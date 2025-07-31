Компенсация за путевку или очередной развод

«Вам звонят из пенсионного фонда. Вы знаете, что вам полагается компенсация в размере 26 000 рублей за отказ от путевки в санаторий?» - спрашивает женский голос. Я слышал, что за отказ от путевок в санаторий пенсионерам полагается компенсация и, конечно, захотел эту компенсацию получить. Расскажу о том, что произошло со мной и коротко расскажу о тех, кто эту компенсацию может получить и в каком случае.

Развод

Звонок по телефону:

- Это Сергей Викторович …?

- Да.

- Здравствуйте. Вам звонят из пенсионного фонда. Вы знаете, что за отказ от путевки в санаторий вам положена компенсация?

- Что-то я об этом слышал. А это не «развод»?

- Нет, что вы. Это действительно так. В 2023 году вышел приказ министерства здравоохранения о компенсации всем пенсионерам. У нас есть горящая путевка. Отъезд через два дня. Вы от нее отказываетесь?

- Конечно. Я не успею собрать все документы и к тому же у меня были другие планы.

- Вот. Поэтому вам положена компенсация.

Дальше еще интереснее.

Продолжаем разговор:

- У вас есть карта сбербанка?

- Да, конечно.

- МИР?

- Да.

- Карта сбербанка не подходит, там можно перевести в день не более 5 000 рублей, а у вас намного больше. По нашим сведениям, у вас есть еще одна карта. Какая?

- ВТБ.

- Хорошо. Какой у нее срок действия?

- Называю срок.

- Номер карты?

- Называю номер карты.

- А теперь переверните карту и скажите код.

Я уже было начал диктовать цифры и продиктовал первые четыре из семи, но что-то меня остановило. Ведь для того, чтобы перевести деньги кому-то на карту не надо указывать код, указанный на обратной стороне карты. Если вы делаете платежи или переводите деньги на другую карту через интернет-банк, то да, код нужен.

Поняв, что это все-таки «развод», положил трубку телефона.

Через несколько дней опять звонок и уже другой голос произносит:

- Это Сергей Викторович?

- Да.

- Здравствуйте. Вам звонят из пенсионного фонда. Вы знаете, что за отказ от путевки в санаторий вам положена компенсация?

- Вам назвать номер карты и код с обратной стороны?

С той стороны послышалось недовольное ворчание и связь прервалась.

Узнать полный семизначный код карты, зная его первые четыре цифры, не составит труда даже обычным перебором последних трех цифр. Потом деньги с карты улетят и еще неизвестно, что с моей картой могут сделать мошенники.

Я знал, что на карте денег мало, и я бы не очень в этом смысле пострадал, но все же решил ее заблокировать. Позвонил в банк, заблокировал карту, а заодно и вход в личный кабинет.

Сколько говорят, чтобы не сообщали секретный код карты никому, даже банковским работникам. Но все равно находятся люди вроде меня, готовые этими сведениями поделиться.

Кому полагается бесплатная путевка

Федеральный закон «О государственной социальной помощи №178-ФЗ» определяет обязательство государства предоставлять каждый год бесплатное лечение в санаториях таким категориям населения:

Инвалидам и участникам ВОВ. Лицам, которые участвовали в боевых действиях. Блокадникам Ленинграда. Членам семей инвалидов и участников ВОВ, боевых действий после их смерти (гибели). Инвалидам, в том числе детям инвалидам. Пострадавшим от радиации по причине взрыва на Чернобыльской АЭС и испытаний на Семипалатинском полигоне. Военнослужащим и служащим МВД при получении увечья, приведшего к инвалидности, на службе. Проживающим в регионах, признанных экологически не благополучными. Прочим категориям в соответствии с Законом.

Также возможность ежегодного санаторно-курортного лечения за счет бюджета возникает у лиц, перечень которых устанавливается законодательными актами субъектов РФ. Например, в г. Москва такими

льготами могут пользоваться:

Почетные доноры СССР или РФ.

Лица, пострадавшие в результате террористического акта и супруги, дети в случае гибели.

Труженики тыла.

Пострадавшие в результате политических репрессий и реабилитированные впоследствии.

Дети из многодетных семей.

Список может отличаться, перечень зависит от региона.

С теми, кто не входит в перечень федеральных льготников, не все так однозначно. Необходимо мониторить региональное законодательство, в нем могут быть собственные требования. Например, в Москве получить путевки могут любые неработающие пенсионеры и предпенсионеры — женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет (это далеко не полный список).

Если взрослый человек не относится к категории льготников, но при этом он перенес тяжелое заболевание или оперативное вмешательство и ему требуется дополнительная реабилитация, то ее также можно получить за счет государства. Полный список показаний к получению льготной путевки перечислен в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. №281н.

Порядок направления пациента на реабилитацию зависит от региона проживания — в каждом субъекте РФ свои правила. Процедура начинается с посещения лечащего врача по месту жительства, который назначает обследования и по их результатам принимает решение о наличии оснований для путевки.

Кто может рассчитывать на компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку

Бывают ситуации, когда человек отказывается от путевки по состоянию здоровья или не хочет ехать в данный санаторий, или у него просто другие планы на этот период времени. В таком случае он может рассчитывать на компенсацию. Однако такую возможность государство предоставляет далеко не всем льготникам.

Для большинства категорий льготников федеральным законом не предусмотрена возможность компенсации неиспользованного санаторно-курортного лечения, даже если льготник не виноват в том, что это право не реализовано.

Вывод

Так как я не подхожу ни под одну из перечисленных категорий льготников, к врачам не обращался и никаких заявлений не писал, то никакая бесплатная путевка на курорт мне не положена и тем более компенсация. Следовательно, этот звонок был сделан просто для того чтобы узнать номер моей банковской карты и код с обратной стороны карты.

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