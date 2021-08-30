Попутали берега - Китай требует от России предоставить право на бесплатную рыбную ловлю

Китай ввёл эмбарго на импорт русской рыбной продукции в связи с тем, что санитарно-эпидемиологические службы якобы нашли в ней коронавирусную инфекцию. Британские аналитики полагают, что такими жёсткими мерами Пекин хочет добиться от России эксклюзивного права на вылов минтая в территориальных водах нашей страны. Однако Москва не должна поступаться суверенитетом над собственной территорией – все пограничные споры мы уже решили в середине 2000-х.

Отношения между Россией и Китаем давно носят характер стратегического взаимодействия. У наших стран близки позиции по ключевым международным проблемам: Москва и Пекин часто совместно блокируют попытки западных стран протащить нужные им резолюции через Совет Безопасности Организации Объединённых Наций. Тем не менее, увы, никто не отменял экономические конфликты, особенно в пограничных областях. Камнем преткновения в двусторонних отношениях стала рыба.

Зарубежные экономические аналитики обратили пристальное внимание на отказ Китайской Народной Республики от ввоза в страну русской рыбной продукции. Поводом стало обнаружение в ней коронавирусной инфекции. В данном случае речь идёт о минтае – самой распространённой рыбе в северной акватории Тихого океана.

В Дальневосточном федеральном округе на этот вид приходится более 55% всего рыболовства. В рыбном экспорте минтай также занимает почти половину от совокупного объёма. Ограничительные меры уже привели к тому, что улов за 2021 год сократился на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Британские специалисты полагают, что китайское эмбарго – инструмент прямого давления на Федеральное агентство по рыболовству. КНР хочет получить от Росрыболовства официальное разрешение на вылов минтая в территориальных водах России.

Причём Поднебесная прибегает к откровенному и совершенно неприкрытому шантажу. Она не просто желает приобрести эксклюзивные права на экономическую деятельность в нашем море, но и получить их бесплатно лишь в обмен на открытие своего рынка. Стоит признать, позиция китайцев в этом вопросе сильна: на КНР приходится 579 тысяч тонн экспортного минтая из 793 тысяч, или 73%.

Рыбные компании Китая закупают у наших рыболовов продукцию, перерабатывают её и отправляют в Европейский союз или Соединённые Штаты. Но проблема в том, что маржа от добычи рыбы выше, чем от её переработки. И китайские предприниматели это давно поняли. Так, в случае с Латинской Америкой они решили полностью прекратить закупку кальмаров у южноамериканских рыбаков и начали отлавливать ценный ресурс своими силами. Такой же фокус хотят провернуть и с русским минтаем.

Что с того?

Россия должна стойко и непреклонно отстаивать суверенитет своей территории. Все пограничные споры с Китаем мы решили ещё в середине 2000-х годов. Всё, что выходит за рамки этих соглашений, даже не обсуждается. Если КНР и её экономические агенты хотят вести деятельность на русской территории, они должны действовать по нашим правилам, а не заниматься откровенным давлением.

Пекин может перегнуть палку и заставить отечественных рыболовов переориентироваться на другие рынки. Учитывая принятый несколько лет назад стараниями Михаила Мишустина и Андрея Белоусова курс на импортозамещение и развитие реального сектора экономики, вполне возможно, что Дальний Восток может заняться не только отловом минтая, но и его переработкой с последующей продажей на европейский и североамериканский рынки. В таком случае не мы потеряем рынок Китая, а Китай потеряет жизненно важного поставщика.

Константин Двинский

Фото: humphery / Shutterstock