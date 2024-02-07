Погиб легендарный "Дизель". Сергей Новиков

Весть о гибели Дизеля настигла меня утром 25 января — страшную новость сообщил мне командир 1-го разведывательно-штурмового отряда «Бастион». Мустанг был краток: «Дизель — "двухсотый"», сразу как обухом по голове. Как?! Ведь чуть больше месяца назад мы болтали с погибшим о том о сём! Высоченный, всегда спокойный воин несколько раз возил меня на свой «ноль», и я никогда ни о чём не волновался. Потому что наличие рядом «Дизеля» подразумевало, что всё будет хорошо, без потерь… И вот — случилось. Как написал мне комбат, Серёгу вычислил украинский снайпер. А у меня создалось стойкое впечатление, что на него велась целенаправленная охота, слишком уж много проблем создавал он противнику своими дерзкими одиночными рейдами. Да и не одиночными тоже: я видел, как работают парни из 3-й роты «Бастиона» ещё летом, когда Дизель был их командиром. А работали они так, что с должности ротного Сергея оперативно перевели в заместители комбата по боевому применению.

Что ещё сказать? Меня потряс эпизод его боевого пути, в полной мере показавший, что такое русский солдат… В бою был тяжело ранен пулемётчик, и Дизель лично отправился его вытаскивать. Под огнём… И вытащил! На собственной спине, не оставив подчинённого погибать от кровопотери. Но орден Мужества Сергею вручили не за это, а по совокупности всех его подвигов.

Конечно же, нельзя обойтись и без воспоминаний о Сергее его сослуживцев по «Бастиону». Вот что написал мне комбат Мустанг:

«Воспоминаний о Серёге у меня много, и в основном позитивные и хорошие. Приятный человек был в общении и профессиональный воин с огромным чувством патриотизма и любви к нашей Родине.

Он был не только моим заместителем по боевому применению, но и другом!

Планов у нас по развитию отряда было много, после войны мечтали поехать в южные страны защищать интересы нашей страны. Сергей был как сгусток энергии и своим настроением всех взбадривал, и всё вокруг него вертелось, решалось, выполнялось.

Знаю, невеста у него была, с которой он хотел пожениться и уже сделал предложение. Роспись отложили до отпуска, но снайпер перечеркнул все планы и мечты будущей семьи.

Мы потеряли лучшего из нас».

Ну и, разумеется, для меня, как для военкора, совершенно бесценными были съёмки Дизеля с боевых выходов. Потому что он не просто нажимал кнопку записи на экшен-камере, но ещё и комментировал происходящее в кадре. Абсолютно грамотно с точки зрения русского языка и журналистской манеры подачи информации. Был у него такой талант.

Что ж… Ребята отомстят за тебя, Сергей! Вечная память и Царствия Небесного русскому воину.

Военкор Царьграда Альгис «Лабус» Микульскис

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