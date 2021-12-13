Цена угроз G7, которую Европа не готова заплатить

Министры иностранных дел «Группы семи», также известной как «G7», собрались и выдали очередное заявление. Мол «возможное вторжение России на Украину повлечет серьезные последствия и вынудит заплатить высокую цену».

Так и хочется ответить словами Штирлица из пародийного ролика «Адик, никто ж и не говорит об даром! Но назовите разумную цену». Во что нам станет, например, Одесса? Две тысячи, и Зеленский больше не снимается в наших фильмах?

Но давайте попробуем серьёзно (не обещаю, что получится, ввиду абсурдности подобных заявлений Запада, но попытаюсь). Возьмём, к примеру, фразу «Мы по-прежнему твердо придерживаемся мнения, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником». Очень интересно. Значит вооружённый государственный переворот в Киеве поддерживали министры иностранных дел Германии и Франции, послы и чиновники США раздавали там деньги, печеньки и методические указания, как действовать – а виновата всё равно Россия? Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция посылали на Украину военных инструкторов и наёмников, снабжали (и продолжают снабжать) незаконный киевский режим деньгами, разведывательными сведениями и оружием – а сторона конфликта всё равно Россия?

Как опубликовали сегодня китайские коллеги из «CGTN», с 1945 по 2001 год США развязали 201 из 248 военных конфликтов в мире в 153 странах мира. Убивая миллионы людей по всему миру и превращая целые страны в руины под прикрытием воплей о борьбе за мир, демократии и защите прав человека. Как говорится, мы даже знаем этого человека в лицо. Но агрессор всё равно Россия! Смотри не перепутай, Кутузов!

Какие санкции наложила G7 на себя за вторжение в Сирию, помощь радикальным группировкам в свержении законного правительства и «гуманитарные» бомбардировки этой страны? Никаких? А почему так?

Также я как-то не заметил или пропустил, какие санкции были наложены на США за попытку устроить госпереворот и последующее военное вторжение (к счастью, сорвавшееся) в Венесуэлу? Вы же уважаете международное право, суверенитет и право народов на самоопределение? Или нет? Вопросы, конечно, риторические.

И ведь никто даже не пытается объяснить, «а Путину-то это зачем?». Комиксовое мышление. Путин злой потому что злой, в комиксах злодеи всегда совершают преступления просто из любви к злодейству. Даже как-то жалко носителей такого примитивного мышления.

Причём, заметьте, они орут о «возможном» вторжении России на Украину в тот самый момент, когда Израиль в открытую готовится к нападению на Иран, израильский министр обороны Бени Ганц делает соответствующие воинственные выступления, а чиновники и политики в США наперебой заявляют о своей поддержке этого вторжения и обещают присоединиться. Но агрессор всё равно Россия, да что ж ты будешь с ними делать!

Более того, там ещё некоторые американские сенаторы призывают нанести по России превентивный ядерный удар. И их не упекают в ближайшую психбольницу, а продолжают платить зарплаты и показывать по телевидению.

И вот это собрание двуличных лицемеров по уши в крови делает вид, что они вдруг вспомнили, будто вторгаться в другие страны нельзя. Выражают озабоченности и грозятся карами. Серьёзно? Со стороны всё это выглядит, как пойманный на месте преступления убийца начинает орать «Держите вора!», пытаясь отвлечь от себя внимание.

Ладно, давайте посмотрим, что же они могут сделать на самом деле. Воевать за Украину никто из них не собирается, это они уже вполне однозначно заявили. Байден буквально сегодня добавил, что в случае «российского вторжения» США введут дополнительные войска, но не на Украину, а в другие страны. Как в том анекдоте про ключи, которые ищут не там, где потеряли, а там, где светит фонарь.

И очень напоминает «странную войну», когда коллективный Запад вроде как поддерживал Польшу, но на самом деле несколько месяцев ничего не делал. Тут как раз сенатор Талси Хаббард в интервью Такеру Карлсону риторически спрашивала «Устроить ядерную войну из-за какой-то Украины? Вы серьёзно? Нам-то это зачем?».

Поэтому набор «ужасных адских кар» ограничивается очередными угрозами отключить Россию от СВИФТ (этой истории уже седьмой год, всё никак) и устроить «реальную финансовую изоляцию России». При том, что СВИФТ – это частная компания, которая неоднократно говорила, что никого отключать не собирается, потому что это приведёт её к значительным убыткам. А изолента у США закончилась ещё при Обаме.

Ну вот какая может быть «изоляция», что финансовая, что какая-то ещё, пока есть Китай с его огромным рынком, его мощным производством и его готовностью вести с нами дела, не обращая внимания на вопли самопровозглашённой «мировой общественности»? По населению и прочим параметрам Китай в одиночку превосходит всю Европу в несколько раз. Поэтому когда некоторые берут на себя полномочия вещать от имени «всего человечества», то они, мягко говоря, слишком много на себя берут. И эти их заявления явно оторваны от реальности.

Или может Европа в разгар отопительного сезона и посреди энергетического кризиса откажется от российских газа и нефти? А заодно и от российского рынка? Я только пожелаю им удачи и помашу вслед платочком. Такое нелепое и жестокое самоубийство…

В общем, очередное сотрясение воздуха с целью отвлечь жителей Европы и США от внутренних проблем и несостоятельности их правительств на вымышленную «российскую агрессию».

https://life.ru/p/1456491