Как поступить нашим спортсменам?

Экспертные оценки

Константин Сёмин

Важно даже не то, что России запрещено участвовать как государству в зимней Олимпиаде 2018 года, а другое — социально-психологическая атмосфера в нашем обществе, Произошло публичное унижение государства Российская Федерация. Но ряд спортсменов и чиновников говорят в таком духе, что «ничего страшного, в решении МОК есть много положительного, на игры надо ехать». Ряд иных людей просто не понимают, как вообще можно ставить вопрос об участии наших спортсменов при таких унизительных условиях. То есть налицо раскол в нашем обществе. О чём же он свидетельствует?

Я думаю, что это не первое унижение, которое приходится переживать России и российской элите. И, скорее всего, не последнее. Таким образом отчётливо и внятно вновь показали, кто хозяин в глобальном, общечеловеческом доме. Но реакция многих персонажей, твердящих «надо ехать», говорит о том, что у нашей элиты неистребимо желание скрести когтями под дверью этого дома и тушкой или чучелом прорываться в этот дом, даже обосновавшись где-нибудь у отхожего места. То есть у хозяев нашего маленького российского дома никакие унижения не перешибут желание проникнуть-таки в «общечеловеческий» дом. И, наверное, те, что планировал подвергнуть нашу элиту таким унижениям, это прекрасно понимали. Они понимали, что стерпят и утрутся — и попросят добавки. Потому что противостоящий нам империалистический мир довольно рассудителен и расчётлив. И он знает, что для нашей собственной буржуазной элиты её корыстные интересы превыше всего. И в жертву этим корыстным интересам может быть принесено всё, что угодно — за исключением украденной в 90-х собственности.

Я хочу, чтобы мы не позволили втянуть себя в некий логический софистский водоворот и не начали сравнивать происходящее сейчас с теми околоспортивными демаршами, которые испытывала советская дипломатия, которым подвергался Советский Союз. Потому что СССР и РФ — два совершенно разных государства, два совершенно разных спорта, две совершенно разных дипломатии и две совершенно разных элиты. И они совершенно по-разному реагируют на вызовы. Для Советского Союза участие в олимпиадах было одной из составляющих его внешнеполитического курса. Таким образом в глазах всего прогрессивного человечества Советский Союз демонстрировал, что модель общественного и экономического устройства, которую советские люди для себя избрали, настолько эффективна, что позволяет не только в экономике, в литературе, в музыке — в чем угодно, — но и в спорте добиваться высочайших достижений, потому что «молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт». Потому что спорт в Советском Союзе был массовым, потому что в каждом дворе находился бесплатная хоккейная коробка, потому что физически советские люди по-настоящему были здоровыми. Они действительно занимались спортом, они действительно ходили на лыжах, они действительно не просиживали пятничные вечера в пивбарах с воплями за команду «Челси» или команду «Арсенал». Я ребёнком посещал бассейн «Калининец», находившийся при заводе имени Калинина и бывший абсолютно бесплатным не только для сотрудников и детей сотрудников предприятия, но и для тех, кто жил в округе. За этим бассейном в городки играли наши инженерно-технические кадры — ИТР, то бишь люди, к кругу которых относились мои родители. Городки — как вы помните, это здоровые, окованные железом биты — инженеры швыряли на расстояние 15-25 метров. Никто не брал ни копейки за участие во всех этих вещах. Плавание, шахматы, велоспорт, бег, лыжи, хоккей и футбол имели повсеместное распространение, как и остальные виды спорта. Советский Союз жил здоровым обществом, в котором занимались спортом не по принуждению и не за деньги. И поэтому для Советского Союза медали на олимпиадах были, в общем-то, делом 25-м. И даже лишение Советского Союза права участвовать в олимпиаде, случись такое, по крупному для советского спорта и советского народа и здоровья этого народа ничего бы не изменило.

В современной ситуации картинка ровно противоположная. У нас медали олимпиады являются, может быть, последним антидепрессантом, последним кардиостимулятором. Это способ каким-то образом простимулировать гаснущее национальное самосознание, расплывающуюся гордость — такой своеобразный анаболик. Здоровья нет, есть здоровенный пивной живот, есть ежепятничные возлияния перед монитором. Лишь ограниченное количество людей играет в реальный футбол, у нас пустые стадионы и хоккейные площадки, поросшие травой уже давным-давно. Всё это заменил телевизор. То есть спорт у нас накачивается через телевизор, мышцы у нас привычно накачиваются в районе брюшной полости. Но нам хочется изо всех сил хочется тренировать и стимулировать свою общенародную, общенациональную гордость. Зачем эта гордость нужна? Она в рабовладельческом, феодальном или буржуазном обществе одинаково необходима. Со времен поговорки «Хлеба и зрелищ» ничего не изменилось, потому что зрелища необходимы тогда, когда они позволяют отвлекать внимание плебса от перебоев с поставками хлеба. Именно поэтому необходим Колизей, необходимы гладиаторские бои. Посмотрите, как сегодня популярны у нас в ущерб коллективным видам спорта состязания, требующие индивидуального геройства — разнообразные Mixed Martial Arts, где выходят рэмбо, разнообразные ван даммы и крошат друг друга. И чем больше вылетает зубов на арене — тем больше аплодисментов, тем больше ставки букмекеров. Вот ведь чем мы занимаемся — воспитываем рэмбо. Эта постоянно продолжающаяся драка, конечно, не имеет ничего общего со спортом и не имеет ничего общего с массовым здоровьем. Поэтому, когда рушится спортивное, болельщицкое, возникающее исключительно на трибуне стадиона и сразу за этой трибуной выветривающееся единение между плебеем и патрицием, то исчезает и потребность в самом спорте. Невозможно объяснить — а что дают олимпиада всему народу? Не сословию спортсменов, которые безусловно самоотверженно готовились к олимпиаде и для которых отстранение от неё — это трагедия, но что это по крупному меняет, например, для детского спорта?

Через два дня в рамках проекта «Последний звонок» мы должны обнародовать следующую и заключительную серию фильма об образовании. Снимая её, мы ездили по российской глубинке. В Брянской области ты видишь опустевшие поселки, где последние энтузиасты сдерживают бурьян, наступающий на ледовые катки и стадионы, где бегают и катаются 2,5 ребенка. Ну какие Харламовы отсюда возникнут, какие Яшины, Лобановские и Блохины? Их не будет. Их невозможно вырастить в стране, которая к Чемпионату мира по футболу готовится как к крупнейшему шансу чего-нибудь отхватить и заработать. Я могу сказать, что решение МОК — это не последняя оплеуха. Скорее всего, будет ещё очень расчетливый и циничный ход. Было бы странно, если бы этой идеей не воспользовались, если бы она не пришла в голову нашим «международным партнерам» — лишить российскую футбольную сборную права участвовать в Чемпионате мира по футболу-2018, но не отнимать сам чемпионат у страны. То есть не отнимать возможности заработать, но отнять возможность гордиться или хотя бы надеяться на какой-то шанс не провально выступить на этом чемпионате.

Поэтому на Западе действуют очень расчётливо. Естественно, после каждого такого унижения в широких народных массах возникает вопрос: «А как же так, за что же нас опять селёдочной мордой в харю? И сколько же это будет продолжаться?» Собственно, ради этого и затеваются спортивные унижения, чтобы возникал этот вопрос, чтобы ширилась пропасть между плебеями и патрициями, чтобы не удавалось нашей маленькой домашней комнатной буржуазии вместе с народом оказаться на одной трибуне, чтобы ширилась пропасть между привилегированной VIP-ложей и всеми остальными. Для чего это нужно? Да для того, чтобы затоптать, в землю вогнать нашу буржуазию, показать ей окончательное место и разодрать на части то, что она каким-то образом ещё пытается оборонять.

Чего добилось наше образование? Спортсмены — молодые люди, в основном выросшие уже во время «светлых демократическим реформ». И что мы видим? Десятки спортсменов вчера и сегодня договорились до того, что чуть ли не видят «в решении МОК больше положительных моментов, чем отрицательных». То есть мы всё-таки смогли воспитать манкуртов, которые даже не понимают, что значат государственные символы и государственная гордость? Для них фраза «У советских собственная гордость», получается, полный бред? Что-то совершенно непонятное, из истории древних шумеров?

Конечно, бред, конечно, непонятное, потому что они ни разу не советские, их воспитывали не как советских, а как антисоветских. Что нам теперь разводить руками, удивляться или креститься, когда мы слышим такие заявления? Это же закономерно. Нам в течение 25 лет объясняют — каждый сам за себя. Ты сдохни — я выживу. Единственная цель в жизни человека — это набить собственный желудок или собственный кошелёк. Если ради этого нужно идти по головам, пусть даже головы выстроились на какой-нибудь беговой дорожке — ничего страшного. И спорт устроен как живодёрня, и вся остальная жизнь устроена как живодёрня. Так чего мы удивляемся тому, что живодёрами стали спортсмены? А что наши артисты — не живодёры? Они не готовы так же друг друга жрать, и продавать Родину, и куда угодно уезжать? Они видят, что все продают всё — «чего же я останусь в стороне?» Если я буду молчать, если откажусь в этом участвовать из каких-то идеалистических побуждений, то, во-первых, буду выглядеть идиотом, во-вторых, просто проиграю деньги, всё поделят без меня. Если уж все продают Родину, то почему бы не поучаствовать в дележе и не побороться за собственный гешефтик?

Такая психология родилась не сегодня. И в советское время было очень много антисоветских людей. Мы прекрасно помним десанты наших хоккеистов, которые внезапно объявляли себя диссидентами и уходили играть в НХЛ, в потом вдруг оказывались востребованы здесь. Им поручали целые клубы, несмотря на то, что они вообще-то покрыли страну позором и предали не просто дело партии или советского народа, но и Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). Это же не просто какая-то лавочка или конторка, из которой можно было взять и переметнуться на «ту» сторону. Это было преступление, сравнимое с воинским предательством присяги. Но всё забыто. Людям (и не только конкретно спортсменвм, а вообще всем) за последние десятилетия дали понять, что предательство не имеет значение: «Решай свои личные корыстные интересы — ведь при «совке» у тебя не было тачки. А страна должна была тебе предоставить тачку, ты здорово играл в хоккей, ты этого заслуживал. Теперь давай поработай на нас, мы тебя наградим, если будет какой-нибудь результат, мы подарим тебе ключи от автомобиля Ауди или БМВ, или заплатим крупную сумму в долларах».

Мы постоянно видим этот стиль общения со спортсменами — их награждают продукцией западных автомобильных концернов. Это уже диагноз. Когда в такой атмосфере растет молодежь, или даже люди с когда-то советским сознанием в такой атмосфере долгое время живут и работают — они ей пропитываются. Если с тобой всё время выстраивают отношения на коммерческом расчёте — что ждать, что ты будешь вести себя по-другому? Поэтому я бы не стал возлагать всё бремя ответственности на спортсменов, которые решают так себя вести. Патриотизм по отношению к чему? По отношению к ключам от Ауди? Они действуют так, они ведут себя так, они подчиняются тем обстоятельствам и правилам, которые заданы для всей системы. Есть ли тут проблема личного характера и личного выбора? Есть, Но то, что мы сейчас обсуждаем, не связано с какими-то конкретными персоналиями. Проще всего было бы сейчас устроить в обществе свару, организовать 150 ток-шоу, на которых кого-то бы клеймили позором, а кто-то бы в ответ плевался и сравнивал всё происходящее с Украиной Но дело-то не в поступке конкретного спортсмена или тренера, а дело во всей системе, которая воспитывает предателей.

Советскими людьми иногда становятся ребята, не заставшие по возрасту не только 80-е, но и 90-е, вообще никак не связанные с Советским Союзом. Тем не менее они могут быть сегодня носителями другого сознания, и для них поступок вроде выступления без гимна, без флага, без Родины является неприемлемым. А для других — приемлемым. Так что позиция не измеряется прожитыми годами или принадлежностью к спортивной форме, на которой когда-то красовались известные всем четыре буквы.

Услышав высказывания Тарасовой, Жулина, Жукова, Медведевой, Исинбаевой и многих других, кто говорит, что ехать обязательно надо, вспоминаешь 36-й год, олимпиаду в фашистской Германии. Представим себе советских спортсменов, которые сказали бы: «Мы много готовились, мы много пота пролили на тренировках, мы готовы к победе, поэтому надо ехать к нацистам». Я вижу аналогию между 1936 годом и 2017 годом не в позициях спортсменов. Я не вижу параллелей между сегодняшним и сталинским поколениями спортсменов (не только спортсменов — музыкантов, поэтов, журналистов и представителей многих других профессий). Мы утратили преемственность, мы не можем себя сравнивать и сопоставлять. Но исторические параллели, как мне кажется, уместны. Потому что если посмотреть на то, как и когда обычно происходили спортивные демарши и бойкоты олимпиад, то это, как правило, предшествовало крупным военным конфликтам. Так было перед 1914 годом, хотя тогда олимпийское движение находилось ещё в зачаточном состоянии, это произошло в 1936 году. Впоследствии мы помним, что ввод войск в Афганистан предварил полный крах олимпийского движения. Так что есть повод тревожиться не столько за спортсменов, сколько за происходящее в мире в целом. И за то, в какой степени готовы к испытаниям и в каком моральном обличии мы к этим событиям приближаемся.