страна сейчас находится в настолько отчаянном положении, что возможность откладывать деньги не должно быть главным приоритетом».

На борту «Мира» находилась капсула «Радуга», созданная специально для возвращения на Землю. Но воспользоваться этой возможностью означало бы конец станции «Мир», иначе некому было бы за ней присматривать. «Я задавался вопросом, буду ли я достаточно силен, чтобы выжить и завершить программу. «Я не был уверен», — сказал он. Потеря мышечной массы, радиация, риск развития рака и ежедневное ослабление иммунной системы — это лишь некоторые из возможных последствий длительного космического путешествия. В случае Крикалева полет занял вдвое больше времени, чем первоначально планировалось. Он провел в космосе 311 дней или 10 месяцев и случайно установил мировой рекорд. За это время четыре запланированных полета сократились до двух, и ни в одном из них не было места для еще одного бортинженера.

Россия, испытывающая в то время серьезные экономические проблемы из-за гиперинфляции, продавала места для ракеты-носителя «Союз» другим странам. Например, Австрия купила билет за 7 миллионов долларов, а Япония — за 12 миллионов долларов, чтобы отправить своего космонавта.

Ходили даже разговоры о срочной продаже «Мира», пока он еще работал. Все это означает, что остальные члены экипажа вернулись на Землю, а единственный бортинженер Крикалев - нет. Запертый там, в космосе, вдали от дома, он попросил меда, чтобы поднять себе настроение. Но меда не было и вместо него прислали лимон и хрен.

Крикалев наконец вернулся на Землю 25 марта 1992 года, после того как Германия заплатила 24 миллиона долларов за билет, чтобы заменить его Клаусом-Дитрихом Фладе.

После приземления из капсулы «Союза» вышел мужчина с четырьмя буквами «СССР» и красным советским флагом на скафандре. В одном из отчетов его внешний вид описывался как «бледный, как мука, и потный, как кусок мокрого теста». В то время об этой «Космической жертве» слышали все. Четверо мужчин помогли ему встать и поддержали его, когда он поставил ноги на землю. Один из них бросил ему шубу, а другой принес тарелку супа. За время отсутствия Крикалёва окраина Аркалыха, города, где он приземлился, перестала быть советской и вошла в состав независимой Республики Казахстан. Город, где он жил, назывался уже не Ленинградом, а Санкт-Петербургом. В космосе он облетел вокруг Земли 5000 раз, а территория его собственной страны сократилась более чем на 5 миллионов квадратных километров. Коммунистическая партия Советского Союза, правившая страной с 1920-х годов, была уже не политической монополией, а одной из многих партий. Его ежемесячная зарплата в 600 рублей, считавшаяся хорошей зарплатой для учёного во времена космический полет был обесценен. Теперь водитель автобуса зарабатывал в два раза больше.

«Изменения не столь радикальны», — заявил Крикалев на пресс-конференции несколько дней спустя. — «Я жил на территории России, когда республики были объединены в Советский Союз. Сейчас я вернулся в Россию, которая входит в Содружество Независимых Государств». Он становится героем России и через два года совершит еще один космический полет, на этот раз в качестве первого российского космонавта, полетевшего на шаттле НАСА. А через несколько лет он первым посетил новую Международную космическую станцию.

Биография Сергея Крикалева Сергей Крикалев, советский и российский авиационный спортсмен и космонавт, родился 27 августа 1958 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец был военнослужащим. С детства он увлекался плаванием и физкультурой, обладая высоким ростом и крепким телосложением, что позволяло ему выдерживать тяжелые нагрузки.

В 1975 году Крикалев поступил в институт, где получил высшее образование как химик-лаборант. Затем он был зачислен на факультет проектирования летательных аппаратов. Крикалев также увлекался самолетным спортом и был членом соответствующего клуба. После окончания обучения в 1981 году, он устроился на работу в НПО "Энергия" и стал испытателем авиационного оборудования.

Вступление в космическую программу

В 1985 году Сергей Крикалев стал старшим инженером в 191 отделе и принял участие в восстановлении космической станции "Салют-7". В том же году его пригласили в космическую экспедицию, и он начал обучение на специальность "космонавт-испытатель". В 1988 году он вошел в экипаж "Союз ТМ-7" и отправился в свою первую космическую миссию.

Достижения в авиации и космонавтике Первый полет Сергея Крикалева состоялся в 1988 году на космическую станцию "Мир". Он провел 151 день в космосе, подтвердив свои навыки инженера, астронавта и командира. За этот полет он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Сергей Крикалев продолжал свою карьеру в космонавтике и участвовал в еще нескольких миссиях, включая совместные проекты с американскими астронавтами. С октября 2005 года по июнь 2015 года он был обладателем рекорда по суммарному времени пребывания в космосе - 803 дня за шесть стартов. За свои достижения он получил множество наград и званий, включая звание Героя Российской Федерации и Героя Советского Союза.

Работа в Роскосмосе и текущие обязанности Сергей Крикалев продолжает работать в области космических программ. С 2016 года он занимал должность исполнительного директора по пилотируемым космическим программам в Госкорпорации "Роскосмос". В 2021 году он стал советником главы "Роскосмоса" и специальным представителем Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Кроме того, Сергей Крикалев занимал важные должности в ФГУП "ЦНИИмаш" и Центральном научно-исследовательском институте машиностроения. Он также был первым заместителем директора Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

https://dzen.ru/a/ZdMWx8iXmxSMWubs

Последний гражданин СССР. Космонавт, которого забыли в космосе

.

.

.

.

.

.