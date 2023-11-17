Зачем Сталин возродил Церковь?

Опиум для народа

Стоит отметить, что Русская церковь была в глубоком кризисе ещё со времён Великого раскола (Великий раскол. Зачем разрушили «Светлую Русь»; Часть 2; Часть 3). С этого времени народ и власть бесповоротно отдаляются друг от друга. Лучшая часть русского народа уходит в раскол. Староверы отказываются от лжи, алкоголя и табака, на основе трудовой этики создают национальный капитал.

Происходит постепенная утрата живой веры, падение авторитета церкви. Официальное никонианское православие вырождается, мельчает, становится видимостью. Карикатурный поп-стяжатель наряду с продажным чиновником становится одной из наиболее нелюбимых образов в народе. В финале мы получим катастрофу 1917-1920 гг. Взорванные и разрушенные храмы. И полное равнодушие народа.

Революционеры, разрушая царизм, самодержавие, православие, вообще «старую Россию», уничтожали и вообще Русскую цивилизацию, её основы. Русскую культуру, образование и историю. Вместе с царями «под нож» шли Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Суворов, Ушаков, Кутузов, Скобелев и прочие «душители и держиморды».

Как пелось в Интернационале:

Весь мир насилья мы разрушим

До основанья, а затем

Мы наш, мы новый мир построим.

Новый мир был космополитичным, интернациональным. Очередной вариант «Вавилона», но под знамёнами марксизма. Он не предполагал сохранения исторической России и русского суперэтноса.

Однако революционеры-интернационалисты с их откровенным атеизмом и безбожием практически на уровне сатанизма также были противны русскому народу. Основа русского кода-матрицы – это правда-справедливость, жизнь по совести (этика совести). А Русское православие, которое вобрало в себя основы дохристианской Русской веры, на этом и стоит.

Сталин и церковь

Сталин был русским коммунистом, то есть выразителем интересов народа. Иосиф был семинаристом, поэтом, имеющим определённый дар. Он прошёл трудный и тернистый путь, хорошо узнал народ и его устремления. Кроме того, русский коммунизм (большевизм) в своих истоках имел те же начала, что и изначальное христианство. Этика совести и честного труда. Призыв к справедливости: ещё Иисус изгонял из храма торговцев и ростовщиков-менял.

Поэтому антирусская политика, которая включала в себя гонения на православие с целью его вообще уничтожить, как часть русской истории и культуры, явно не устраивала Сталина. Уже в 1930-е годы по его инициативе в советскую историю и образование возвращаются имена русских полководцев, героев, подвиги русской армии, имена князей и царей, радевших за дело укрепления нашей державы. Началась и «великая чистка», когда большую часть троцкистов, революционеров-интернационалистов и возможной «пятой колонны» в будущей мировой войне смогли обезвредить (Как Сталин разгромил «пятую колонну»; Загадка «великой чистки» 1937 года).

Сталин последовательно восстанавливал русские традиции в культуре, образовании, внешней политике (возвращение Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии). Вскоре пришло время и для коренного изменения отношения государства к церкви.

Во время Великой Отечественной войны немецкая пропаганда, с одной стороны, пыталась сыграть на чувствах верующих, атеизме советской власти. Но без особого успеха. Общество в России ещё до создания СССР относилось к религии формально. С другой стороны, советское правительство обыграло противника в информационной войне. К священной войне против гитлеровцев активно подключились христиане и мусульмане, и другие конфессии. Гитлеровцы с их человеконенавистнической идеологией были врагами всех советских людей. Религиозные общины активно собирали средства на борьбу с фашистами. Всего за годы войны православными верующими и духовенством было собрано для Фонда обороны более 300 млн рублей, не считая пожертвованных материальных ценностей.

Встреча Сталина с иерархами церкви

5 января 1943 г. митрополит Сергий в телеграмме попросил Сталина открыть Патриархии банковский счёт для централизованного внесения собранных средств в Фонд обороны. Верховный главнокомандующий дал согласие. Процесс легализации был запущен. С весны 1943 года в руководстве страны обсуждались варианты проведения нового курса в отношении церкви. Наркомат Госбезопасности (НКГБ) собирал материалы по положению дел в церкви, сведения об иерархах, патриотической деятельности духовенства и т. д. С ними тщательно ознакомился Сталин, которого интересовали взгляды духовенства, их жизнь и быт в годы войны.

4 сентября 1943 года Сталин в присутствии Вячеслава Молотова и офицера КГБ Георгия Карпова в Кремле принял митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича). Сталин дал положительную оценку патриотической деятельности церкви в годы войны и предложил иерархам высказаться о насущных проблемах.

Митрополиты предложили возродить институт патриарха; открыть новые церкви и духовные учебные заведения; издавать ежемесячный журнал; предоставить духовенству права быть избранными в исполнительные органы (церковные советы) религиозных обществ; облегчить налогообложения священнослужителей; предоставление приходским обществам права отчислять средства религиозным центрам; позволить организовать своё производство. Также предполагалась создать орган для взаимодействия РПЦ с правительством — Совет по делам Русской православной церкви при Совнаркоме. Совет возглавил Г. Карпов.

Сергий поднял вопрос о преследовании духовенства, о необходимости увеличения числа приходов, об освобождении архиереев и священников, находившихся в ссылках, тюрьмах, лагерях и о предоставлении возможности беспрепятственного совершения богослужений, свободного передвижения по стране и прописки в городах. Сталин пообещал «изучить вопрос». Верховный предложил Сергию подготовить списки священников, находящихся в заточении. Георгий Григорьевич Карпов (1898–1967). С сентября 1943 по февраль 1960 года — председатель Совета по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР (позже — при Совете министров СССР)

Архиерейский собор

8 сентября 1943 года в новом здании патриархии (бывшая резиденция германского посла – Чистый переулок, дом 5) состоялся Собор, на который съехались 19 иерархов (3 митрополита, 11 архиепископов и 5 епископов). Собор единогласно избрал патриархом Московским и всея Руси митрополита Сергия.

Новоизбранный патриарх в личном письме сообщил Сталину о состоявшихся выборах. Собор принял:

1) декларацию об осуждении изменников веры и Отечества из числа духовенства и верующих, запятнавших себя предательством и сотрудничеством с оккупантами;

2) обращение к советскому правительству, в котором были выражены благодарность за внимание к «нуждам Русской православной церкви» и благословение на труды правительства СССР;

3) обращение ко всем христианам мира с призывом

«дружно, братски, крепко и мощно объединиться во имя Христа для окончательной победы над общим врагом.»

Интронизация Московского патриарха при огромном стечении верующих состоялась 12 сентября в Богоявленском соборе. В первом патриаршем послании Сергий призвал верующих «трудиться над очищением церковной ограды от всяких нестроений», устроять приходскую жизнь по церковным правилам, охранять православную веру, всемерно участвовать в общенародном подвиге противостояния захватчикам. Архиерейский собор Русской православной церкви 8 сентября 1943 года

В итоге за пять последующих лет (1944-1948 гг.) на территории Советского Союза, где к началу Великой войны оставалось, по разным данным, от 150 до 400 действующих приходов, были открыты сотни храмов и даже один монастырь — Троице-Сергиева лавра. Были зарегистрированы тысячи церквей, открытых самими верующими на оккупированных немцами территориях. Количество православных общин (включая воссоединившиеся униатские) выросло, по некоторым сведениям, до 22 тыс. Репрессированные священнослужители были амнистированы. Прекратились прямые гонения на христиан со стороны «Союза воинствующих безбожников». Государство прекратило поддержку раскольнических обновленческих структур, которые к 1946 году были ликвидированы.

Таким образом, государство и церковь стали мирно сосуществовать. Более того, при Сталине государство так или иначе поддерживало православие. При Хрущёве, который, в сущности, готовил страну к «перестройке» – развалу, православие снова оказалось под ударом. После развала СССР началось возрождение РПЦ. Однако в эпоху господства западного материализма оно вылилось в коммерциализацию церкви, которая, забыв о русских национальных интересах, погрязла в сребролюбии. Снова формализм и видимость, обслуживание интересов «князя мира сего».

Одним из направлений этого кризиса стала ситуация с православной церковью на Русской украйне, где раскольники встали откровенно на стороне новых украинских нацистов – бандеровцев.

Самсонов Александр

Источник: topwar.ru

