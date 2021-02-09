Посох Пересвета, тайны истории

Надо сказать, что даже находясь в экспозиции Рязанского кремля, посох Пересвета не перестаёт удивлять людей своими чудесами. Так, лет десять назад молодая женщина по имени Марина привела в музей двух племянников. Следует отметить, что поход этот дался тётушке нелегко. Дело в том, что с малых лет Марина страдала от проблем с зубами, и в этот памятный день её рот буквально сводило от боли. Однако обещание, данное детям, свято, а потому женщина проходила из зала в зал, пробегая глазами по экспонатам, вымученно улыбаясь и с трудом отвечая на вопросы ребят. Но едва Марина подошла к стеклянному футляру, где ныне хранится историческая реликвия, как почувствовала, как от навершия артефакта пошёл поток тепла, который окутал ноющую челюсть, а затем отхлынул, унося с собой мучительную боль.

С тех пор Марина ходит в стоматологические кабинеты только на профилактические осмотры, хотя и не может понять, какая же сила избавила её от тяжких страданий.

Дорожный костыль

Чудесные способности старинного артефакта известны уже на протяжении нескольких столетий, но многие люди и сегодня недоумевают: как же владельцем такой святыни мог быть простой инок? Ведь согласно церковном правилам посох — атрибут игуменов и архиереев, обыкновенному же монаху его иметь не положено.

Точная дата рождения богатыря неизвестна. Литературное произведение «Задонщина» описывает некоторые моменты из жизни Александра Пересвета и подтверждает происхождение. Христианин родом из Брянска по преданию приходился двоюродным братом Ослябе. По легенде братья происходили из знатного боярского рода и до принятия монашеского пострига были известными воинами. Мальчики провели юность в трудах и молитвах, познавая суровую школу жизни. Их воспитывали по закону Божьему, прививая любовь к родине и веру в нее. О жизни Пересвета ничего не известно, так как литературные источники описывают только главный подвиг, не вдаваясь в детали биографии. Вместе с Ослябей он решил стать иноком и принял постриг в Борисоглебском монастыре, основанном в 1363 году. Позднее монахи перебрались в обитель Живоначальной троицы.

О реальности тех лет судят по летописям и записям, в которых таится много преувеличений и искажений фактов. Говорить об их объективности трудно. Единственное, в чем сходятся историки – утверждение о том, что к моменту приездаДмитрия Донского

в монастырь Александр Пересвет жил там в чине монастырского схимонаха.

Однако о том, что костыль принадлежал именно Пересвету, рассказывает следующее предание.Готовясь к решающему сражению с Мамаевой ордой, князь Дмитрий Иванович (впоследствии Донской) приехал в Троице-Сергиеву лавру к Сергию Радонежскому, дабы попросить у старца благословения. Выслушав правителя земли русской, будущий святой предрёк ему великую победу и, кроме того, отправил в войско двух своих послушников — Александра Пересвета и Родиона Ослябю.Выбор пал на этих иноков неслучайно. Оба богатыря в прошлом были знатными воинами, так как происходили из родовитых боярских семей земли брянской.

Князь нуждался в духовной поддержке. За ней он приехал к праведнику, который отдал в помощь двух монахов, благословив на ратное дело. Игумен рассчитывал, что иноки сумеют вдохновить войско. Монах провел богослужение и постриг в великую схиму Александра Пересвета и Андрея Ослюблю. Дав высший церковный чин, Радонежский отпустил братьев бороться за правое дело.

Мужчины были немолоды, но обладали силой, опытом и знаниями о воинском деле. Духовная мудрость делала их настоящими богатырями.

Путь послушникам предстоял неблизкий, ведь до поля Куликова они добирались пешком. Вот потому-то, отправляясь к месту будущей сечи, Пересвет срубил молодую четырехлётнюю яблоньку, из которой и вырезал себе дорожный костыль, который стал его спутником в том последнем путешествии. Павел Рыженко

Молитва перед боем

Однако силу свою этот «костыль» получил неслучайно. Дойдя до места сбора княжеских войск на рязанской земле (предположительно, именно там сегодня расположен город Скопин), Пересвет покинул своего друга. Исследователи считают, что монах-воин уже знал, что ему предстоит схватка с Челубеем, из которой инок не выйдет живым. Надо сказать, что боевая стратегия этого татарского воина-поединщика была широко известна его современникам. Челубей обладал огромной физической силой и массой тела, которым позавидовали бы нынешние культуристы, а также виртуозно владел длинным тяжёлым копьём, наводившим страх на противников. Одним взмахом этого оружия он вышибал из седла соперника, и тот даже не успевал приблизиться к татарину для ответного удара.

Пересвет же, решив, что станет противником Челубея, продумал свою тактику, которая помогла ему не только сразить татарского исполина, но и вселить уверенность в победе в сердца русских воинов. Сегодня мы из учебников истории знаем, что задумка Пересвета заключалась в следующем. Перед боем инок снял тяжёлый панцирь и надел монашеский плащ с изображением распятия. Потому копьё Челубея пронзило насквозь тело героя, что дало Пересвету возможность оказаться близко к противнику и перед смертью сразить его своим оружием. Причём горячая вера помогла послушнику удержаться в седле не только во время поединка, но и доскакать уже мёртвому до русского войска. Павел Рыженко. Бой Пересвета

Но накануне битвы, зная, что его ждёт скорая гибель, Пересвет ночью тайно ушёл из лагеря и отправился в небольшую пещеру, расположенную неподалёку. Там инока встретил старичок-отшельник, вместе с которым монах горячо помолился Богу в последний раз, прося его даровать победу русскому оружию. Затем Пересвет облачился в боевые доспехи и оставил старцу свой «дорожный костыль», пообещав вернуться за ним после сражения. Молитва перед битвой. ПРавел Рыженко

Кроме того, в этой же пещере, а затем и в часовне Дмитрия Солунского, возведённой на её месте, долгое время хранились клобук, мантия и чётки героя, которые, к сожалению, ныне утеряны. Победа Пересвета укрепила дух воинов, и им удалось обратить татар в бегство. Тысячи представителей вражеской стороны были убиты. Сражение сыграло большую роль в противостоянии Орде. Оно мотивировало русских князей сплотиться в борьбе за родину. Куликовская битва послужила отправной точкой в свержении татаро-монгольского ига и освобождении Руси.

Испытание для недорослей

Однако забрать своего деревянного спутника Пересвет так и не смог. Шли годы. На месте маленькой часовни, что была заложена, по преданию, самим Дмитрием Донским, в XVII веке вырос большой Свято-Дмитриевский монастырь, где до 1924 года и хранилась святыня монаха-воина. Надо сказать, что чудесные свойства посоха проявились ещё в конце XVII столетия. Не случайно же молодые дворяне Рязани, покидая отчий дом и отправляясь на ратную службу, пробовали на нём свою силушку. Недоросли подбрасывали посох вверх, затем старались поймать, не дав ему коснуться земли, а также «упражнялись с ним в различных движениях». Следует отметить, что данное испытание было непростым, так как дорожный костыль Пересвета достигает почти полутора метров в высоту. Диаметр же его составляет сверху 4,25 вершка (20 см), а снизу — 3,5 вершка (около 16 см). Весит посох более двух килограммов.

Можно лишь представить, каким богатырским сложением обладал Пересвет, раз соорудил себе столь внушительный посох.

Испытание с посохом дворянские отпрыски выполняли вплоть до выхода в свет закона «О вольности дворянской» Екатерины Великой, который освобождал недорослей от обязательной воинской службы. И это неспроста. Считалось, что молодой дворянин, удачно поймавший посох святого монаха (Пересвет был канонизирован в XVIII веке), не только получал часть силы героя, но и защиту во время горячих сражений.

Деревянный стоматолог

Другое же чудесное свойство посоха Пересвета заключается в его способности избавлять человека от зубной боли. Что и испытала на себе жительница Рязани Марина, увидевшая старинную святыню в зале музея.

Однако же несколько столетий назад люди прибегали к помощи посоха иначе. Считалось, чтобы сохранить зубы здоровыми и навсегда забыть о страданиях, достаточно лишь укусить навершие артефакта. И потому сегодня его пик, «украшенный» множеством отпечатков зубов, смотрится довольно неприглядно. Также страждущие, прибегнувшие к помощи древней святыни, старались отломить (откусить) от посоха хотя бы маленький кусочек, чтобы хранить его у себя дома как безотказное средство от мучительной боли. Такое потребительское отношение верующих к дорожному костылю Пересвета заставило задуматься руководство Дмитриевского монастыря. Дабы уберечь святыню от зубов страждущих, игумен обители заказал специальный футляр, который запирался на ключ и хранился исключительно в алтаре главного собора. Правда, в последние годы перед закрытием монастыря заветный посох сменил «дислокацию», переместившись, за клирос.

Однако в большие праздники или же в особых случаях святыня в футляре выносилась в центральный придел, где верующим разрешалось прикладываться к ней.

Существует такая версия, что игумен монастыря специально заказал футляр для посоха, который был меньше его размера. Мол, изначально длина святыни составляла 2 аршина и 6 вершков (примерно 1 м 70 см), а хитрый настоятель отхватил от неё «лишнюю» часть, дабы тем самым обеспечить себя и своих близких универсальным средством от зубной боли на долгие годы. Когда же в советское время Дмитриевский монастырь был закрыт новой властью, посох передали рязанскому музею-заповеднику, где тот и находится по сей день. Однако же и здесь его сила помогает страждущим, доказывая тем самым, что спутник Пересвета, несмотря ни на что, остаётся великой святыней. 21 сентября 2010 года, на территории Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове города Москвы прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 630-летия Куликовской битвы. В Храме с XIV века покоятся мощи героев Куликовской Битвы, святых иноков Александра Пересвета и Андрея Осляби.

В 2009 году, в день 500-летия храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, с участием представителей города Пересвет «Патриарх Кирилл с посохом Пересвета».

Александр Пересвет и Андрей Ослябя - легендарные монахи, сражавшиеся вместе с Дмитрием Донским на Куликовом поле. Именно Александру Пересвету выпала честь начинать битву, сразившись с непобедимым Мурзой Челубеем. Челубей выиграл 300 поединков, но с богатырем он справиться не смог. Именно на таких богатырей и опиралась Русь в тяжелые моменты своей истории. После битвы по повелению великого князя и по благословению преподобного Сергия Радонежского тела Александра Пересвета и Андрея Осляби были принесены в Старое Симоново и погребены возле храма Рождества Пресвятой Богородицы. В те времена могилы Пересвета и Осляби украсили надгробиями, формировавшими собой своеобразное строение под колокольней. Когда в 1794 году ее разобрали, надгробия сняли, чтобы установить новые, а в 19 веке достроили придел. В 1928 году надгробия вновь уничтожили, так как храм закрыли. В богоборческие годы храм был закрыт, а на его месте появился компрессорный цех завода «Динамо». Надгробие над могилами Осляби и Пересвета сдали на металлолом за 317 рублей и 25 копеек. Восстановлению они подверглись в 1989 году. Сейчас над могилами Александра Пересвета и Андрея Осляби установлена дубовая сень – точная копия спуда 1880 года.

Иноки-витязи были похоронены в особой каменной палатке подле стен храма и, по преданию, рядом с ними упокоились 40 ближайших бояр князя Дмитрия. А в храм Рождества Богородицы Дмитрий Донской с благоговением поместил бесценную святыню – икону, которой благословил его перед битвой преподобный Сергий. С того времени церковь стала местом паломничества и государей, и простых москвичей, и всех русских людей.

После смерти супруга от полученных ран, последовавшей в 1389 году, в этом храме слезно молилась вдова Дмитрия Донского. Затем она приняла монашеский постриг с именем Ефросиния и основала в Московском Кремле новую церковь Рождества Богородицы при княжеских палатах, чтобы иметь такой храм около себя. Эта церковь стала кремлевским домовым храмом великих княгинь, а потом и цариц.

Между тем история церкви Рождества Богородицы и Симоновой обители продолжалась. Рождественской церкви предстояло совершить путь от соборного храма великого монастыря до приходской церкви на окраине. Но эту историю надо рассказать отдельно. Она не касается самого посоха, но весьма печальна.

https://earth-chronicles.ru/news/2020-11-02-145561

https://forum.novosti-kosmonavtiki.ru/index.php/topic,11172....

http://blagovest-info.ru/index.php?id=29913&s=5&ss=2

https://24smi.org/celebrity/36110-aleksandr-peresvet.html

https://ru-yourpiter.livejournal.com/613038.html