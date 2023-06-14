Исторический миф - «Цунами». Что на самом деле было после подрыва ДнепроГЭС в 1941 г.

Но его поломали бойцы 3-й и 6-й батарей 16-го зенитно-артиллерийского полка ПВО, задержавших вражескую колонну на правом берегу. Часы, подаренные городу уничтоженной третьей батареей, в четыре утра вступившей в бой с танками, превратились в те самые полтора месяца на эвакуацию.

В донесении о потерях за 18 августа 1941 года стоят обидные в своей непоправимости пометки: «лейтенант Захарченко Павел Анатольевич, командир взвода управления… оставлен на поле боя. Красноармеец Маргалиташвили Давид Соломонович, приборщик… оставлен на поле боя».

Своей жизнью они обеспечили слаженную и ритмичную работу трудовых коллективов и железной дороги.

К 1937 году в Запорожье производилось 60% алюминия в стране, 60% ферросплавов, 100% магния, 20% стального проката. Чтобы спасти оборудование, в августе-сентябре отсюда ежесуточно уходило на восток не менее 600 вагонов, а в отдельные дни — около 900. Только для вывоза одного завода «Запорожсталь» их потребовалось 8 тысяч.

А для зенитчиков все закончилось около 15 часов того же дня.