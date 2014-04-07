7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика

11 лет назад, 7 апреля 2014 года, в Донецке провозгласили ДНР. Именно в этот день были приняты Декларация о суверенитете и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики.

Митинг в поддержку самоопределения ДНР, весна 2014 года РИА Новости Ирина Горбасева

Жители региона отказались выполнять указания лиц, захвативших власть в Киеве незаконным путём.

Александр Бородай

Спустя месяц на референдуме было принято решение о самоопределении ДНР., в 2014 году возглавлявший правительство ДНР, рассказал в интервью RT, как проходил процесс становления государственности в республике.

— Какова была реакция жителей Донбасса на государственный переворот, произошедший на Украине в конце февраля 2014 года? С чего начались и под какими лозунгами проходили в Донбассе акции протеста «антимайдана»? Была ли у них какая-то движущая сила или они начались стихийно, по инициативе народа?

— Реакция была очень простая. Госпереворот в Киеве крайне негативно восприняло абсолютное большинство населения Донбасса. Но это в то же самое время стало для людей поводом избавиться от того бардака, который происходил в «незалежной» Украине. Люди хотели вернуться назад, на Родину, от которой Донбасс в своё время отторгли, — в Россию. Лозунги в поддержку воссоединения звучали на акциях протеста. Свою роль в развёртывании этих процессов сыграли и царившие в народе настроения, и деятельность существовавших долгое время общественных движений, и многие другие факторы.

— Донецкая Народная Республика была провозглашена не сразу после начала протестов. Как проходил процесс подготовки к этому событию, и кто в нём участвовал?

— Участвовали в этой работе все активисты ДНР. Но как очевидец поделиться воспоминаниями именно по этому поводу я не могу. Я москвич и на Донбасс отправился добровольцем. Заходил через Луганск в середине апреля. В Донецке появился уже перед референдумом о независимости ДНР, в начале мая. Непосредственно во время провозглашения республики я в Донецке не присутствовал.

— Сразу после провозглашения республики началась подготовка референдума о самоопределении ДНР. Он был проведён 11 мая 2014 года. Как его готовили? Как люди реагировали на его проведение?

— Готовили проведение референдума местные общественники. Люди проявили огромную активность. Перед избирательными участками выстраивались громадные очереди. Проголосовало подавляющее большинство местных жителей. Результаты референдума известны. В ДНР за самоопределение высказались, если мне не изменяет память, 89% проголосовавших. 11 мая 2014 года, жители Донецка пришли на референдум о независимости Донецкой народной республики. Фото: Marko Djurica / Reuters

— С чего начались карательные действия киевского режима против ДНР? Почему Киев начал применять силу?

— Киев с самого начала не собирался отпускать ни Донецк, ни Луганск. И, соответственно, противодействовал их уходу. Карательные акции начались с арестов местных активистов и их убийств специальными группами СБУ и созданными Киевом формированиями. Действовали они очень жестоко и массо. Ополченцы Донецкой народной республики / РИА Новости / Геннадий Дубовой

— Как в республике создавались первые формирования ополчения и что они собой представляли?

— Как всегда в условиях гражданской войны: появлялся более или менее харизматичный лидер, создавал свою группу и пытался её худо-бедно вооружить. Потом договаривались о взаимодействии с другими подобными группами. Затем возникло центральное командование… Группы сначала были очень разные — с различной численностью, уровнем боеспособности. Всё это на первоначальном этапе чем-то напоминало средневековое феодальное ополчение.

— Несмотря на боевые действия, в республике необходимо было наладить повседневную жизнь: платить зарплаты и пенсии, организовывать работу школ и больниц, обеспечить функционирование предприятий ЖКХ. Как этого удалось добиться?

— Республика возникла не на руинах. Люди, которые работали раньше, — они и продолжили работать. Некоторое время всё функционировало по инерции. Кстати, киевские власти, рассчитывая вернуться, сначала некоторое время даже периодически переводили зарплаты бюджетникам. ДНР установила свою власть не в одно мгновение, это был постепенный процесс. Формировался бюджет, создавались органы управления, министерства, ведомства. Это была просто рутинная работа. Мужчина голосует на референдуме о статусе Донецкой Народной Республики 11 мая 2014 года / РИА Новости / Евгений Биятов

Вскоре после референдума было сформировано правительство, я был избран премьер-министром. Из разрозненных отрядов возникла армия, в которой внедрялся принцип единоначалия. То, что было разрушено, восстанавливалось, налаживалась жизнь. Восемь лет шло государственное строительство. В состав России ДНР входила уже как полноценное государство с множеством более или менее эффективно работающих институтов.

— Киев неоднократно обвинял республики Донбасса в нежелании договариваться, в срыве переговорного процесса. На ваш взгляд, всё ли возможное сделали представители ДНР и ЛНР для того, чтобы разрешить конфликт с киевским режимом мирным путём?

— Никаких реальных переговоров со стороны Киева не велось — это была просто формальность. Приезжали идиоты, которые нам говорили что-то в духе: «Мы с вами не договариваемся, сдавайтесь, мы вас убьём». Если убрать всю «воду», примерно это звучало так. Это была просто имитация переговорного процесса. Был Леонид Кучма, который нам рассказывал, что он «вечный» президент Украины, а потом в перерыве принимал несколько бокалов шампанского и только хлопал глазами, потому что ему было уже хорошо. Результаты обстрела Донбасса со стороны ВСУ / РИА Новости / Андрей Стенин

— Как жители ДНР отреагировали на официальное признание со стороны Российской Федерации и на начало специальной военной операции ВС РФ?

— Очень хорошо отреагировали. Этого ждали очень долго, и их ожидания наконец воплотились в жизнь.

— Что изменилось в ДНР с момента вхождения в состав России?

— Процесс укрепления связей с Россией шёл ещё с 2014 года. Интеграция была длительной, растянутой. Люди этого ждали, они сражались за это и наконец добились своего. Сейчас интеграция идёт семимильными шагами, но она всё равно не завершена. Тем более что часть нашей земли нам ещё только предстоит освободить.

Что же касается тех территорий республики, которые уже находятся под контролем России, то улучшения очевидны. Наконец, есть определённость. Царит общее оживление жизни. Много чего строится. Работают промышленные предприятия, на которые приходят российские инвесторы. Очень многое меняется в лучшую сторону.

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Непосредственный участник тех событий, активист ДНР, депутат Верховного Совета, а позднее - Народного Совета ДНР, историк и публицист Мирослав Руденко рассказал корреспонденту "РГ" о том, как все происходило.

Мирослав, что запомнилось больше всего?

Мирослав Руденко: Ощущение причастности к масштабному историческому событию. Было понимание, что именно сейчас вершится история. И это не только мое субъективное мнение. Я видел глаза других людей. И тех, кто находился в зале, когда принимались Декларация и Акт, и тех, кто ждал результатов заседания на улице. Очень сильные и позитивные были эмоции. Мы воспринимали происходящее как большую победу. Хотя сейчас, оглядываясь назад, понимаем, что это было лишь начало большого пути. Первый шаг.

Но очень важный шаг.

Мирослав Руденко: Да, конечно, по сути состоялось рождение республики. Хотя протесты против киевского режима в Донбассе начались в марте, но в какой-то момент стало понятно, что надо двигаться дальше, иначе социальная энергия перегорит, а нас растащат и подавят поодиночке. Такое решение было приято коллегиально, на собрании активистов и делегатов протестного движения от представителей общественных организаций, политических партий, территориальных общин. В Донецке проходили митинги, на которые приезжали люди из других городов ДНР. Рождалось гражданское общество в лучшем смысле этого слова.

Когда стало понятно, что местные власти и элита обманули народ и начали за его спиной договариваться с киевским режимом, люди просто поняли, что оказались у последней черты, что надо проблему решать самостоятельно и надеяться больше не на кого. Тогда проявилась инициативная низовая самоорганизация. Народ смог провозгласить республику, довести дело до референдума, а после - отстоять ее в боях. Мирослав Руденко: В апреле 2014 года рождалось гражданское общество в лучшем смысле этого слова. На фото: 12 апреля 2014 года. Ситуация у здания областного управления МВД Украины в Донецке. Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Вы описали общую атмосферу. А какие конкретные детали зацепились в памяти?

Мирослав Руденко: Помню, еще до провозглашения ДНР в понедельник должен был состояться митинг. И я сомневался, придут ли люди в будний день. И вот я вижу множество народа. Люди пришли! Вместо того чтобы отдыхать после тяжелой работы, приезжали целыми группами отработавшие свою смену шахтеры. Запомнился 30-летний мужчина из Енакиево. Он сказал, что не мог не приехать в Донецк, потому что чувствует важность происходящего процесса, исход которого зависит в том числе и от него.

Позже, когда мы заняли здание ОГА (Донецкая областная государственная администрация - прим. Ред.), были запоминающиеся народные дежурства на этажах. Туда приходили кто в масках, кто в касках, кто с транспарантами. Где-то стояли бутылки с зажигательной смесью на случай столкновений, а рядом - резали бутерброды. Женщины организовали пункт питания. Кто-то привозил продукты, кто-то - домашние закрутки. Тогда мне вспоминались картины о Французской революции, санкюлоты, восставший народ.

А как вы входили в ОГА?

Мирослав Руденко: Тогда это было гражданское противостояние. Да и донецкая милиция не готова была применять оружие против народа. В целом она была за нас и неохотно выполняла распоряжения начальников, подчинявшихся киевскому режиму. Люди начали напирать, и ряды силовиков поддались. Столкновений не было. Правда, чтобы закрыть нам путь на верхние этажи, были заварены металлические двери. Но их срезали болгарками. А на козырьке над входом в ОГА мы подняли флаги, в том числе и российские. Мирослав Руденко: Понятно ведь, какую роль Запад уготовил Украине - стать пушечным мясом в борьбе с Россией. Иногда я думаю, что было бы, если бы мы в 2014 сдались киевскому режиму? Донецк ждала бы судьба Одессы. Я считаю, мы поступили правильно. Не было других вариантов, кроме сопротивления. Фото: Константин Сазончик / ТАСС

У нас были ответственные по этажам, комендант здания, мы сформировали временное правительство и совет представителей территориальных громад, политических партий и общественных организаций. Впоследствии его стали называть Верховный, а позже - Народный Совет ДНР. Парламент республики до сих пор так называется.

Сам момент провозглашения ДНР вы помните? Как все происходило?

Мирослав Руденко: Я сидел в зале в первом ряду. Декларацию о суверенитете и Акт о провозглашении государственной самостоятельности зачитал Владимир Макович. Присутствующие в зале подняли руки в едином порыве. Потом были аплодисменты. Как говорится, бурные и продолжительные.

Банальный вопрос. Страха не испытывали? Ведь непонятно было, как все повернется.

Мирослав Руденко: У меня, как и у всех, были определенные опасения. Уже арестовали Павла Губарева, и я, выступая публично, прекрасно понимал, что тоже рискую. Но нужно было выступать, и мы смогли создать критическую массу. А другая сторона не успела ничего сделать. Проходил, правда, провокационный проукраинский митинг, но его организаторы не являлись значимой силой и не имели влияния, даже при поддержке админресурса. Также работала СБУ, спецслужбы захватывали наших активистов. Но проукраинским силам не на кого было опереться в Донецке, и они могли действовать лишь точечно. Мирослав Руденко: У меня были определенные опасения. Уже арестовали Павла Губарева, и я, выступая публично, прекрасно понимал, что тоже рискую. Но нужно было выступать. На фото: народный губернатор Павел Губарев и его заместитель Мирослав. Руденко. Фото: Константин Сазончик / ТАСС

Однажды, после митинга, ко мне подошли ребята, которые занимались строительством. Их руководитель Евгений предложил охранять и сопровождать меня домой, чтобы "не дернули". Возможно, наличие такой охраны мне тогда помогло. Но к апрелю опасения рассеялись. Наоборот, было состояние, близкое к эйфории. К тому же, когда республику провозгласили, лидеров-сопредседателей временного правительства ДНР стало довольно много. Это было сделано сознательно, с таким расчетом, чтобы при задержании одного, остальные могли продолжить работу. Получился "коллективный президент". Кстати, одного из лидеров Леонида Баранова, действительно, выкрали. Все понимали: если остановиться - повяжут, арестуют, репрессируют, натравят "Правый сектор" (запрещенная в РФ организация). Или мы побеждаем, или нас "пакуют" и все заканчивается. Оставалось только закусить удила и - вперед.

Ситуация, когда отступать некуда?

Мирослав Руденко: Да, кстати, тогда стала очень популярной песня группы "День Триффидов" с такими словами: "Отступать больше некуда. Так бывало не раз. Возродится Отечество! Возродится Донбасс!". Это один из первых гимнов ДНР. Песню даже включали в Верховном Совете. Очень к месту она пришлась.

А было тогда понимание, что начнутся серьезные боевые действия?

Мирослав Руденко: Конечно, никто не думал, что Украина будет применять против населения Донбасса танки, РСЗО, артиллерию. Казалось, максимум - начнутся стычки с экстремистами-праворадикалами. Они и начались, поэтому на блокпостах дежурили ополченцы с охотничьим оружием. Украинская же армия неохотно втягивалась в этот процесс. Однажды десантники даже перешли на нашу сторону, а у ополченцев появилась боевая техника. Один из тех бывших украинских военных, кстати, стал депутатом Народного Совета. Но конфликт раскручивали, как маховик.

Уже позднее стало известно, что готовился штурм ОГА, с участием украинских радикалов, спецназа СБУ и внутренних войск. Но в итоге штурмовать здание не решились. Это мне рассказали представители внутренних войск, которые нам сочувствовали. Слышал также, что донецкая "Альфа" отказалась участвовать в штурме. Мирослав Руденко: Мы освободились от киевского режима, который диктовал нам абсолютно неприемлемые мировоззренческие и идеологические установки. Фото: Константин Сазончик/ТАСС

Вы бы пошли снова по этому пути, если бы знали о том, что произойдет?

Мирослав Руденко: Без сомнения. Понятно ведь, какую роль Запад уготовил Украине: стать новыми сипаями, пушечным мясом в борьбе с Россией. Иногда я думаю, что было бы, если бы мы в 2014 сдались киевскому режиму? Активистов ДНР убили бы или посадили. Донецк ждала бы судьба Одессы. Конфликт с Россией все равно бы произошел. И нас, дончан, как скот, погнали бы воевать с ней. Я считаю, мы поступили правильно. Не было других вариантов, кроме сопротивления.

Мирослав, если это возможно, попробуйте отстраниться и проанализировать провозглашение ДНР с точки зрение историка. В чем особенность начавшегося 10 лет назад процесса?

Мирослав Руденко: Я оцениваю его как национально-освободительную революцию. Мы освободились от киевского режима, который диктовал нам абсолютно неприемлемые мировоззренческие и идеологические установки. Навязывал чуждую национальную идентичность, потому что современный украинский национальный проект чужд Донбассу. Наша территория была освобождена из-под этого влияния. Причем, это демократический процесс, в котором участвовал народ. Произошедшее сложно с чем-то сравнивать. Это не "цветная" революция, которые устраивает Запад. И не межэтнический конфликт, которые возникали на постсоветском пространстве. Это скорее цивилизационный вопрос, выбор пути, языка, веры. Вопрос о том, с кем мы, кто друг, кто враг. Наверное, произошедшее чем-то похоже на восстание Хмельницкого. И в то же время - это преодоление ошибок 1991 года.

Наша территория была освобождена из-под влияния современного украинскому национального проекта. Это был цивилизационный вопрос - выбор пути, языка, веры. Вопрос, с кем мы: кто друг, кто враг

С одной стороны, в Донбассе происходили локальные события. Но с другой - они повлекли тектонические сдвиги, в том числе и в российском обществе, и Россия сейчас борется с Западом, освобождая свои исторические территории. Это, действительно, эпохальное событие.

Кстати, считается, что пока не прошло 10 лет, происходящие процесс изучают политологи. А после этого срока - историки. Так что мы становимся свидетелями новейшей истории Донбасса. Фото: Коллаж РГ/ Фото из архива Мирослава Руденко/ТАСС

https://rg.ru/2024/04/07/reg-dnr/sankiuloty-donbassa.html

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7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика

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