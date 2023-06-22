Наши защитники. Петров Евгений

ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ Все эти материалы мне переслала МАМА Героя Сначала статья из АИФа:

Успеть за 18 секунд. Борттехник со Ставрополья погиб, помогая десанту

Евгений Петров всегда знал, что его путь будет непростым. / Лилия Петрова

Фото с мероприятия открытии "Парты Героя", прислано мамой. Лучшие ученики одного из третьих классов ставропольской школы №7, участники программы «Орлята России», теперь будут учиться за особой партой - Партой Героя. Она посвящена борттехнику вертолёта Ми-8 отдельного вертолётного полка боевого управления Будённовска, лейтенанту Евгению Петрову. О жизни и подвиге героя – в материале «АиФ-СК»Фото с мероприятия открытии "Парты Героя", прислано мамой.

Погиб при взрыве Евгений Петров, героически погибший в зоне СВО, стал кавалером Ордена Мужества посмертно. Год назад (2022г.), накануне Дня Победы, развернулись ожесточённые бои за стратегически важный для того периода плацдарм - остров Змеиный. Небольшой участок, практически лишённый естественных укрытий, был под постоянным массированным обстрелом. Российские военнослужащие, находившиеся на Змеином и контролировавшие безопасность береговой зоны в районе Одессы, перестали выходить на связь. Опытному экипажу вертолёта, куда входил Евгений Петров, поставили задачу доставить спецназ на остров в ночь с 7 по 8 мая.

Сложность десантирования состояла в том, что это нужно было сделать без посадки вертолёта на поверхность и очень быстро. Пока командир экипажа удерживал машину на весу, борттехник помогал бойцам выгрузить оружие, провиант и питьевую воду. Всего 18 секунд понадобилось, чтобы выполнить эту задачу, десанту занять круговую оборону. На 19 секунде вертолёт подбили с байрактара. При взрыве погиб борттехник Евгений Петров. Лётчик и штурман успели эвакуироваться из горящей машины, присоединившись к группе спецназа, удерживающей плацдарм. 9 мая на остров высадился очередной десант российских войск, который завершил операцию по освобождению. За выполнение задачи, мужество и героизм весь экипаж вертолёта и группу десантников представили к высоким государственным наградам. Вывез 433 раненых На торжественной встрече, посвящённой открытию в школе Парты Героя, мама воина Лилия Евгеньевна рассказала, что сын с раннего детства серьёзно занимался спортом и много учился. Но своё призвание по профессии нашёл не сразу: после года учёбы в Противопожарной Академии он ушел служить по призыву. Затем - окончание экстерном юридического факультета и даже работа менеджером по продажам. Но Женя не оставлял мечту быть военным. Тогда он поступил в ВУНЦ ВВС ВВА им.Жуковского и Гагарина в Воронеже. После окончания вуза лейтенанта Петрова направили на службу в Будённовск. «Стажировку» Евгений проходил в боевых условиях в зоне СВО.

Позже с мамой погибшего Евгения Петрова связался выживший после тех событий командир вертолёта.

«Командиром экипажа у Жени был очень опытный лётчик, который уже проходил службу в горячих точках. И потому для меня очень дороги его слова, что Женя хорошо знал свою работу - при выполнении сложных посадок и манёвров вертолёт никогда не подводил. А в обязанности Евгения входило не только следить за исправностью всех систем и агрегатов, рассчитывать сколько заправить горючего, чтобы хватило выполнить задачу и вернуться обратно, но и грамотно размещать десант и грузы. Командир отметил, что даже если борт был перегружен, но он всё равно занимал нужную высоту. И даже когда возвращался пробитый пулями, то благодаря усилиям Жени утром был готов к полёту, - поделилась Лилия Евгеньевна. Боевой путь Евгения Петрова не был долгим - всего 73 дня. За это время экипаж выполнил 75 боевых вылетов, в том числе с эвакуацией с передовой 433 раненных. Общее количество налёта составило 320 часов. Обычно в мирной жизни такой опыт лётчики получают в течение трёх лет. Недетские вопросы Общаясь с мамой героя Евгения Петрова, школьники задавали совсем не детские вопросы. Например, их очень интересовало, как вырасти таким же патриотом, как Евгений.

«Сын никогда не произносил высоких фраз. Он был скромным, но искренне любил свою страну и знал её историю. А это и есть патриотизм. Конечно же, я переживала за Женю, когда узнала что он в зоне СВО. Но навсегда запомнила наш с ним телефонный разговор и фразу:

«Мама, ты должна понимать, что я выбрал профессию Родину защищать, а в ней могут быть опасности», - вспоминает Лилия Евгеньевна.

- Вот теперь я, несмотря на невыносимую боль утраты, считаю своим долгом приходить на такие встречи со школьниками. Ведь именно вам, молодым, независимо от выбранной профессии, предстоит поднимать Россию, делать её богатой, сильной, самодостаточной»

https://stav.aif.ru/society/uspet_za_18_sekund_borttehnik_so... Портрет работы Вадима Окладникова

Этот материал написала сама мама для школы, в которой учился Женя, со слов командира экипажа.

7 мая в 15:00 часов в штаб на полу острове Крым пригласили опытных командиров нескольких вертолётов. Полковник К. ознакомил с ситуацией: пропала связь с военнослужащими, которые находились на острове Змеиный. Они обеспечивали охрану острова, контролировали безопасность побережья возле Одессы, часть Чёрного моря со стороны Румынии.

Предполагалось худшее: они взяты в плен или погибли. Была поставлена задача – немедленная высадка спецназа на остров.

Получив задачу, Евгений Петров и инженерный состав стали готовить вертолёт: сняли все посадочные кресла, установили дополнительный бак с горючим для того, чтобы долететь до острова и вернуться обратно.

В 17:00 часов был выполнен вылет в район одного из аэродромов, где произвели погрузку на каждый борт Ми-8 спецназовцев с вооружением, боеприпасов, провианта и воды.

Перелетев на другой аэродром, участники операции получили дополнительные инструкции. Бортовые техники дозаправили баки топливом, подготовили технику к полёту в тёмное время суток. На карте мелкого масштаба экипажам вертолётов показали рельеф острова, расположение минных полей на нём, необходимое место посадки вертолётов для высадки десанта.

Полёт на остров проходил на высоте 10–20 метров над водной поверхностью Чёрного моря. Всего было несколько вертолетов Ми-8, а также ударные Ми-28, Ка-52. Долетев до острова, Ми-8 приступили к заходу на посадку, а боевые вертолёты с воздуха прикрывали высадку десанта. Поверхность острова была неровная, поэтому командир удерживал вертолёт во взвешенном состоянии, едва коснувшись земли...

Борттехник вышел в грузовую кабину для организации выгрузки десанта, оружия, воды и провианта. Десантники сразу же заняли круговую оборону вокруг вертолета. Евгений и два десантника выгружали оставшиеся боеприпасы и оружие...

На 19 секунде после посадки прогремел взрыв. Весь вертолёт охватило пламя, горящее топливо хлынуло в кабину экипажа, приборы контроля за системами вертолета вышли из строя. Кабина начала заполняться едким

дымом. Лётчики, сбросив сдвижные блистера, эвакуировались из горящей кабины. Затем началась детонация боекомплекта. На остров прилетали ракеты. Остров обстреливали с неба и со стороны Одессы...

Взрывы прекратились только через 2 часа, когда начало светать. В метрах двадцати я увидел движущейся силуэт командира спецназа.

Он приказал лежать и не двигаться, и сообщил, что враг стреляет ракетами, как только замечает движение.

На этот момент судьба борттехника и правого летчика была не известна.

Оглядевшись, обнаружили рваные, заброшенные бочки из-под топлива, которые были разворочены взрывами. Командир спецназа дал команду переползать к этим бочкам и прятаться под ними. Сюда же переместили пятерых раненых воинов. Медработник из группы спецназа был тоже ранен, но подсказывал, как и какую можно оказывать помощь раненым.

На самой верхней точке этого острова командир спецназа и ещё трое бойцов заняли оборону и вели бой с вражеским десантом, находящимся на острове. Враг передавал наши координаты на материк, и ракеты с неба и с береговой черты Одессы били по нам, но попадания были не точными, лишь куски земли и щебня осыпались на нас с каждым новым прилётом, а холодный металл скрывал наше местоположение. Однако поставленную задачу надо было выполнить – выяснить судьбу подразделения, которое осуществляло охрану и оборону острова до 7 мая.

Командир принял решение: здоровым идти и обследовать остров, а раненым и командиру вертолёта занять круговую оборону. У подполковника при себе был пистолет с 20 патронами и граната. С минимумом уцелевшего оружия, с ранеными, которым проводились перевязки, команда выполняла поставленную перед ними задачу.

Обследовав остров, нашли правого лётчика, который с травмой позвоночника ползком искал своих. Также были обнаружены уцелевшие защитники острова, с которыми была потеряна связь накануне.

Нашли и борттехника Евгения Петрова. Он лежал на краю острова, раскинув руки, словно обнимая землю... Парень погиб.

Портрет работв Вадима Окладникова

9 мая на остров высадился десант, который завершил операцию по освобождению острова. Всех доставили в Севастополь.

По итогам операции весь экипаж вертолёта Ми-8 и группа спецназа были представлены к Государственным наградам России.

Лейтенант Петров Евгений Михайлович за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждён орденом Мужества.

Посмертно.

http://www.trun-schooll6.ru/2022/na_sajt.pdf Это стихотворение мне прислала мама Героя.

А еще о Евгении написал песню Геннадий Кунявский. Вот тут можно послушать.

На ютубе нет ролика, только на страничке самого Геннадия: https://www.chitalnya.ru/work/3531369/ .

В школе установили мемориальные таблички героям.

Одна из горячих точек современности– Украина. У этой войны еще нет своей истории, она не написана, но у этой войны есть свидетели, тысячи свидетелей… Выполняя свой воинский долг, они пали смертью храбрых 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. В числе солдат, которые сегодня борются за мир, немало наших земляков. Они проявляют себя героями, спасая жизни мирных людей, защищая граждан своего государства, поддерживая сослуживцев. К сожалению, герои погибают…

О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне.

Сегодня, 3 мая 2023 года в гимназии появились мемориальные доски, памятный знак, который вновь и вновь будет напоминать нам о войне, о гибели людей, о материнском, человеческом горе.

Навечно вписаны в историю имена выпускников гимназии.

Эту доску изготовили по макету Вадима Окладникова



ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в селе Донском. По окончании гимназии поступил в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России города Москвы, но через год написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Понял, что профессия пожарного – не его дело.

После службы по призыву, в 2016 году принял решение поступать в Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина МО РФ г. Воронежа.

23 декабря 2021 года лейтенант Евгений Михайлович Петров был назначен бортовым авиационным техником вертолётного звена эскадрильи отдельного вертолётного полка города Будённовска.

С начала специальной военной операции по 7 мая 2022 года экипажем вертолета было выполнено 75 боевых вылетов. Во время выполнения 76 Евгений погиб

8 мая 2022 года при высадке десанта на остров Змеиный вертолет МИ-8 был уничтожен вражеским беспилотником. Евгений Петров погиб. Награжден орденом Мужества (посмертно).



МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПЫХТИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в селе Донском. Рос и воспитывался в простой сельской семье. С 2006 года учился в гимназии. Подвижный, непоседливый очень любил физкультуру. Принимал участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу. По окончании 9 класса продолжил учебу в агротехническом колледже с. Донского. Служил по контракту в ВС РФ. Участник СВО. Разведчик. Героически погиб при выполнении боевого задания на территории Украины. Награжден орденом Мужества (посмертно).



ЕФРЕЙТОР КЕРИМОВ ДЖУМАЛИ АБАТДАЙНОВИЧ

Выпускник гимназии. Увлекался спортом, был трудолюбивым, отзывчивым человеком. Всегда был готов прийти на помощь товарищам. У него было немало друзей, они называли его Женей.

Проходил воинскую службу в войсковой части 41600 по контракту. Был начальником электростанции взвода энергетического обеспечения первого батальона связи (пункта управления).

6 октября 2022 года при выполнении боевой задачи, верный присяге, Джумали Керимов погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Награжден орденом Мужества (посмертно), который сегодня вручил отцу героя военный комиссар.

Для нас, школьников, и всех жителей села, выпускники являются гордостью, примером отваги, мужества и героизма. Подвиг — это не просто смелость и героизм, это великий труд, железная дисциплина, несгибаемость воли и огромная любовь к Родине. Подвиг воина – это подвиг веры, долга, присяги.

Собравшиеся склонили головы перед подвигом солдат, перед стойкостью матерей, которые потеряли своих сыновей на поле боя.

Слова поддержки и благодарности выразили семьям погибших директор гимназии Пыркина М.В., военный комиссар Труновского района и Изобильненского городского округа- Джгаркава З.С., глава ТМО - Аникеева Н.И.

После торжественного митинга в гимназическом музее "Исток" состоялась первая экскурсия для родных и гостей мероприятия "Крым. Новороссия. СВО." Вакула В.В. исполнил авторскую песню, посвященную подвигу Евгения Петрова, которую написал Геннадий Кунявский. Саму песню можно прослушать, пройдя по ссылке. На ютубе ее нет, только в ВК в исполнении самого Геннадия: https://vk.com/im?msgid=10280&sel=c1&z=video313164488_456239758%2F3f8e60779a384fd5ef



Мама Евгения Петрова - Лилия Евгеньевна рассказала ребятам о том, как тяжела для неё и всей семьи потеря.

Памятные доски будут напоминать всем о человеческой чести, о доброте, любви к Родине. https://stavropol.er.ru/activity/news/pamyati-geroev-svo

https://ok.ru/profile/589311016754/statuses/157362681056562?utm_campaign=app_share



«Равнение на героя!»

27 декабря состоялось знаменательное событие в МКОУ ООШ 6 — торжественное открытие «Парты Героя» имени Евгения Михайловича Петрова, отдавшего жизнь за свою Родину и награжденного орденом Мужества (посмертно).

Петров Евгений Михайлович (05.01.1993 – 08.05.2022) - лейтенант отдельного вертолётного полка боевого управления города Будённовска, выпускник МКОУ ООШ №6 2008 года, героически погибший 8 мая 2022 года при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине.

Цель проекта "Парта Героя" – напомнить ученикам школы о земляке – Герое, совершившем доблестный поступок, проявившем личное мужество и готовность к самопожертвованию.

На ученическом столе размещена информация о Петрове Е.М., его биография, фотография, героический путь. Также на парте размещен QR-код для мобильных устройств, отсканировав который, школьник попадает на интернет страницу, где представлена информация о герое. Право сидеть за данной партой получают ученики, имеющие успехи в учёбе, принимающие активное участие в жизни класса и школы.

Среди приглашенных Петрова Л.Е., мама Героя, Агаркова Р.С., первая учительница, одноклассники, Арестов Л.П, председатель Совета ветеранов с.Донского, Ботиев Г.И, начальник территориального управления с.Донского, учителя и ученики школы. На мероприятии царила удивительная атмосфера торжественности и скорби, многие присутствующие не могли сдержать слез. Ребята читали стихи, обучающиеся класса пограничной направленности застыли в почётном карауле. Все присутствующие почтили память Героя минутой молчания.

Почетное право первыми сесть за «Парту Героя» предоставилось ученикам 1«а» класса, отличникам учебы, участникам творческих конкурсов.

Слова напутствия ученикам прозвучали из уст приглашенных гостей и директора школы Синицина А.М. Ребята в свою очередь пообещали чтить память героя, быть образцом в учебе и дисциплине, быть патриотами России.

Жизнь продолжается. Но память о погибших - долг каждого живущего. Забыть прошлое – значит предать память о людях, которые отдали жизнь за честь Родины. Будем их помнить вечно!

Это была заметка МКОУ ООШ №6.

https://vk.com/wall-88346233_2581?hash=a3926cb62a13be08fa

Олег- очень серьезный молодой человек, который с первых дней жизни знает, что такое жить в семье, где знают, что такое защита Родины, честь, слово офицера.

В их семье знают, что такое ждать героев, провожать их в последний путь и чтить их память.

8 мая 2022 года погиб на острове Змеиный дядя Олега, в апреле 2023 погиб дедушка, а его папа сейчас находится на боевом посту в зоне СВО.

Олег собрался с силами и написал письмо.

"Здравствуй, папа Женя. Хочу сказать тебе, папа, что горжусь своей семьей-Защитниками Родины!

Ты справедливый, честный, добрый и сильный ,защищаешь законы России. Когда ты в командировке, я знаю что ты оберегаешь мир и уверен, что в нашей стране будет все хорошо.

Я хочу, чтобы ты знал, что я горжусь твоим отцом, моим дедушкой Серёжей, который добровольно ушел защищать Отечество...

Я горжусь своим дядей Женей вертолетчиком, который выполнил с экипажем 75 боевых вылетов и вывез с передовой 433 раненых за 73 дня участия в СВО.

Я стараюсь быть похожими на вас, занимаюсь плаванием, подтягиваюсь на турнике, помогаю во всем семье.

Я обещаю, быть таким же смелым,отважным, порядочным, как Вы. Никогда не подведу свою семью и буду равняться на Ваши поступки "

Маленькая Анастасия стала участницей проекта "Дети героев". Почитайте, какое трогательное письмо она написала своему папе...

Настя очень переживает за своего папу, ведь в этой страшной спец.операции Настя потеряла дедушку и родного дядю....

"Здравствуй мой сильный, смелый, любимый папа Женя. Пишет тебя Настя, твоя веселая дочь...

Я скучаю по тебе и жду из командировки...

Когда ты дома, все улыбаются...Вместе ездим в путешествия... Мне с тобой интересно... Можно плавать там, где глубоко, подниматься в горы высоко. Я с тобою ничего и никого не боюсь.

А ещё я люблю вкусно приготовленный тобою шашлык.

Мы семьёй и друзьями готовим на костре, только когда ты дома. Я похожа на тебя, мой родной папа. У нас русые волосы и любим кофе.

Мне запомнился день - День рождения РОССГВАРДИИ. Все воины были в парадной форме с медалями и ты тоже. Тебе подарили военный ножик. Я надела твой берет и весь концерт стояла возле тебя. Ты сильный, мужественный, красивый. Я горжусь тобой, папа.

Ты наш защитник, ты защитник Родины!"

https://vk.com/club218738761?z=photo-218738761_457239157%2Fa...

☆ВДВ☆Армия России☆ Десантный журнал в годовщину гибели отметил:

8 мая в 19:18

Год назад, накануне Дня ПОБЕДЫ, развернулись ожесточенные бои за стратегически важный для того периода плацдарм- остров Змеиный. Российские военнослужащие, находившиеся на о.Змеиный, контролирующие безопасность побережья возле Одессы и часть Черного моря со стороны Румынии, перестали выходить на связь. Опытному экипажу вертолёта МИ-8, куда входил Евгений Петров, поставили задачу доставить на остров спецназ в ночь с 7 на 8 мая. Сложность десантирования состояла в том,что на обстреливаемый остров с неба и со стороны Одессы, с неровной поверхностью нужно быстро высадить десант...Пока командир экипажа удерживал вертолёт во взвешенном состоянии, борттехник организовал быструю выгрузку оружия,провианта и питьевой воды. Всего 18 секунд понадобилось, чтобы десант смог занять круговую оборону и вступить в бой.На 19 секунде вертолёт был поражен выстрелом с БАЙРАКТАРА.Летчик и штурман успели эвакуироваться из кабины горящего вертолета и присоединиться к группе спецназа, удерживающей плацдарм.. 9 мая высадился десант России, который завершил операцию по освобождению острова.

За выполнение задачи, мужество и героизм весь экипаж и группу десантников представили к высоким государственным наградам, Евгения Петрова посмертно. О последнем задании вертолета МИ-8 борт 92 этот ролик....

Ролик в ВК, поэтому только по ссылке можно посмотреть: https://vk.com/im?sel=783165547&z=video-106160452_456248266%2F540b118636b978df6e%2Fpl_post_-106160452_493173

Та же информация с роликом и в Силовом блоке: https://vk.com/wall-86820203_248593?hash=063bf7a940d6c4441d

Фото в клубе Хочу поделиться фотографией стенда с героями СВО, который разместили в сельском клубе с.Донское, Ставропольского края..

Распечатаны слова песни Г.Кунявского Бессмертный полк героев СВО...

Песня Геннадия Кунявского начала СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ.

Скоро будет и фото нашего района у всех ребят...

Наша тоненькая девушка с большими голубыми глазами - Мария, которая ездит на передовую и каждому бойцу района возит посылки, познакомилась с Вадимом.

КРЫЛЬЯ ПОБЕДЫ: круглый стол и презентация выставочного проекта РО РВИО СК

12 мая 2023 года на базе Музея Боевой Славы МБОУ СОШ №7 г. Ставрополя состоялось заседание клуба «Юный патриот» Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Ставропольском крае (РО РВИО СК) в формате круглого стола «Воздушные асы на защите Родины: о героических авиаторах – ставропольцах».

Мероприятие было подготовлено представителями РО РВИО СК совместно с сотрудниками отдела военной истории и патриотической работы (зав. отделом – Каменева Г.Н.) Ставропольского государственного музея-заповедника (СГМЗ). Участниками круглого стола стали: Кожевников И.В., руководитель Авиационного спортивного клуба Ставропольского края, член РО РВИО СК, учащиеся 10 класса – члены клуба «Юный патриот» РО РВИО СК под руководством Лифановой Е.А., учителя русского языка и литературы, члена РО РВИО СК, студенты Ставропольского государственного педагогического института, музейные научные сотрудники.

Участники круглого стола смогли познакомиться с историей зарождения и развития авиации. Новак В.В., младший научный сотрудник отдела военной истории и патриотической работы СГМЗ, член РО РВИО СК, рассказала о самых известных советских и российских летчиках, навсегда вписавших свои имена в историю отечественной авиации: А.И. Покрышкине, Н.Ф. Гастелло, Е.Д. Бершанской и ее 46-й гвардейском ночном бомбардировочном авиаполке, И.Н. Кожедубе, Н.Н. Володине, А.В. Блохине, С.К. Борисюке, В.И. Сарабееве, В.А. Ковалеве, Е.М. Петрове и многих других.

В рамках мероприятия был презентован выставочный проект «Крылья Победы», отражающих роль авиации в четырех военных конфликтах XX – начала XXI вв.: Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войнах, специальной военной операции. Он подготовлен сотрудниками отдела военной истории и патриотической работы СГМЗ, представителями РО РВИО СК Г.Н. Каменевой, Н.Ф. Лапшиной и А.В. Корневой. На экспозиции представлены фотографии известных ставропольцев – авиаторов, модели самолетов и вертолета, предметы (детали авиационного оборудования, фотографии, фрагмент купола парашюта), переданные участником Афганской войны, штурманом В.И. Гурьевым. Портреты Героев снабжены QR-кодами, с помощью которых учащиеся смогли ознакомиться с биографиями авиаторов, опубликованными на интернет-ресурсе «Историческая память Ставрополья».

В ходе круглого стола был продемонстрирован видеопроект РО РВИО СК «Десант Победы» о реализованных в 2022 году Вахте Памяти к месту бывшего немецкого аэродрома периода Битвы за Кавказ у подножия г. Эльбрус (руководитель экспедиции – Каменева Г.Н.) и высадке авиадесанта с баннерами-портретами выдающихся ставропольцев – Героев Советского Союза над мемориальным комплексом «Барбашово поле», расположенном в Северной Осетии (руководитель группы парашютистов – Кожевников И.В.).

Участники мероприятия смогли задать вопросы одному из участников высадки десанта – И.В. Кожевникову. Школьников заинтересовало, кто, как и при каких условиях может совершать парашютные прыжки.

Завершилось мероприятие коллективным фотографированием. Статья о героях летчиках и вертолетчиках края всех воин,а герое СВО рассказывают о лейтенанте Евгении Петрове, фото портрета работы Вадима Окладникова хранится в музее.

https://vk.com/wall-200653281_601?hash=9f939f22603d6d0ee6

"Стена Памяти"

5 мая 2023 года в городе Ставрополе , благодаря Администрации города, Комитета Молодежи и кураторов проекта "Жены героев в Ставрополе" была открыта " Стена памяти" посвященная погибшим в СВО Ставропольцам и обновленная стена посвященная ветеранам Великой Отечественной Войны.

"Жены героев в Ставрополе " были ответственны за то, чтобы найти близких тех, чьи родные погибли и они хотели бы принять участие в "Стене памяти". Поиск был не легким. Писали в группы, искали по знакомым, давали объявления и нашли 80 человек. Мы ездили по городу, видели имена погибших в СВО на баннерах, и сами искали родных через соцсети и предлагали принять участие в "Стене памяти".

Данную выставку Вы можете увидеть на Аллее Славы в Парке Победы в г.Ставрополе до 10 мая 2023 года.

Организатор проекта "Семьи Героев СВО" Нина Полякова организовала чат матерей и жен ,участников СВО .Она выкладывает в этот чат информацию о фотопроектах Жены Героев, Матери героев, Дети героев. Она же выложила в чат СТЕНУ ПАМЯТИ.

https://vk.com/wall-218738761_275?hash=a6506023c21816c487&am...

Ролик парта Героя Петрова Евгения https://ok.ru/video/5625933400701

Встречи мам героев https://vk.com/im?sel=783165547&z=video-218738761_456239027%2F22e48004b90605389b%2Fpl_post_-218738761_196

В годовщину гибели шел дождь...

Мама на могиле сына Вот этот плакат она держит в руках фото предоставила мама.

Ну и последние фото. Это Вадим Окладников сделал для стенда в школу. И последнее - портрет мамы работы Вадима Окладникова

Все материалы по портретам наших Героев работы Вадима Окладникова можно посмотреть тут: Обновляемая библиотека ссылок