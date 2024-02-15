Ноябрьск — южные ворота Ямала

Хотя Ноябрьск и называют южными воротами Ямала, это настоящий северный город с арктической погодой. Отсюда около 550 км до Салехарда и 250 км до Сургута, Через Ноябрьск проложена железнодорожная магистраль Новый Уренгой-Тюмень, автомобильная трасса до Ханты-Мансийского автономного округа и дальше — на юг.

Город появился из-за богатых месторождений газа и нефти. Началось всё с 40 человек, которые высадились рядом с месторождением нефти в 1975 году, а через 7 лет здесь было уже 25 тысяч человек. Сейчас — около 100 тысяч, это 20% жителей всего Ямала. Ноябрьск стал крупным промышленным центром. Это второй по населению город ЯНАО — жителей здесь больше, чем в Салехарде, столице округа.

В 2025 году городу исполняется 50 лет. Ноябрьск активно благоустраивают — на зданиях появляются огромные муралы и архитектурная подсветка, на улицах — памятники и арт-объекты. Главные новые достопримечательности — Ноябрьск-парк, самый большой и современный в ЯНАО, и этнографический комплекс Нум, который находится на территории этого парка.

1. История города началась с освоения месторождений на юге ЯНАО. Первый вертолётный десант из 40 советских исследователей высадился здесь в 1975 году. Произошло это в марте, поэтому название города связано не с этой датой.

В 1976 году здесь начали строить ж/д станцию, в 1978 году появилась первая взлётно-посадочная полоса. Именно через Ноябрьск проходит связь северной части ЯНАО в центральных регионов. Через ж/д станции города следуют поезда из Нового Уренгоя в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфу, Челябинск, Оренбург, Волгоград, Анапу и Адлер. Из аэропорта есть рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень и другие города. 2. 5 ноября 1975 года при температуре -52 °C на Холмогорском месторождении был получен первый фонтан нефти на эксплуатационной скважине. Именно этот день считают датой основания будущего города. Нефтегазовая промышленность занимает ведущую роль в экономике города. 3. В 1982 году Ноябрьск официально стал городом. К тому времени здесь уже работала амбулатория, музыкальная школа и дом культуры, были капитальные пятиэтажные дома. С тех пор город вырос в 4 раза. Появился новый аэропорт, музеи, вторая музыкальная школа, православный храм, мечеть. В 1997 году открыли Детский парк, в котором недавно выполнили масштабную реконструкцию. 4. Сейчас Ноябрьск — современный развитый город. Он совсем немного уступает по числу жителей Новому Уренгою, но в 2 раза обогнал по этому параметру столицу округа. В городе действует программа благоустройства, художники рисуют огромные картины на зданиях, а на улицах и в парках появляется подсветка. 5. Ноябрьск-парк — самый большой городской парк на Ямале.

Территория парка уникальна — это участок реликтового леса в центре города. Изначально здесь обустроили детский парк — установили аттракционы, колесо обозрения, проложили дорожки. Детский парк проработал 20 лет, а в 2019 году его решили модернизировать. 6. На главном входе в парк небольшая площадь, которую окружает пространственная конструкция — она символизирует северное сияние. 7. Ещё одна особенность парка — сложный рельеф. Высота холма в центре парка более 16 метров, поэтому территория разделена на многоуровневые площадки, верхнюю и нижнюю часть. Перепад высоты позволил построить в парке круглогодичные горки для тюбинга. 8. Природно-этнографический комплекс Нум — одна из локаций парка. Здесь есть детские и смотровые площадки, кораль (загон) с северными оленями, гостевые чумы — всё, что поможет окунуться атмосферу жизни коренных народов Севера. 9. Комплекс назвали Нум в честь верховного божества в ненецкой мифологии. 10. В Ноябрьск-парке есть игровые площадки для детей, верёвочный городок, копия городской башни с часами. Парк считается одним из самых благоустроенных объектов Арктики. 11. В парке установлен памятник комару — это не точная копия, а аналог знаменитого «Комара» на КС-1 (компрессорная станция №1). Первый памятник называется «Комар — хранитель Сибири». Скульптор считает, что именно комары очень долго не пускали людей на свою территорию. 12. Нум в Ноябрьск-парке занимает больше гектара, а все его объекты посвящены традициям коренных народов Севера и изготовлены из дерева и других экологичных материалов. На втором этаже главного здания есть небольшое кафе «Я», где можно попробовать национальную кухню — например, блюда из оленины. 13. Ноябрьск-парк считается уникальным объектом благоустройства не только для ЯНАО, но и для России в целом. 14. Панорама улицы Ленина, которая соединяет Проспект Мира, главную улицу Ноябрьска, и новый парк. 15. Сквер «Ямальский» в Ноябрьске. Летом здесь работает пешеходный фонтан, а зимой площадку украшают ледовыми фигурами. В этом же сквере установлен памятник «Ямал», в котором собраны все символы округа — часть Земного шара олицетворяет становление жизни, Мамонты — первые хозяева Ямала и казачья ладья в честь первопроходцев. 16. Телепорт в Ноябрьске — одна из достопримечательностей города. Здание уникальное — это ажурный многоэтажный дом, который построили для МИГ, службы городского телевидения. Телепорт похож на замок с зубчатыми стенами. Облик будущей штаб-квартиры разработал сам директор телестудии — Анатолий Гольденберг. Во время строительства многие сомневались, что такая постройка нужна городу, но директор МИГ добился, чтобы его проект приняли. Сегодня дом считается одним из самых красивых в Ноябрьске. 17. Храм в честь Архистратига Божия Михаила. 18. В 2023 году тематика ледового городка в Ноябрьске — «Русь богатырская». Фигуры вырезали мастера из Ижевска. 19. У телевизионной вышки есть вариант подсветки, когда она превращается в новогоднюю ёлку. 20. Ледовый городок. 21. Высота телевизионной вышки в Ноябрьске — 124 метра. 22. Ноябрьск — один из самых быстро появившихся городов в России. Он вырос до населения 25 тысяч человек всего за 7 лет. 23. Пожарная башня — один из символов Ноябрьска. Это наблюдательный пост при пожарной части города, самое высокое здание Ноябрьска. 24. На шпиле пожарной башни установлен Золотой Петушок. Фигура кажется маленькой, но на самом деле она размером со взрослого человека, а весит 250 кг. Конструкция сделана из стали и обшита жестью со специальным покрытием — таким же, как на куполах городского храма. 25. Башня украшена подсветкой — установлено 215 прожекторов, которые включаются при наступлении темноты. Светильники специальные, морозостойкие — выдерживают температуру до -50 °C. 26. На вершине башни установлены часы, а в перила встроены медиаэкраны длиной почти 30 метров. 27. Пересечение улиц Ленина и 40 Лет Победы. Кольцевое движение здесь появилось в 2022 году, раньше был обычный перекрёсток. На кольце установили стилизованную ротонду с подсветкой. 28. Центральная аллея — одна из территорий, которую благоустроили в рамках проекта «Комфортная городская среда». На этой аллее-бульваре сделали прогулочную зону и установили арки с праздничной подсветкой. 29. Администрация Ноябрьска. До середины 80-х годов все здания в городе строились по типовым проектам. Единственное строение, созданное тогда по индивидуальному проекту, это Дом Советов, в котором сейчас располагается администрация. 30. Центральная аллея на Ленина традиционно стала самой новогодней улицей в Ноябрьске. Чтобы создать здесь праздничную атмосферу, сделали световой тоннель — установили арки с гирляндами и подвесными лампами. 31. Территориально Ноябрьск принадлежит к Западной Сибири, в северной части умеренного климатического пояса в области сурового континентального климата. Зимы здесь долгие, морозные и с сильными холодными ветрами. 32. История Ноябрьска тесно связана с добычей нефти и газа — город появился именно благодаря близости к месторождениям. Даже офисы градообразующих компаний «Газпром добыча Ноябрьск» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» находятся совсем рядом с администрацией. 33. Главный офис «Газпром добыча Ноябрьск» можно отнести к достопримечательностям города. Комплекс построили в 2012 году, это шестиэтажное офисное здание с атриумом и двухэтажной пристройкой и ярким дизайном. 34. Над центральным входом установлен экран, на котором обычно транслируются ролики о компании. 35. Рядом с офисом обустроили аллею Газовиков и установили скульптурную композицию «Вместе ради будущего» — это пирамида, рядом с которой стоят представитель коренного населения, геолог и газовик. 36. Главный офис «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» — второго градообразующего предприятия Ноябрьска. Именно это предприятие впервые на территории Западной Сибири осуществило многостадийный разрыв пласта при зарезке боковых стволов. Они же первыми начали использовать беспилотные летательные аппараты для аэромониторинга трубопроводов. 37. Офис «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» также примыкает к Ноябрьск-парку и стоит в 500 метрах от администрации. 38. Архитектура Ноябрьска — это в основном дома по типовым проектам. Но дома яркие, разноцветные. А на некоторых есть муралы — огромные картины на всю стену. 39. Мурал «Кладовая Ямала» в 2022 году занял первое место на фестивале уличного искусства. Это 3D работа в виде кладовой с банками, в которых спрятано северное сияние. Даты на банках неслучайные: в 1930 году образовался ЯНАО, в 1975 году основали Ноябрьск, а в 1978 году в городе родился первый ребёнок. На работу ушло около 11 дней. 40. Улица Дзержинского в Ноябрьске. 41. Мурал на тему «Родина — моя Россия». По замыслу художника, картина символизирует тягу детей к знаниям. 42. Поначалу Ноябрьск разрастался в основном вокруг железнодорожной станции. Но со временем застройку решили вести севернее, на возвышенности — чтобы избежать возможных подтоплением. 43. Ещё один мурал в Ноябрьске — «Союз и Аполлон». 1975 год — не только дата образования города, но и дата стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон». Эта история также известна как «рукопожатие в космосе» — программа экспериментального полёта советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон». Корабли пристыковались друг к другу, командиры смогли встретиться — тогда и состоялось символическое рукопожатие. 44. В Ноябрьске есть улицы имени Виктора Цоя и Владимира Высоцкого. 45. Соборная мечеть Ноябрьска. 46. Центральная аллея Ноябрьска вошла в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года. Всего в перечне 120 проектов формирования комфортной городской среды со всей России. 47. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Ноябрьске расположен на территории окружного центра духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи. Каждое воскресенье здесь проходит литургия. 48. Центр духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодёжи в Ноябрьске находится в окружении тайги, в 2,5 км от основной части города. В центре занимаются около 500 воспитанников. На территории есть собственный бассейн и ледовая арена и большая парковая зона. Это масштабный социальный проект, в котором участвуют администрация города, компания «Газпром добыча Ноябрьск», Салехардская епархия и правительство региона. 49. 50. Надпись «Ноябрьск» на Холмогорской улице — арт-объект, который тоже установили по программе благоустройства. 51. Свет фонарей на парковке. 52. 53. Панорама. 54. Аллея. 55. Главное украшение комплекса Нум — четыре национальных чума. В них проводят семинары и принимают гостей, организуют мастер-классы. Здесь же расположена резиденция ямальской снегурочки — Сер Ни. 56. На пожарной башне установлены двухметровые уличные часы. Уменьшенная копия этой пожарной каланчи есть в Ноябрьск-парке — там в виде этой башни сделана горка. 57. Ноябрьск-парк. 58. Храм в честь Архистратига Божия Михаила. — самый большой в ЯНАО. 59. Администрация. 60. Улица Ленина. 61. Башня. 62. Ноябрьск очень быстро вырос, но не превратился в безликий типовой город. Он яркий и современный, со множеством памятников и уникальных локаций, а некоторые из объектов регулярно занимают призовые места в конкурсах. https://gelio.livejournal.com/291667.html

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